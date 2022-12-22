В Госдуме объяснили распространение закона о запрете ЛГБТ-пропаганды на видеоигры

Хинштейн: Закон о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений распространяется и на видеоигры

Если в видеоиграх содержится ЛГБТ-пропаганда, они должны быть удалены из онлайн-магазинов или недоступны российским пользователям согласно нормам закона, заявил глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн.

Хинштейн сообщил, что видеоигры запрет ЛГБТ-пропаганды охватывает, если в них есть пропаганда нетрадиционных отношений, в этом случае они должны быть удалены из онлайн-магазинов или заблокированы для российских пользователей, передает ТАСС.

Парламентарий пояснил, что запрещается продажа любой продукции, содержащий информацию, за распространение которой установлена административная или уголовная ответственность, поэтому все, что продается, также под это подпадает.

Ранее президент России Владимир Путин подписал пакет законов о запрете пропаганды ЛГБТ и смены пола среди лиц любого возраста, также предусмотрены крупные штрафы за подобные нарушения.