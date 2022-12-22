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22 декабря, четверг | Последнее обновление — 13:01 | vz.ru
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В ДНР оценили переброску спецназа ВСУ под Артемовск
Депутат Бердичевский: Артемовск приобрел символичное значение для украинской власти
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Артемовск приобрел символичное значение для украинских властей. Как только он падет, следом посыпется весь участок фронта на данном направлении. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал донецкий депутат Владислав Бердичевский. Ранее стало известно о переброске спецназа ВСУ под Артемовск.
«Насколько мне известно, под Артемовском сейчас находится не только спецназ, но и все десантно-штурмовые бригады ВСУ», – рассказал депутат парламента ДНР Владислав Бердичевский.
«Этот город приобрел символичное значение для украинской власти, и когда он падет, следом посыпется весь участок фронта на этом направлении», – полагает собеседник.
«Поэтому украинская армия будет держать Артемовск до последнего. Вместе с тем перед нашими подразделениями не стоит задачи взять город как можно быстрее», – отметил парламентарий.
«Под Артемовском идет перемалывание украинских подразделений, работает наша артиллерия и ударные беспилотники. Поэтому чем больше украинских войск там сейчас окажется, тем меньше их останется в целом на Украине», – акцентировал Бердичевский.
Ранее офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко, ссылаясь на данные разведки, сообщил, что Киев начал перебрасывать дополнительные подразделения в район Артемовска (Бахмут).
Для удержания населенного пункта была отмечена дополнительная переброска военнослужащих украинских ССО. Помимо противодействия наступающим силам и ведения маневренной обороны, в их задачи входит пресечение паники и случаев дезертирства в рядах украинских военнослужащих.
Накануне президент Украины Владимир Зеленский посетил Вашингтон, где встретился с главой администрации США Джо Байденом и американскими законодателями. По итогам мероприятий в Штатах, украинский президент заявил о заявил о неготовности к компромиссам ради достижения «справедливого мира».
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Внешний вид Зеленского на встрече с Байденом шокировал американцев
Читатели CNN раскритиковали внешний вид президента Украины Зеленского на встрече с главой Белого дома Байденом в США
Читатели страницы американского телеканала CNN в соцсети Twitter раскритиковали внешний вид президента Украины Владимира Зеленского на встрече с главой Белого дома Джо Байденом в резиденции лидера Соединенных Штатов в Вашингтоне.
На встречу в Белом доме украинский лидер прибыл в кофте цвета хаки, отказавшись от официального костюма. Пользователи сочли это знаком неуважения, выразив недоумение, почему Зеленский не смог купить себе хотя бы нормальную одежду для встречи с президентом США на американской земле, передает РИА «Новости».
Один из читателей напомнил, что США выделили Украине 113 млн долларов. Зеленского также назвали единственным мировым лидером, у которого нет даже галстука. В комментариях призвали накинуть на «этого бездельника» пиджак.
Напомним, после встречи с Байденом в Белом доме Зеленский заявил о неготовности к компромиссам ради достижения мира.
США официально объявили о передаче Украине комплексов Patriot
Вашингтон намерен выделить Киеву в новом пакете военной помощи на 1,85 млрд долларов комплексы ПВО Patriot, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
По линии Госдепа планируется направить 1 млрд долларов, еще 850 млн долларов – по линии Пентагона, передает ТАСС со ссылкой на заявление Блинкена.
В пакет военной помощи включена одна батарея системы противовоздушной обороны Patriot.
Вместе с этим заявлением пресс-служба Белого дома опубликовала распоряжение президента США Джо Байдена о выделении 1 млрд долларов по линии Госдепа, о котором упомянул Блинкен.
Напомним, СМИ уже некоторое время сообщали о планах Вашингтона по передаче Киеву системы Patriot.
Посольство России в США заявляло, что возможная передача Украине ЗРК Patriot станет провокацией с непредсказуемыми последствиями.
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Зеленский заявил о неготовности к компромиссам ради мира
Президент Украины Зеленский после встречи с главой Белого дома Байденом заявил о неготовности к компромиссам ради мира
Украинский президент Владимир Зеленский после встречи с главой администрации США Джо Байденом в Вашингтоне заявил о неготовности к компромиссам ради достижения «справедливого мира».
После встречи с Байденом в Белом доме Зеленский заявил, что для всех мир справедливый по-разному. По словам Зеленского, для него справедливый мир – это никаких компромиссов относительно территориальной целостности Украины и ее суверенитета. Он также заявил, что для достижения мира хочет возмещения убытков Украине. В заключение Зеленский поблагодарил главу Белого дома за поддержку и понимание, заверив, что уважает Байдена как человека и президента, передает ТАСС.
