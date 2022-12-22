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Генштаб: ВС России получили более 3100 единиц вооружений
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Свыше 3100 единиц бронетанкового, ракетно-артиллерийского и другого вооружения поставлено в 2022 году в войска военных округов, Северный флот и ВДВ, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов на брифинге перед военными атташе иностранных государств.
Герасимов отметил, что в этом году принимались меры по повышению боевых возможностей сил общего назначения, в том числе с учетом опыта СВО, в войска военных округов, Северного флота и ВДВ поставлено свыше 3100 единиц бронетанкового, ракетно-артиллерийского и другого вооружения, передает ТАСС.
Начальник Генштаба заявил, что в течение года шло повышение боевого потенциала войск, совершенствование подготовки личного состава, методов управления войсками и оружием, продолжались поставки современных образцов вооружения и техники.
«В стратегических ядерных силах продолжалось переоснащение на современные и перспективные ракетные комплексы, модернизация самолетов дальней авиации. Доля современного вооружения в ядерной триаде доведена до 91,3%», – уточнил начальник Генштаба ВС России.
Газета ВЗГЛЯД писала, какие новшества ожидают Вооруженные силы в ближайшем будущем.
Зеленский заявил о неготовности к компромиссам ради мира
Президент Украины Зеленский после встречи с главой Белого дома Байденом заявил о неготовности к компромиссам ради мира
Украинский президент Владимир Зеленский после встречи с главой администрации США Джо Байденом в Вашингтоне заявил о неготовности к компромиссам ради достижения «справедливого мира».
После встречи с Байденом в Белом доме Зеленский заявил, что для всех мир справедливый по-разному. По словам Зеленского, для него справедливый мир – это никаких компромиссов относительно территориальной целостности Украины и ее суверенитета. Он также заявил, что для достижения мира хочет возмещения убытков Украине. В заключение Зеленский поблагодарил главу Белого дома за поддержку и понимание, заверив, что уважает Байдена как человека и президента, передает ТАСС.
Ранее Байден после встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским в Белом доме заявил, что США и страны Европы не стремятся к войне с Россией или третьей мировой.
Мирошник разъяснил последствия отказа Зеленского от компромисса
Экс-посол ЛНР в РФ Мирошник: Отказом от компромисса Зеленский лишил себя возможности спасти Украину
Президент Украины Владимир Зеленский своим заявлением о неготовности к компромиссам лишил себя возможности для спасения страны, формула будущего мира будет согласовываться уже без него, выразил уверенность бывший посол Луганской народной республики в Москве Родион Мирошник.
Мирошник выразил уверенность в беседе с ТАСС, что своим заявлением о собственном видении «справедливого мира» Зеленский, по сути, лишил себя любой возможности поиска компромисса для спасения своего государства, так как теперь разговаривать с ним никто не будет, а формула будущего мира будет согласовываться уже другими геополитическими игроками без участия представителей Украины, а возможно, и без сохранения самой Украины.
Ранее Зеленский после встречи с главой администрации США Джо Байденом в Вашингтоне заявил о неготовности к компромиссам ради достижения мира.
Эксперт разъяснил требования к военным беспилотникам
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Действительно, подразделения низшего звена – уровня роты и даже взвода – уже должны иметь в составе своего оснащения легкие БПЛА видовой разведки. Об этом заявил газете ВЗГЛЯД эксперт в области беспилотной авиации Денис Федутинов. Ранее президент Путин потребовал, чтобы беспилотники появились в российской армии на уровне отделений и рот.
«Спецоперация наглядно показала необходимость подобного решения – чтобы подразделения были бы максимально осведомлены о ситуации на поле боя. При этом нужно изначально увязывать между собой беспилотники наблюдения и беспилотники целеуказания, то есть оптимизировать взаимодействие разведывательных и ударных средств. Кроме того, нужно придавать артиллерии БПЛА с соответствующими расчетами», – полагает главный редактор издания «Беспилотная авиация» Денис Федутинов.
