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Страны ЕС согласовали потолок цены на газ
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Страны ЕС согласовали лимит цен на газ, он будет введен с 15 февраля в случае достижения ценовой отметки в 180 евро/мегаватт-час, сообщил источник, относящийся к чешскому председательству в сообществе.
По данным источника в ЕС, договоренность об ограничении цен на газ была достигнута почти единогласно, согласие на потолок цен на газ дала и Германия, которая несколько месяцев отвергала возможность соглашения, передает ТАСС.
Источник также пояснил, что потолок цен на газ в ЕС будет введен с 15 февраля в случае достижения ценовой отметки в 180 евро/мегаватт-час (около 1900 евро за тысячу кубометров).
Ранее агентство Bloomberg сообщило, что председательствующая в Совете ЕС Чехия предложила снизить потолок цен на газ до 188 евро за МВт·ч.
Между тем отказ от российского газа уже обошелся Европе в 1 трлн долларов.
Посол по особым поручениям МИД Юрий Сентюрин заявил, что Европейский союз, вводя потолок цен на газ, использует контррыночные инструменты, которые приведут к деградации законов рынка.
Эксперт предупредил о последствиях ссоры Европы с Катаром
Эксперт Юшков: Россия выиграет от возможной ссоры Европы с Катаром
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Катар разделяет политику и бизнес. Однако бесконечно терпеть обвинения Доха не станет. И если они прекратят сотрудничество с ЕС, Россия может еще больше нарастить экспортные мощности, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков. Ранее катарский дипломат заявил, что дело о коррупции в Европарламенте, в котором якобы замешана Доха, может плохо сказаться на диалоге по газу.
«Европа очень сильно зависит от катарского СПГ, поскольку Доха – второй по объему поставщик после США. На их долю приходится порядка 15% европейского рынка. Так что портить отношения с Катаром ЕС совсем невыгодно», – сказал Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности.
«Другое дело, что власти Катара ранее заявляли о готовности продавать газ кому угодно, особенно в момент звучащей критики и всевозможных запретов при проведении ЧМ по футболу», – напоминает собеседник.
«При этом Доха довольно серьезно отделяет бизнес от политики, допуская торговлю даже с государствами, с которыми у нее плохие отношения. И европейцам не стоит прямо сейчас опасаться прекращения поставок СПГ из Катара. Тем более что экспортом газа из государства в основном занимаются международные компании», – отмечает он.
«Как только топливо загружается на газовоз, оно автоматически становится собственностью компании. И без официального запрета на экспорт сырья поставки в Европу прекратиться не могут. А отношения между европейцами и Дохой еще не накалились настолько, чтобы Катар это сделал», – предполагает эксперт.
«Вместе с тем подобные истории толкают ближневосточные страны в сторону Азии. Например, Китай не критикует ни Саудовскую Аравию, ни Катар, ни Иран за их внутриполитические дела. Он более тактично ведет себя с точки зрения дипломатии. И это большой плюс в глазах Ближнего Востока. Это же касается России», – обращает внимание Юшков.
«Поэтому когда Европа критикует Саудовскую Аравию за нарушение гражданских прав или осуждает Катар за использование наемного труда, она рубит сук, на котором сидит. И до бесконечности это продолжаться не может», – говорит собеседник.
При этом от возможной ссоры Катара с ЕС Россия получит свои выгоды. «Во-первых, мы в очередной раз получили доказательства того, что ЕС – не «цветущий сад», как убеждал нас Боррель. Коррупция есть везде. Им следует прекратить рассказывать нам сказки», – иронично замечает эксперт.
«Во-вторых, мы видим, насколько сильно европейцы зависят от газовых поставок. И если они решатся поссориться с Катаром, мы сможем предложить им снять санкции и экспортировать собственное топливо», – заключил Юшков.
Ранее Катар отверг обвинения по делу о коррупции в Европарламенте. В Дохе отметили, что попытка приостановить доступ государства к территории комплекса парламента до выяснения всех обстоятельств – дискриминация, пишет «Коммерсант» со ссылкой на агентство AFP.
По данным издания, в Катаре уверены, что подобные действия негативно скажутся на диалоге по поставкам СПГ в ЕС. При этом в Дохе указали, что являются важным поставщиком топлива в Бельгию, где и проводится расследование.
