Премьер Венгрии Орбан предложил распустить Европарламент в связи с коррупционным скандалом

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предложил распустить Европейский парламент (ЕП) в связи с разразившимся коррупционным скандалом и избрать его депутатов на новых условиях. Глава венгерского правительства заявил, что только таким образом можно будет восстановить доверие к этому законодательному органу Евросоюза.

По его словам, нынешний скандал в Европарламенте является показательным, а антикоррупционные гарантии ЕП оказались совершенно неэффективными, поэтому, чтобы восстановить доверие общественности, пора распустить Европарламент», передает ТАСС.

По словам Орбана, после этого следует «сформировать новый Европейский парламент, состоящий из национальных депутатов, что «будет гарантировать больший надзор, подотчетность и доверие» к этому органу».

«Верните контроль обратно государствам – членам ЕС», – призвал Орбан.

Ранее Орбан заявил, что нити от скандала с задержанием зампредседателя Европарламента Евы Кайли могут вести на самый верх, необходимо осушить коррупционное болото в Евросоюзе.