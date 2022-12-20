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Эксперт объяснил, почему потолок цен на газ не затронет Россию
Эксперт Юшков: Запад ввел потолок цен на газ, который никогда не сможет работать
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Предложенный механизм не только нарушает все принципы рыночной торговли, но и не отменяет риск дефицита топлива в Европе, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков. Ранее страны ЕС согласовали потолок цен на газ.
«В ЕС должны были принять хоть какое-то решение, в противном случае их угрозы ввести потолок цен на газ выглядели бы смешными. Вот они его и приняли», – иронизирует Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности.
«Если исходить из заявления ЕС, то разница между стоимостью газа в Азии и Европе должна составлять 35 евро/мегаватт-час. Соответственно, при значении в 180 евро за мегаватт начинает действовать новая формула: берется актуальная стоимость одного мегаватт-часа газа в Азии, прибавляется 35 евро и получается потолок цен. Таким образом, цена будет очень зависимой от азиатского рынка», – отмечает собеседник.
«Многие европейцы опасались введения недостаточно высокого потолка цен. И если стоимость газа в ЕС будет ниже, чем в Азии, танкеры с топливом просто ушли бы туда, где выгоднее торговать. Тогда Европа получила бы еще больший дефицит и гору проблем», – продолжает эксперт.
«Также потолок цен устанавливается только на биржевую торговлю. Таким образом Запад хочет вывести из-под регулирования имеющиеся долгосрочные контракты», – предполагает Юшков.
«В противном случае может возникнуть ситуация, когда в контракте, например, указана цена в 2,5 тыс. долларов за одну тысячу кубов, а поставщик получает порядка 1,9 тыс. долларов, что соответствует регламенту потолка цен. Но если оплата не будет соответствовать требованиям договора, то экспортер вправе разорвать соглашение. Это снова приведет к дефициту», – подчеркивает он.
«Потолок цен направлен в основном на предотвращение спекулятивного роста стоимости топлива. Но мы вряд ли когда-то увидим, как он реально работает. Вместе с тем, сам факт таких ограничений – грубое вмешательство в рыночное ценообразование и работу биржи», – указывает собеседник.
Сами европейцы постоянно говорили, что выступают за рыночное ценообразование, а сейчас утверждают, что ограничения работы механизмов просто необходимы, возмутился эксперт.
«России же эти ограничения по большей части не страшны. Тем более, что еще до введения этих рестрикций мы начали поворачиваться на Восток. Это связано в том числе с заявлениями Европы о намерении отказаться от российских энергоресурсов», – говорит он.
«Кроме того, Россия уже сокращает объемы поставок газа в ЕС из-за того, что по каждому отдельному маршруту есть свои проблемы – часть отрезков труб национализированы, есть трудности с «Северными потоками», турбинами и прочее. С Азией этого удается избегать», – заключил Юшков.
Ранее страны ЕС согласовали лимит цен на газ, он будет введен с 15 февраля в случае достижения ценовой отметки в 180 евро/мегаватт-час. Ограничения вступят в силу уже 15 февраля в случае достижения ценовой отметки в 180 евро/мегаватт-час (около 1900 евро за тысячу кубометров).
Как заявила еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон, «механизм не устанавливает жесткого потолка цен, но он позволит не допустить возникновения резких скачков цен на газ», – цитирует ТАСС.
После активации механизм коррекции цен будет действовать в течение 20 дней. Однако он может быть автоматически отключен при цене в 180 евро/мегаватт-час или если в ЕС сочтут, что на европейском рынке образовался дефицит газа, угрожающий энергобезопасности союза.
Источник, относящийся к чешскому председательству в сообществе, уточнил, что решение было принято практически единогласно. При этом свое согласие дала и Германия, которая до последнего не могла принять итоговое решение.
Между тем отказ от российского газа уже обошелся Европе в 1 трлн долларов. Посол по особым поручениям МИД Юрий Сентюрин заявил, что Европейский союз, вводя потолок цен на газ, использует контррыночные инструменты, которые приведут к деградации законов рынка.
В Кремле также пообещали, что не оставят действия ЕС без ответа. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что такие санкции неприемлемы, Москва примет соответствующие ответные меры.
Ранее Песков сообщил, что Москва дополнительно рассматривает предложения для ответа на введение недружественными странами потолка цен на нефть из России.
Напомним, потолок цен на российскую нефть был введен 5 декабря. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как ограничения на топливо разрушат базовые принципы рынка.