Напомним, в начале декабря по делу о коррупции в связи с организацией чемпионата мира по футболу в Катаре была задержана зампред Европарламента Ева Кайли. Фигурантами дела стали еще три человека.
По мнению правоохранительных органов, коррумпированные чиновники ЕС распространяли в столице Бельгии позитивные оценки Катара и старались улучшить имидж этой страны, замалчивая случаи нарушения там прав человека.
Также бельгийская полиция провела обыск в здании Европейского парламента (ЕП) в Брюсселе по делу Евы Кайли. Сама Кайли была исключена из политической партии и лишилась должности в ЕП, она отрицает свою вину.
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МИД раскрыл, как санкции ЕС увеличивают международную поддержку России
Постпредство РФ при ЕС: Расширение нелегитимных санкций Евросоюза увеличивает число сторонников России в мире
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Непрерывное расширение нелегитимных санкций Евросоюза, нарушающих базовые международные нормы, ведет лишь к увеличению числа стран, готовых прислушиваться к позиции России, говорится в комментарии постпредства РФ при ЕС.
Как отмечает постпредство РФ при Евросоюзе в своем Telegram-канале, односторонние рестриктивные меры в отношении третьих стран давно превратились в излюбленный инструмент внешней политики Брюсселя, при этом санкционная машина ЕС не сбавляет обороты.
Российские дипломаты констатировали всеобщую очевидность того факта, что преследуемая Евросоюзом цель – оказание давления на суверенные государства, и средства ее достижения нелегитимны. В российской дипмиссии указали, что введение ограничительных мер противоречит системе международных финансовых и торговых отношений, идет вразрез с основополагающими принципами ВТО.
Как отметили российские дипломаты, не так давно Брюссель утверждал, что применение экстерриториальных санкций незаконно, а сегодня он сам активно их использует. Более того, Евросоюз уже изобрел механизм наказания как граждан собственных, так и третьих стран за так называемый обход антироссийских рестрикций, предложил законопроект, подводящий нарушение еэсовских нелегитимных санкций под преступление, подчеркнули в дипмиссии.
Как отмечает постпредство РФ при ЕС, неудивительно, что к аргументации России прислушиваются все больше государств, так как они не готовы принимать нечестные правила игры и следовать насаждаемым установкам.
В постпредстве подчеркнули, что принятые в девятом пакете санкции касаются не только россиян, но и напрямую затрагивают простых европейцев, которых Евросоюз своим запретом ряда российских СМИ лишил возможности узнать альтернативную точку зрения, нарушил их право на доступ к информации, не говоря уже о явном попрании таких базовых ценностей, как свобода слова и права журналистов.
Накануне Евросоюз опубликовал в официальном журнале девятый по счету санкционный пакет против России, которым ЕС, в частности, запретил бизнесу приобретать новые предприятия или увеличивать долю владения в компаниях энергетического сектора России.
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Крупнейший завод удобрений в Балтии остановил работу из-за цены на газ
Литовский завод удобрений остановил работу из-за высоких цен на газ
Завод в Achema («Ахема») в литовском городе Йонава, который является крупнейшим в странах Балтии производителем азотных удобрений, приостановил основное производство из-за высоких цен на природный газ, сообщило предприятие.
Производство аммиака, являющегося сырьем для удобрений, приостановлено минимум до февраля 2023 года. До этого сырья производилось до 1,2 млн кубометров в год, передает ТАСС.
Сейчас действуют только подразделения по производству аммиачной селитры и смоляного вара.
Первый раз предприятие останавливалось в начале сентября и возобновилось в ноябре.
Ранее было подсчитано, что отказ от российского газа уже обошелся Европе в 1 трлн долларов, это стало следствием возросшей цены на электроэнергию для компаний и потребителей в Европе.
В девятый пакет санкций ЕС против России попали Лепс и Гоблин
Под персональные санкции ЕС попали почти 200 физлиц и организаций
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Европейский союз в официальном журнале опубликовал девятый по счету санкционный пакет против России. Пакет включает блок новых экономических ограничений, а также персональные санкции в отношении почти 200 физлиц и организаций. Среди них – телеведущий Борис Корчевников, Григорий Лепс, блогер Дмитрий Пучков и семь российских губернаторов.
