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Центр «Наследие» передал бойцам на передовой питьевую воду и БПЛА
Центр «Наследие» передал военнослужащим Донбасса на передовой 33 тонны питьевой воды и 13 квадрокоптеров
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АНО «Культурно-исторический центр «Наследие» в рамках Благотворительной программы «Наследие Донбасса» передал второму мотострелковому батальону, военнослужащие которого исполняют свой долг на передовой, более 33 тонн чистой питьевой негазированной воды и 13 квадрокоптеров, сообщили в организации.
Центр «Наследие» продолжает оказывать гуманитарную помощь населению и военнослужащим Донбасса в рамках Благотворительной программы «Наследие Донбасса». Программа направлена на предоставление продуктов питания, лекарственных препаратов, изделий медицинского назначения, одежды, денежных средств, имущества, других предметов первой необходимости на территорию Луганской Народной Республики, Донецкой Народной Республики, Запорожской области, Херсонской области, сообщается на сайте организации.
С начала специальной военной операции Центр «Наследие» отправил в Донбасс более 100 тонн грузов, в том числе продукты питания, лекарственные препараты, теплую верхнюю одежду, обувь, газовые баллоны, тепловизоры, более 33 тонн питьевой воды, 13 квадрокоптеров (модели DJI air 2S, Autel), телефоны и другие предметы, необходимые для прифронтовой деятельности. В Центре уверены, что качественные квадрокоптеры, ежедневно использующиеся для разведки, и смартфоны помогают сберечь жизни наших солдат.
За личное участие и содействие в реализации программы Центр «Наследие» выразил благодарность почетному работнику воспитания и просвещения России, координатору Благотворительной программы «Наследие Донбасса» Спиридонову Андрею Алексеевичу.
Он, в свою очередь, поблагодарил всех неравнодушных за помощь российским военнослужащим, которые встали на защиту Донбасса. Координатор Благотворительной программы «Наследие Донбасса» заверил, что Центр продолжит свою гуманитарную миссию, направленную на отправку машин с необходимой питьевой продукцией, лекарствами, одеждой и другим важным грузом в наиболее пострадавшие от боевых действий места для поддержки солдат и мирного населения.
Центр «Наследие» – социально ориентированная некоммерческая организация, созданная с целью сохранения, изучения и популяризации культурного, исторического, духовного и иного наследия России. Центр реализовал ряд крупных социально значимых проектов: «Открытие памятного бюста Н.С. Сизинцеву», выполненного и подаренного г. Бугуруслану З.К. Церетели; «Восстановление православного центра «Зосимова Пустынь»; «Наша Арктика. Наследие» по очистке территории поселка Диксон; поддержка создания перспективных технологий в двигателестроении – аппаратно-программного комплекса, не имеющего аналогов в мире и др.
На постоянной основе Центр «Наследие» проводит ряд Благотворительных программ: «Трапеза» по обеспечению продовольственной продукцией незащищенных категорий населения (детских домов, интернатов); «Наследие Донбасса» по оказанию гуманитарной помощи посредством предоставления продуктов питания, лекарств, медикаментов, одежды, денежных средств, а также техники бойцам и мирным жителям Донбасса.
Напомним, в октябре в центре «Наследие» рассказали о гуманитарной помощи в ходе СВО.
ВСУ начали «выжигать землю» в Артемовске
Офицер НМ ЛНР Марочко рассказал, что ВСУ начали повсеместное уничтожение жилых домов в Артемовске
ВСУ разрушают жилые дома и важные объекты инфраструктуры находящегося под их контролем города Артемовска, рассказал офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.
По данным его разведки, подразделения украинской армии стали прибегать к тактике «выжженной земли». Боевики ВСУ обстреливают жилые дома, транспортные развязки и важные объекты городской инфраструктуры. При этом отмечается, что удары наносятся из всех возможных орудий. В данный момент в городе нет российских военных, а в подвалах сидят местные мирные жители, передает РИА «Новости».
Ранее сообщалось, что под Артемовск из западных стран прибыли «черные трансплантологи», они рассчитывают заработать «на органах тех вэсэушников, которые сегодня погибают практически целыми взводами, а то и батальонами».
Пушилин объяснил последствия вытеснения ВСУ в частный сектор Марьинки
Пушилин заявил о скором вытеснении украинских войск в частный сектор Марьинки и последующем продвижении российских сил
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После зачистки ряда высоток в Марьинке российские силы смогут вытеснять украинских военных в частный сектор, который практически разрушен, поэтому противнику там не за что будет зацепиться, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин.
Пушилин сказал, что «до освобождения Марьинки осталось совсем немного», после этого откроется несколько направлений для продвижения – «как направление Кураховки, так и Красногоровки», передает ТАСС со ссылкой на канал «Звезда».
В результате российские войска смогут действовать для создания «своеобразных клещей в том числе и на Авдеевском направлении», с которого обстреливают Донецк и Ясиноватую, сказал он. Пушилин подчеркнул, что оборону Марьинки Украина создавала восемь лет – оборудованы многочисленные огневые точки, траншеи и окопы как вдоль домов, так и под ними, подвалы превратили в базы и убежища.
Напомним, российские войска зачистили от украинских сил центр Марьинки. Высотки, которые служили очень серьезным укреплением вооруженных сил Украины, практически находятся под контролем военных России.
Украина обстреляла Донецк словацкими ракетами повышенной ударной силы
Шуткина из СЦКК сообщила об использовании Украиной словацких ракет повышенной ударной силы для обстрела Донецка
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Обстрел больницы имени Калинина в Донецке, вероятно, велся ракетами повышенной ударной силы EXP-122, которые Киев получил от Словакии, сообщила замглавы представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов (СЦКК), связанных с военными преступлениями Украины, Наталья Шуткина.
Шуткина заявила, что об этом свидетельствует характер повреждений 10-го корпуса больницы, передает ТАСС.
Корреспондент РИА «Новости» сообщил с места событий, что помимо повреждений самой больницы, в земле видны глубокие следы от снаряда: от подземного взрыва поблизости выбило канализационные люки, вероятно, повреждены подземные коммуникации. Также разрушены частные гаражи. Уточняется, что разрушения носят нетипичный для РСЗО «Град» характер.
В СЦКК сообщили, что украинские снаряды попали не только в корпус больницы, но и на территорию здания Международного Комитета Красного Креста. Кроме того, под обстрелом оказались спортивный зал, магазин оптики, многоквартирные жилые дома.
Министр здравоохранения ДНР Дмитрий Гарцев рассказал, что прилет в больницу – уже третий по счету за две недели. Одна из стен поликлиники обрушена, разбит внутренний двор, в расположенном рядом здании медицинского университета произошел пожар.
Напомним, сообщалось, что украинские снаряды также попали в детский сад. Жертвой предыдущих обстрелов больницы имени Калинина стал один из пациентов. В ночь на четверг Донецк подвергся самому мощному обстрелу с начала конфликта в Донбассе в 2014 году, по Донецку била чешская РСЗО РМ-70 («Вампир»).
Украина обстреляла Брянскую область
Богомаз сообщил об украинском обстреле Суземского района Брянской области
Вооруженные силы Украины устроили обстрел Суземского района, пострадавших нет, сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.
Из-за обстрела в Суземке частично нарушено электроснабжение, сообщил Богомаз в Telegram. Оперативные службы приступили к работе. По словам губернатора, аварийно-ремонтные бригады начнут восстанавливать электроснабжение, как только доступ к объектам станет безопасным.
Напомним, на прошлой неделе вооруженные силы Украины обстреляли город Клинцы в Брянской области. Над городом сработала система ПВО, все ракеты, выпущенные с украинской стороны, были сбиты. В ноябре автомобиль местных жителей подорвался на мине в Брянской области, два человека пострадали.
Украинские СМИ сообщили о посещении Зеленским Артемовска
Президент Украины Владимир Зеленский побывал в Артемовске (Бахмуте), находящемся на подконтрольной Киеву части ДНР, сообщили украинские СМИ.
Как сообщил украинский телеканал «Дом», поездка не была анонсирована и является второй поездкой Заленского на подконтрольную Киеву часть ДНР, ранее в декабре он побывал в Славянске, сообщает ТАСС.
Пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров подтвердил факт поездки, а также отметил, что президент уже находится не в городе.
Ранее офицер Народной милиции Луганской народной республики (НМ ЛНР) Андрей Марочко рассказал об ужасном положении ВСУ в «артемовской мясорубке».
Песков подтвердил поездку Путина в зону СВО
Президент России Владимир Путин посетил зону проведения специальной военной операции, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
По словам Пескова, на месте Путин встречался с командующими ВС России. В зоне СВО Путин побывал 16 декабря, сообщает «Российская газета».
О визите Путина в зону СВО писал в своем Telegram-канале депутат Госдумы Андрей Гурулев. Он сообщил, что Путин лично пообщался с командующими российскими войсками.
До этого Песков говорил о том, что Владимир Путин со временем посетит Донбасс.
Ранее Путин в ходе посещения штаба спецоперации заслушал предложения военачальников о планах ближайших и среднесрочных действий.