Ранее Байден после встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским в Белом доме заявил, что США и страны Европы не стремятся к войне с Россией или третьей мировой.
Визит Зеленского в Вашингтон назвали унижением для США
Ведущий Fox News Карлсон назвал визит президента Украины Зеленского в Вашингтон унизительным для Соединенных Штатов
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Визит президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон призван выкачать деньги из американской экономики и является унизительным для Соединенных Штатов, выразил мнение ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон.
Ведущий американского телеканала возмутился внешним видом президента Украины на заседании Конгресса США, куда Зеленский пришел в свитере цвета хаки и армейских брюках. Карлсон сравнил этот наряд с имиджем управляющего стриптиз-клубом, передает ТАСС.
Ведущий американского телеканала выразил возмущение, что власти США позволяют лидеру иностранного государства, одетому в свитер, стоя на трибуне Конгресса, просить у Вашингтона десятки миллиардов долларов и при этом называть это не благотворительностью, а инвестицией. Карлсон подчеркнул, что у США нет никаких исторических обязательств перед Украиной.
По его словам, сутью произошедшего в Конгрессе было заискивание представителей властей Соединенных Штатов перед украинским менеджером стриптиз-клуба и передача ему миллиардов долларов из рассыпающейся американской экономики. Карлсон подчеркнул, что невозможно представить более унизительный сценарий для «величайшей страны в мире».
Напомним, американцы раскритиковали внешний вид Зеленского на встрече с президентом США в Белом доме.
Мирошник разъяснил последствия отказа Зеленского от компромисса
Экс-посол ЛНР в РФ Мирошник: Отказом от компромисса Зеленский лишил себя возможности спасти Украину
Президент Украины Владимир Зеленский своим заявлением о неготовности к компромиссам лишил себя возможности для спасения страны, формула будущего мира будет согласовываться уже без него, выразил уверенность бывший посол Луганской народной республики в Москве Родион Мирошник.
Мирошник выразил уверенность в беседе с ТАСС, что своим заявлением о собственном видении «справедливого мира» Зеленский, по сути, лишил себя любой возможности поиска компромисса для спасения своего государства, так как теперь разговаривать с ним никто не будет, а формула будущего мира будет согласовываться уже другими геополитическими игроками без участия представителей Украины, а возможно, и без сохранения самой Украины.
Ранее Зеленский после встречи с главой администрации США Джо Байденом в Вашингтоне заявил о неготовности к компромиссам ради достижения мира.
Сенат утвердил Линн Трейси новым послом США в России
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Новым послом США в России стала Линн Трейси, ее кандидатуру утвердил Сенат Конгресса США.
Как сообщает ТАСС, голосование продолжается, но Трейси уже получила достаточное для утверждения число голосов.
Как отмечает РИА «Новости», за Трейси проголосовали 55 из ста членов нижней палаты Конгресса при одном голосе против.
Трейси станет первой в истории женщиной на этой должности. Она владеет русским языком и уже работала в Москве – в 2014-2017 годах занимала пост заместителя главы дипломатической миссии.
До последнего времени Трейси была послом США в Армении, в 2012-2014 годах занимала пост заместителя помощника госсекретаря по Центральной Азии, в 2010-2011 годах служила замглавы миссии в Туркмении.
Россия ранее одобрила кандидатуру Трейси. Предыдущий посол Джон Салливан досрочно завершил командировку, продлившуюся почти три года, из-за тяжелой болезни и смерти жены.
Ранее Комитет по международным делам Сената США рекомендовал утвердить на пост посла США в Москве кандидатуру Линн Трейси.
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WP: Зеленский не достиг цели получить от США современные вооружения
The Washington Post: Зеленский не смог получить от США более современные вооружения
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Украинский президент Владимир Зеленский не достиг цели получить более современные вооружения во время своей поездки в США, выразили мнение в газете The Washington Post.
По мнению публицистов, у американского лидера Джо Байдена и Зеленского разные взгляды на военные нужды Киева. Так, Зеленский продолжает настаивать на том, чтобы Белый дом согласовал отправку на Украину современных вооружений, чего Байден делать не хотел, передает ТАСС со ссылкой на The Washington Post.
Более того, по информации авторов публикации, цели переговоров глав двух государств различались. Зеленский планировал получить мощное вооружение, чтобы с его помощью в следующем году повысить шансы ВСУ на наступательные операции.
Администрация Байдена в свою очередь выясняла, что президент Украины думает о дипломатических переговорах, когда Киев будет готов обговорить условия мира. При этом в Белом доме подчеркнули, что «не им решать» (США – прим. ВЗГЛЯД), на каких условиях будет строиться диалог.
