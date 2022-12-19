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В Кремле рассказали о рассмотрении предложений для ответа на потолок цен на нефть
Песков: Россия рассматривает предложения для ответа на потолок цен на нефть
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Москва дополнительно рассматривает предложения для ответа на введение недружественными странами потолка цен на нефть из России, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Он пояснил, что уже есть некие наработки, которые изложены на бумаге, но также есть и дополнительные предложения, передает РИА «Новости».
По словам Пескова, необходимо выработать такие меры, которые будут наилучшим образом соответствовать интересам государства. При этом работа близка к завершению.
Напомним, потолок цен на российскую нефть был введен 5 декабря. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как ограничения на топливо разрушат базовые принципы рынка.
Маск оценил шутку про «вину» России за поражение Франции на ЧМ по футболу
Маск в соцсетях оценил шутку о нехватке у французских футболистов энергии из-за России
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Американский предприниматель Илон Маск в соцсетях оценил шутку о том, что на матче против Аргентины футболистам Франции не хватало энергии из-за России.
Маск присутствовал на финальном матче в Катаре. В соцсетях публикуют видео, как он пожимает руки болельщикам на трибуне. После того как Аргентина забила два мяча в ворота Франции, Маск поставил смайл под опубликованной одним из пользователей Twitter (соцсеть заблокирована в России) шуткой о том, что у «Франции нет энергии».
«Должно быть, в этом виновата Россия», – пошутил пользователь. Когда сборная Франции стала сравнивать счет, Маск заявил, что игра идет на равных, передает РИА «Новости».
Кроме того, Маск во время матча поговорил с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Также при разговоре присутствовала экс-президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович, передает ТАСС.
Маск сообщил в Twitter, что «после гола Франции» было зафиксировано 24,4 тыс. твитов в секунду – это рекорный показатель для чемпионатов мира по футболу. При этом он не уточнил, о каком по счету голе французской сборной идет речь.
Напомним, на 23-й минуте гол в ворота сборной Франции забил Лионель Месси, а на 36-й – Анхель Ди Мария. Команда Аргентины лидировала на протяжении почти всего основного времени матча, пока на 80-й и 81-й минутах Килиан Мбаппе не сравнял счет. В дополнительное время команды обменялись забитыми мячами. В серии пенальти победила сборная Аргентины – 4:2.
Во Франции среди населения растет тревога в связи с угрозой отключения электричества из-за энергетического кризиса.
При этом европейские страны пытаются переложить на Москву вину за энергетические проблемы Европы.
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Определился победитель Чемпионата мира по футболу 2022 года
Сборная Аргентины в серии пенальти обыграла команду Франции в финале Чемпионата мира по футболу
Сборная Аргентины стала победителем чемпионата мира по футболу в Катаре, она обошла сборную Франции и в третий раз стала чемпионом мира по футболу.
Сборная Аргентины обошла сборную Франции в серии пенальти в финальном матче и стала обладателем Кубка мира по футболу, сообщает РИА «Новости».
Основное время финальной встречи на стадионе «Лусаил Айконик» завершилось со счетом 2:2, в дополнительное время команды обменялись забитыми мячами. У сборной Аргентины отличились Лионель Месси (23-я минута – с пенальти, 109-я минута) и Анхель Ди Мария (36). В составе французов хет-триком отметился Килиан Мбаппе (80 – с пенальти, 81, 118 – с пенальти). В серии пенальти сильнее оказалась сборная Аргентины – 4:2.
Ранее главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони заявил, что Лионель Месси может завершить международную карьеру после финального матча чемпионата мира.
В проведенном перед финалом опросе почти 70% голосовавших читателей газеты ВЗГЛЯД сообщили, что будут болеть за сборную Аргентины.
Под Киевом повреждены объекты критической инфраструктуры
В результате ночных ударов дронами в Киевской области повреждены объекты критической инфраструктуры, сообщил глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба.
Кулеба написал в своем Telegram-канале, что местные власти в настоящее время работают над ликвидацией последствий ударов.
В субботу половина Киевской области осталась без света.
В Китае назвали три цели США на Украине
В украинском кризисе США преследуют три цели, поэтому они способствуют его эскалации, заявил декан Института международных исследований Университета Фудань У Синьбо порталу Global Times.
По его словам, сообщает Global Times, США преследуют три цели: всесторонне ослабить Россию, стабилизировать режим Зеленского и подтолкнуть Европу к следованию политике США.
Кроме того, издание опросило специалистов, которые заявили, что кризисная ситуация еще далека от разрешения, сообщает РИА «Новости».
«США и ЕС не предприняли существенных усилий для смягчения российско-украинского конфликта и даже двинулись в противоположном направлении, предоставив оружие и боеприпасы. Ключ к разрешению кризиса находится в руках США и ЕС», – заявил бывший заместитель министра международного отдела ЦК КПК Чжоу Ли.
