Прокуратура утвердила обвинение против «курировавшего» СИЗО криминального авторитета Чачибая

В отношении криминального авторитета Давида Чачибая утверждено обвинительное заключение по делу о занятии высшего положения в преступной иерархии, сообщили в столичной прокуратуре.

Прокуратура утвердила обвинение по делу против 50-летнего Чачибая (до 2013 года – Давид Герлиани), его обвиняют по статьям о занятии высшего положения в преступной иерархии и о вымогательстве, передает РИА «Новости».

Согласно версии следствия, Чачибая «короновали» в Турции в 2014 году с помощью видеосвязи. Под его ответственность отдали учреждения уголовно-исполнительной системы в Москве, Петербурге, Московской, Смоленской, Ульяновской и Ленинградской областях. Заключенные, которых он назначал, находились под его покровительством и выполняли его поручения.

Чачибая объявили в международный розыск, в марте 2022 года он был задержан на территории Египта, в мае выдан России. В СИЗО-7 Москвы Чачибая лично подтвердил свой статус инспектору учреждения.

Также, согласно данным следствия, Чачибая с января 2017 по август 2020 года создал и возглавил организованную группу, которая действовала в Московском регионе и Башкирии. В 2020 году соучастники вымогали у мужчины 15 млн рублей, инсценировав убийство участника конфликта в кафе якобы в интересах потерпевшего. В октябре 2020 года был задержан соучастник, который пришел за деньгами.

Источник в правоохранительных органах пояснил, что Чачибая в январе прошлого года связывался с лидером одной из банд, который отбывал наказание в Ульяновской области. В марте 2021-го он пытался назначить «своего» в смоленском СИЗО. Таким же образом он назначил своего человека в СИЗО-1 по Петербургу и Ленобласти.

Дело направили в Мосгорсуд.

В августе дело против криминального авторитета в Подмосковье по статье о занятии высшего положения в преступной иерархии, направили в суд. По данным следствия, он занимал должность уже 56 лет.