В заключение авторы предположили, что из-за нового созыва Конгресса, приступающего к работе 3 января, окажется больше тех, кто против предоставления военной помощи Киеву.
Ранее ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон заявил, что визит Зеленского в Вашингтон призван выкачать деньги из американской экономики и является унизительным для Соединенных Штатов.
Байден назвал украинский народ «народом Урана»
Президент США Байден назвал украинский народ «народом Урана»
Президент Соединенных Штатов Джо Байден в ходе выступления на пресс-конференции после встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским в Белом доме допустил оговорку, назвав украинский народ «народом Урана».
Говоря о финансовой поддержке Украины со стороны Соединенных Штатов, Байден не смог выговорить выражение Ukrainian people («украинский народ») и произнес его как Uranian people («народ Урана»), передает ТАСС.
Напомним, после встречи с Байденом в Белом доме Зеленский заявил о неготовности к компромиссам ради достижения мира.
Энергетики объяснили сложность ситуации с электроснабжением в Киеве
Гендиректор YASNO Коваленко: В Киеве не работают 60% трансформаторов, поэтому сеть не позволяет поставлять электричество
Наиболее сложная ситуация с электроснабжением на Украине сложилась в Киеве, где не работает 60% трансформаторов, сообщил гендиректор энергопоставляющей компании YASNO («Ясно», входит в энергохолдинг ДТЭК) Сергей Коваленко.
Коваленко сообщил на своей странице в соцсети Facebook* (запрещена в России; принадлежит корпорации Meta*, которая признана в РФ экстремистской), что в Киеве сложилась самая сложная на Украине ситуация с электроснабжением, никаких изменений к лучшему в этой сфере в городе не происходит, передает ТАСС.
Он пояснил, что ключевая проблема с электроснабжением в Киеве сейчас не в нехватке генерирующих мощностей, а в неработающей сети из-за отсутствия 60% трансформаторов. По его словам, из-за повреждения высоковольтного оборудования Киев не может черпать электричество из энергосистемы Украины. При этом Коваленко отметил, что при повреждении оставшихся 40% узлов ситуация с электроснабжением в Киеве только ухудшится. Он подчеркнул, что невозможно поставлять электричество там, где нет оборудования.
Во вторник глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба сообщал, что ситуация с энергоснабжением в Киевской области является критической, 80% региона остается без света, применяются экстренные отключения электричества. В тот же день в Киеве ввели аварийные отключения света в связи с проблемами в энергосистеме.
Зеленский вручил Байдену медаль командира батареи РСЗО HIMARS ВСУ
Президент Украины Зеленский вручил главе администрации США Байдену медаль командира батареи РСЗО HIMARS ВСУ
Президент Украины Владимир Зеленский в ходе визита в Вашингтон вручил главе администрации США Джо Байдену письмо и медаль капитана вооруженных сил Украины (ВСУ) – командира батареи реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, следует из трансляции телеканала Си-би-эс.
Президент США в свою очередь пообещал добиться, чтобы капитан ВСУ, награду которого привез Зеленский Байдену, получил один «командных жетонов». Такие жетоны принято чеканить в вооруженных силах (ВС) США и некоторых американских правительственных ведомствах, в том числе Белом доме, передает ТАСС.
Глава администрации США напомнил при этом, что его ныне покойный сын Бо служил в свое время в рядах американских ВС в Ираке. Зеленский пообещал, что передаст «командный жетон» украинскому военнослужащему, отправившему свою награду Байдену.
В ходе встречи с Байденом Зеленский также рассказал президенту США о своей поездке в Артемовск (украинское название – Бахмут).
Ранее в среду самолет с Зеленским приземлился на авиабазе Эндрюс рядом с Вашингтоном. Вскоре после этого Зеленский прибыл в Белый дом на переговоры с Байденом.
Зеленский прибыл в Белый дом на переговоры с Байденом
Президент Украины Зеленский прибыл в Белый дом на переговоры с главой администрации США Байденом
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Белый дом на переговоры с главой администрации США Джо Байденом.
Президент США приветствовал украинского коллегу в Белом доме, который прибыл с однодневным визитом в США. На кадрах телетрансляции видно, как Байден на южной лужайке своей резиденции приобнимает Зеленского, одетого в свитер цвета хаки, после чего политики удаляются на переговоры. Вместе с президентом США в церемонии встречи гостя принимала участие первая леди Джилл Байден, передает РИА «Новости».
Зеленский прилетел в США из Польши и остановился в Блэр-хаус – доме для гостей американских президентов через дорогу от Белого дома.
После прибытия Зеленского в Вашингтон американский телеканал CNN показал кадры, где украинский президент выходит из транспортного самолета, на борту которого написано United State of America. По информации телеканала, Зеленского в пути сопровождала предоставленная США охрана, передает ТАСС.
