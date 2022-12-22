В Донецке после обстрела ВСУ без электричества оказались три шахты

Три шахты в Донецке оказались без электроснабжения после обстрела украинских военных, ведется эвакуация, сообщили в министерстве угля и энергетики Донецкой народной республики.

Удар произошел в 13.15 мск, обесточены оказались шахта имени Скочинского, шахта «Лидиевка» и шахта имени Абакумова, сообщили в ведомстве, передает РИА «Новости».

В момент обстрела под землей были 107 человек, начата эвакуация горняков.

Там указали, что все три шахты входят в ГУП ДНР «Донецкая угольная энергетическая компания».

Ранее мэр Горловки Иван Приходько при обстреле гостиницы в Донецке получил контузию.

В четверг сообщалось, что украинские военные обстреляли гостиницу, где проходила рабочая встреча с участием экс-главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина, он получил ранение в позвоночник.