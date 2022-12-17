Потолок цен на нефть разрушит базовые принципы рынка

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17 декабря, суббота  |  Последнее обновление — 13:45  |  vz.ru
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Европейская энергетика стала сильно зависеть от погоды

Чем Европе грозит рекордный отбор газа из хранилищ MARTIN DIVISEK/EPA/ТАСС
Начало зимы выдалось для Европы теплым. Однако первые же холода в середине декабря привели к рекордному отбору газа из подземных хранилищ. Это тревожный звоночек для Евросоюза, у которого вырисовывается два варианта развития событий – плохой и очень плохой. Но главная неприятная новость в том, что какой сценарий сработает зависит не от самих европейцев, а от погоды.  Подробности...
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Оставшиеся в Херсоне жители разочаровались в Украине

Жители Херсона отнюдь не в восторге от количества и качества киевской «гуманитарки» Максим Блинов/РИА Новости
В Херсоне продают хлеб из гуманитарных пакетов ООН с пометками «не для продажи». Под видом гумпомощи раздают гнилые овощи и просроченные консервы – похоже, что из квартир, разграбленных «освободителями» из ВСУ. При этом сравнительно невелико число тех, кто по объявленной Киевом эвакуации покинул город. Почему херсонцы остаются в своих домах и осталась ли у них возможность для сопротивления? Подробности...
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Чем опасно для космонавтов редчайшее ЧП на орбите

Аварийную ситуацию зафиксировали бортовые видеокамеры nasa.gov
Самое серьезное за долгие годы чрезвычайное происшествие случилось на Международной космической станции – и это прямо затрагивает находящихся на ней космонавтов. Что именно произошло, какая опасность грозит космическому кораблю «Союз МС-22» и почему единственным спасением может оказаться срочная эвакуация экипажа? Подробности...
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Во Франции началась борьба за наследство Ле Пен

Флориан Филиппо считает поддержку Украины «безумием» и «позором Парижа» Sylvain Lefevre/ABACA/Reuters
Эммануэль Макрон разрушил «особые отношения» между Москвой и Парижем, которые сохранялись даже во времена СССР. Альтернативой ему принято считать Марин Ле Пен, но скоро она уйдет из политики. Сейчас за лидерство в лагере, где критикуют Украину и ЕС, развернулась борьба. И особенно активен в ней тот, кого Ле Пен не хотела бы видеть своим преемником. Подробности...
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Почему кафе «Полигон» повторило ошибки «Зимней вишни»

Пожар в костромском клубе «Полигон» унес более десятка жизней МЧС РФ
В результате пожара в костромском кафе-клубе «Полигон» погибли 13 человек, 250 посетителей были эвакуированы. Причиной возгорания, вероятно, стал выстрел из охотничьей ракетницы в ходе массовой драки. Крыша заведения полностью обрушилась. Несколько эвакуационных выходов были заперты, что спровоцировало давку. При пожаре в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» весной 2018 года сложности со спасением людей тоже возникли из-за закрытых выходов. Подробности...
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Потолок цен на нефть разрушит базовые принципы рынка

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
В конечном итоге нефтяной рынок перестанет существовать как единое целое, сегментировавшись по зонам. Скорее всего, именно нефть презентует нам образ нового – разделенного на блоки – мира. Подробности...

Запад пообещал появление новой мировой валюты

Александр Разуваев
Александр Разуваев, независимый фондовый аналитик
Банкор будет храниться в Центробанках стран-участниц и использоваться для расчетов в международных сделках и в качестве резервного актива. Он будет привязан к корзине из торгуемых сырьевых товаров, наибольший вес в которой будет иметь сырая нефть. Подробности...
Обсуждение: 4 комментария

Тренд 2023 года – солидарность и сплоченность

Дарья Кислицына
Дарья Кислицына, Директор департамента региональных программ ЭИСИ
За пять лет волонтерская идея переформатировала гражданское общество: от сопровождения чемпионата мира по футболу 2018 года к борьбе с эпидемией, а затем в поддержку защитников Донбасса. Мы получили энергетическое ядро общества – неравнодушных граждан, которые помогают государству решать самые важные задачи. Подробности...
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Голос разума во Франции

Китай увеличил ставку на Россию

Шанс на мир был упущен год назад

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Донецк подвергся самому мощному обстрелу со стороны ВСУ

ВСУ дважды за четверг обстреляли Донецк, причем первый удар стал самым мощным за последние восемь лет. В результате атаки разрушены жилые дома, повреждены детский сад, поликлиника, православный сбор. Есть пострадавшие
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В Белграде прошел митинг в поддержку косовских сербов и России

В Белграде прошел митинг в поддержку сербского населения Косова и Метохии. Участники акции исполнили патриотические песни и скандировали лозунги «Сербы и русские братья навек», «Косово – сердце Сербии», а также антинатовские кричалки
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Крупный пожар разрушил ТЦ «Мега Химки», погиб человек

В пятницу утром в здании ТЦ «Мега Химки» к северу от Москвы начался масштабный пожар. Позже в горящем здании произошло обрушение конструкций. Среди возможных причин пожара названы поджог и короткое замыкание. Известно как минимум об одном погибшем
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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20:39
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В Тверской области запланировали торжества в честь 350-летия Петра I

Мероприятия в честь 350-летия со дня рождения Петра I в 2022 году вошли в перечень культурного развития Верхневолжья, сообщили в правительстве Тверской области, где рассмотрели реализацию национального проекта «Культура».
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    Потолок цен на нефть разрушит базовые принципы рынка

    Глеб Простаков
    бизнес-аналитик
    		17 декабря 2022, 12:45

    Вступление в силу потолка цен на российскую нефть привело мировые энергетические рынки в состояние изумления. По состоянию на здесь и сейчас оценить влияние этих мер непросто. В первые дни после 5 декабря, когда одновременно вступили в силу эмбарго и лимит цен, поставки нефти из России даже выросли, тогда как цены продолжили снижаться. А значит, покупатели просто воспользовались негативным для России новостным фоном для того, чтобы еще больше продавить цены сорта Urals вниз.

