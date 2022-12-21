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Путин: Неизбежность столкновения на Украине была очевидной
Путин назвал очевидной неизбежность столкновения с враждебными силами на Украине
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Столкновение с враждебными силами на Украине было неизбежно, вопрос был только в том, когда это произойдет, заявил президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны.
Путин подчеркнул, что военные действия всегда связаны с трагедиями и потерями, сообщает ТАСС. «Это мы прекрасно понимаем, отдаем в этом отчет, но поскольку это неизбежно, лучше сегодня, чем завтра», – сказал он.
Также президент заявил о проявлении неонацизма и фашизма на Украине. Он отметил, что они есть и в России, но страна борется с ними.
«Националисты есть в любой стране, и у нас есть. Но мы с проявлениями неонацизма, фашизма боремся. Мы не возводим это в ранг национальной политики, а на Украине возводят, все делают вид, что не замечают этого», – сказал Путин.
По его словам, «национализм вроде как и неплох. Борются за национальные интересы, а то, что это делается на основе фашистской, неонацистской идеологии, просто никто не замечает».
«Со свастикой ходят в центре крупнейших городов, в том числе и в столице, и вроде так и надо. Это так же, как и в начале 2000-х годов международных террористов использовали для борьбы с Россией, и было наплевать, извините за моветон, что это террорист, признанный международный террорист. Было наплевать, потому что использовали в борьбе с Россией. Так и здесь, неонацистов используют в борьбе с Россией, и наплевать, что они неонацисты, главное, чтобы с Россией боролись. Но нам-то не все равно», – сказал он.
Ранее на расширенном заседании коллегии Минобороны России глава военного ведомства генерал армии Сергей Шойгу заявил, что причиной конфликта на Украине является профинансированный Западом госпереворот в Киеве в 2014 году, приведший к власти антироссийские силы.
Песков подтвердил поездку Путина в зону СВО
Президент России Владимир Путин посетил зону проведения специальной военной операции, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
По словам Пескова, на месте Путин встречался с командующими ВС России. В зоне СВО Путин побывал 16 декабря, сообщает «Российская газета».
О визите Путина в зону СВО писал в своем Telegram-канале депутат Госдумы Андрей Гурулев. Он сообщил, что Путин лично пообщался с командующими российскими войсками.
До этого Песков говорил о том, что Владимир Путин со временем посетит Донбасс.
Ранее Путин в ходе посещения штаба спецоперации заслушал предложения военачальников о планах ближайших и среднесрочных действий.
Стало известно о бегстве мобилизованных ВСУ киевлян у Соледара
Марочко: Мобилизованные военнослужащие Киева покидают позиции у Соледара
Мобилизованные военнослужащие Киева покидают позиции у Соледара, за который идут бои в Донбассе, сообщил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко со ссылкой на данные разведки.
По его словам, в районе Соледара украинские мобилизованные военнослужащие, не дожидаясь ужесточения мер по дисциплинарным проступкам, начали сбегать с позиций и сдаваться, передает РИА «Новости».
Ранее главнокомандующий вооруженными силами Украины Валерий Залужный обратился к президенту страны Владимиру Зеленскому с просьбой подписать закон об ужесточении наказаний военных за неповиновение и дезертирство. Он сообщил, что речь идет об усилении ответственности за самовольный уход из воинской части или с поля боя, дезертирство, отказ действовать оружием, неповиновение и неисполнение боевых приказов.
Российская армия заняла новые господствующие высоты на Донецком направлении
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В ходе наступательных действий на Донецком направлении российские войска заняли новые рубежи и господствующие высоты. За последние сутки на этом направлении ликвидированы более 80 военнослужащих, танк, три машины пехоты, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Огнем артиллерии на Южно-Донецком направлении поражена живая сила и техника подразделений 72-й механизированной бригады ВСУ у пункта Новомихайловка и 108-й бригады теробороны рядом с Пречистовкой Донецкой нродной республики (ДНР). Потери противника составили до 50 военнослужащих убитыми и ранеными, две бронемашины, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
Ракетными войсками и артиллерией ВС России за минувшие сутки поражены 63 артподразделения ВСУ на огневых позициях, живая сила и техника в 87 районах.
Возле Белозерки Херсонской области вскрыты позиции и уничтожены самоходная огневая установка украинского ЗРК «Бук-М1» и РЛС целеуказания П-18.
Возле Андреевки ДНР уничтожена РЛС украинского ЗРК С-300, сообщил Конашенков.
Недалеко от Зеленовки Херсонской области и Трудового ДНР взорваны три американские артиллерийские системы М-777. В районах Артемовска ДНР и Темировки Запорожской области уничтожены два ангара с вооружением и военной техникой иностранного производства, отчитались в Минобороны.
