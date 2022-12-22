|
|
Зеленский встретился с американскими законодателями
Президент Украины Зеленский перед выступлением в Конгрессе США встретился с американскими законодателями
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
Президент Украины Владимир Зеленский перед выступлением в Конгрессе США провел встречу с лидерами американских партийных фракций, сообщил телеканал CNN.
Зеленский встретился с лидером демократического большинства в Сенате Чаком Шумером, спикером Палаты представителей Нэнси Пелоси, лидером республиканцев в Сенате Митче Макконнелле и лидере республиканской фракции в Палате представителей Кевине Маккарти. Информации о содержании переговоров пока не приводится, передает ТАСС.
Ранее Зеленский после встречи с главой администрации США Джо Байденом в Вашингтоне заявил о неготовности к компромиссам ради достижения мира.
Российская армия заняла новые господствующие высоты на Донецком направлении
|
|
В ходе наступательных действий на Донецком направлении российские войска заняли новые рубежи и господствующие высоты. За последние сутки на этом направлении ликвидированы более 80 военнослужащих, танк, три машины пехоты, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Огнем артиллерии на Южно-Донецком направлении поражена живая сила и техника подразделений 72-й механизированной бригады ВСУ у пункта Новомихайловка и 108-й бригады теробороны рядом с Пречистовкой Донецкой нродной республики (ДНР). Потери противника составили до 50 военнослужащих убитыми и ранеными, две бронемашины, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
Ракетными войсками и артиллерией ВС России за минувшие сутки поражены 63 артподразделения ВСУ на огневых позициях, живая сила и техника в 87 районах.
Возле Белозерки Херсонской области вскрыты позиции и уничтожены самоходная огневая установка украинского ЗРК «Бук-М1» и РЛС целеуказания П-18.
Возле Андреевки ДНР уничтожена РЛС украинского ЗРК С-300, сообщил Конашенков.
Недалеко от Зеленовки Херсонской области и Трудового ДНР взорваны три американские артиллерийские системы М-777. В районах Артемовска ДНР и Темировки Запорожской области уничтожены два ангара с вооружением и военной техникой иностранного производства, отчитались в Минобороны.
Истребительной авиацией ВКС у Красногоровки ДНР сбит Су-25 ВСУ. Кроме того, в районе Артемовска ДНР уничтожен украинский вертолет Ми-8.
Средствами ПВО за последние сутки сбиты два украинских беспилотника возле населенных пунктов Князе-Григоровка Херсонской области и Николаевка ДНР. Перехвачены два реактивных снаряда РСЗО HIMARS в районе Новокраснянки Луганской народной республики, подытожили в оборонном ведомстве.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
США официально объявили о передаче Украине комплексов Patriot
Вашингтон намерен выделить Киеву в новом пакете военной помощи на 1,85 млрд долларов комплексы ПВО Patriot, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
По линии Госдепа планируется направить 1 млрд долларов, еще 850 млн долларов – по линии Пентагона, передает ТАСС со ссылкой на заявление Блинкена.
В пакет военной помощи включена одна батарея системы противовоздушной обороны Patriot.
Вместе с этим заявлением пресс-служба Белого дома опубликовала распоряжение президента США Джо Байдена о выделении 1 млрд долларов по линии Госдепа, о котором упомянул Блинкен.
Напомним, СМИ уже некоторое время сообщали о планах Вашингтона по передаче Киеву системы Patriot.
Посольство России в США заявляло, что возможная передача Украине ЗРК Patriot станет провокацией с непредсказуемыми последствиями.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Французский разведчик оценил силу России
Французский разведчик Жюйе: Западу пора перестать думать, что силы России на исходе
|
|
Запад должен перестать тешить себя иллюзиями о том, что силы России на исходе, а у украинцев все прекрасно, заявил Mondafrique бывший глава службы экономической разведки Франции Ален Жюйе.
По его словам, европейцы часто принимают свои желания за реальность и забывают, что русские или украинцы великолепно умеют воевать, потому что они очень храбрые, передает РИА «Новости».
При этом именно США спровоцировали конфликт на Украине и сделали все, чтобы вовлечь Россию в боевые действия, подчеркнул он. Этим и объясняется тот факт, что американские спецслужбы были единственными, кто предупреждал о риске начала военных действий до февраля 2022 года, а сомнение европейских разведок в возможности вооруженного конфликта на Украине прошлой зимой стало следствием недоверия к американцам, которые «регулярно лгут».