Российские войска за сутки уничтожили более 250 украинских военных на четырех направлениях
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В результате ударов армейской авиации по подразделениям ВСУ на Купянском направлении в районе Кисловки Харьковской области ликвидированы до 30 военнослужащих и три автомобиля, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Огневое поражение нанесено скоплениям живой силы противника на Краснолиманском направлении в районе Невского Луганской народной республики (ЛНР). Возле населенных пунктов Стельмаховка и Червоная Диброва ЛНР уничтожены три диверсионно-разведывательные группы (ДРГ). Потери противника на этом направлении за последние сутки составили до 50 военнослужащих, две бронемашины, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
Российские войска продолжили наступательные действия на Донецком направлении. У населенных пунктов Бахмутское, Ивано-Дарьевка и Орловка Донецкой народной республики (ДНР) в результате комплексного поражения позиций ВСУ ликвидированы более 100 военнослужащих, четыре машины пехоты, отчитались в Минобороны.
Рядом с населенными пунктами Золотая Нива и Константиновка ДНР на Южно-Донецком направлении огнем артиллерии уничтожены пункты дислокации подразделений 61-й и 72-й механизированных бригад ВСУ. Также рядом с Новодонецким ДНР уничтожена ДРГ ВСУ. За минувшие сутки потери противника на этом направлении составили до 70 военнослужащих убитыми и ранеными, три бронемашины.
Авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС поражен склад боеприпасов ВСУ возле Невского ЛНР, 64 артподразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 143 районах, сообщил Конашенков.
Недалеко от населенного пункта Украинка ДНР уничтожены две переброшенные из центральных районов Украины РЛС украинских зенитных ракетных комплексов С-300. В районе населенного пункта Константиновка ДНР уничтожена американская РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36, подытожили в оборонном ведомстве.
Украинский снаряд разорвался в нескольких метрах от журналиста
Российский журналист во время доставки гуманитарного груза бойцам на передовой попал под украинский обстрел
Корреспондент РИА «Новости», который снимал сюжет о доставке гуманитарного груза российским бойцам, находящимся на передовой на Кременском участке фронта, попал под минометный обстрел украинских войск, сообщает агентство.
Журналист передвигался на бронетехнике вместе с бойцами Западного военного округа. Вооруженные силы Украины открыли прицельный минометный огонь по БМП, одна из мин разорвалась в нескольких метрах от бронемашины. Пострадавших нет, передает РИА «Новости».
Напомним, экс-посол ЛНР Родион Мирошник указывал, что российские силы продвигаются на Кременском направлении, там заняты стратегические высоты.
Киевская область на 80% осталась без света
Власти Киевской области ввели экстренные отключения электричества
Ситуация с энергоснабжением в Киевской области является критической, 80% региона остается без света, применяются экстренные отключения электричества, сообщил глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба.
Кулеба написал в своем Telegram-канале, что в результате масштабных повреждений энергетической инфраструктуры без света 80% региона.
По его словам, самая сложная ситуация в Бучанском, Вышгородском, Обуховском и частично Фастовском районах.
Ранее в понедельник Кулеба сообщил, что в результате ночных ударов дронами в Киевской области повреждены объекты критической инфраструктуры.
Также в Киеве в связи с проблемами в энергосистеме применены аварийные графики отключения света, некоторые котельные работают с перебоями.
Пушилин освободил от должности главу МИД ДНР
Указ: Пушилин освободил Наталью Никонорову от должности главы МИД ДНР
Врио главы ДНР Денис Пушилин освободил Наталью Никонорову от должности министра иностранных дел республики, следует из текста указа.
В тексте указа, вступившего в силу с 19 декабря, значится: освободить Наталью Никонорову от должности министра иностранных дел Донецкой народной республики, передает ДАН.
Ранее Пушилин освободил от должности главу Дебальцева Игоря Захаревича, которого ранее критиковал за некачественную подготовку к отопительному сезону.
Путин обещал укреплять подразделения спецслужб в вернувшихся в Россию регионах
Путин отметил важность работы органов безопасности в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях
Глава российского государства Владимир Путин подчеркнул важность работы подразделений органов безопасности в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях России.
На сайте Кремля опубликовано видеообращение Путина по случаю Дня работника органов безопасности. Путин поздравил сотрудников и ветеранов органов безопасности с профессиональным праздником и наступающим Новым годом. Он отметил, что на протяжении всей истории страны органы безопасности были надежной опорой государства, и заявил, что «все последние годы спецслужбы работают с высокой отдачей»
При этом президент призвал в связи с динамично меняющейся ситуацией в мире усилить работу по ключевым направлениям. Он особо отметил подразделения, которые начали работать в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях России. Путин подчеркнул, что их долг – «сделать все необходимое для максимального обеспечения безопасности, соблюдения прав и свобод» местных жителей, а также обещал «укреплять новые подразделения современной техникой и вооружением», опытными кадрами.