На уровне более крупных воинских частей дроны тоже нужны для разведки и наблюдения, но эти цели уже реализуются с помощью средневысотных БЛА, добавил эксперт. Такие БПЛА, по его словам, оснащены высококачественными оптико-электронными и радиолокационными средствами и могут дольше держаться в воздухе.
«Современный бой характеризуется высокой динамикой. Если задействовать дроны, особенно информационно интегрированные с системами управления и завязанные на ударные системы – наземные или воздушные, то это существенно ускорит цикл «обнаружение-поражение», а значит, увеличит точность огня. Таким образом, применение беспилотных технологий позволяет влиять на эффективность боевых действий в целом», – пояснил Федутинов.
Основное преимущество беспилотника состоит в том, что позволяет сохранить жизни и здоровье военных, напомнил Федутинов. «Это прописная истина, но ее стоит повторить. Помимо чисто гуманистических соображений, беспилотники, как ресурс, гораздо быстрее и проще восполнить – в отличие от личного состава, тем более имеющего высокую квалификацию», – подчеркнул аналитик.
«Так что значение БПЛА трудно переоценить. Это инструмент для достижения поставленной цели с наименьшими затратами. Возможно, участники совещания имели в виду некоторые выявленные недоработки по этой части. Что ж, признание наличия проблемы – часть ее решения. Если на устранение недоработок направить волю и средства, можно ожидать перелома к лучшему», – подытожил эксперт.
Выступая в среду на расширенном заседании коллегии Минобороны, президент Владимир Путин потребовал сделать беспилотники (БПЛА) доступными для применения подразделениями разного уровня. «Опыт специальной военной операции показал, что использование беспилотников стало практически повсеместным, такой арсенал средств должен быть в боевых отделениях, взводах, ротах, батальонах. Цель должна засекаться максимально быстро, а информация передаваться для нанесения удара в режиме реального времени. Беспилотные аппараты должны быть увязаны между собой, интегрированы в единую разведывательную сеть, обладать защищенными каналами связи со штабами и командирами», – сказал он.
Важно повысить боевые возможности ВКС, в том числе истребителей и бомбардировщиков при их работе в зоне действия современных систем ПВО, считает глава государства. «Актуальная задача – совершенствование беспилотных летательных аппаратов, включая стратегические и разведывательно-ударные, а также способов их применения», – цитирует его ТАСС.
«Уже в ближайшей перспективе возможность получать информацию, передаваемую с беспилотника, должна быть у каждого бойца», – уверен президент. По его мнению, наша промышленность располагает всеми возможностями «для создания широкой линейки воздушных и наземных беспилотных аппаратов с самыми лучшими и высокими тактико-техническими характеристиками, включая элементы искусственного интеллекта».
Президент напомнил, что беспилотники – важнейшее направление развития современного вооружения. Уже Первая мировая была непредставима без аэроплана, который тогда был такой же новинкой, как сейчас квадрокоптер. Об этом сказал газете ВЗГЛЯД научный сотрудник ИМЭМО РАН Илья Крамник.
Беспилотники – это настолько обширный класс техники, что он выполняет множество ролей, каждая из которых требует отдельного разбора, поясняет военный аналитик.
«Есть карманного размера аппарат, который может поместиться в куртке у любого человека, у любого военного. Его можно запустить перед собой в темном коридоре, чтобы проверить что находится за углом. Такой аппарат больше нескольких минут в воздухе не продержится, но он справится с задачей увеличить «дальнозоркость» бойца», – говорит Крамник.
Есть дроны покрупнее, похожие на известный китайский бренд DJI, который сейчас активно применяется в Донбассе, добавил эксперт. «Это аппарат взводного уровня, не карманный – у него больше возможностей по дальности, он уже представляет собой «глаза взвода». Ударные задачи – у других, еще более крупных аппаратов, которые могли бы сбрасывать на противника небольшие боеприпасы, в том числе высокоточные», – перечисляет Крамник.
«Дальше начинается огромное пространство, в котором найдется место для аппаратов связи, ретрансляторов, разведчиков самого разного назначения, аппаратов наведения высокоточного оружия – вплоть до тяжелых стратегических беспилотников. Последнего у нас пока нет, есть только разработки», – подытожил аналитик.
