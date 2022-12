ВСУ трижды за утро обстреляли Донецк из РСЗО

Экс-офицер разведки США предсказал судьбу Patriot на Украине

Экс-офицер разведки США Риттер: Американские системы Patriot не выживут на украинском поле боя

Американские системы противовоздушной обороны Patriot, поставленные Соединенными Штатами украинской стороне, не выживут на таком поле боя как Украина, считает экс-офицер разведки американской морской пехоты Скотт Риттер.

Риттер в интервью YouTube-каналу Through the eyes of Риттер заявил, что Patriot – это старая система, не способная выжить на современном поле боя. «Он не был разработан для выживания на таком поле боя как Украина», – приводит его слова Ura.ru.

По его словам, Patriot испытывает сложности с перехватом ракет. Риттер отметил, что во время боевых действий США в Ираке в 2003 году система сбила больше самолетов союзников, чем иракских ракет.

Ранее в ДНР заявляли, что зенитно-ракетные комплексы Patriot на Украине не повлияют на ход спецоперации, опасность для российских войск они не представляют, но могут изменить стратегическое равновесие в мире.

Президент России Владимир Путин заявил, что поставки американских ЗРК Patriot лишь затягивают конфликт на украинской территории.