Истребительной авиацией ВКС у Красногоровки ДНР сбит Су-25 ВСУ. Кроме того, в районе Артемовска ДНР уничтожен украинский вертолет Ми-8.
Средствами ПВО за последние сутки сбиты два украинских беспилотника возле населенных пунктов Князе-Григоровка Херсонской области и Николаевка ДНР. Перехвачены два реактивных снаряда РСЗО HIMARS в районе Новокраснянки Луганской народной республики, подытожили в оборонном ведомстве.
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Названы способы защиты Донецка от артобстрелов ВСУ
Военный эксперт Козюлин: России необходимо усилить воздушную разведку для контрбатарейной борьбы в ДНР
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Необходимо не только наращивать системы ПВО и контрбатарейной борьбы, но и постоянно следить за позициями противника с помощью воздушной разведки, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Вадим Козюлин. Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин попросил президента Владимира Путина о выделении дополнительных систем ПВО и контрбатарейной борьбы для предотвращения обстрелов Донецка.
«Основная проблема в том, что Донецк находится в зоне досягаемости артиллерии противника. И самый надежный способ решения проблемы обстрелов – отодвинуть линию фронта на безопасное расстояние. На это, естественно, понадобится время», – сказал Вадим Козюлин, заведующий Центром глобальных исследований и международных отношений Института актуальных международных проблем Дипломатической академии МИД.
«Вместе с тем меры по защите населения надо принимать прямо сейчас. ПВО и контрбатарейная борьба могут в этом помочь. Однако стоит понимать, что противовоздушная оборона, например, малоэффективна против «Градов», – замечает военный эксперт. – Дело в том, что в момент залпа противник запускает сразу серию боеприпасов. Это дешевое и, как правило, старое вооружение, которое хаотично бьет по относительно небольшим целям и площадям. Использование ПВО в данном случае неэффективно», – объясняет собеседник.
«Чтобы коэффициент эффективности стал выше, необходимо усиливать средства воздушной разведки и превентивного поражения артиллерии противника, когда она выдвигается на позиции для обстрелов», – предлагает он.
«В частности, было бы правильно держать противника под постоянным наблюдением с воздуха. Например, за счет использования малых БПЛА. Конечно, учитывая протяженность фронта, оснащение обойдется нам недешево, но в случае с Донецком это необходимо сделать», – добавляет эксперт.
«ВСУ также хорошо усвоили правила ведения контрбатарейной борьбы. Именно поэтому они быстро выезжают на позиции, делают залп и, не дожидаясь прилета, покидают локацию. Идет постоянная игра в кошки-мышки. Беспрерывный мониторинг помог бы упростить нам эту задачу», – заключил Козюлин.
Ранее президент Владимир Путин провел встречу с врио главы ДНР Денисом Пушилиным. В частности, руководитель республики попросил главу государства об усилении систем ПВО и контрбатарейной борьбы в регионе.
Пушилин также привел данные, согласно которым в период со 2 по 18 декабря в Донецке в результате обстрелов со стороны ВСУ было повреждено 460 домостроений. Накануне Путин в ходе рабочей встречи с врио главы ДНР обратил внимание на то, что удары вооруженных сил Украины приходятся по мирным жителям и жилым кварталам Донецка.
В последнее время ВСУ действительно усилили атаки города. Так, в минувшее воскресенье украинские войска обстреляли городскую больницу имени Калинина. Под удар попали три корпуса медицинского учреждения. Один из пациентов погиб, есть тяжелораненые.
На прошлой неделе Донецк подвергся самому мощному обстрелу со стороны ВСУ за последние восемь лет. В результате атаки разрушены жилые дома, повреждены детский сад, поликлиника, православный собор. В ДНР произошедшее назвали терактом. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, кто стоит за этим ударом.
Ранее Россия в СБ ООН обвинила Украину в попытке сровнять Донецк с землей.
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Путин заявил о необходимости обновить систему военных комиссариатов
Российский лидер заявил о необходимости обновить систему военных комиссариатов в России
Глава государства Владимир Путин в ходе итоговой коллегии Минобороны обозначил необходимость модернизировать систему военных комиссариатов в России.
По его словам, важно обновить систему цифровизации баз данных и взаимодействия с местными и региональными властями. Кроме того, обновления требуют системы гражданской и территориальной обороны, а также взаимодействия с промышленностью, передает РИА «Новости».
Путин подчеркнул, что важно уделить внимание улучшению системы накопления и хранения вооружения и военной техники, материальных ресурсов для развертывания частей и соединений по мобилизации.