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Глава МИД Германии выступила против прекращения огня на Украине на российских условиях
Глава МИД Германии Бербок выступила против прекращения огня на Украине на условиях РФ
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Прекращение огня на Украине и в Донбассе на российских условиях не положит конец «ужасу для украинского народа», заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок.
Бербок в интервью немецкой газете Bild am Sonntag пояснила, что прекращение огня на условиях Москвы не положил бы конец «ужасу для народа Украины, а наоборот». По ее словам, надежды на скорое прекращение огня нет. Для этого, уточнила она, президенту РФ Владимиру Путину нужно «лишь отдать своим солдатам приказ об отступлении». «Но, к сожалению, есть какие угодно признаки, но только не это», – сказала глава немецкой дипломатии, передает РИА «Новости».
Ранее, 10 декабря, посол ФРГ в Москве Геза Андреас фон Гайр вовремя рождественского концерта раскритиковал Россию за действия на Украине. В Российской ассоциации защиты религиозной свободы призвали российский МИД не оставлять этот инцидент без внимания.
В субботу канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что европейские страны вполне могут вновь наладить взаимодействие с российской стороной после окончания конфликта на Украине. Он добавил, что нельзя дать оборваться нити переговоров с Россией, несмотря на серьезные расхождения во мнениях.
Эксперт предупредил о последствиях ссоры Европы с Катаром
Эксперт Юшков: Россия выиграет от возможной ссоры Европы с Катаром
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Катар разделяет политику и бизнес. Однако бесконечно терпеть обвинения Доха не станет. И если они прекратят сотрудничество с ЕС, Россия может еще больше нарастить экспортные мощности, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков. Ранее катарский дипломат заявил, что дело о коррупции в Европарламенте, в котором якобы замешана Доха, может плохо сказаться на диалоге по газу.
«Европа очень сильно зависит от катарского СПГ, поскольку Доха – второй по объему поставщик после США. На их долю приходится порядка 15% европейского рынка. Так что портить отношения с Катаром ЕС совсем невыгодно», – сказал Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности.
«Другое дело, что власти Катара ранее заявляли о готовности продавать газ кому угодно, особенно в момент звучащей критики и всевозможных запретов при проведении ЧМ по футболу», – напоминает собеседник.
«При этом Доха довольно серьезно отделяет бизнес от политики, допуская торговлю даже с государствами, с которыми у нее плохие отношения. И европейцам не стоит прямо сейчас опасаться прекращения поставок СПГ из Катара. Тем более что экспортом газа из государства в основном занимаются международные компании», – отмечает он.
«Как только топливо загружается на газовоз, оно автоматически становится собственностью компании. И без официального запрета на экспорт сырья поставки в Европу прекратиться не могут. А отношения между европейцами и Дохой еще не накалились настолько, чтобы Катар это сделал», – предполагает эксперт.
«Вместе с тем подобные истории толкают ближневосточные страны в сторону Азии. Например, Китай не критикует ни Саудовскую Аравию, ни Катар, ни Иран за их внутриполитические дела. Он более тактично ведет себя с точки зрения дипломатии. И это большой плюс в глазах Ближнего Востока. Это же касается России», – обращает внимание Юшков.
«Поэтому когда Европа критикует Саудовскую Аравию за нарушение гражданских прав или осуждает Катар за использование наемного труда, она рубит сук, на котором сидит. И до бесконечности это продолжаться не может», – говорит собеседник.
При этом от возможной ссоры Катара с ЕС Россия получит свои выгоды. «Во-первых, мы в очередной раз получили доказательства того, что ЕС – не «цветущий сад», как убеждал нас Боррель. Коррупция есть везде. Им следует прекратить рассказывать нам сказки», – иронично замечает эксперт.
«Во-вторых, мы видим, насколько сильно европейцы зависят от газовых поставок. И если они решатся поссориться с Катаром, мы сможем предложить им снять санкции и экспортировать собственное топливо», – заключил Юшков.
Ранее Катар отверг обвинения по делу о коррупции в Европарламенте. В Дохе отметили, что попытка приостановить доступ государства к территории комплекса парламента до выяснения всех обстоятельств – дискриминация, пишет «Коммерсант» со ссылкой на агентство AFP.
По данным издания, в Катаре уверены, что подобные действия негативно скажутся на диалоге по поставкам СПГ в ЕС. При этом в Дохе указали, что являются важным поставщиком топлива в Бельгию, где и проводится расследование.
Напомним, в начале декабря по делу о коррупции в связи с организацией чемпионата мира по футболу в Катаре была задержана зампред Европарламента Ева Кайли. Фигурантами дела стали еще три человека.
