Медведев пожелал «обнищавшим европейцам» веселого Рождества

Решение Евросоюза по «потолку цен на газ» является дурацким и установлено оно по двум причинам, не продиктованным экономической логикой, заявил зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

Медведев написал в своем Telegram-канале, что, как и в случае с нефтью, решение по потолку цен на газ вызвано «зоологической ненавистью» к России исходя из маниакального тезиса «во всем виноваты русские». По его словам, оно является сугубо волюнтаристской нерыночной мерой, причем, отметил Медведев, принято с огромным числом оговорок, позволяющим блокировать его применение. По-серьезному такое решение не сработает, уверен зампред СБ РФ.

Вторая причина, по которой ЕС принял решение о потолке цен на газ, является бессилие Евросоюза и следование принципу «сделаем хоть что-то». «Именно поэтому лимит установлен на таком уровне, который еще пару лет назад показался бы удивительным абсолютно всем участникам газового рынка, включая торгующих на споте», – указал Медведев, отметив, что цену в 180 евро за МВт·ч (около двух тысяч долларов за тысячу кубометров) никто из участников торгов на фьючерсной бирже TTF не мог представить себе даже в самом счастливом или страшном сне.

По словам Медведева, цены на газ будут сохраняться на весьма высоком для европейских потребителей уровне.

«Дебильная русофобия, а с ней и обнищание рядовых европейцев нарастают. Merry Christmas!» – заключил он.

Ранее вице-премьер Александр Новак заявил, что решение ввести ценовой потолок на газ в Европе является политическим, а не экономическим. По его словам, оно приведет к дефициту газа в Европе.