Криминального авторитета Апакелу отдали под суд в Подмосковье

Уголовное дело, возбужденное против криминального авторитета Апакелы, занимающего высшее положение в преступной иерархии уже 56 лет, передано в суд, сообщила старший помощник руководителя СУ СК по Московской области Ольга Врадий.

«Завершено расследование уголовного дела в отношении 76-летнего местного жителя, обвиняемого в занятии высшего положения в преступной иерархии... В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения по существу», приводит РИА «Новости» слова Врадий.

Она добавила, что следователи провели около 15 допросов свидетелей, психолого-лингвистическую и психолого-психиатрическую экспертизы

Согласно ресурсу «Прайм Крайм», в местах лишения свободы с 1970 по 2007 годы уроженец Абхазии Борис Апакия по кличке Апакела провел более 17 лет.

По версии следствия, Апакела, проживая во Владимирской и Московской областях, с 1965 года координировал действия организованных групп, создавал и поддерживал связи между ними и иными лицами, занимающими высшее положение в преступной иерархии.

Статья 210.1 «Занятие высшего положения в преступной иерархии» появилась в УК РФ в апреле 2019 года. Обвиняемым по ней грозит срок от восьми до 15 лет со штрафом до 5 млн рублей, условное наказание исключено. На освобождение от ответственности могут рассчитывать лишь бывшие члены ОПГ, сотрудничающие со следствием.

Ранее в Новгородской области арестовали одного из «высокопоставленных» криминальных лидеров Иван Коленько.