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Путину показали новый беспилотник-разведчик
Президенту Владимиру Путину показали разведывательную беспилотную платформу в ходе посещения выставки вооружений в Национальном центре управления обороной страны (НЦУО).
Исполняющий обязанности командующего ВДВ генерал-лейтенант Анатолий Концевой рассказал главе государства, что все беспилотники проходят экспертизу в военном инновационном технополисе «Эра», передает ТАСС.
Разработка позволяет размещать на беспилотной платформе ночные и дневные камеры.
Путин в среду принял участие в расширенном заседании коллегии Минобороны. Главу государства на выставке сопровождали министр обороны РФ Сергей Шойгу и начальник Генштаба Валерий Герасимов.
В России оценили результаты визита Зеленского в Вашингтон
Политолог Корнилов: Визит Зеленского в США показал отсутствие перспектив мира на Украине
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В будущем США все равно согласятся на поставку наступательных вооружений для ВСУ, потому что Владимир Зеленский руководствуется логикой «проси больше, чтобы не получить меньше». К такому мнению в разговоре с газетой ВЗГЛЯД пришли политолог Владимир Корнилов и американист Малек Дудаков. Ранее Зеленский посетил Вашингтон и выступил в Конгрессе США.
«Зеленский вступил в дискуссию с Байденом по поводу понятия «справедливый мир». Своей позицией он отрезал возможность диалога по мирному урегулированию. И тут налицо противоречие со словами Байдена, который уверял всех, что против мира выступает именно Москва», – сказал политолог Владимир Корнилов.
«Отказ от поставок наступательных вооружений не стоит связывать с различием оценок США и Украины о будущем военного конфликта. Обе стороны хотят нанести России как можно больше урона. Ранее Штаты отказывались поставлять Киеву системы Patriot, HIMARS, Javelin. Но теперь это не проблема. Отказали сегодня – согласятся завтра», – акцентирует эксперт.
«Конечно, Украина всегда хочет большего. Зеленский прямо с трибуны Конгресса заявил, что требует у Вашингтона самолеты. Но тут же пообещал – гибнуть будут украинцы, а не американцы. Это вызвало овации со стороны сенаторов. Этого от Киева и ждут: войны с Москвой руками украинцев», – подчеркивает собеседник.
«Что касается внешнего вида Зеленского, то, конечно, он многим не понравился. Однако у большинства американцев острой негативной реакции нет. Тем не менее все чаще возникают нелицеприятные комментарии со стороны республиканцев. В частности, по образу президента Украины регулярно проходится Такер Карлсон», – рассказывает эксперт.
Схожей позиции придерживается американист Малек Дудаков. «Вся политика США последних лет ярко иллюстрирует, что справедливый мир на Украине им не нужен», – говорит эксперт. «Вашингтон уверен, что время работает на американцев. Они считают, что каждый день конфликта делает Украину мощнее, а значит, с Россией можно разговаривать с позиции силы. Спорное утверждение», – считает политолог.
«Украинцы выступают с классической позиции – проси больше, чем могут дать. Во-первых, так закладывается возможность получить в будущем то, на что и не рассчитывали. Во-вторых, это дает возможность сойтись на чем-то среднем. Запрос Киевом наступательных вооружений – яркая иллюстрация такого подхода», – подчеркивает собеседник.
«Многие были недовольны поведением Зеленского. Он открыто жаловался на недостаток американской помощи, хотя Штаты уже отправляют в Киев 40 млрд долларов. Его сравнили с безработным, сидящем на социальных пособиях. Это, безусловно, сыграло роль в его восприятии мировыми политиками и обществами, но не столь значительную, как хотелось бы», – заключил Дудаков.
Ранее газета The Washington Post сообщила, что в рамках встречи президента Украины Владимира Зеленского с его американским коллегой Джо Байденом проявился их разный взгляд на военные нужды Киева. Так, Зеленский продолжает настаивать на согласовании Белым домом отправки на Украину современных вооружений, чего Байден делать не хочет.
Более того, по информации издания, цели переговоров глав двух государств различались. Зеленский планировал получить мощное вооружение, чтобы с его помощью в следующем году повысить шансы ВСУ на наступательные операции.