Кроме того, Зеленского сопровождала посол США на Украине Бриджит Бринк, в аэропорту его встречала посол Украины в Вашингтоне Оксана Маркарова. Как отметил в интервью CNN координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, Соединенные Штаты тесно работают с Зеленским и его окружением, чтобы обеспечить безопасность его поездки в США и обратно.
После саммита и пресс-конференции Зеленского ждут в Конгрессе США, где он должен выступить с 20-минутной речью.
Ранее в среду самолет с Зеленским приземлился на авиабазе Эндрюс рядом с Вашингтоном.
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Обучать украинских военных стрельбе из Patriot собрались в Германии
Al-Jazeera: Обучение украинских военных управлению комплексом Patriot будет проходить в Германии и еще в одной стране
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Обучение украинских военных работе с зенитно-ракетным комплексом Patriot будет проходить в Германии и еще в одной стране, заявил американский чиновник катарскому телеканалу al-Jazeera.
Американский чиновник сообщил катарскому телеканалу, что обучение украинских военных обращению с системой ЗРК Patriot будет проходить в Германии и еще одной стране, передает РИА «Новости».
Как уточняется в документе Госдепартамента США, 1 млрд выделят Киеву по линии американского дипломатического ведомства, еще 850 млн – по линии Пентагона. Объявление о выделении новой масштабной военной помощи Украине совпало по времени с визитом в Вашингтон Владимира Зеленского.
По словам американского чиновника, в пакет военной помощи Украине вошли боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS и противорадиолокационные ракеты.
Накануне госсекретарь США Энтони Блинкен официально объявил о намерении Вашингтона передать Украине системы противовоздушной обороны Patriot.
В Пентагоне оценили срок обучения украинских военных управлению комплексами Patriot в несколько месяцев.
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Пелоси поцеловала руки Зеленского во время преподнесения флага Украины
Спикер Палаты представителей Конгресса США Пелоси в благодарность за подаренный флаг Украины поцеловала руки Зеленского
Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси в благодарность за подаренный флаг Украины поцеловала руки президента Владимира Зеленского.
В Telegram-канале ФАН опубликован короткий видеоролик с моментом передачи флага и последующими объятиями.
После выступления в Конгрессе США Зеленский передал Пелоси флаг Украины, заявив, что этот флаг ему якобы передали военнослужащие из зоны боевых действий в Артемовске.
Перед выступлением в Конгрессе США Зеленский встретился с лидерами американских партийных фракций. После встречи с главой администрации США Джо Байденом в Белом доме Зеленский заявил о неготовности к компромиссам ради достижения мира.
Байден не увидел риска эскалации из-за комплексов Patriot на Украине
Президент США Байден: Передача комплексов Patriot Украине не ведет к эскалации
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Администрация США не считает, что передача американских комплексов противовоздушной обороны Patriot Киеву ведет к эскалации, Вашингтон прорабатывает вопрос о возможности дополнительных поставок, заявил президент США Джо Байден после встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским в Белом доме.
Отвечая на вопрос о том, может ли передача Киеву комплексов Patriot привести к эскалации, Байден выступил с утверждением, что это не приведет к эскалации, так как комплексы Patriot – это якобы оборонная система вооружений, которая используется только для обороны. При этом президент США признал, что совсем не обсуждал с Зеленским вопрос о возможности обострения ситуации из-за передачи комплексов Patriot Украине, передает ТАСС.
Американский президент также выступил с утверждением, что в администрации США якобы были бы рады, если бы Украине не пришлось использовать эту систему. По его словам, для этого нужно прекратить атаки. На реплику Зеленского о возможности обращения Киева за дополнительными системами Patriot Байден со смехом сказал, что США работают над этим.
Накануне госсекретарь США Энтони Блинкен официально объявил о намерении Вашингтона передать Украине комплексы Patriot. В Пентагоне оценили срок обучения украинских военных управлению комплексами Patriot в несколько месяцев. При этом обучать украинских военных стрельбе из комплексов Patriot собрались в Германии и еще в одной стране.
Шойгу заявил о продолжении спецоперации на Украине в 2023 году
Российская армия в следующем году продолжит спецоперацию на Украине до полного выполнения ее задач, заявил глава Минобороны Сергей Шойгу на заседании коллегии министерства.
Специальная военная операция продолжится до полного выполнения задач, также российские группировки и силы продолжат обеспечивать сохранение мира и стабильности в Сирии и Нагорном Карабахе, сказал министр, передает РИА «Новости».
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что о выходе российских войск с Украины в ближайшее время не может идти и речи.
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