Зеленский прибыл в Белый дом на переговоры с Байденом

Президент Украины Зеленский прибыл в Белый дом на переговоры с главой администрации США Байденом

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Белый дом на переговоры с главой администрации США Джо Байденом.

Президент США приветствовал украинского коллегу в Белом доме, который прибыл с однодневным визитом в США. На кадрах телетрансляции видно, как Байден на южной лужайке своей резиденции приобнимает Зеленского, одетого в свитер цвета хаки, после чего политики удаляются на переговоры. Вместе с президентом США в церемонии встречи гостя принимала участие первая леди Джилл Байден, передает РИА «Новости».

Зеленский прилетел в США из Польши и остановился в Блэр-хаус – доме для гостей американских президентов через дорогу от Белого дома.

После прибытия Зеленского в Вашингтон американский телеканал CNN показал кадры, где украинский президент выходит из транспортного самолета, на борту которого написано United State of America. По информации телеканала, Зеленского в пути сопровождала предоставленная США охрана, передает ТАСС.

Кроме того, Зеленского сопровождала посол США на Украине Бриджит Бринк, в аэропорту его встречала посол Украины в Вашингтоне Оксана Маркарова. Как отметил в интервью CNN координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, Соединенные Штаты тесно работают с Зеленским и его окружением, чтобы обеспечить безопасность его поездки в США и обратно.

После саммита и пресс-конференции Зеленского ждут в Конгрессе США, где он должен выступить с 20-минутной речью.

Ранее в среду самолет с Зеленским приземлился на авиабазе Эндрюс рядом с Вашингтоном.