По мнению Жюйе, в 2014 и 2015 годах Франция и Германия хорошо понимали, что действия США на Украине грозят полномасштабным конфликтом между пророссийским и прозападным населением.
«Что было дальше? Мы не смогли добиться исполнения первого и второго Минских соглашений, потому что американцы вместе с НАТО оказали давление на украинцев, которые захватили власть в Киеве. С этого момента мы потеряли опору, наши спецслужбы могли лишь наблюдать за тем, что происходит, со стороны», – отметил он.
Ранее в Национальной ассамблее Франции заявили об истощении запасов вооружений из-за помощи Украине.
11 декабря лидер французского движения «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что во Франции практически истощились военные запасы, но Париж продолжает поставлять оружие и боеприпасы Киеву.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Песков рассказал об ожиданиях Кремля от поездки Зеленского в Вашингтон
Песков: У Кремля нет позитивных ожиданий от поездки Зеленского в Вашингтон
Кремль не ожидает позитивных изменений после визита президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
На вопрос о том, ожидает ли Кремль позитивного изменения риторики сторон после предстоящего визита, Песков ответил отрицательно, передает ТАСС.
Напомним, о визите Зеленского в Вашингтон стало известно 21 декабря, поездка готовилась в тайне в течение нескольких недель и, по данным СМИ, стала неожиданностью для конгрессменов и чиновников. Предполагается, что Зеленский выступит перед обеими палатами Конгресса.
В России указали на взаимосвязь визитов Зеленского в Артемовск и Вашингтон
Политолог Дудаков: Визиты Зеленского в Артемовск и Вашингтон преследуют экономические цели
|
|
Цели визита Владимира Зеленского исключительно экономические. В декабре проходит согласование бюджета США на следующий год, поэтому Киев опасается, что ему могут «недоплатить», сказал газете ВЗГЛЯД политолог Малек Дудаков, комментируя сообщения о визите президента Украины в Вашингтон.
«Недавние поездки Зеленского по прифронтовым городам перед визитом в США – это попытка демонстрации тяжелого положения: в Капитолии Зеленский расскажет о том, что лично видел «Верден» под Артемовском. Соответственно, будет запрашиваться экономическая и военная помощь», – считает политолог-американист Малек Дудаков.
«Будет сделан упор на то, что если США потеряют решительность в плане финансирования ВСУ, то проигрыш Украины будет неминуемым, а Россия займет новые территории, что сделает их потерянными навсегда. «Взгляд очевидца» – очень удобная карта для розыгрыша в деле запроса экономической помощи», – подчеркивает эксперт.
«Таким образом, цели визита исключительно экономические. В Вашингтоне согласовывается новый бюджет страны на следующий год. В нем же будет содержаться и транш на поддержку Украины. Точные цифры пока остаются непонятными: возможно, остановятся на 38 млрд долларов, как запрашивал Белый дом, а может, и демократам удастся протащить свои 45 млрд», – акцентирует собеседник.
«Однако транш может оказаться меньше тех сумм, которые озвучиваются сейчас. Украина очень опасается подобного исхода. Именно поэтому Киев использует все возможные лоббистские рычаги, в том числе и отправку президента в Вашингтон. Цель его личного выступления перед Конгрессом – лишнее напоминание Штатам о том, что Украина нуждается в помощи Америки», – объясняет эксперт.
«При этом начало новой сессии Конгресса в январе здесь играет малую роль. Безусловно, позиции республиканцев и демократов по Украине несколько расходятся, но определяющий фактор здесь – именно составление бюджета, которое проходит в декабре», – резюмирует Дудаков.
Ранее издание CNN сообщило, что президенты США и Украины планируют встретиться в среду в рамках визита Зеленского в Вашингтон. Президент Украины также выступит на заседании Конгресса. Уточняется, что это будет первая поездка за пределы Украины для Зеленского с момента начала СВО 24 февраля.
В Белом доме охарактеризовали предстоящий визит Зеленского в Вашингтон как «сигнал» российскому лидеру Владимиру Путину, указывающий на то, что США и дальше продолжат поддерживать Украину.
