Путин подписал закон о полном запрете пропаганды ЛГБТ

В Госдуме оценили инициативу о возможных ограничениях для уехавших от мобилизации россиян

Депутат Морозов: Ограничения должны коснуться лишь тех уехавших граждан, которые ведут борьбу против России

Россияне, не совершившие противоправных действий, не должны подвергаться санкциям со стороны государства. Более того, мы ждем обратно тех граждан, кто готов работать на благо России. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал депутат Госдумы Олег Морозов. Ранее сенатор Андрей Клишас заявил о возможных ограничениях для уехавших от мобилизации россиян.

«Безусловно, инициатива коллеги Клишаса об ограничениях для уехавших россиян заслуживает поддержки. Но, как мне кажется, помимо уже озвученных мер, в нее необходимо встроить еще целый комплекс вопросов, которые придется вдумчиво прорабатывать», – сказал депутат Госдумы Олег Морозов.

«Крайне важно рассмотреть вопрос ограничения на въезд в Россию, если для этого есть необходимые правовые основания. Например, если уехавший гражданин использовал свой отъезд для публичной политической деятельности и высказываний, которые вредят нашей стране», – убежден парламентарий.

«Однако ограничения никоим образом не должны коснуться тех, кто не преступал закон и не наносил ущерб России ни словом, ни делом. Аналогичным образом стоит работать и с бизнесом. Но возникают вопросы к тем работодателям, чьи сотрудники уехали из России и продолжают работать удаленно, получая зарплату. Приемлемость таких действий на их совести», – добавил он.

Рассуждая о возможных преференциях для возвращения уехавших граждан, депутат подчеркнул, что «те, кто уехал, не преследуя политических целей, могут вернуться в любой момент». «Но я не считаю нужным создавать для них какие-то персональные привилегии», – сказал он.

«С другой стороны, привлечение всех высококлассных специалистов для работы в стратегически важных для страны отраслях должно быть государственной задачей. Мы обязаны создавать условия для того, чтобы профессионалы хотели вернуться в Россию. Причем не важно, как давно они живут за границей», – заключил Морозов.

Ранее сенатор Андрей Клишас в интервью «Ведомостям» заявил о возможных ограничениях для уехавших россиян. По его словам, власти могут разработать меры, которые «сделают нахождение за границей менее комфортным» для граждан, уехавших из страны с начала частичной мобилизации.

Позднее Клишас сообщил, что законопроектов о возможном принятии ограничительных мер к уехавшим во время мобилизации россиян нет. Он заверил, что покинувшие страну граждане продолжают работать дистанционно в российских компаниях.

Напомним, в Госдуму была внесена президентская поправка к законопроекту о гражданстве, согласно которой за создание угрозы безопасности России или дискредитацию ее Вооруженных сил человек может лишиться приобретенного гражданства.