Ранее глава государства заявил, что Россия будет продолжать наращивать военный потенциал.
Российская авиация уничтожила нефтехранилище в Харьковской области
Рядом с Андреевкой Харьковской области ударом ВКС России уничтожено нефтехранилище, которое осуществляло снабжение топливом техники ВСУ, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
В результате огневого поражения на Купянском направлении возле населенных пунктов Песчаное, Петропавловка и Берестовое Харьковской области ликвидированы до 60 военнослужащих, два бронетранспортера, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
Ударами армейской авиации на Краснолиманском направлении по местам скоплений живой силы и техники противника у населенных пунктов Торское и Терны Донецкой народной республики (ДНР) уничтожены более 30 военнослужащих, танк и пять пикапов. Шестеро украинских военнослужащих сдались в плен, отчитались в Минобороны.
Анонсировано участие Путина в старте Ковыктинского месторождения
Песков: Путин в среду примет участие во вводе в эксплуатацию Ковыктинского месторождения
Президент Владимир Путин 21 декабря примет участие во вводе в эксплуатацию Ковыктинского месторождения, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Он уточнил, что глава государства будет участвовать в церемонии по видеосвязи. Это событие, подчеркнул Песков, крайне значимое событие для отрасли и всей российской экономики, передает РИА «Новости».
На связи с Путиным будет также глава Газпрома Алексей Миллер и губернатор Иркутской области.
Ранее Путин заявил, что реализация таких проектов, как Ковыктинское месторождение, «Сила Сибири – 2», дальневосточный маршрут, позволит к 2025 году нарастить поставки газа на Восток до 48 млрд кубометров.
Песков анонсировал важное выступление Путина на коллегии Минобороны
Выступление российского лидера Владимира Путина на заседании Минобороны в среду будет объемным и важным, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Будет важное выступление президента, достаточно объемное. На коллегии будет доклад министра обороны (Сергея Шойгу) и, как правило, потом ремарки заключительные президента», – сказал пресс-секретарь Путина, передает ТАСС.
Кроме того, представитель Кремля подтверждал, что глава государства посетил зону проведения специальной военной операции. Президент в ходе посещения штаба спецоперации заслушал предложения военачальников о планах ближайших и среднесрочных действий.
Путин образовал рабочую группу по вопросам мобилизации и соцподдержки участников СВО
Президент России Владимир Путин образовал рабочую группу органов власти и организаций по вопросам мобилизации и соцподдержки участников специальной военной операции (СВО), распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации.
Группу возглавил первый зампред Совета Федерации Андрей Турчак. Также в состав группы вошли парламентарии, общественные деятели и журналисты, в том числе создатель телеграм-канала «Рыбарь» Михаил Звинчук, военные корреспонденты Семен Пегов и Евгений Поддубный, сообщает ТАСС.
Ранее Путин рекомендовал властям Подмосковья, Крыма и Севастополя бесплатно давать земельные участки отличившимся в спецоперации военным и семьям погибших.
Путин: Россия будет продолжать наращивать военный потенциал
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Россия будет продолжать наращивать военный потенциал, заявил президент Владимир Путин на расширенной коллегии Минобороны.
«Вооруженные силы и боевые возможности наших вооруженных сил увеличиваются постоянно и с каждым днем. И этот процесс, безусловно, мы будем наращивать», – передает РИА «Новости» слова Путина на итоговой коллегии Минобороны России.
По его словам, боевые действия показали и вопросы, над которыми надо работать.
«Боевые действия, безусловно, обозначили вопросы, над которыми, как в таких случаях говорят, мы должны особо поработать, в том числе и те, которые мы не раз обсуждали: имею в виду связь, автоматизированную систему управления войсками и оружием, тактику контрбатарейной борьбы, цели указаний и так далее. Это тот боевой опыт, который мы должны и будем использовать при дальнейшем строительстве и развитии Вооруженных сил», – сказал Путин.
Президент добавил, что сегодняшняя задача – реализовать весь комплекс мер для качественного обновления и совершенствования Вооруженных сил.
Путин заявил об отсутствии планов по милитаризации экономики России
Российское руководство не намерено милитаризировать страну, заявил президент России Владимир Путин на заседании коллегии Министерства обороны.
«Мы не будем повторять ошибок прошлого, когда в интересах повышения обороноспособности где надо и там, где и не надо на самом деле, мы разрушали свою экономику. Мы не будем заниматься милитаризацией страны и милитаризацией экономики», – цитирует Путина ТАСС.
Он добавил, что в этом нет необходимости, поскольку достигнутый уровень развития и структура экономики «не требуют этого».
