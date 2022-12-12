В Москве создали единую платформу для проектов в электромобилестроении

Единая платформа для разработки проектов в сфере электромобилестроения создана в Москве, сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина.

По ее словам, среди участников московского кластера электромобилестроения – представители транспортной отрасли, IT-компании, поставщики различного оборудования и материалов, разработчики электроники. Они будут создавать компоненты и технологии для серийного производства и обслуживания легковых авто, грузовиков, электробусов.

«Усилия инженеров и предпринимателей будут направлены на развитие инфраструктуры, а город окажет им необходимую поддержку», – приводятся ее слова на сайте mos.ru.

В сообщении говорится, что Москва может стать одним из центров электромобилестроения в России. Новый кластер сыграет важную роль в достижении этой цели.

Сообщается, что в активе участников объединения есть уже три проекта. Первый посвящен созданию грузового электрофургона на базе шасси УАЗ. Второй и третий связаны с разработкой отечественных аккумуляторов для электротранспорта.

Как уточнил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, город активно содействует созданию и развитию технологий в данной области. По решению мэра Сергея Собянина Москва проведет электронный конкурс на заключение офсетного контракта на поставку аккумуляторных батарей для электротранспорта. В рамках договора инвестор в течение трех лет построит завод, где будет выпускать такую продукцию для городского электротранспорта и электромобилей «Москвич». В проект будет вложено не менее 3 млрд рублей.

В пресс-службе департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы напомнили, что ранее в рамках МИК (Московский инновационный кластер) открылся кластер 3D-печати и промышленного дизайна. Его участники занимаются развитием и внедрением комплексных решений в этой сфере. В частности, один из их проектов связан с разработкой гранульного принтера для создания крупногабаритных изделий. Всего на базе Московского инновационного кластера создано 15 подобных межотраслевых объединений, куда входят более 900 организаций. Они работают над проектами в самых разных областях: от робототехники и медицины до микроэлектроники и беспилотного транспорта.

Так, в кластере беспилотной техники был создан смарт-шаттл для передвижения в парковых зонах. Его тестировали в инновационно-образовательном комплексе «Техноград» на ВДНХ. Компактный автобус умеет распознавать окружающие объекты, вмещает четырех человек и может использоваться для экскурсий или в качестве такси. Пример проекта в области медицины – решение одного из участников объединения в сфере биотехнологий. Компания разработала микроиглы для безболезненных инъекций. В следующем году она планируют вывести продукт на рынок.

Ранее сообщалось, что в 2023 году оренбургский завод «Инвертор» планирует запустить серийное производство зарядных станций для электромобилей. Предприятие уже изготовило опытный образец устройства.