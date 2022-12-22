Обучать украинских военных стрельбе из Patriot собрались в Германии

Эксперт: США создают риски для ВКС России в небе над Украиной

Военный эксперт Бижев: Передача ЗРК Patriot Украине создаст риски для ВКС России

Передача Украине одной батареи ЗРК Patriot не позволит защитить все небо над страной, однако может создать определенные трудности для ВКС России, рассказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Айтеч Бижев. Ранее западные СМИ сообщили о поставках Украине систем Patriot в рамках нового пакета военной помощи.

«Одной батареи Patriot и французских систем Crotale недостаточно для создания эшелонированной системы обороны. Для этого необходимо много других компонентов. Имеющихся у Украины систем ПВО, с учетом тех, которые вот-вот должны поставить страны Запада, хватит чтобы прикрыть максимум один город», – рассказал генерал-лейтенант, экс-заместитель главнокомандующего ВВС по вопросам Объединенной системы ПВО государств – участников СНГ Айтеч Бижев.

«Для глубокоэшелонированной системы ПВО нужно сплошное радиолокационное поле над всей территорией Украины. Помимо этого, американские, французские, старые советские и другие комплексы, имеющиеся у ВСУ, должны быть интегрированы в единую систему и управляться из единого центра», – отметил собеседник.

«Теоретически это возможно, но это требует больших материальных затрат и большого количества сопрягающей аппаратуры», – полагает эксперт.

«Одна батарея Patriot – это четыре-восемь пусковых установок с четырьмя ракетами в каждой. Передача такого количества ЗРК, конечно, создаст нам проблемы локального характера. Они могут перемещаться на театры активных действий наших ВКС, но закрыть все небо Украины невозможно», – подчеркнул Бижев.

В свою очередь военный эксперт Илья Крамник допускает, что в распоряжение ВСУ будет передана батарея Patriot в модификации, предназначенной для работы по аэродинамическим целям.

«Какую именно модификацию Patriot отгрузят Украине, пока не уточняется. Я лично предположу, что с учетом основной угрозы от аэродинамических целей (крылатые ракеты, дроны, самолеты), это будет PAC-2, возможно GEM/GEM+, но не PAC-3, в большей степени заточенный под баллистические цели. Впрочем, нельзя исключить и комбинацию установок обеих типов, система позволяет», – добавил эксперт, прогнозируя дальнейшее расширение военных поставок на Украину.

При этом ранее военный эксперт Константин Сивков в комментарии газете ВЗГЛЯД отмечал риски создания на Украине эшелонированной ПВО. «Не стоит забывать, что на сегодняшний день Украине уже поставлено восемь переносных ЗРК NASAMS и примерно такое же количество ЗРК среднего радиуса действия IRIS-T, а также комплексы Crotale и другие», – рассказал Сивков.

«Получив к этим комплексам еще и Patriot, у Украины появляется возможность создать эшелонированную систему противовоздушной обороны. Она включит в себя три уровня ЗРК: Patriot большой дальности, NASAMS и IRIS-Т средней, а также Crotale и ряд других комплексов малой дальности западного производства», – полагает собеседник.

«Накопив порядка 100–150 ЗРК разного типа, ВСУ смогут полностью закрыть небо над своей территорией. Сейчас, по моим оценкам, у них есть около 20 различных комплексов. Все это требует от нас активной работы по превентивному подавлению комплексов ПВО, имеющихся в распоряжении противника», – заключил Сивков.

Ранее западные СМИ сообщили, что США передадут Киеву системы противоракетной обороны Patriot в рамках нового пакета военной помощи. Как отмечает Associated Press, речь идет о передаче одной батареи ЗРК, а сроки передачи комплексов пока неясны, так как американским военным еще предстоит обучить ВСУ пользоваться этой системой.

Накануне телеканал CNN сообщил, что украинский президент Владимир Зеленский совершит визит в Вашингтон, где встретится с лидером США Джо Байденом.

В свою очередь французский президент Эммануэль Макрон в интервью телеканалу TF1 сообщил, что Франция передала Киеву новые ЗРК Crotale, а также другое оружие, помимо того, что было поставлено ранее.

В прошлый четверг посольство РФ в Вашингтоне предупреждало, что возможная передача Украине ЗРК Patriot станет провокацией с непредсказуемыми последствиями, которая лишь укрепит чувство безнаказанности режима Зеленского.

Газета ВЗГЛЯД ранее разбиралась, как скажется на ходе СВО передача Вашингтоном новых ЗРК Киеву и что ВКС России могут противопоставить этому.