По словам Путина, среди главных приоритетов работы всех спецслужб, и прежде всего ФСБ, остается борьба с терроризмом. Он заявил: «Опыт в сфере антитеррора у вас достаточный». Президент призвал вести борьбу в этой области «системно и наступательно».
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Кроме того, он указал на необходимость максимальной собранности для органов контрразведки, в том числе военной. Президент призвал «жестко пресекать действия зарубежных спецслужб, оперативно выявлять предателей, шпионов и диверсантов». Также он отметил важность усиления работы Пограничной службы ФСБ.
«Нельзя ослаблять внимания и на таком важном участке, как борьба с экстремизмом. Воинствующий национализм, призывы к насилию, провокации, направленные на разжигание межнациональной розни, – это прямая угроза внутреннему единству нашего общества. На подобные попытки должна следовать незамедлительная реакция спецслужб», – сказал Путин.
Также он подчеркнул важность защиты информационных ресурсов, борьбы с преступлениями в сфере экономики и противодействия коррупции.
Напомним, в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях состоялись референдумы, жители проголосовали за воссоединение с Россией. 5 октября Путин утвердил принятие ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России.
Путин назвал героем каждого находящегося в зоне СВО
Российский лидер Владимир Путин назвал героем каждого находящегося в зоне СВО
Глава государства Владимир Путин назвал героем каждого, кто в данный момент находится на территории спецоперации, и признался, что ежедневно о них думает.
Во время церемонии вручения государственных наград в Кремле он отметил, что приоритетными являются сложные задачи касательно территорий, где находятся российские военные, передает РИА «Новости».
«Я искренне считаю, что все они герои, все, кто несет эту тяжелую, ответственную и опасную службу. Я думаю, что подавляющее большинство граждан нашей страны думают об этом, я думаю об этом постоянно», – отметил российский лидер.
Также Путин вспомнил о тех, кто не смог присутствовать на церемонии награждения. Среди них он назвал ушедших руководителей, таких как первый руководитель ДНР Александр Захарченко.
Глава государства подчеркнул, что все эти люди никогда не будут забыты, а также заслуги гражданских лиц, которые оказывали помощь другим людям, в том числе военным.
Владимир Путин во вторник вручил государственные награды временно исполняющим обязанности глав Луганской и Донецкой народных республик Леониду Пасечнику и Денису Пушилину, а также врио глав Запорожской и Херсонской областей Евгению Балицкому и Владимиру Сальдо.
Определены сенаторы от ЛНР и ДНР в Совфеде
Представители народного совета ЛНР и ДНР представили сенаторов от регионов
Сенатором от ЛНР в Совфеде представлена ранее возглавлявшая администрацию главы республики Ольга Бас, сообщил депутат народного совета (парламента) ЛНР Александр Криеренко.
В своем Telegram-канале он отметил, что парламент наделил Ольгу Евгеньевну соответствующими полномочиями.
Кроме того, в Telegram-канале регионального парламента ДНР сообщается, что сенатором стал депутат народного совета Александр Ананченко.
Российский лидер Владимир Путин ранее подчеркнул важность работы подразделений органов безопасности в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях России.
Минобороны показало боевую работу мобилизованных с РСЗО «Град» в зоне СВО
Опубликовано видео боевой работы российской РСЗО «Град» с расчетом из мобилизованных в зоне СВО
Российское Минобороны опубликовало видеозапись, на которой расчеты РСЗО «Град» из мобилизованных военнослужащих уничтожают противника в зоне специальной военной операции.
Минобороны рассказало в Telegram, что позицию украинских войск обнаружили с помощью беспилотника. Координаты цели передали расчету РСЗО «Град» Южного военного округа. Мобилизованные военнослужащие, из которых сформирован расчет, выдвинулись на рубеж открытия огня и нанесли удар по вооруженным силам Украины, уничтожив вражеские опорные пункты и площадные цели. Как подчеркнули в ведомстве, уничтоженные украинские позиции свидетельствуют об успешной подготовке мобилизованных.
Накануне сообщалось, что российские войска за сутки уничтожили более 300 украинских военных на четырех направлениях. В воскресенье Минобороны России сообщило, что российские войска освободили Яковлевку в ДНР.
Подразделения ДНР за сутки ликвидировали более 50 украинских боевиков
Силы ДНР при поддержке Российской армии за прошедшие сутки ликвидировали более полусотни украинских боевиков, сообщили в управлении Народной милиции.
В Народной милиции ДНР отчитались, что за последние сутки на фронте уничтожены более 50 боевиков ВСУ. Также украинская армия лишилась двух танков Т-80БВ , потеряла девять единиц бронетехники, в воздухе сбиты три беспилотника, сообщает Донецкое агентство новостей.
Накануне в ДНР сообщали, что ВСУ минувшие за сутки потеряли танк, две польские «самоходки» и 20 боевиков.