Визит Зеленского нигде не анонсировался. Сообщается, что президент Украины затребует у США 45 млрд долларов в качестве финансирования в рамках ведения военных действий с Россией.
Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, почему визит Зеленского к Джо Байдену нужен им обоим.
Российская авиация уничтожила нефтехранилище в Харьковской области
Рядом с Андреевкой Харьковской области ударом ВКС России уничтожено нефтехранилище, которое осуществляло снабжение топливом техники ВСУ, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
В результате огневого поражения на Купянском направлении возле населенных пунктов Песчаное, Петропавловка и Берестовое Харьковской области ликвидированы до 60 военнослужащих, два бронетранспортера, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
Ударами армейской авиации на Краснолиманском направлении по местам скоплений живой силы и техники противника у населенных пунктов Торское и Терны Донецкой народной республики (ДНР) уничтожены более 30 военнослужащих, танк и пять пикапов. Шестеро украинских военнослужащих сдались в плен, отчитались в Минобороны.
В Белом доме заявили, что подали «сигнал Путину» о поддержке Украины визитом Зеленского в США
|
|
Белый дом охарактеризовал предстоящий визит президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон как «сигнал» российскому лидеру Владимиру Путину, указывающий на то, что США и дальше продолжат поддерживать Украину, заявил высокопоставленный представитель американской администрации.
По словам источника, сигнал предназначен Путину и всему миру. Поездка Зеленского указывает на то, что США будут поддерживать Украину «столько, сколько потребуется», передает РИА «Новости».
Также источник отметил, что визит украинского президента должен показать Путину, что он «ошибся в том, что украинцы уступят, а НАТО будет разобщена».
Уточняется, что президент США Джо Байден обсудит с Зеленским стратегическую ситуацию на поле боя, а также помощь Киеву со стороны стран Запада. Также планируется затронуть тему разработки очередного пакета санкций и мер экспортного контроля против России.
В Белом доме подтвердили, что Зеленский посетит США по приглашению Байдена. На встрече будут присутствовать ключевые члены команды президента США по нацбезопасности, американская пресса.
Кроме того, в Белом доме выразили надежду, что Зеленский позднее повторит свой визит.
Газета ВЗГЛЯД рассказала, что ночью по московскому времени мировые СМИ взорвались сообщениями о визите президента Украины в США, который стал полным сюрпризом практически для всех. Предполагается, что у Байдена есть собственная заинтересованность в госте.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Названы способы защиты Донецка от артобстрелов ВСУ
Военный эксперт Козюлин: России необходимо усилить воздушную разведку для контрбатарейной борьбы в ДНР
|
|
Необходимо не только наращивать системы ПВО и контрбатарейной борьбы, но и постоянно следить за позициями противника с помощью воздушной разведки, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Вадим Козюлин. Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин попросил президента Владимира Путина о выделении дополнительных систем ПВО и контрбатарейной борьбы для предотвращения обстрелов Донецка.
«Основная проблема в том, что Донецк находится в зоне досягаемости артиллерии противника. И самый надежный способ решения проблемы обстрелов – отодвинуть линию фронта на безопасное расстояние. На это, естественно, понадобится время», – сказал Вадим Козюлин, заведующий Центром глобальных исследований и международных отношений Института актуальных международных проблем Дипломатической академии МИД.
«Вместе с тем меры по защите населения надо принимать прямо сейчас. ПВО и контрбатарейная борьба могут в этом помочь. Однако стоит понимать, что противовоздушная оборона, например, малоэффективна против «Градов», – замечает военный эксперт. – Дело в том, что в момент залпа противник запускает сразу серию боеприпасов. Это дешевое и, как правило, старое вооружение, которое хаотично бьет по относительно небольшим целям и площадям. Использование ПВО в данном случае неэффективно», – объясняет собеседник.
«Чтобы коэффициент эффективности стал выше, необходимо усиливать средства воздушной разведки и превентивного поражения артиллерии противника, когда она выдвигается на позиции для обстрелов», – предлагает он.
«В частности, было бы правильно держать противника под постоянным наблюдением с воздуха. Например, за счет использования малых БПЛА. Конечно, учитывая протяженность фронта, оснащение обойдется нам недешево, но в случае с Донецком это необходимо сделать», – добавляет эксперт.