В то же время ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон раскритиковал визит президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон. По мнению Карлсона, выступление Зеленского в Конгрессе призвано выкачать деньги из Вашингтона, что является унижением для страны.
Помимо этого, многие американцы раскритиковали внешний вид Зеленского на встрече с главой Белого дома Джо Байденом. Один из читателей напомнил, что США выделили Украине 113 млн долларов. Зеленского также назвали единственным мировым лидером, у которого нет даже галстука. В комментариях призвали накинуть на «этого бездельника» пиджак.
Поездку президента Украины раскритиковал и посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов. По его словам, встреча Байдена и Зеленского дала понять, что обе страны нацелены на продолжение кровопролития, гибель солдат и «дальнейшее привязывание украинского режима к нуждам Вашингтона». Антонов также добавил, что появляющаяся в американских СМИ информация о том, что Россия не проявляет заинтересованность в достижении мира, лживы.
В свою очередь экс-посол ЛНР в России Родион Мирошник в беседе с ТАСС предположил, что заявлением о собственном видении «справедливого мира» Зеленский, по сути, лишил себя любой возможности поиска компромисса для спасения своего государства, судьбу которого решат другие страны.
По словам дипломата, теперь разговаривать с Зеленским никто не будет, а формула будущего мира будет согласовываться уже другими геополитическими игроками без участия представителей Украины, а возможно, и без сохранения самой Украины.
Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, Зеленский не достиг своих целей в Вашингтоне.
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Авиация ВКС России сбила два самолета МиГ-29 и вертолет Ми-8 ВВС Украины
Истребительной авиацией ВКС России были сбиты два МиГ-29 ВСУ возле пунктов Богатырь и Шевченко, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
В районе населенного пункта Доброполье Донецкой народной республики (ДНР) уничтожен вертолет Ми-8 ВСУ, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
Средствами ПВО за последние сутки сбиты три беспилотника рядом с пунктами Торское Володино и Войковский ДНР.
Кроме того, перехвачены два реактивных снаряда РСЗО HIMARS недалеко от Бараниковки и Попасной Луганской народной республики подытожили в оборонном ведомстве.
Шойгу проинспектировал районы расположения российских войск в зоне СВО
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Министр обороны Сергей Шойгу проинспектировал подразделения группировки Вооруженных сил (ВС) РФ в зоне проведения специальной военной операции, проверил условия размещения личного состава в пунктах временной дислокации, сообщает Министерство обороны.
Шойгу обратил особое внимание на организацию в полевых условиях всестороннего обеспечения войск, задействованных в спецоперации. Также министр обороны проверил позиционные районы воинских частей, условия размещения и обогрева личного состава, а также приготовления и приема пищи, говорится в сообщении в Telegram-канале военного ведомства.
Кроме того, Шойгу отправился на передовую, где поблагодарил военнослужащих группировки за образцовое выполнение задач специальной военной операции, и отметил боевое настроение бойцов.
Министру обороны доложили об организации медицинского обеспечения военнослужащих в санчасти, оборудованной в полевых условиях, а также запасах медикаментов и медицинского имущества.
Сергей Шойгу отметил поддержание в блиндажах температурного режима и поздравил военнослужащих с наступающим Новым годом.
Ранее глава Минобороны Сергей Шойгу на заседании коллегии министерства заявил, что Российская армия в следующем году продолжит спецоперацию на Украине до полного выполнения ее задач.
Раненого в Донецке Рогозина доставили в госпиталь Ростова-на-Дону
Раненого во время обстрела в Донецке Рогозина привезли в госпиталь Ростова-на-Дону
Руководителя группы военных советников и научно-технического центра «Царские волки» Дмитрия Рогозина и еще двух раненых во время обстрела гостиницы в Донецке доставили в военный клинический госпиталь Ростова-на-Дону, сообщил помощник бывшего главы Роскосмоса.
По словам помощника Рогозина, пострадавшим проводился осмотр и оказывается необходимая медицинская помощь. Он заявил, что несколько раненых советников находятся в медучреждениях Донецкой народной республики, врачи пока не дают разрешения на их транспортировку, передает ТАСС.