Попавшим в списки заморозят активы на европейской территории, физлицам также запретят поездки в Евросоюз. В санкционном списке – российские чиновники, депутаты, судьи, представители силовых структур, медиаперсоны. Санкции расширены в отношении трех российских банков, включая Всероссийкий банк развития регионов, телеканалов: НТВ/НТВ «Мир», Россия 1, РЕН ТВ и Первый канал, передает РИА «Новости».
Экономические санкции предусматривают расширение экспортных ограничений технологий, запрет на инвестиции в горнодобывающую промышленность РФ, запрет на поставки в Россию двигателей и запчастей для беспилотников, запрет на экспорт в РФ игрушечных дронов, сложных генераторов, портативных компьютеров, компьютерных компонентов, печатных микросхем, систем радионавигации, оборудования радиоуправления, камер и объективов.
Также предусмотрен запрет на предоставление россиянам и российским компаниям рекламных услуг, исследований рынка и опросов общественного мнения.
Гражданам ЕС также теперь полностью запретили занимать руководящие должности в государственных или контролируемых государством компаниях РФ.
Отмечается, что под персональные санкции попали телеведущий Борис Корчевников, Марина Ким, Григорий Лепс, Дмитрий Пучков, режиссер Никита Михалков, дочери Рамзана Кадырова – Айшат и Карина, представители организации «Русское имперское движение», клуба «Русич» и Союза добровольцев Донбасса и семь российских губернаторов, в том числе Московской, Нижегородской, Новосибирской, Астраханской областей.
Санкции также распространяются на пять политических партий, в том числе «Единую Россию», ЛДПР и «Справедливую Россию».
Ограничения также коснулись вице-премьера Татьяны Голиковой, директора Росгвардии Виктора Золотова, главу Минкультуры Ольгу Любимову, министра просвещения Сергея Кравцова, главу министерства науки и образования Валерия Фалькова, министра труда Антона Котякова, главу МЧС Александр Куренкова, министра юстиции Константина Чуйченко.
Ранее сообщалось, что Совет ЕС одобрил в рамках девятого пакета санкций запрет на экспорт в Россию товаров и технологий, связанных с авиацией.
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Подсчитаны потери Европы от отказа от российского газа
Bloomberg: Отказ от российского газа обошелся Европе в 1 трлн долларов
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Отказ от российского газа уже обошелся Европе в 1 трлн долларов, подсчитали западные информагентства. Уточняется, что такая сумма стала результатом возросшей цены на электроэнергию для европейских компаний и потребителей.
По прогнозу Bloomberg, это только начало масштабнейшего энергетического кризиса последних десятилетий. После зимы ПХГ опустеют, и в условиях минимальных поставок российского газа заполнить их будет сложно, передает ТАСС.
Предположительно, напряженная ситуация с поставками сжиженного природного газа в Европу продлится как минимум до 2026 года. К этому сроку, как ожидается, Катар и США смогут достаточно нарастить добычу углеводородов.
По словам аналитика банка Skandinaviska Enskilda Banken (SEB) Бьярне Шилдропа, гонка ЕС по пополнению запасов природного газа уже началась. Он добавил, что выгодная для продавцов газа конъюнктура сохранится на протяжении как минимум 12 месяцев.
По прогнозу Bloomberg, если цены на природный газ в Евросоюзе вновь возрастут до 210 евро за МВт/ч, то Европу вместо рецессии ждет резкий экономический спад.
Ранее посол по особым поручениям МИД Юрий Сентюрин заявил, что Европейский союз, вводя потолок цен на газ, использует контррыночные инструменты, которые приведут к деградации законов рынка.
Газпром назвал объем прокачки газа в ЕС за день через украинскую ГИС «Суджа»
Европейские страны получают российский газ по украинской территории, он идет через газоизмерительную станцию (ГИС) «Суджа», заявили в Газпроме.
Подача газа для транзита через Украину подтверждена украинской стороной через «Суджу» в объеме 41,7 млн кубометров на 17 декабря, сообщил представитель компании, передает ТАСС.