«ВСУ также хорошо усвоили правила ведения контрбатарейной борьбы. Именно поэтому они быстро выезжают на позиции, делают залп и, не дожидаясь прилета, покидают локацию. Идет постоянная игра в кошки-мышки. Беспрерывный мониторинг помог бы упростить нам эту задачу», – заключил Козюлин.
Ранее президент Владимир Путин провел встречу с врио главы ДНР Денисом Пушилиным. В частности, руководитель республики попросил главу государства об усилении систем ПВО и контрбатарейной борьбы в регионе.
Пушилин также привел данные, согласно которым в период со 2 по 18 декабря в Донецке в результате обстрелов со стороны ВСУ было повреждено 460 домостроений. Накануне Путин в ходе рабочей встречи с врио главы ДНР обратил внимание на то, что удары вооруженных сил Украины приходятся по мирным жителям и жилым кварталам Донецка.
В последнее время ВСУ действительно усилили атаки города. Так, в минувшее воскресенье украинские войска обстреляли городскую больницу имени Калинина. Под удар попали три корпуса медицинского учреждения. Один из пациентов погиб, есть тяжелораненые.
На прошлой неделе Донецк подвергся самому мощному обстрелу со стороны ВСУ за последние восемь лет. В результате атаки разрушены жилые дома, повреждены детский сад, поликлиника, православный собор. В ДНР произошедшее назвали терактом. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, кто стоит за этим ударом.
Ранее Россия в СБ ООН обвинила Украину в попытке сровнять Донецк с землей.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Сенат утвердил Линн Трейси новым послом США в России
|
|
Новым послом США в России стала Линн Трейси, ее кандидатуру утвердил Сенат Конгресса США.
Как сообщает ТАСС, голосование продолжается, но Трейси уже получила достаточное для утверждения число голосов.
Как отмечает РИА «Новости», за Трейси проголосовали 55 из ста членов нижней палаты Конгресса при одном голосе против.
Трейси станет первой в истории женщиной на этой должности. Она владеет русским языком и уже работала в Москве – в 2014-2017 годах занимала пост заместителя главы дипломатической миссии.
До последнего времени Трейси была послом США в Армении, в 2012-2014 годах занимала пост заместителя помощника госсекретаря по Центральной Азии, в 2010-2011 годах служила замглавы миссии в Туркмении.
Россия ранее одобрила кандидатуру Трейси. Предыдущий посол Джон Салливан досрочно завершил командировку, продлившуюся почти три года, из-за тяжелой болезни и смерти жены.
Ранее Комитет по международным делам Сената США рекомендовал утвердить на пост посла США в Москве кандидатуру Линн Трейси.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Эксперт: США создают риски для ВКС России в небе над Украиной
Военный эксперт Бижев: Передача ЗРК Patriot Украине создаст риски для ВКС России
|
|
Передача Украине одной батареи ЗРК Patriot не позволит защитить все небо над страной, однако может создать определенные трудности для ВКС России, рассказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Айтеч Бижев. Ранее западные СМИ сообщили о поставках Украине систем Patriot в рамках нового пакета военной помощи.
«Одной батареи Patriot и французских систем Crotale недостаточно для создания эшелонированной системы обороны. Для этого необходимо много других компонентов. Имеющихся у Украины систем ПВО, с учетом тех, которые вот-вот должны поставить страны Запада, хватит чтобы прикрыть максимум один город», – рассказал генерал-лейтенант, экс-заместитель главнокомандующего ВВС по вопросам Объединенной системы ПВО государств – участников СНГ Айтеч Бижев.
«Для глубокоэшелонированной системы ПВО нужно сплошное радиолокационное поле над всей территорией Украины. Помимо этого, американские, французские, старые советские и другие комплексы, имеющиеся у ВСУ, должны быть интегрированы в единую систему и управляться из единого центра», – отметил собеседник.
«Теоретически это возможно, но это требует больших материальных затрат и большого количества сопрягающей аппаратуры», – полагает эксперт.
«Одна батарея Patriot – это четыре-восемь пусковых установок с четырьмя ракетами в каждой. Передача такого количества ЗРК, конечно, создаст нам проблемы локального характера. Они могут перемещаться на театры активных действий наших ВКС, но закрыть все небо Украины невозможно», – подчеркнул Бижев.
