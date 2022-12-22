Пелоси поцеловала руки Зеленского во время преподнесения флага Украины

Байден не увидел риска эскалации из-за комплексов Patriot на Украине

Президент США Байден: Передача комплексов Patriot Украине не ведет к эскалации

Администрация США не считает, что передача американских комплексов противовоздушной обороны Patriot Киеву ведет к эскалации, Вашингтон прорабатывает вопрос о возможности дополнительных поставок, заявил президент США Джо Байден после встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским в Белом доме.

Отвечая на вопрос о том, может ли передача Киеву комплексов Patriot привести к эскалации, Байден выступил с утверждением, что это не приведет к эскалации, так как комплексы Patriot – это якобы оборонная система вооружений, которая используется только для обороны. При этом президент США признал, что совсем не обсуждал с Зеленским вопрос о возможности обострения ситуации из-за передачи комплексов Patriot Украине, передает ТАСС.

Американский президент также выступил с утверждением, что в администрации США якобы были бы рады, если бы Украине не пришлось использовать эту систему. По его словам, для этого нужно прекратить атаки. На реплику Зеленского о возможности обращения Киева за дополнительными системами Patriot Байден со смехом сказал, что США работают над этим.

Накануне госсекретарь США Энтони Блинкен официально объявил о намерении Вашингтона передать Украине комплексы Patriot. В Пентагоне оценили срок обучения украинских военных управлению комплексами Patriot в несколько месяцев. При этом обучать украинских военных стрельбе из комплексов Patriot собрались в Германии и еще в одной стране.