По мнению правоохранительных органов, коррумпированные чиновники ЕС распространяли в столице Бельгии позитивные оценки Катара и старались улучшить имидж этой страны, замалчивая случаи нарушения там прав человека.
Также бельгийская полиция провела обыск в здании Европейского парламента (ЕП) в Брюсселе по делу Евы Кайли. Сама Кайли была исключена из политической партии и лишилась должности в ЕП, она отрицает свою вину.
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Страны ЕС согласовали потолок цены на газ
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Страны ЕС согласовали лимит цен на газ, он будет введен с 15 февраля в случае достижения ценовой отметки в 180 евро/мегаватт-час, сообщил источник, относящийся к чешскому председательству в сообществе.
По данным источника в ЕС, договоренность об ограничении цен на газ была достигнута почти единогласно, согласие на потолок цен на газ дала и Германия, которая несколько месяцев отвергала возможность соглашения, передает ТАСС.
Источник также пояснил, что потолок цен на газ в ЕС будет введен с 15 февраля в случае достижения ценовой отметки в 180 евро/мегаватт-час (около 1900 евро за тысячу кубометров).
Ранее агентство Bloomberg сообщило, что председательствующая в Совете ЕС Чехия предложила снизить потолок цен на газ до 188 евро за МВт·ч.
Между тем отказ от российского газа уже обошелся Европе в 1 трлн долларов.
Посол по особым поручениям МИД Юрий Сентюрин заявил, что Европейский союз, вводя потолок цен на газ, использует контррыночные инструменты, которые приведут к деградации законов рынка.
Российские войска освободили Яковлевку в ДНР
Минобороны сообщило о переходе села Яковлевка в ДНР под контроль российских войск
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Вооруженные силы РФ взяли под контроль село Яковлевка Донецкой народной республики (ДНР), завершается его зачистка от украинских войск, сообщили в Минобороны России.
В Telegram-канале ведомства говорится, что на Донецком направлении в результате наступательных действий российских подразделений взят под контроль населенный пункт Яковлевка ДНР. В настоящее время завершается его зачистка от остатков украинских войск.
В Минобороны добавили, что в районах населенных пунктов Подгородное, Клещиевка, Курдюмовка ДНР противник предпринимал безуспешные попытки контратаками вернуть утраченные позиции. В результате ударов артиллерии и действий российских штурмовых групп контратаки были отражены. Противник понес потери и был отброшен на исходные позиции. Уничтожено более 40 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и три автомобиля, указали в ведомстве.
Также отмечается, что на Купянском направлении в результате огневого поражения в районе населенного пункта Кисловка Харьковской области уничтожено до 25 украинских военнослужащих, бронетранспортер и два автомобиля.
В сообщении Минобороны говорится, что на Краснолиманском направлении нанесено поражение резервам противника. Пресечены попытки противника провести разведку боем в направлении населенных пунктов Голиково и Кременная.
В ведомстве подчеркнули, что на Южно-Донецком направлении уничтожена ремонтно-эвакуационная группа противника и три диверсионно-разведывательные группы ВСУ. Потери противника на данном направлении за сутки составили до 50 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, боевая бронированная машина, танковый тягач и два пикапа.
Кроме того, сообщили в Минобороны, что в районе населенного пункта Константиновка ДНР вскрыта позиция и уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36.
Средствами противовоздушной обороны сбит украинский беспилотный летательный аппарат в районе населенного пункта Еленовка Донецкой народной республики, а также перехвачено девять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS в районах населенных пунктов Чаплинка Херсонской области, Артемовск, Енакиево Донецкой народной республики, Попасная, Белое Луганской народной республики, указали в ведомстве.
«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 344 самолета, 184 вертолета, 2676 беспилотных летательных аппаратов, 398 зенитных ракетных комплексов, 7149 танков и других боевых бронированных машин, 931 боевая машина реактивных систем залпового огня, 3691 орудие полевой артиллерии и минометов, а также 7650 единиц специальной военной автомобильной техники», – говорится в сообщении.
Накануне в Минобороны заявили, что российские военные в районе Красного Лимана в ДНР поразили пункт временной дислокации иностранных наемников.
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Крупнейший завод удобрений в Балтии остановил работу из-за цены на газ
Литовский завод удобрений остановил работу из-за высоких цен на газ
Завод в Achema («Ахема») в литовском городе Йонава, который является крупнейшим в странах Балтии производителем азотных удобрений, приостановил основное производство из-за высоких цен на природный газ, сообщило предприятие.