В свою очередь военный эксперт Илья Крамник допускает, что в распоряжение ВСУ будет передана батарея Patriot в модификации, предназначенной для работы по аэродинамическим целям.
«Какую именно модификацию Patriot отгрузят Украине, пока не уточняется. Я лично предположу, что с учетом основной угрозы от аэродинамических целей (крылатые ракеты, дроны, самолеты), это будет PAC-2, возможно GEM/GEM+, но не PAC-3, в большей степени заточенный под баллистические цели. Впрочем, нельзя исключить и комбинацию установок обеих типов, система позволяет», – добавил эксперт, прогнозируя дальнейшее расширение военных поставок на Украину.
При этом ранее военный эксперт Константин Сивков в комментарии газете ВЗГЛЯД отмечал риски создания на Украине эшелонированной ПВО. «Не стоит забывать, что на сегодняшний день Украине уже поставлено восемь переносных ЗРК NASAMS и примерно такое же количество ЗРК среднего радиуса действия IRIS-T, а также комплексы Crotale и другие», – рассказал Сивков.
«Получив к этим комплексам еще и Patriot, у Украины появляется возможность создать эшелонированную систему противовоздушной обороны. Она включит в себя три уровня ЗРК: Patriot большой дальности, NASAMS и IRIS-Т средней, а также Crotale и ряд других комплексов малой дальности западного производства», – полагает собеседник.
«Накопив порядка 100–150 ЗРК разного типа, ВСУ смогут полностью закрыть небо над своей территорией. Сейчас, по моим оценкам, у них есть около 20 различных комплексов. Все это требует от нас активной работы по превентивному подавлению комплексов ПВО, имеющихся в распоряжении противника», – заключил Сивков.
Ранее западные СМИ сообщили, что США передадут Киеву системы противоракетной обороны Patriot в рамках нового пакета военной помощи. Как отмечает Associated Press, речь идет о передаче одной батареи ЗРК, а сроки передачи комплексов пока неясны, так как американским военным еще предстоит обучить ВСУ пользоваться этой системой.
Накануне телеканал CNN сообщил, что украинский президент Владимир Зеленский совершит визит в Вашингтон, где встретится с лидером США Джо Байденом.
В свою очередь французский президент Эммануэль Макрон в интервью телеканалу TF1 сообщил, что Франция передала Киеву новые ЗРК Crotale, а также другое оружие, помимо того, что было поставлено ранее.
В прошлый четверг посольство РФ в Вашингтоне предупреждало, что возможная передача Украине ЗРК Patriot станет провокацией с непредсказуемыми последствиями, которая лишь укрепит чувство безнаказанности режима Зеленского.
Газета ВЗГЛЯД ранее разбиралась, как скажется на ходе СВО передача Вашингтоном новых ЗРК Киеву и что ВКС России могут противопоставить этому.
Зеленский прибыл в Белый дом на переговоры с Байденом
Президент Украины Зеленский прибыл в Белый дом на переговоры с главой администрации США Байденом
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Белый дом на переговоры с главой администрации США Джо Байденом.
Президент США приветствовал украинского коллегу в Белом доме, который прибыл с однодневным визитом в США. На кадрах телетрансляции видно, как Байден на южной лужайке своей резиденции приобнимает Зеленского, одетого в свитер цвета хаки, после чего политики удаляются на переговоры. Вместе с президентом США в церемонии встречи гостя принимала участие первая леди Джилл Байден, передает РИА «Новости».
Зеленский прилетел в США из Польши и остановился в Блэр-хаус – доме для гостей американских президентов через дорогу от Белого дома.
После прибытия Зеленского в Вашингтон американский телеканал CNN показал кадры, где украинский президент выходит из транспортного самолета, на борту которого написано United State of America. По информации телеканала, Зеленского в пути сопровождала предоставленная США охрана, передает ТАСС.
Кроме того, Зеленского сопровождала посол США на Украине Бриджит Бринк, в аэропорту его встречала посол Украины в Вашингтоне Оксана Маркарова. Как отметил в интервью CNN координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, Соединенные Штаты тесно работают с Зеленским и его окружением, чтобы обеспечить безопасность его поездки в США и обратно.
После саммита и пресс-конференции Зеленского ждут в Конгрессе США, где он должен выступить с 20-минутной речью.