Ранее ВСУ снарядами калибра 120 мм или 155 мм обстреляли гостиницу, где проходила рабочая встреча с участием экс-главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина, он получил ранение в позвоночник. Также пострадал премьер ДНР Виталий Хоценко, получил контузию мэр Горловки Иван Приходько.
В СК считают, что удар по гостинице, где находились Дмитрий Рогозин и премьер ДНР Виталий Хоценко, мог быть нанесен из французской гаубицы Caesar.
Российские войска за сутки уничтожили до 115 украинских военных на четырех направлениях
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В результате поражения по скоплениям живой силы и техники ВСУ на Купянском направлении возле населенных пунктов Кучеровка Харьковской области и Новоселовское Луганской народной республики (ЛНР) ликвидированы до 15 военнослужащих, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
В ходе огневого налета российской артиллерии на Краснолиманском направлении поражены подразделения противника, сосредоточенные у Сергеевки ЛНР и Тернов Донецкой народной республики (ДНР). Потери ВСУ на этом направлении за последние сутки составили более 20 военнослужащих убитыми и ранеными, две бронемашины, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
Российские войска продолжали наступательные действия на Донецком направлении. За прошедшие сутки на этом направлении уничтожены до 50 военнослужащих, два танка, три машины пехоты.
Ударами армейской авиации на Южно-Донецком направлении нанесено поражение подразделениям ВСУ возле пунктов Новомайорское, Никольское и Новополь ДНР.
Недалеко от пункта Сладкое ДНР и Левадное Запорожской области уничтожены две диверсионные группы ВСУ. За сутки на данном направлении ликвидированы до 30 военнослужащих, две бронемашины, перечислили в Минобороны.
Ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение 57 артподразделениям на огневых позициях, живой силе и технике в 93 районах.
Возле Веселого Херсонской области вскрыта позиция и уничтожена украинская станция радиоэлектронной борьбы. У Птичьего ДНР ликвидирован пункт ремонта артсистем М777. Рядом с Артемовском ДНР, Гуляйполе Запорожской области и Очаковым Николаевской области уничтожены три склада боеприпасов ВСУ, сообщил Конашенков.
В ходе контрбатарейной борьбы нанесены два ракетных удара по позициям украинских РСЗО «Град» и «Смерч» рядом с пунктами Бердычи и Красноармейск ДНР, отчитались в Минобороны.
Силы ДНР уничтожили британскую гаубицу и две РСЗО «Град»
За последние сутки силы Донецкой народной республики (ДНР) уничтожили две вражеских РСЗО «Град», самоходную гаубицу и танк, сообщили в управлении народной милиции ДНР.
В милиции отчитались, что за прошедшие сутки были уничтожены танк Т-80У, две РСЗО «Град», гаубица М-777 и еще семь единиц бронетехники.
Также ликвидированы более 30 украинских боевиков, передает Донецкое агентство новостей.
Накануне в республике сообщали, что подразделения ДНР за сутки ликвидировали более 50 украинских боевиков.
ВСУ обстреляли здание насосной станции в Донецке
Мэр Донецка Кулемзин сообщил о повреждении здания насосной станции в результате обстрела Вооруженных сил Украины
В результате обстрела Киевского района Донецка со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) повреждения получило здание насосной станции госпредприятия «Вода Донбасса», сообщил мэр города Алексей Кулемзин.
Кулемзин сообщил в своем Telegram-канале, что в результате обстрела Киевского района Донецка повреждено остекление в пяти многоквартирных домах, а также в административном здании и насосной станции государственного унитарного предприятия ДНР «Вода Донбасса».
Кроме того, по имеющимся у него данным, повреждения получили автомобили.
В свою очередь представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщило в своем Telegram-канале, что в среду вечером украинские вооруженные формирования обстреляли Петровский, Кировский, Ленинский и Куйбышевский районы Донецка снарядами натовского калибра 155 мм. Обстрел велся из населенных пунктов Красногоровка, Новомихайловка и Нетайлово.
Помимо этого, в 20.07 представительством ДНР в СЦКК был зафиксирован обстрел Киевского, Ворошиловского и Калининского районов Донецка из реактивной системы залпового огня (РСЗО).
Накануне президент России Владимир Путин в ходе рабочей встречи с врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денисом Пушилиным обратил внимание на то, что удары Вооруженных сил Украины приходятся по мирным жителям и жилым кварталам Донецка.
Ранее Россия в СБ ООН обвинила Украину в попытке сровнять Донецк с землей.
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Эксперт: России на Украине противостоят консолидированные силы НАТО
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«Начать спецоперацию было не только вынужденным, но и своевременным решением. У России к тому моменту уже имелась мощная армия – а это фактор сдерживания для любого агрессора», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Асафов, комментируя речь президента Владимира Путина на заседании коллегии Минобороны.
«Мы подошли к нынешнему противоборству с Западом в оптимальной боевой готовности, мы превосходим армии стран НАТО по целому ряду вооружений. У нас есть возможность себя защитить – значит, наша безопасность обеспечена как минимум на поколение вперед. Значит мы можем строить планы по развитию нашего государства. Поэтому логично, что глава государства не стал оттягивать неизбежное, не попытался передать решение проблем безопасности нашим детям. Нет, он проявил решительность и приказал начать спецоперацию», – заявил Асафов.
Все ответы на вопрос, могла ли Россия не начинать СВО, избежать столкновения были даны еще почти год назад, напоминает эксперт. «Год назад Россия предложила свои формулы безопасности ЕС, США и НАТО. Реакция была однозначная – отказ. Миром договориться не получилось. Очевидно, что в ответ на наше мирное предложение на Западе стали планировать удары по России – так называемые санкции из ада. Законопроект с таким названием был подготовлен в США задолго до начала СВО», – говорит Асафов.
«Призыв Зеленского к отмене Будапештского меморандума, который был связан с необходимостью предоставить ему ядерное оружие, работа над грязной бомбой на Украине – всё это предшествовало решению начать СВО», – отмечает политолог.
«Благодаря спецоперации в руки наших военных попали документы, подтверждающие прежние разведданные о деятельности лабораторий Пентагона на Украине. Эти лаборатории по сути несут ответственность за распространение различных странных заболеваний на нашем континенте. Кроме того, благодаря спецоперации удалось добыть и планы киевских генералов в марте напасть на Донбасс – группировка из 150 тысяч солдат ВСУ была сформирована именно с этими целями. Это всё было опубликовано», – напомнил Асафов.
Разумеется, у Москвы было желание избежать боевых действий, но ей не оставили другого выбора, уверен эксперт. «Уже были готовы планы Запада по истреблению России, по уничтожению ее экономики, по расшатыванию нашего внутреннего национального согласия. Такие сценарии уже были отработаны в Белоруссии летом 2020 года. Очевидно, что там проводилась тренировка, а мы были следующей мишенью», – отметил Асафов. Все эти обстоятельства подтверждают слова президента о том, что нам не оставили выбора, подчеркивает он.
«Следует также отметить, что нам противостоит не украинская армия, опыт которой ограничивался карательными операциями в Донбассе. На самом деле нам противостоит более серьезный противник – консолидированные силы НАТО. В частности, наемники из стран Запада плюс натовские вооружения. Вот сейчас Зеленский поехал в Америку, выбивать себе новые поставки. Будет там доказывать Конгрессу, что выданные Киеву деньги тратятся «с пользой», а не уходят на будущую предвыборную кампанию Байдена и обогащение Зеленского и его окружения. В этих условиях задача нашего ОПК – сохранять опережение в национальных видах вооружения, развивать новые его виды, такие как гиперзвук. Это крайне важно» – подчеркивает Асафов.
Как заявил в среду на заседании коллегии Минобороны президент Владимир Путин, перед началом СВО стало очевидным, что столкновения с враждебными силами, в том числе на Украине, не избежать.
«Вопрос был только в том, когда это произойдет. Поскольку это неизбежно, лучше сегодня, чем завтра. И думаю, все присутствующие в этом зале прекрасно понимают, о чем я говорю. Имея в виду и состояние наших вооруженных сил, и наличие у нас перспективных видов вооружения, техники, которых в других странах нет, а у нас есть – всё это создает определенный запас прочности», – убежден президент.
Глава военного ведомства, генерал армии Сергей Шойгу в свою очередь заявил, что причиной конфликта на Украине стал профинансированный Западом госпереворот в Киеве в 2014 году, который привел к власти антироссийские силы.
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Вологодского кочегара отправили в колонию за трансляцию фейков о ВС России через личное радио
Кочегар из Вологды признан виновным в трансляции из дома по своей радиостанции фейков о действиях ВС РФ на Украине, суд приговорил его к трем годам колонии общего режима, сообщила объединенная пресс-служба судов области.
Суд установил, что мужчина с 7 по 13 апреля из квартиры в Вологде «транслировал на определенной частоте фейковую информацию о негативных действиях представителей ВС России», передает РИА «Новости».
Также он с 18 марта по 22 июня разместил в соцсети шесть видеороликов с заведомо ложной информацией о ВС.
Мужчину признали виновным в публичном распространении заведомо ложной информации и приговорили к трем годам колонии общего режима.
Ранее следствие по делу 40-летнего гражданина Колумбии, которого обвиняют в распространении ложной информации о специальной военной операции, обнаружило тайник с телефонами, откуда американцы рассылали эту информацию дистанционно.
В марте президент России Владимир Путин подписал закон о введении уголовной ответственности за распространение ложной информации и дискредитацию ВС России. В тот же день поправки в законопроект о наказании до 15 лет лишения свободы за распространение фейков о действиях ВС России приняли в Госдуме, после чего закон о наказании за фейки про Российскую армию одобрил Совет Федерации.
Герасимов: Основные усилия армии сосредоточены на освобождении территории ДНР
Глава Генштаба Герасимов: Основные усилия армии сосредоточены на завершении освобождения территории ДНР
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Усилия Вооруженных сил России на данный момент сосредоточены на завершении освобождения территории Донецкой Народной Республики, заявил на брифинге для военных атташе иностранных государств начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов.
Он отметил, что обстановка на линии фронта стабилизирована, поэтому усилия ВС России сосредоточены на завершении освобождения территории ДНР, передает ТАСС.
По словам Герасимова, продолжается нанесение огневого поражения по критически важным объектам транспортной и энергетической инфраструктуры в глубине Украины. Также удары наносятся по складам с запасами горюче-смазочных материалов, ракет и боеприпасов, вооружения и военной техники.
Он подчеркнул, что длина линии боевого соприкосновения на Украине составляет 815 км. ВС России взято под контроль в пять раз больше территории Украины, чем раньше занимали Луганская и Донецкая народные республики.
Ранее Герасимов заявил, что боевые действия в ходе спецоперации с самого начала носили ожесточенный характер.
Герасимов назвал боевые действия на Украине ожесточенными
Герасимов охарактеризовал боевые действия на Украине как ожесточенные
Боевые действия в ходе спецоперации с самого начала носили ожесточенный характер, заявил начальник Генштаба ВС России – первый замминистра обороны Валерий Герасимов.
Как заявил Герасимов на брифинге перед военными атташе иностранных государств, боевые действия развернулись на обширной территории и носили с самого начала ожесточенный характер, передает ТАСС.
Он напомнил, что спецоперация началась с ударов высокоточным оружием, которое поражало украинскую авиацию на аэродромах, средства ПВО, пункты управления, склады и арсеналы с боеприпасами, после чего группировки войск перешли в наступление в назначенных зонах ответственности.
«Проведением активных наступательных действий группировок войск освобождена Луганская Народная Республика, с минимальными потерями взят город-порт Мариуполь, установлен полный контроль над азовским побережьем, территориями Херсонской и Запорожской областей», – отметил Герасимов.
Ранее в Минобороны заявили, что глава Генштаба Валерий Герасимов продолжает выполнять свои должностные обязанности. В ведомстве указали, что сообщения ряда военных Telegram-каналов якобы о смене руководства Генштаба не соответствуют действительности.