«Нам этого просто не нужно, а делать что-то излишнее в ущерб стране, в ущерб нашим людям и экономике, социальной сфере мы не намерены и не будем этого делать», – подчеркнул президент.
Также в ходе заседания коллегии Минобороны Путин заявил о необходимости улучшить систему военных комиссариатов в стране.
Путин заявил об отсутствии ограничений по финансированию армии
Путин: Страна дает все, что нужно военным
Россия дает все, что военным необходимо, никаких ограничений по финансированию армии нет, заявил президент Владимир Путин на заседании расширенной коллегии Минобороны.
Он обратил внимание главы МО, Генштаба и всех командиров на то, что нет никаких ограничений по финансированию армии. «Надеюсь, что ответ будет должным образом сформулирован и соответствующие результаты будут достигаться», – передает его слова РИА «Новости».
Президент подчеркнул, что в зоне СВО аптечки, форма, сухие пайки, бронежилеты и обувь должны быть на высшем уровне, современными и надежными, поскольку «на поле боя не может быть мелочей».
Президент Владимир Путин выступает в среду на расширенной коллегии Минобороны, он попросил почтить молчанием память погибших в СВО и выразил благодарность российским военным.
Путин заявил о желании России после распада СССР стать частью «цивилизованного мира»
Путин заявил о желании России после развала СССР стать частью «цивилизованного мира», но там ее не ждали
Россия после распада СССР хотела стать частью «цивилизованного мира», но там ее не ждали, несмотря на ее усилия, заявил президент Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны.
«Всегда вынашивалась идея, строились планы, надежды на то, что так или иначе удастся это сделать. А мы со своей стороны почти всегда придерживались совершенно другого подхода, других установок», – передает его слова РИА «Новости».
Путин отметил, что Россия всегда хотела быть частью так называемого цивилизованного мира. И после распада СССР России казалось, что со дня на день она станет частью этого мира, однако выяснилось, что ее там не ждали.
Президент пояснил, что имеет в виду и свою деятельность, так как тоже предпринимал попытки сблизиться.
Киев обвинили в постановке видео, где якобы жители Херсонской области встречают ВСУ
Ролик, где якобы жители Херсонской области встречают военных вооруженных сил Украины, является постановочным, на самом деле это были специально привезенные люди, сообщил врио губернатора региона Владимир Сальдо в эфире «Первого канала».
По словам Сальдо, люди на видео встречают ВСУ с транспарантами «буквально через 2–3 часа после того, как украинские военные зашли в область», что «априори невозможно», передает ТАСС.
«Привезли людей на автобусах – их зафиксировали. Местных там практически не было», – сказал Сальдо.
Напомним, в Херсоне жизнь ухудшилась с момента прихода украинских военных, об этом местные жители заявили в разговоре с британским телевидением.
Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как украинские войска принесли в Херсон голод и репрессии.
Путин призвал расширять арсенал современных ударных средств в ВС
Президент России Владимир Путин в рамках расширенного заседания коллегии Министерства обороны России заявил, что нужно расширять арсенал современных ударных средств в ВС России.
Путин заявил, что у России есть хороший опыт разработки уникальных подводных беспилотных аппаратов. Кроме того, отметил он, промышленность страны располагает всеми возможностями для создания широкой линейки воздушных и наземных беспилотных аппаратов с самыми лучшими техническими характеристиками, сообщает РИА «Новости».
Президент отметил, что «в целом нужно будет проработать вопросы расширения арсеналов современных ударных средств».
Он отметил, что уже в январе на боевую службу выйдет фрегат «Адмирал Горшков» с новейшими ракетными системами «Циркон».
«В начале января следующего года на боевую службу выйдет фрегат «Адмирал флота Советского Союза Горшков» с новейшими, еще раз повторю, не имеющими никаких аналогов в мире гиперзвуковыми ракетными системами морского базирования «Циркон», – сказал Путин.
Кроме того, межконтинентальные баллистические ракеты «Сармат» будут поставлены на боевое дежурство в ближайшее время, сообщил Путин
«В этом году уровень современных образцов вооружения в стратегических ядерных силах превысил 91%. Продолжается перевооружение полков РВСН на современный ракетный комплекс с гиперзвуковой боевой частью «Авангард». В ближайшее время на боевое дежурство будут впервые поставлены межконтинентальные баллистические ракеты «Сармат». Мы знаем, там есть некоторое движение вправо, это не меняет наших планов. Все будет реализовано», – рассказал он.
Ранее Путин заявил о готовности Москвы выполнить все намеченные планы военно-промышленного комплекса.