Производство аммиака, являющегося сырьем для удобрений, приостановлено минимум до февраля 2023 года. До этого сырья производилось до 1,2 млн кубометров в год, передает ТАСС.
Сейчас действуют только подразделения по производству аммиачной селитры и смоляного вара.
Первый раз предприятие останавливалось в начале сентября и возобновилось в ноябре.
Ранее было подсчитано, что отказ от российского газа уже обошелся Европе в 1 трлн долларов, это стало следствием возросшей цены на электроэнергию для компаний и потребителей в Европе.
Биржевые цены на газ в Европе подскочили выше 1250 долларов после взрыва в Чувашии
Биржевые цены на газ в Европе подскочили выше 1250 долларов за тысячу кубометров после взрыва на газопроводе в Чувашии
Биржевые цены на газ в Европе после взрыва на участке газопровода Уренгой – Помары – Ужгород в Чувашии ускорили рост, превысив 1250 долларов за тысячу кубометров, следует из данных Лондонской биржи ICE.
Январские фьючерсы крупнейшего в Европе хаба в Нидерландах по индексу TTF открыли торги у отметки 1150,2 доллара за тысячу кубометров (–3,3%). Стоимость по состоянию на 15.13 мск составляла 1191,8 доллара (+0,2%).
После информации о пожаре на газопроводе цена резко подскочила до 1257,9 доллара (+5,6%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня – 1189,7 доллара за тысячу кубометров, передает РИА «Новости».
Ранее на газопроводе в Чувашии начался пожар, пламя от него наблюдалось в нескольких соседних населенных пунктах. По некоторым данным, могла произойти разгерметизация трубопровода.
Подсчитаны потери Европы от отказа от российского газа
Bloomberg: Отказ от российского газа обошелся Европе в 1 трлн долларов
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Отказ от российского газа уже обошелся Европе в 1 трлн долларов, подсчитали западные информагентства. Уточняется, что такая сумма стала результатом возросшей цены на электроэнергию для европейских компаний и потребителей.
По прогнозу Bloomberg, это только начало масштабнейшего энергетического кризиса последних десятилетий. После зимы ПХГ опустеют, и в условиях минимальных поставок российского газа заполнить их будет сложно, передает ТАСС.
Предположительно, напряженная ситуация с поставками сжиженного природного газа в Европу продлится как минимум до 2026 года. К этому сроку, как ожидается, Катар и США смогут достаточно нарастить добычу углеводородов.
По словам аналитика банка Skandinaviska Enskilda Banken (SEB) Бьярне Шилдропа, гонка ЕС по пополнению запасов природного газа уже началась. Он добавил, что выгодная для продавцов газа конъюнктура сохранится на протяжении как минимум 12 месяцев.
По прогнозу Bloomberg, если цены на природный газ в Евросоюзе вновь возрастут до 210 евро за МВт/ч, то Европу вместо рецессии ждет резкий экономический спад.
Ранее посол по особым поручениям МИД Юрий Сентюрин заявил, что Европейский союз, вводя потолок цен на газ, использует контррыночные инструменты, которые приведут к деградации законов рынка.
Над Белгородом прогремели несколько взрывов
Над Белгородом раздались девять взрывов
В небе в центре Белгорода произошла серия громких взрывов, возможно, сработала противовоздушная оборона, сообщили СМИ.
В воскресенье около 13.00 мск в центре Белгорода прозвучало девять взрывов, передает РИА «Новости».
В домах дрожали стекла, срабатывала сигнализация у машин, звуки были разной громкости – от тихих до очень громких.
Позже глава Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале подтвердил, что над Белгородом и Белгородским районом сработала система ПВО, есть последствия на земле. По его словам, на данный момент известно о четырех пострадавших. Бригады медиков доставляют их в больницу, указал он.
В ноябре украинский пленный рассказал о планах Киева провести наступление на Белгородскую и Курскую области.
Москва предупредила ЕС о последствиях потолка цен на газ
Посол Сентюрин предупредил ЕС о последствиях инициативы ЕС о ценовом потолке на газ
Европейский союз, вводя потолок цен на газ, использует контррыночные инструменты, которые приведут к деградации законов рынка, заявил посол по особым поручениям МИД Юрий Сентюрин.
Дипломат в комментарии РИА «Новости» назвал идею потолка цен безумной, отметив, что к числу рыночных методов ее отнести нельзя. Сентюрин добавил, что Евросоюз занимается попранием международного права.