Он отметил, что Киев отклонил заявку на ГИС «Сохрановка».
На 16 декабря объем прокачки был в размере 41,4 млн кубометров.
Газета ВЗГЛЯД указывала, что Евросоюз незаметно начал скупать все больше сжиженного природного газа у России, затраты ЕС на покупку российского СПГ начали доходить до рекордных значений.
Москва предупредила ЕС о последствиях потолка цен на газ
Посол Сентюрин предупредил ЕС о последствиях инициативы ЕС о ценовом потолке на газ
Европейский союз, вводя потолок цен на газ, использует контррыночные инструменты, которые приведут к деградации законов рынка, заявил посол по особым поручениям МИД Юрий Сентюрин.
Дипломат в комментарии РИА «Новости» назвал идею потолка цен безумной, отметив, что к числу рыночных методов ее отнести нельзя. Сентюрин добавил, что Евросоюз занимается попранием международного права.
Обсуждение таких инициатив дестабилизирует рынки, повышает уровень неопределенности, сказал он, подчеркнув, что это является высоким объемом политических решений, влияющих на экономический процесс.
«Разве с этим можно согласиться?» – задался вопросом Сентюрин.
В понедельник, как ожидается, министры энергетики стран ЕС обсудят вопрос о максимальной цене на природный газ.
Между тем, по данным Bloomberg, председательствующая в Совете ЕС Чехия предложила снизить потолок цен на газ с 275 евро за МВт/ч до 188 евро за МВт/ч.
Bloomberg: ЕС обсуждает снижение предлагаемого лимита цен на газ
Председательствующая в Совете ЕС Чехия предложила снизить потолок цен на газ с 275 евро за МВт.ч до 188 евро за МВт.ч, об этом стало известно агентству Bloomberg.
Как сообщает Bloomberg, Прага предлагает, чтобы механизм корректировки газового рынка запускался, если цены контрактов на месяц вперед и на год вперед по индексу крупнейшего газового хаба Европы TTF будут превышать 188 евро за МВт.ч в течение трех дней. Отмечается, что цена TTF должна быть на 35 евро выше средней цены за СПГ, сообщает РИА «Новости».
Напомним, в ЕС активно обсуждается введение лимита цен на газ в целом, не только российского. Пока потолок цен согласовать не удалось, ряд стран добиваются его существенного снижения. Очередную попытку договориться государства ЕС намерены предпринять 19 декабря. Тем временем оператор виртуального газового хаба TTF в Нидерландах увидел в лимите цен угрозу существованию хаба, чем встревожил ряд стран ЕС.
Foreign Policy: Европа пострадает от потолка цен на российскую нефть
Foreign Policy: От потолка цен на российскую нефть Москва не пострадает
Согласованная Западом и ЕС предельная стоимость российской нефти на уровне 60 долларов за баррель не сможет существенно снизить прибыль Москвы, но ударит по Европе, сообщил американский журнал Foreign Policy.
Издание привело данные нефтяных котировок и сделок согласно которым в последние года российская нефть продавалось по цене около 60 долларов, а скидки на марку Urals с начала украинского кризиса сократились вдвое. При этом стоимость барреля Brent уже через три дня после вступления в силу «потолка» упала до 76 долларов, передает РИА «Новости» со ссылкой на Foreign Policy.
Издание пишет, что на Западе опасались, что потолок цен на нефть поднимет стоимость энергоносителей на мировом рынке.
Журнал утверждает, что уже в январе ЕС пересмотрит ограничение цены: Польша настаивает на снижении планки до 30 долларов за баррель, при этом Греция, Кипр и Мальта, зарабатывающие на транспортировке сырья, выступают против такой меры.
Издание утверждает, что эта мера не должна повлиять на бюджет РФ, так как ЕС взял курс на отказ от российского горючего еще до введения ценового потолка. Издание предрекло рост жалоб от европейских стран на неэффективность и вредность санкций для них самих.
Газета ВЗГЛЯД писала, как России лучше всего ответить Западу на ограничения нефтяных цен.
