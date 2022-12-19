Собянин: Завод по производству кузовных деталей автомобилей открыт в Москве

Большой завод автокомпонентов, который будет выпускать до 12 млн единиц продукции в год, открыт на юге Москвы, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Завод использует только российское сырье.

Новый завод построен «Альфа Автоматив Техноложиз» в районе Бирюлево Западное.

Собянин сообщил, что в основном это штамповочное производство, необходимое для комплектации, сборки автомашин не только в Москве, но и практически на всех заводах страны. Завод станет основой для возрождения российского автопрома, передает ТАСС слова градоначальника.

Предприятие производит кузовные детали для легковых авто и коммерческого транспорта, поставляет их на автосборочные предприятия в России и за рубежом. Инвестиции в проект составили порядка 3 млрд рублей. Московское правительство предоставило инвестору льготы, субсидии и кредиты на общую сумму 293,9 миллиона рублей.

Мощности предприятия обеспечат производство деталей для более 250 тыс. комплектов легковых авто в год.

Ранее в декабре в Москве заработала единая платформа для разработки проектов в сфере электромобилестроения.