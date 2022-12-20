Центр «Наследие» передал бойцам на передовой питьевую воду и БПЛА

Центр «Наследие» передал военнослужащим Донбасса на передовой 33 тонны питьевой воды и 13 квадрокоптеров

АНО «Культурно-исторический центр «Наследие» в рамках Благотворительной программы «Наследие Донбасса» передал второму мотострелковому батальону, военнослужащие которого исполняют свой долг на передовой, более 33 тонн чистой питьевой негазированной воды и 13 квадрокоптеров, сообщили в организации.

Центр «Наследие» продолжает оказывать гуманитарную помощь населению и военнослужащим Донбасса в рамках Благотворительной программы «Наследие Донбасса». Программа направлена на предоставление продуктов питания, лекарственных препаратов, изделий медицинского назначения, одежды, денежных средств, имущества, других предметов первой необходимости на территорию Луганской Народной Республики, Донецкой Народной Республики, Запорожской области, Херсонской области, сообщается на сайте организации.

С начала специальной военной операции Центр «Наследие» отправил в Донбасс более 100 тонн грузов, в том числе продукты питания, лекарственные препараты, теплую верхнюю одежду, обувь, газовые баллоны, тепловизоры, более 33 тонн питьевой воды, 13 квадрокоптеров (модели DJI air 2S, Autel), телефоны и другие предметы, необходимые для прифронтовой деятельности. В Центре уверены, что качественные квадрокоптеры, ежедневно использующиеся для разведки, и смартфоны помогают сберечь жизни наших солдат.

За личное участие и содействие в реализации программы Центр «Наследие» выразил благодарность почетному работнику воспитания и просвещения России, координатору Благотворительной программы «Наследие Донбасса» Спиридонову Андрею Алексеевичу.

Он, в свою очередь, поблагодарил всех неравнодушных за помощь российским военнослужащим, которые встали на защиту Донбасса. Координатор Благотворительной программы «Наследие Донбасса» заверил, что Центр продолжит свою гуманитарную миссию, направленную на отправку машин с необходимой питьевой продукцией, лекарствами, одеждой и другим важным грузом в наиболее пострадавшие от боевых действий места для поддержки солдат и мирного населения.

Центр «Наследие» – социально ориентированная некоммерческая организация, созданная с целью сохранения, изучения и популяризации культурного, исторического, духовного и иного наследия России. Центр реализовал ряд крупных социально значимых проектов: «Открытие памятного бюста Н.С. Сизинцеву», выполненного и подаренного г. Бугуруслану З.К. Церетели; «Восстановление православного центра «Зосимова Пустынь»; «Наша Арктика. Наследие» по очистке территории поселка Диксон; поддержка создания перспективных технологий в двигателестроении – аппаратно-программного комплекса, не имеющего аналогов в мире и др.

На постоянной основе Центр «Наследие» проводит ряд Благотворительных программ: «Трапеза» по обеспечению продовольственной продукцией незащищенных категорий населения (детских домов, интернатов); «Наследие Донбасса» по оказанию гуманитарной помощи посредством предоставления продуктов питания, лекарств, медикаментов, одежды, денежных средств, а также техники бойцам и мирным жителям Донбасса.

Напомним, в октябре в центре «Наследие» рассказали о гуманитарной помощи в ходе СВО.