Обсуждение таких инициатив дестабилизирует рынки, повышает уровень неопределенности, сказал он, подчеркнув, что это является высоким объемом политических решений, влияющих на экономический процесс.
«Разве с этим можно согласиться?» – задался вопросом Сентюрин.
В понедельник, как ожидается, министры энергетики стран ЕС обсудят вопрос о максимальной цене на природный газ.
Между тем, по данным Bloomberg, председательствующая в Совете ЕС Чехия предложила снизить потолок цен на газ с 275 евро за МВт/ч до 188 евро за МВт/ч.
Bloomberg: ЕС обсуждает снижение предлагаемого лимита цен на газ
Председательствующая в Совете ЕС Чехия предложила снизить потолок цен на газ с 275 евро за МВт.ч до 188 евро за МВт.ч, об этом стало известно агентству Bloomberg.
Как сообщает Bloomberg, Прага предлагает, чтобы механизм корректировки газового рынка запускался, если цены контрактов на месяц вперед и на год вперед по индексу крупнейшего газового хаба Европы TTF будут превышать 188 евро за МВт.ч в течение трех дней. Отмечается, что цена TTF должна быть на 35 евро выше средней цены за СПГ, сообщает РИА «Новости».
Напомним, в ЕС активно обсуждается введение лимита цен на газ в целом, не только российского. Пока потолок цен согласовать не удалось, ряд стран добиваются его существенного снижения. Очередную попытку договориться государства ЕС намерены предпринять 19 декабря. Тем временем оператор виртуального газового хаба TTF в Нидерландах увидел в лимите цен угрозу существованию хаба, чем встревожил ряд стран ЕС.
Foreign Policy: Европа пострадает от потолка цен на российскую нефть
Foreign Policy: От потолка цен на российскую нефть Москва не пострадает
Согласованная Западом и ЕС предельная стоимость российской нефти на уровне 60 долларов за баррель не сможет существенно снизить прибыль Москвы, но ударит по Европе, сообщил американский журнал Foreign Policy.
Издание привело данные нефтяных котировок и сделок согласно которым в последние года российская нефть продавалось по цене около 60 долларов, а скидки на марку Urals с начала украинского кризиса сократились вдвое. При этом стоимость барреля Brent уже через три дня после вступления в силу «потолка» упала до 76 долларов, передает РИА «Новости» со ссылкой на Foreign Policy.
Издание пишет, что на Западе опасались, что потолок цен на нефть поднимет стоимость энергоносителей на мировом рынке.
Журнал утверждает, что уже в январе ЕС пересмотрит ограничение цены: Польша настаивает на снижении планки до 30 долларов за баррель, при этом Греция, Кипр и Мальта, зарабатывающие на транспортировке сырья, выступают против такой меры.
Издание утверждает, что эта мера не должна повлиять на бюджет РФ, так как ЕС взял курс на отказ от российского горючего еще до введения ценового потолка. Издание предрекло рост жалоб от европейских стран на неэффективность и вредность санкций для них самих.
Газета ВЗГЛЯД писала, как России лучше всего ответить Западу на ограничения нефтяных цен.
Белый дом приготовился уговаривать республиканцев и Европу помогать Киеву
Politico рассказала о понимании Белым домом предстоящих трудностей с выделением Киеву помощи
Администрация президента США Джо Байдена понимает, что столкнется с трудностями в вопросе помощи Украине из-за позиции республиканцев в США, а также изменения настроений в Европе, сообщают источники.
Как сообщают источники, в Белом доме понимают, что в определенный момент предоставление американской помощи Украине через Конгресс США замедлится, поскольку внимание СМИ сместится на другие темы. Но администрация надеется, что Конгресс выделит средства на восстановление энергоснабжения и другую помощь Украине. В частности, речь идет о еще 37,7 млрд долларов, передает ТАСС со ссылкой на Politico.
Издание отмечает, что переговоры ведутся с умеренными республиканцами в Палате представителей и лидером республиканского меньшинства в Сенате Митчем Макконнеллом, которые поддерживают помощь Киеву. Однако с января спикером Палаты представителей может стать Кевин Маккарти. Он требует твердого обоснования финансовой помощи Украине. Источники заявили, что Байден пока не собирается посещать Киев, в основном из-за рисков безопасности.