Ранее в Белом доме заявили, что время для проведения переговоров по Украине еще не пришло, США будут продолжать оказывать военную помощь Киеву.
Стало известно о применении в зоне СВО оптико-электронного комплекса «Ирония»
Российские военные рассказали, как используют оптико-электронный комплекс «Ирония» в СВО
Российские военные на Купянском направлении используют многофункциональный оптико-электронный комплекс «Ирония» для наведения на цели и съемки ударов, рассказал боец специального назначения Западного военного округа.
По словам военного, разведчики используют переносной прибор, предназначенный для наблюдения и сбора информации о местности. «Ирония» позволяет выявлять различные объекты и оснащен тепловизором и лазерным дальномером, передает РИА «Новости». С помощью прибора можно также производить видеосъемку. Также он выдает дальность и координаты целей, которые разведчики передают авиации и артиллерии.
Ранее офицер одного из подразделений спецназа ЗВО сообщил, что российские спецназовцы ликвидировали не меньше трех наемников из Польши в районе поселка Долгенькое в Харьковской области.
Взрывы прозвучали в Киеве
В Киеве и Киевской области прозвучали воздушная тревога и взрывы
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Звуки взрывов слышны в Киеве; в городе, а также во всем столичном регионе прозвучал сигнал воздушной тревоги, сообщают информационные агентства.
Украинские СМИ сообщили, что в столице взрывы прозвучали второй раз за час. В Киеве была повторно объявлена воздушная тревога. Электричество отключено в некоторых районах города, передает ТАСС.
Позднее мэр украинской столицы Виталий Кличко подтвердил в Telegram взрывы в Соломенском и Шевченковском районах Киева. Глава городской военной администрации Сергей Попко сообщил, что получил повреждения объект критической инфраструктуры.
Кроме того, воздушную тревогу объявили в Винницкой, Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Харьковской и Черкасской областях, а также в тех частях ДНР и Запорожской области, которые находятся под контролем украинских военных. Позднее в большинстве регионов воздушную тревогу отменили.
Напомним, вечером в воскресенье украинские войска нанесли удвар по Донецку, под обстрел попала больница имени Калинина. Один из пациентов погиб в результате украинского обстрела. В ночь на четверг Донецк подвергся самому мощному обстрелу с начала конфликта в Донбассе в 2014 году.
Эксперт предупредил о последствиях ссоры Европы с Катаром
Эксперт Юшков: Россия выиграет от возможной ссоры Европы с Катаром
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Катар разделяет политику и бизнес. Однако бесконечно терпеть обвинения Доха не станет. И если они прекратят сотрудничество с ЕС, Россия может еще больше нарастить экспортные мощности, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков. Ранее катарский дипломат заявил, что дело о коррупции в Европарламенте, в котором якобы замешана Доха, может плохо сказаться на диалоге по газу.
«Европа очень сильно зависит от катарского СПГ, поскольку Доха – второй по объему поставщик после США. На их долю приходится порядка 15% европейского рынка. Так что портить отношения с Катаром ЕС совсем невыгодно», – сказал Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности.
«Другое дело, что власти Катара ранее заявляли о готовности продавать газ кому угодно, особенно в момент звучащей критики и всевозможных запретов при проведении ЧМ по футболу», – напоминает собеседник.
«При этом Доха довольно серьезно отделяет бизнес от политики, допуская торговлю даже с государствами, с которыми у нее плохие отношения. И европейцам не стоит прямо сейчас опасаться прекращения поставок СПГ из Катара. Тем более что экспортом газа из государства в основном занимаются международные компании», – отмечает он.
«Как только топливо загружается на газовоз, оно автоматически становится собственностью компании. И без официального запрета на экспорт сырья поставки в Европу прекратиться не могут. А отношения между европейцами и Дохой еще не накалились настолько, чтобы Катар это сделал», – предполагает эксперт.
«Вместе с тем подобные истории толкают ближневосточные страны в сторону Азии. Например, Китай не критикует ни Саудовскую Аравию, ни Катар, ни Иран за их внутриполитические дела. Он более тактично ведет себя с точки зрения дипломатии. И это большой плюс в глазах Ближнего Востока. Это же касается России», – обращает внимание Юшков.
«Поэтому когда Европа критикует Саудовскую Аравию за нарушение гражданских прав или осуждает Катар за использование наемного труда, она рубит сук, на котором сидит. И до бесконечности это продолжаться не может», – говорит собеседник.
При этом от возможной ссоры Катара с ЕС Россия получит свои выгоды. «Во-первых, мы в очередной раз получили доказательства того, что ЕС – не «цветущий сад», как убеждал нас Боррель. Коррупция есть везде. Им следует прекратить рассказывать нам сказки», – иронично замечает эксперт.
