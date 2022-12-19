Подведены итоги работы депутатов новой волны в 2022 году

За год работы в парламенте депутаты новой волны отличились эффективной работой в зоне проведения специальной военной операции и восстановлением мирной жизни на освобожденных территориях, помощи мобилизованным и членам их семей, а также законодательными инициативами.

В период проведения спецоперации депутаты внесли серьезный вклад в восстановление мирной жизни на освобожденных территориях. Самые яркие примеры – у Игоря Кастюкевича, первого заместителя председателя комитета Госдумы по молодежной политике, Артема Турова, заместителя председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, Артема Бичаева, первого заместителя председателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Депутаты открывали гуманитарные центры «Единой России», вели сбор гуманитарной помощи для российских военнослужащих и мирных жителей, помогали эвакуировать в другие российские регионы людей, которые решили временно покинуть свои родные места.

После объявления президентом частичной мобилизации депутаты новой волны помогают мобилизованным и их семьям, а многие парламентарии приняли решение добровольно участвовать в спецоперации. В этой повестке активно проявили себя Дмитрий Хубезов, председатель комитета Госдумы по охране здоровья и Бадма Башанкаев, заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья. Депутаты работают на передовой в качестве военных врачей, где спасают жизни бойцов.

В числе депутатов-добровольцев Олег Голиков, заместитель председателя комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству, который после прохождения подготовки в учебной части и боевого слаживания отправился на фронт. В зоне боевых действий депутат стал разведчиком в батальоне «Каскад».

Екатерина Стенякина, член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, и Жанна Рябцева, заместитель председателя комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды окончили курсы сестринского дела для оказания первой медицинской помощи и начали помогать в военных госпиталях.

В течение года ярко проявили себя Елена Цунаева, первый заместитель председателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, и Ольга Занко, заместитель председателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений. Депутаты активно работали с патриотической повесткой, что высоко оценили на федеральном уровне. Так, усилиями депутатов городской суд Санкт-Петербурга окончательно признал действия немецко-фашистских захватчиков геноцидом по отношению к мирным жителям блокадного Ленинграда.

Парламентарии организовали антинацистский форум в Гатчине, направленный на сохранение исторической памяти и правды о ключевых событиях Великой Отечественной войны. Цунаева и Занко стали соавторами законопроектов, направленных на сохранение исторической правды.

В этой повестке отметился и Александр Спиридонов, заместитель председателя комитета Госдумы по промышленности и торговле. Депутат выступил с инициативой проводить уроки истории в школах в формате интеллектуальной игры. Так, в Архангельской области депутат лично проводит уроки, рассказывая детям о событиях прошлого. В нынешних условиях инициатива депутата крайне актуальна и призвана укрепить патриотическое воспитание молодежи и любовь к Родине.

Депутаты Яна Лантратова, первый зампредседателя комитета Госдумы по просвещению, и Артем Метелев, председатель комитета Госдумы по молодежной политике, отметились тем, что успешно защищают интересы молодежного сообщества в Госдуме через проработку законодательных инициатив. Так, Лантратова предложила ввести в школах основы военной подготовки, что получило положительную оценку Минобороны РФ. Метелев выступил с инициативой закрепить три новые воспитательные меры в Уголовном кодексе для трудных подростков, которые помогут им социализироваться и прийти к законопослушной жизни.

В течение года парламентарии отличились результатами насыщенной законотворческой работы в стенах Госдумы. Станислав Наумов, заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, и Сергей Алтухов, член комитета Госдумы по экономической политике, сконцентрировались на вопросах поддержки экономики страны в условиях санкций.

В рамках профильного комитета депутаты разрабатывают меры поддержки, которые помогут государству нарастить собственное производство, поддержать отечественных производителей и предпринимателей, сформировать новую географию экспорта и кооперации на международном рынке. Реализуемые меры поддержки направлены на то, чтобы снизить влияние западных санкций и ускорить процесс импортозамещения.

Александр Мажуга, первый зампредседателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию, особое внимание уделяет повышению конкурентоспособности российского образования. «В сложившихся реалиях необходимо обеспечить комфортные и конкурентоспособные условия работы для ведущих российских и зарубежных ученых, а также молодых перспективных исследователей», – заявил депутат. Мажуга также разрабатывает меры поддержки молодых ученых и привлечения талантливой молодежи в сферу науки.

Несмотря на новые вызовы и угрозы, с которыми столкнулась Россия, основная законотворческая деятельность депутатов носит социально ориентированный характер.

Юлия Оглоблина, зампредседателя комитета Госдумы по аграрным вопросам, разрабатывает меры поддержки, которые помогут привлечь молодых людей работать на сельских территориях. По инициативе депутата стартовал запуск бизнес-игры для сельской молодежи «Начинающий фермер». Проект направлен на поддержку талантливой молодежи, развитие навыков бизнес-планирования в сельском хозяйстве и умения работать в команде.

Олег Леонов, зампредседателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений, стал соавтором законопроекта о безвозмездной передаче товаров, конфискованных таможенными органами, благотворительным организациям. «Главное – сделать перераспределение не по бюрократической логистике, а исходя из пожеланий и потребностей людей», – подчеркнул Леонов. Депутат отметился и другими инициативами, направленными на помощь людям.

Так, например, депутат разрабатывает в Госдуме законопроект, который позволит повысить точность поиска мобильных телефонов. Для этого необходимо обязать операторов связи использовать функцию определения местоположения с точностью до 500 метров не только в городах. Как пояснил Леонов, инициатива поможет ускорить поиск пропавших людей в лесах.