Кроме того, ожидаются проблемы в Европе в связи с наступлением зимы. Хотя Вашингтон «впечатлило единство Европы» в вопросе поддержки Украины, Белый дом осознает, что зимой странам ЕС станет труднее поддерживать Киев из-за энергетического кризиса, опасений рецессии, волн украинских беженцев. Как пишет издание, конфликту на Украине «не видно конца» и «позиция Зеленского начала испытывать терпение европейских лидеров». По мнению Вашингтона, Байдену придется «убеждать европейских лидеров не сворачивать с намеченного курса».
Напомним, по итогам выборов республиканцы отобрали у демократов контроль над Палатой представителей США. Республиканцы хотят устроить аудит средств, которые США направляют на помощь Украине. Американский сенатор Билл Хагерти сказал, что Киев получает от Вашингтона много помощи, но нет «ясности относительно того, на что идут эти деньги».
В посольстве заявили о стремлении США «вбить клин» в дружбу России и Белоруссии
Посольство России: Стремления США поссорить Россию с соседними странами не увенчаются успехом
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Устремления Штатов рассорить Россию с соседними странами, например, с Белоруссией, ни к чему не приведут, заявили в российском посольстве в США.
По информации представителей дипмиссии, комплексное и взаимовыгодное сотрудничество России и Белоруссии проверено временем и основано на искренней дружбе братских народов двух стран, передает радио Sputnik.
Кроме того, в посольстве отреагировали на выпад представителя Госдепа Неда Прайса, который назвал «верхом иронии» заявление российского лидера Владимира Путина о незаинтересованности России в поглощении каких-либо стран.
По мнению экспертов дипмиссии, такие заявления официального представителя администрации являются откровенным вмешательством во внутренние дела Союзного государства. Более того, в посольстве подчеркнули, что эти события вызвали раздражение в США, которые продолжают стремиться изолировать Россию и Белоруссию на международной арене.
По мнению представителей дипведомства, в Штатах все еще не признают, что не все государства готовы жить по навязанным Вашингтоном правилам. Именно по этой причине США стремятся вбить клинья во взаимоотношения России с соседями, заключили в посольстве.
Напомним, в Минске состоялись белорусско-российские переговоры в расширенном составе с участием президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко. Путин заявил, что «у России нет заинтересованности кого бы то ни было поглощать».
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Франция озвучила новое предложение о потолке цен на газ в ЕС
Французский министр Панье-Рюнаше: Новое предложение о потолке цен на газ в ЕС предполагает ограничение в 188 евро
Новое предложение от чешского председательства в Совете ЕС предполагает установление лимита цен на газ на уровне 188 евро за МВт/ч, сообщила министр энергетического перехода Франции Аньес Панье-Рюнаше.
Об этом она сообщила перед встречей министров энергетики ЕС, где будет обсуждаться механизм потолка цен на газ, передает РИА «Новости».
Обсуждение уровня цен началось с отметки в 275 евро за МВт/ч, предложенной Европейской комиссией. При этом уже дважды министры обсуждали данный механизм и не сходились по уровню лимита.
О том, что председательствующая в Совете ЕС Чехия предложила снизить потолок цен на газ до 188 евро за МВт/ч, ранее сообщало агентство Bloomberg. По его же подсчетам, отказ от российского газа уже обошелся Европе в 1 трлн долларов.
Нидерланды назвали лимит цен на газ в ЕС небезопасным
Нидерландский министр Йеттен счел лимит цен на газ в ЕС потенциально небезопасным
Лимит цен на газ в ЕС остается потенциально небезопасным для обеспечения газоснабжения, заявил министр по вопросам климата и энергетики Нидерландов Роб Йеттен.
Йеттен отметил в Twitter, что Нидерланды по-прежнему не поддерживают предложение о лимите цен, хотя сейчас «появилась ясность» по этой теме и видны «некоторые улучшения». Нидерланды видят в предложении по лимиту цен угрозу рисков для энергетического рынка ЕС, бесперебойности поставок, а также обеспокоены финансовыми последствиями, передает РИА «Новости».
Президент итальянской аналитической компании Nomisma Energia Давиде Табарелли считает, что лимит цен может привести к судебным разбирательствам с поставщиками, поскольку в контрактах о предельной цене речи не шло, а цена на газ зависела от «цены TTF». Он указал, что данный шаг ЕС не урегулирует кризис, требуется понизить спрос, повысить предложение, найти новых поставщиков и построить больше регазификационных установок, передает ТАСС со ссылкой на ANSA.
Напомним, европейские страны договорились о лимите цен на газ, который решено вводить с 15 февраля в случае достижения ценовой отметки на виртуальном хабе TTF в 180 евро/мегаватт-час.