Белый дом приготовился уговаривать республиканцев и Европу помогать Киеву
Politico рассказала о понимании Белым домом предстоящих трудностей с выделением Киеву помощи
Администрация президента США Джо Байдена понимает, что столкнется с трудностями в вопросе помощи Украине из-за позиции республиканцев в США, а также изменения настроений в Европе, сообщают источники.
Как сообщают источники, в Белом доме понимают, что в определенный момент предоставление американской помощи Украине через Конгресс США замедлится, поскольку внимание СМИ сместится на другие темы. Но администрация надеется, что Конгресс выделит средства на восстановление энергоснабжения и другую помощь Украине. В частности, речь идет о еще 37,7 млрд долларов, передает ТАСС со ссылкой на Politico.
Издание отмечает, что переговоры ведутся с умеренными республиканцами в Палате представителей и лидером республиканского меньшинства в Сенате Митчем Макконнеллом, которые поддерживают помощь Киеву. Однако с января спикером Палаты представителей может стать Кевин Маккарти. Он требует твердого обоснования финансовой помощи Украине. Источники заявили, что Байден пока не собирается посещать Киев, в основном из-за рисков безопасности.
Кроме того, ожидаются проблемы в Европе в связи с наступлением зимы. Хотя Вашингтон «впечатлило единство Европы» в вопросе поддержки Украины, Белый дом осознает, что зимой странам ЕС станет труднее поддерживать Киев из-за энергетического кризиса, опасений рецессии, волн украинских беженцев. Как пишет издание, конфликту на Украине «не видно конца» и «позиция Зеленского начала испытывать терпение европейских лидеров». По мнению Вашингтона, Байдену придется «убеждать европейских лидеров не сворачивать с намеченного курса».
Напомним, по итогам выборов республиканцы отобрали у демократов контроль над Палатой представителей США. Республиканцы хотят устроить аудит средств, которые США направляют на помощь Украине. Американский сенатор Билл Хагерти сказал, что Киев получает от Вашингтона много помощи, но нет «ясности относительно того, на что идут эти деньги».
В МИД объяснили, с чем будет связан ответ на новые санкции ЕС
Принятые Европейским союзом новые санкции против российской стороны вызовут ответ, связанный с российскими же национальными интересами, заявил замглавы МИД Александр Грушко.
Ответные меры Москвы будут прежде всего сопряжены с российскими национальными интересами, многие меры, обеспечивающие суверенитет страны, в том числе в ключевых областях, уже приняты, заявил Грушко ТАСС.
Если Евросоюз принимает меры, которые, вероятнее всего, затрагивает его собственные интересы, то это его выбор.
Дипломат указал, что в новом пакете санкций для российской стороны не было ничего неожиданного, и подчеркнул, что ЕС продолжает движение по саморазрушительному деструктивному пути».
Правительствам стран ЕС предстоит держать ответ перед обществом за инфляцию, деиндустриализацию, энергетический кризис и все остальные негативные последствия отказа от сотрудничества с Москвой, заключил он.
Напомним, в пятницу ЕС опубликовал девятый антироссийский пакет санкций. Отныне европейскому бизнесу запрещено покупать новые предприятия или увеличивать долю владения в компаниях энергетического сектора России.
МИД: Новые антироссийские санкции обострят социально-экономические проблемы в ЕС
Спикер МИД Мария Захарова заявила, что новые санкции против России могут обострить социально-экономические проблемы в ЕС
Новый пакет антироссийских санкций произведет тот же эффект, что и предыдущие, а именно обострение социально-экономических проблем в Евросоюзе, выразила мнение спикер МИД Мария Захарова.
На сайте МИД опубликован комментарий дипломата, где она указывает, что лидеры стран ЕС просто не могут выбраться «из замкнутого круга рестрикций и признать тщетность всех антироссийских санкций». По ее словам, разрушительные последствия политики ЕС против России будут только расти, особенно под давлением США, выступающих за окончательный разрыв торгово-экономических связей ЕС с Россией.
Захарова добавила, что нездоровая увлеченность ЕС антироссийскими санкциями уже нанесла значительный вред не только им самим, но и развивающимся государствам в Азии, Африке и Латинской Америке.
Кроме того, по мнению представителя МИД, ЕС стоит предпринять решительные меры для изъятия из санкции затрагивающих поставки зерна и удобрений из России ограничений.
Дипломат отметила, что введение подобных ограничений являются признанием ЕС в том, что страны союза подрывают мировую продовольственную безопасность достаточно продолжительное время.
В заключение Захарова призвала ЕС принимать более значимые и решительные шаги для изъятия их пакетов санкций всех ограничительных мер, влияющих на поставки зерна, удобрений и сырья для их производства.
Ранее Захарова указала, что ЕС, по сути, признался в подрыве продовольственной безопасности мира.
До этого СМИ указывали, что ЕС может предоставить послабления санкций для компаний в сфере удобрений.
ЕС запретил бизнесу покупать компании энергетического сектора России
Постановление в «Официальном журнале ЕС»: Евросоюз запретил бизнесу покупать компании энергетического сектора России
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Евросоюз запретил европейскому бизнесу приобретать новые предприятия или увеличивать долю владения в компаниях энергетического сектора России, следует из постановления о введении девятого пакета санкций, опубликованного в «Официальном журнале ЕС».
Постановлением о введении очередного пакета санкций ЕС против России «за нарушение территориальной целостности Украины» запрещается приобретать любое новое или расширять любое существующее участие в любом юридическом лице, организации или органе, зарегистрированном или учрежденном в соответствии с законодательством России или любой другой третьей страны и осуществляющем свою деятельность в энергетическом секторе России, передает ТАСС.
Кроме того, ЕС запретил создавать любое новое совместное предприятие, а также предоставлять или участвовать в договоренностях о предоставлении любого нового займа или кредита или иного финансирования, включая акционерный капитал, юридическим лицам или органам, действующим в энергетическом секторе России.
При этом, согласно постановлению, так называемым компетентным органам ЕС разрешается отступить от этих ограничений, если они сочтут необходимым обеспечить критическое энергоснабжение в пределах ЕС, а также транспортировку природного газа и нефти, включая продукты нефтепереработки, из России или через ее территорию в ЕС, если это не запрещено в рамках ограничений на транспортировку нефтепродуктов, которые начнут действовать с 5 февраля 2023 года. Они также могут сделать исключения из санкционного режима, если деятельность касается юридического лица, участвующего в энергетическом секторе РФ, но принадлежащего юрлицу, зарегистрированному в соответствии с законодательством государства-члена ЕС.
Ранее в пятницу Евросоюз опубликовал в официальном журнале девятый по счету санкционный пакет против России.
Франция озвучила новое предложение о потолке цен на газ в ЕС
Французский министр Панье-Рюнаше: Новое предложение о потолке цен на газ в ЕС предполагает ограничение в 188 евро
Новое предложение от чешского председательства в Совете ЕС предполагает установление лимита цен на газ на уровне 188 евро за МВт/ч, сообщила министр энергетического перехода Франции Аньес Панье-Рюнаше.
Об этом она сообщила перед встречей министров энергетики ЕС, где будет обсуждаться механизм потолка цен на газ, передает РИА «Новости».
Обсуждение уровня цен началось с отметки в 275 евро за МВт/ч, предложенной Европейской комиссией. При этом уже дважды министры обсуждали данный механизм и не сходились по уровню лимита.
О том, что председательствующая в Совете ЕС Чехия предложила снизить потолок цен на газ до 188 евро за МВт/ч, ранее сообщало агентство Bloomberg. По его же подсчетам, отказ от российского газа уже обошелся Европе в 1 трлн долларов.
Захарова указала на признание ЕС в подрыве продовольственной безопасности мира
Евросоюз, по сути, признается в подрыве мировой продовольственной безопасности своим новым пакетом антироссийских санкций, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Новый пакет предусматривает возможность предоставления членами ЕС отдельных исключений из санкционного режима в интересах некоторых российских экспортеров продовольствия и удобрений, указала Захарова.
Комментарий дипломата опубликован на сайте МИД.
Этот шаг – по сути признание Евросоюза того, что санкции против России подрывают мировую продовольственную безопасность, так как направлены против российского агропромышленного комплекса, и создают существенные преграды для продолжения экспорта сельхозтоваров из России.
Ранее СМИ указывали, что ЕС может предоставить послабления санкций для компаний в сфере удобрений.