«Во-вторых, мы видим, насколько сильно европейцы зависят от газовых поставок. И если они решатся поссориться с Катаром, мы сможем предложить им снять санкции и экспортировать собственное топливо», – заключил Юшков.
Ранее Катар отверг обвинения по делу о коррупции в Европарламенте. В Дохе отметили, что попытка приостановить доступ государства к территории комплекса парламента до выяснения всех обстоятельств – дискриминация, пишет «Коммерсант» со ссылкой на агентство AFP.
По данным издания, в Катаре уверены, что подобные действия негативно скажутся на диалоге по поставкам СПГ в ЕС. При этом в Дохе указали, что являются важным поставщиком топлива в Бельгию, где и проводится расследование.
Напомним, в начале декабря по делу о коррупции в связи с организацией чемпионата мира по футболу в Катаре была задержана зампред Европарламента Ева Кайли. Фигурантами дела стали еще три человека.
По мнению правоохранительных органов, коррумпированные чиновники ЕС распространяли в столице Бельгии позитивные оценки Катара и старались улучшить имидж этой страны, замалчивая случаи нарушения там прав человека.
Также бельгийская полиция провела обыск в здании Европейского парламента (ЕП) в Брюсселе по делу Евы Кайли. Сама Кайли была исключена из политической партии и лишилась должности в ЕП, она отрицает свою вину.
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Экс-премьер СССР Рыжков предложил вариант воссоздания Советского Союза
Бывший глава Совета министров СССР Рыжков предложил воссоздать Советский Союз по принципу ЕС
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Воссоздать Советский Союз в том виде, в котором он существовал, нельзя, но можно это сделать на новых принципах, заявил бывший председатель Совета министров СССР Николай Рыжков.
Рыжков заявил, что следует «стараться быть близко к европейскому объединению, где есть основа – Евросоюз и его органы». По его словам, «по принципу ЕС» и «на новых условиях» можно было бы организовать объединение стран на территории бывшего СССР, передает РИА «Новости».
Он заявил, что не нужно пытаться «воссоздать СССР по облику и подобию 1922 года», ведь государство – это «живой организм», который «развивается, стареет, болеет, периодически им надо заниматься». По словам Рыжкова, «не должно стоять все на месте, должно двигаться».
Напомним, 30 декабря исполняется 100 лет с момента принятия декларации об образовании СССР. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле праздновать эту дату не будут, хотя времена СССР считают важной частью истории. Президент России Владимир Путин говорил, что распад СССР для него оказался трагедией, как и для большинства граждан страны.
Российские силы отодвинули ВСУ на Сватовском направлении
Военнослужащие Воздушно-десантных войск из Пскова отодвинули ВСУ на сватовском участке фронта в Донбассе более чем на два километра, рассказал военнослужащий с позывным «Паркер 13».
Он рассказал РИА «Новости», что на сватовском направлении полк выполнял боевую задачу по выходу на указанный рубеж и его закреплению. Российским силам удалось отодвинуть противника на два с половиной километра.
По словам военнослужащего, на выполнение задачи ушла неделя. Он уточнил, что во время выхода на указанный рубеж солдаты уничтожили до пяти единиц бронированной техники противника, ВСУ потеряли порядка 50 человек, удалось также взять четыре опорных пункта.
Ранее сообщалось, что на линии Сватово-Кременная в ЛНР были уничтожены несколько бронемашин ВСУ.
Мирошник заявил о приказе Зеленского энергетикам врать украинцам
Мирошник обвинил власти Украины в сокрытии от населения информации об истинном состоянии энергосистемы
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Офис украинского президента приказал энергокомпании ДТЭК скрывать информацию об истинном состоянии энергосистемы Украины, чтобы жители страны не впадали в депрессию, заявил экс-посол ЛНР в Москве Родион Мирошник.
Комментируя заявление директора ДТЭК Дмитрия Сахарука о возобновлении генерации через две-три недели, Мирошник сказал, что президент Украины Владимир Зеленский встревожен из-за «чемоданных настроений» населения. По словам Мирошника, офис президента считает, что в заявлениях ДТЭК «свет в конце тоннеля обязательно должен маячить», передает ТАСС.
Мирошник указал, что в ДТЭК уже поясняли: большую часть энергосистемы смогут восстановить не ранее весны. Он отметил, что «с технической точки зрения» на Украине «ничего не изменилось», зато «изменились информационные установки».
Как заявил Мирошник, энергосистема Украины «безвозвратно деградирует», но жителям страны не хотят об этом сообщать. «Если у вас нет света, считайте, что вы тот самый один процент, которому не повезло, у остальных уже давно все в порядке», – привел Мирошник позицию украинских властей, пояснив, что в Киеве опасаются массового отъезда населения, так как используют его в качестве живого щита и «объекта страданий, для демонстрации западными СМИ наивным западным налогоплательщикам». Мирошник заявил, что «пустые города смотрятся в кадре неубедительно, лучше – с мерзнущими и плачущими людьми».
Напомним, Зеленский признал, что с водоснабжением в стране наблюдаются большие проблемы, ситуация с тепло- и электроснабжением остается сложной. В декабре сообщалось, что на Украине повреждено около 50% всех объектов инфраструктуры.
НАСА показало оставшуюся без света Украину
НАСА опубликовало спутниковый снимок с оставшейся без света Украиной
Американское космическое агентство НАСА опубликовало спутниковый снимок Земли, на котором видно, что территория Украины осталась без света после российских ударов, нанесенных 16 декабря.
На снимке, датируемом 17 декабря, видно, что Украина остается в полной темноте. При этом в соседних странах заметны яркие пятна от света городов и инфраструктуры.
Напомним, в пятницу Вооруженные силы нанесли массированный ракетный удар по объектам на Украине. Целями стали системы военного управления, оборонно-промышленного комплекса и обеспечивающие их объекты энергетики Украины.
ВСУ начали массово вырубать леса на продажу
Марочко: ВСУ на Купянском направлении начали вырубать леса для продажи
Вооруженные силы Украины (ВСУ), дислоцирующиеся на Купянском направлении, начали массовые вырубки лесов и лесополос для продажи, сообщил офицер Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) Андрей Марочко.
По его словам, украинское командование приказало военнослужащим тыловых подразделений вырубать древесину, которую затем отправляют на продажу, причем вырубка ведется варварским способом. По словам Марочко, лесовозы из зоны боевых действий уже заметили в Харькове и Купянске, передает ТАСС.
Ранее Марочко заявил, что ВСУ не хватает боеприпасов, техники и транспорта, многие передвижения идут пешим порядком, поскольку транспорт, который им поставляют, не совсем предназначен для местных климатических условий.
Центр Марьинки зачистили от ВСУ
Пушилин: Центр Марьинки зачищен от украинских войск
Центр Марьинки зачистили от украинских войск, укрепления ВСУ в этом населенном пункте почти перешли под контроль российских сил, сообщил врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин.
Пушилин сообщил, что в Марьинке высотки, которые служили очень серьезным укреплением противнику, практически находятся под контролем. Осталась совсем небольшая часть этого города, где украинские националисты еще могут удерживаться, заявил он в эфире канала «Россия 24».
Врио главы ДНР также сообщил, что часть позиций ВСУ, с которых 18 декабря были нанесены удары по Донецку, была уничтожена ночью ответным огнем российских сил. Были нанесены удары по скоплению противника в Авдеевке, Красногоровке, а также по западной части Марьинки, которая еще пока не находится под российским контролем, сказал он.
Ранее Пушилин сообщал, что Марьинку российские военные освободили уже на 80%.
Соловьев: Зеленский никакой не еврей после обстрела больницы в Хануку
Соловьев отказался считать Зеленского евреем после удара ВСУ по больнице в Хануку
Президента Украины Владимира Зеленского нельзя считать евреем после того, как вооруженные силы Украины в Хануку обстреляли больницу в Донецке, заявил российский тележурналист Владимир Соловьев.
Соловьев заявил в Telegram, что Зеленский, «конечно, никакой не еврей». Как подчеркнул Соловьев, отдать приказ «ударить по детской больнице» в Хануку «может только бес».
В 2022 году Ханука начнется 18 декабря и продлится до 26 декабря. В воскресенье украинские войска обстреляли Донецк, под удар попала больница имени Калинина. Один из пациентов погиб в результате украинского обстрела.
Украинская сторона и союзники Киева заявляли, что на Украине не может быть нацификации на государственном уровне, поскольку президент – еврей. Однако это не мешает Зеленскому утверждать, что украинцы не имели отношения к Холокосту, и закрывать глаза на зверства «Азова».
Установлено точное место повреждения корабля «Союз МС-22»
Специалисты Роскосмоса определили точное место повреждения приборно-агрегатного отсека «Союза МС-22», сообщил знакомый с ситуацией источник.
По его данным, повреждение находится на радиаторе системы охлаждения около узла зачековки солнечной батареи, передает РИА «Новости».
Источник добавил, что место повреждения удалось установить на основе изучения фото- и видеоматериалов, присланных экипажем.
В Роскосмосе подтвердили осмотр внешней поверхности ТПК «Союз МС-22», было обнаружено возможное место повреждения, данные с корабля продолжают изучать специалисты.
Напомним, в Роскосмосе допустили, что из-за неисправности системы охлаждения «Союза МС-22» отправка российского пилотируемого корабля «Союз МС-23» к МКС может состояться раньше плана.
Газета ВЗГЛЯД объясняла, чем самое серьезное и редкое за долгие годы ЧП на МКС опасно для астронавтов.