    На первый взгляд, с введением потолка цен почти ничего не изменилось. Российская нефть стабильно торгуется ниже определенных Евросоюзом, G7 и Австралией $60 за баррель. Сами ограничения де-факто вступают в силу только в середине января следующего года – до этой даты будут реализовываться все достигнутые ранее договоренности о поставках, а все загруженные в портах отбытия танкеры с нефтью придут в пункты назначения.

    Все это делает потолок бесполезным в моменте. Саудовская Аравия в лице своего министра энергетики прямо заявила, что не видит, какие именно результаты от ценовых ограничений достигнуты странами, которые их инициировали. Если рассматривать ценовый потолок как санкции против России – а именно так эти меры представлены в официальных документах ЕС – то время и способ «наказания» выбран крайне неудачно.

    Нефтяные котировки находятся сейчас в нисходящем тренде. Тут и неопределенность с ковидными ограничениями в Китае, и ожидание рецессии в Евросоюзе, который наряду с перипетиями энергетического кризиса готовится к жесткой схватке с США, которые не по-партнерски подсунули ЕС свой «закон о снижении инфляции», принуждая европейцев ввязаться в войну субсидий для промышленности.

    Говоря о том, что или кто в действительности может влиять на нефтяные котировки прямо сейчас, мы должны обсуждать не столько потолок цен, сколько Турцию. Последняя физически контролирует средиземноморские проливы. Упреждающим движением, за несколько дней до вступления в силу эмбарго на поставки, Анкара ввела собственные требования по предъявлению страховых сертификатов проходящими через проливы танкерами. «Регулируя» очередь на проход в обоих направления, Турция умело манипулирует и Россией, и ЕС, ведя собственную сложную игру.

    Фото: Егор Алеев/ТАСС

    И все же введенный потолок цен нельзя недооценивать. «Мы не знаем, как далеко это зайдет. Сегодня это Россия, однако завтра это может измениться и может быть введен лимит цен на мировом уровне. Это было бы очень серьезно», – так министр энергетики Омана Салем бен Насел аль-Ауфи выразил опасения стран Залива, да и всех стран-членов ОПЕК, по поводу действий «картеля покупателей». Сегодня дисконтируют российскую нефть, а завтра – по тем или иным причинам – нефть из любой другой страны. Такие действия разрушают нефтяной рынок, делая его малопредсказуемым и снижая инвестиции в нефтедобычу. А ведь именно стабильность рынка – то, ради чего создавалась ОПЕК.

    Впрочем, едва ли дело ограничится только нефтью. Включив фактор регулируемых цен на нефтяном рынке, страны Запада вполне могут повторить тот же трюк и на других рынках, будь то сельхозпродукция, минеральные удобрения, редкоземельные металлы, золото – да все, что угодно. Да, пока первый блин вышел комом, а сам потолок цен введен только потому, что эту мантру слишком часто повторяли. Но, войдя во вкус, главные потребители мировых ресурсов могут выкачивать их из стран, вводя так называемые price caps для отдельных поставщиков. Предлогом может быть все, что угодно – военные действия, коррумпированный режим, защита прав и свобод и прочее.

    Если присмотреться внимательнее, то ключевая задача стран Запада по отношению к ресурсным странам второго и третьего миров осталась прежней: обеспечить беспрепятственный экспорт сырья из этих государств, переработку этого сырья и отправку на эти же рынки готовой продукции. Так в современном мире золото меняется на стеклянные бусы. Изменились только инструменты. Если раньше это были соглашения об ассоциации, придание статуса страны с рыночной экономикой, режимы максимального благоприятствования в торговле, право стать членом ВТО и тому подобное, то сегодня, в условиях максимальной геополитической напряженности, этим инструментом станут предельные цены. В этом смысле мир стал чуть более простым и откровенным.

    Практика ценового регулирования в масштабах глобальных рынков, без сомнения, ведет к разрушению этих самых рынков. Нефть – один из самых, если не самый, ликвидный товар на сырьевых биржах. Введение потолка цен исказит биржевую торговлю до неузнаваемости, внося в нее фактор неопределенности. ЕС, США и примкнувшие как бы говорят вслух: мы покупаем за сколько хотим, вы продаете за сколько можете. Всё, правил нет.

    За установлением ценового потолка в ближайшее время последует ответ от продавца, России. Москва, вероятно, на законодательном уровне запретит своим нефтяным компаниям заключать контракты со странами, которые присоединились к ценовым ограничениям, а также контракты, в которых есть отсылка к предельным ценам. После чего нефтяной рынок придет в мощное движение. Начнется серьезная темповая игра: Россия постарается закончить переориентацию поставок на альтернативные рынки, что неминуемо будет сопровождаться ценовой войной и вытеснением традиционных поставщиков. Последние, в свою очередь, займут освободившуюся с уходом РФ нишу в западных странах.

    В конечном итоге нефтяной рынок перестанет существовать как единое целое, сегментировавшись по зонам. Скорее всего, именно нефть презентует нам образ нового – разделенного на блоки – мира. Эта болезненная разбалансировка будет сопровождаться серьезной турбулентностью и катаклизмами уже в 2023 году.

     

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