Ранее в среду самолет с Зеленским приземлился на авиабазе Эндрюс рядом с Вашингтоном.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Зеленский заявил о неготовности к компромиссам ради мира
Президент Украины Зеленский после встречи с главой Белого дома Байденом заявил о неготовности к компромиссам ради мира
Украинский президент Владимир Зеленский после встречи с главой администрации США Джо Байденом в Вашингтоне заявил о неготовности к компромиссам ради достижения «справедливого мира».
После встречи с Байденом в Белом доме Зеленский заявил, что для всех мир справедливый по-разному. По словам Зеленского, для него справедливый мир – это никаких компромиссов относительно территориальной целостности Украины и ее суверенитета. Он также заявил, что для достижения мира хочет возмещения убытков Украине. В заключение Зеленский поблагодарил главу Белого дома за поддержку и понимание, заверив, что уважает Байдена как человека и президента, передает ТАСС.
Ранее Байден после встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским в Белом доме заявил, что США и страны Европы не стремятся к войне с Россией или третьей мировой.
Шойгу заявил о продолжении спецоперации на Украине в 2023 году
Российская армия в следующем году продолжит спецоперацию на Украине до полного выполнения ее задач, заявил глава Минобороны Сергей Шойгу на заседании коллегии министерства.
Специальная военная операция продолжится до полного выполнения задач, также российские группировки и силы продолжат обеспечивать сохранение мира и стабильности в Сирии и Нагорном Карабахе, сказал министр, передает РИА «Новости».
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что о выходе российских войск с Украины в ближайшее время не может идти и речи.
Белый дом анонсировал выделение военной помощи Киеву на 2 млрд долларов
Белый дом: Байден в среду объявит о выделении нового пакета военной помощи Украине на 2 млрд долларов
|
|
Американский президент Джо Байден во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон собирается объявить о новом пакете военной помощи Украине примерно на 2 млрд долларов, заявил высокопоставленный представитель Белого дома.
По словам источника, Байден сообщит о выделении новых денежных средств Украине, а также батареи ракет Patriot. Кроме того, администрация США планирует обучить ВСУ ими пользоваться, передает РИА «Новости».
При этом в Белом доме заверили, что Байден не пойдет на то, чтобы отправить армию США на Украину, подчеркнув, что Америка не ищет прямой конфронтации с Россией.
Кроме того, в администрации США отметили, что не видят возможности завершить конфликт на Украине дипломатией. Так, чиновник обозначил, что в Белом доме не станут подталкивать Зеленского к столу переговоров.
Напомним, в Белом доме охарактеризовали предстоящий визит Зеленского в Вашингтон как «сигнал» российскому лидеру Владимиру Путину, указывающий на то, что США и дальше продолжат поддерживать Украину.
ВСУ обстреляли здание насосной станции в Донецке
Мэр Донецка Кулемзин сообщил о повреждении здания насосной станции в результате обстрела Вооруженных сил Украины
В результате обстрела Киевского района Донецка со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) повреждения получило здание насосной станции госпредприятия «Вода Донбасса», сообщил мэр города Алексей Кулемзин.
Кулемзин сообщил в своем Telegram-канале, что в результате обстрела Киевского района Донецка повреждено остекление в пяти многоквартирных домах, а также в административном здании и насосной станции государственного унитарного предприятия ДНР «Вода Донбасса».
Кроме того, по имеющимся у него данным, повреждения получили автомобили.
В свою очередь представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщило в своем Telegram-канале, что в среду вечером украинские вооруженные формирования обстреляли Петровский, Кировский, Ленинский и Куйбышевский районы Донецка снарядами натовского калибра 155 мм. Обстрел велся из населенных пунктов Красногоровка, Новомихайловка и Нетайлово.
Помимо этого, в 20.07 представительством ДНР в СЦКК был зафиксирован обстрел Киевского, Ворошиловского и Калининского районов Донецка из реактивной системы залпового огня (РСЗО).
Накануне президент России Владимир Путин в ходе рабочей встречи с врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денисом Пушилиным обратил внимание на то, что удары Вооруженных сил Украины приходятся по мирным жителям и жилым кварталам Донецка.
Ранее Россия в СБ ООН обвинила Украину в попытке сровнять Донецк с землей.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД