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Песков анонсировал скорый ответ Путина на решение Запада по потолку цен на нефть
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Указ президента России Владимира Путина по ответным мерам на утверждение западными странами потолка цен на российскую нефть будет вскоре опубликован, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
В настоящее время, по его словам, досогласовываются последние моменты, передает РИА «Новости».
Газета ВЗГЛЯД писала, как России лучше всего ответить Западу на ограничения нефтяных цен.
ЕС согласовал новый пакет санкций против России
Постпреды стран ЕС согласовали девятый пакет санкций против России
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Постоянные представители стран ЕС достигли договоренности по девятому пакету санкций в отношении России, сообщило представительство председательствующей в Совете ЕС Чехии.
По словам европейских дипломатов, санкции оформят «по письменной процедуре к полудню» 16 декабря, передает ТАСС со ссылкой на Reuters.
Чехия отметила, что за время ее председательства в Совете ЕС согласован уже третий пакет санкций.
Санкции также должны утвердить на министерском уровне, после чего решения опубликуют в официальном журнале Евросоюза, передает РИА «Новости».
ЕС в итоговом заявлении подчеркнул готовность продолжать санкционную политику против России.
Позднее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сообщил, что «индивидуальные санкции охватили около 200 человек». Кроме того, по его словам, санкции расширены на продукцию двойного назначения. В частности, речь идет о производстве дронов. Вводится запрет инвестиций в горнодобывающий сектор России.
Моравецкий также сообщил, что Польша и Литва предложили ЕС рассматривать вопрос о продлении антироссийских санкций не каждые полгода, а раз в год. По его словам, «это усиление санкций».
Глава Евросовета Шарль Мишель объяснил задержку согласования санкций «на час-два» стремлением гарантировать мировую продовольственную безопасность.
Напомним, США ожидают, что девятый пакет санкций ЕС против России позволит «бить по некоторым гражданским технологиям».
США порадовались возможности «бить по гражданским технологиям» в России
Координатор США по санкциям О'Брайен выразил заинтересованность в рестрикциях ЕС против гражданских технологий в России
Белый дом ожидает, что девятый пакет санкций ЕС против России затронет технологии гражданского назначения, заявил координатор санкционной политики США Джеймс О'Брайен.
О'Брайен выразил заинтересованность в новом пакете санкций ЕС. В США ожидают, что санкции «позволят бить по некоторым гражданским технологиям и устаревшим технологиям, на которые полагалась Россия», передает ТАСС.
Он заявил, что по состоянию на сентябрь объем импорта Россией полупроводников снизился из-за санкций Запада на 70%. Как заявил О'Брайен, «из-за санкций у России гораздо меньше денег», он предсказал сокращение российской экономики в течение нескольких лет. По версии США, экономика России окажется «как минимум на 16% меньше», а «к 2030 году – на 20% меньше», чем в том случае, если бы Москва не проводила спецоперацию на Украине.
О'Брайен заявил, что Россия импортирует «чуть более устаревшие технологии, которые могут быть адаптированы для применения в военных целях, или элементы, извлеченные из гражданской техники и других потребительских товаров, затем адаптирующиеся» для целей военных.
Напомним, президент России Владимир Путин указывал, что против России устроили беспрецедентную агрессию, чтобы сломать экономику, но Западу не удалось воплотить эти планы. США и прежде пытались утверждать, что их политика санкций грозит крахом российской экономики. Еще в 2015 году президент США Барак Обама говорил, что благодаря действиям США и их союзников экономика России «в клочьях». Почти сразу после начала Россией спецоперации на Украине Джен Псаки, занимавшая пост пресс-секретаря Белого дома, утверждала, что США с союзниками «сокрушили» экономику России.
Премьер Венгрии призвал осушить «коррупционное болото» в руководстве ЕС
Премьер Венгрии Орбан заявил, что верхушка ЕС может быть замешана в коррупционном скандале
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Нити от скандала с задержанием зампредседателя Европарламента Евы Кайли могут вести на самый верх, необходимо осушить коррупционное болото в Евросоюзе, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Орбан иронично прокомментировал задержание Евы Кайли, напомнив, что Венгрии не выплачивают средства из фондов ЕС якобы из-за обвинений в коррупции.
«Все знали, что в Брюсселе полно коррупционных дел, но сейчас дошло до такого уровня, что полиции пришлось принять меры... Время осушить болото в Брюсселе», – заявил Орбан в видеообращении, опубликованном в соцсетях, передает РИА «Новости».
По словам премьера Венгрии, обыски домов чиновников продолжаются, полиция изымает миллионы евро, все гадают, какие еще брюссельские политики могут быть замешаны.
«По мнению многих, нити могут вести на самый высокий уровень», – считает Орбан.
Он также заявил, что участники саммита ЕС призвали к глубокому и всестороннему расследованию коррупционного скандала.
Напомним, зампредседателя Европарламента Ева Кайли была задержана в Брюсселе по делу о коррупции в связи с организацией ЧМ по футболу в Катаре. Фигурантами дела стали еще три человека.
По мнению правоохранительных органов, коррумпированные чиновники ЕС распространяли в столице Бельгии позитивные оценки Катара и старались улучшить имидж этой страны, замалчивая случаи нарушения там прав человека.
Также бельгийская полиция провела обыск в здании Европейского парламента (ЕП) в Брюсселе по делу Евы Кайли.
Саммит ЕС не согласовал потолок цен на газ
Саммит ЕС не согласовал «потолок цен» на газ и принцип общих закупок топлива, решение отложено на 19 декабря, говорится в опубликованном итоговом заявлении саммита ЕС по энергетике.
Отмечается, что саммит призвал Совет ЕС завершить работу по совместной координации закупок газа, в том числе через Энергетическую платформу ЕС (предложенный Еврокомиссией механизм совместных закупок газа в ЕС), обмена газом через границу (между странами ЕС) и создания надежных ценовых ориентиров, сообщает ТАСС.
Напомним, решение о потолке цен на российский газ вероятно будет принято не раньше понедельника, заявил ранее министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
Ранее Сийярто сообщил, что на заседании во вторник согласовать потолок цен на газ не удалось. Группа из 12 государств-членов Евросоюза призвала значительно снизить обсуждаемый потолок цен на газ.
С 5 декабря вступило в силу решение о потолке цен на российскую нефть.
ЕС решил ввести санкции против семи глав российских регионов
Евросоюз в рамках девятого пакета санкций захотел ввести ограничения против глав семи регионов России
Евросоюз в рамках девятого пакета антироссийских санкций хочет ввести ограничения против семи глав регионов России, сообщает Bloomberg.
Согласно информации источников издания, кроме глав регионов под санкции могут попасть и другие официальные лица, однако конкретные имена пока не раскрываются, передает ТАСС со ссылкой на Bloomberg.
Также отмечается, что ЕС планирует запретить поставки двигателей для беспилотников как напрямую в Россию, так и в третьи страны, «которые могут поставлять России беспилотники, например, Иран.
Накануне постоянные представители стран ЕС достигли договоренности по девятому пакету санкций в отношении России.
Напомним, США ожидают, что девятый пакет санкций ЕС против России позволит «бить по некоторым гражданским технологиям».
Путин: Экспорт нефти государствам-партнерам вырос почти на четверть
Россия переориентирует поставки российских энергоресурсов в дружественные страны, экспорт нефти государствам-партнерам вырос почти на четверть, заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.
«Мы будем искать других, более перспективных партнеров в активно растущих регионах мировой экономики. Это Азия, Ближний Восток, Латинская Америка, Африка. Именно на рынки дружественных стран мы переориентируем поставки российских энергоресурсов. Так, за девять месяцев текущего года экспорт нефти государствам-партнерам вырос почти на четверть», – приводятся слова Путина на сайте Кремля.
Президент отметил, что важным шагом для снижения влияния санкций и других враждебных действий против России станет развитие портовой и трубопроводной инфраструктуры в южном и восточном направлении, в том числе наращивание экспорта природного газа.
«Реализация таких проектов, как Ковыктинское месторождение, «Сила Сибири – 2», дальневосточный маршрут, позволит уже к 2025 году увеличить поставки газа на восток до 48 млрд кубометров, а к 2030 году – до 88 млрд кубометров. Фактически это более 60% поставок газа на запад в прошлом году. В свою очередь, новые СПГ-проекты на Ямале позволят к 2030 году увеличить производство сжиженного природного газа на 70 млрд кубометров, что также поможет расширить географию экспорта», – подчеркнул Путин.
Ранее Путин заявил, что планы Запада смять экономику России не оправдались.
В лимите цен на газ увидели возможную угрозу существованию газового хаба ЕС
Оператор TTF указал на проблему жизнеспособности хаба ЕС при введении лимита цен на газ
В случае введения лимита цен на газ может быть поставлен вопрос о жизнеспособности виртуального газового хаба TTF в Нидерландах, заявил американский оператор срочного рынка Intercontinental Exchange, владеющий хабом.
В служебной записке ICE указывается, что не было выделено время на «тестирование и тщательное управление рисками» в связи с возможным объявлением лимита цен. Если потолок цен будет утвержден, то ICE будет нести «ответственность за рассмотрение всех вопросов», включая вопрос о том, «является ли действующий рынок в Нидерландах жизнеспособным», передает ТАСС со ссылкой на Politico.
Дипломатический источник заявил, что предупреждение оператора обеспокоило ряд стран ЕС. Об этом же заявил и глава кабмина Нидерландов Марк Рютте. При этом Рютте уверен, что министры энергетики стран ЕС договорятся о потолке цен 19 декабря.
Напомним, в четверг саммит ЕС не согласовал «потолок цен» на газ и принцип общих закупок топлива, решение пришлось отложить на 19 декабря. Группа из 12 стран добивается того, чтобы ЕС значительно снизил обсуждаемый потолок цен на газ.
«Дочка» Ростеха подала в суд на Airbus
Лизинговая компания «Авиакапитал-Сервис» (дочерняя структура Ростеха) обратилась с иском против авиастроительной компании Airbus в Арбитражный суд Москвы.
В «Авиакапитал-Сервисе» ТАСС сообщили, что компания требует возврата авансовых платежей за самолеты A350 для «Аэрофлота». Исполнение этого контракта стало невозможным из-за санкций, введенных ЕС против России.
В компании отметили, что направили Airbus множество уведомлений с просьбой о возврате авансов, однако безрезультатно.
При этом в самом Ростехе отметили, что факт удержания авансовых платежей – «иллюстрация того, как Запад относится к чужим правам и своим обязательствам, и повод другим странам задуматься о том, насколько вообще надежным партнером является Запад».
Газета ВЗГЛЯД ранее подробно анализировала финансовые проблемы авиационных гигантов Boeing и Airbus и разбирала, какую роль в этом сыграла Россия.
ЕЦБ предсказал сохранение цен на газ в еврозоне
Европейский центробанк предсказал сохранение в 2023 году цен на газ в еврозоне на уровне 2022 года
В 2023 году ожидается сохранение средней оптовой цены газа в еврозоне на уровне 2022 года, сообщил Европейский центральный банк в новом прогнозе.
Как сообщил ЕЦБ, «кривая фьючерсов по голландскому TTF остается повышенной». Ожидается цена на уровне 124 евро за мегаватт-час (около 1270 евро за тысячу кубометров при паритете евро и доллара) против 123 евро в 2022 году. В 2024 году ожидается цена в 98 евро, а за 2025 году – до 69 евро.
Указывается, что речь идет о технических предположениях для макроэкономического прогноза. В сентябрьском прогнозе предсказывались более высокие цены: в 2022 году – 168 евро, в 2023 году – 235 евро, в 2024 году – 165 евро, передает РИА «Новости».
Напомним, уходящий гендиректор австрийского энергетического концерна Energie AG Вернер Штайнекер посоветовал не ждать снижения цен на газ после окончания спецоперации России на Украине. Он пояснил, что высокие цены на газ в Европе сохранятся в течение 20 лет, так как ЕС заключил с США долгосрочные контракты по схеме «бери или плати».
Боррель анонсировал расширение финансирования поставляющего оружие Киеву «Еврофонда мира»
Саммит Евросоюза утвердит расширение Европейского фонда мира, финансирующего поставки оружия Киеву, на 2 млрд евро, сообщил глава внешнеполитической службы сообщества Жозеп Боррель.
Между тем Боррель усомнился, что на саммите ЕС будет утвержден девятый пакет санкций против России, так как не достигнуто согласие между странами, передает ТАСС.
Еврокомиссия в рамках девятого пакета санкций предлагает внести в черный список в рамках девятого пакета санкций до 200 физлиц, компаний и организаций, включая три банка, предприятия ВПК, энергетического комплекса и горнодобывающей промышленности, а также запретить вещание на территории Евросоюза четырех российских телеканалов.
ЕС выделил Украине почти 20 млрд евро финансовой помощи в 2022 году
Фон дер Ляйен сообщила о выделении Евросоюзом почти 20 млрд евро финансовой помощи Украине в 2022 году
ЕС в 2022 году выделил Украине финансовую помощь в 19,7 млрд евро и продолжит поддерживать Киев столько, сколько потребуется, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
Глава Евросовета Шарль Мишель сообщил, что руководители стран и правительств ЕС утвердили макрофинансовую программу для Украины на 2023 год в размере 18 млрд евро, передает ТАСС.
В итоговом заявлении саммита ЕС также сообщается о планах продолжить оказывать Киеву политическую и военную поддержку. В частности, планируется наращивание поставок «средств ПВО и разминирования».
При этом итоговое заявление саммита ЕС не содержит упоминаний об инициативе Еврокомиссии создать специальный суд по военным преступлениям на Украине, но выражает поддержку деятельности Международного уголовного суда в Гааге, которая упоминается в контексте созданий условий для конфискации российских замороженных активов.
Канцлер Германии Олаф Шольц рассказал, что планируется на 2 млрд евро увеличить Европейский фонд мира для военной поддержки Украины. Шольц также заверил, что ЕС не станет мешать экспорту российских зерна и удобрений.
Шольц сообщил, что ЕС принял решение и о введении минимальной налоговой ставки для крупных компаний. Он назвал инициативу «близкой сердцу» и заявил, что данный шаг дает ему «редкий момент удовлетворения».
Напомним, что Польша выступала резко против минимальной ставки налога в 15%. При этом данный проект шел в «пакете» инициатив, частью которых были и 18 млрд евро для Украины. Вето на один из пунктов вело к блокировке всего «пакета».
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В ЕС сообщили об отсутствии планов эмбарго или лимита цен на российский газ
В Брюсселе сообщили об отсутствии намерений вводить в ближайшем будущем эмбарго или лимит цен на российский газ
На уровне ЕС даже не обсуждается вопрос о введении эмбарго или лимита цен на российский газ, сообщил источник в Брюсселе.
Источник РИА «Новости» сообщил, что даже «речи не идет» об эмбарго на импорт российского газа «в том же формате, что и нефтяное эмбарго». При этом ряд стран ЕС рассматривают возможность ограничить цену российского газа. Однако Еврокомиссия не собирается «настаивать на принятии такого решения в ближайшем будущем». Как пояснил источник, подобные разговоры сейчас носят «зондирующий характер».
Напомним, при этом в ЕС активно обсуждается введение лимита цен на газ в целом, не только российского. Пока потолок цен согласовать не удалось, ряд стран добиваются его существенного снижения. Очередную попытку договориться государства ЕС намерены предпринять 19 декабря. Тем временем оператор виртуального газового хаба TTF в Нидерландах увидел в лимите цен угрозу существованию хаба, чем встревожил ряд стран ЕС.
Косово предрекли сложный процесс евроинтеграции
Некоторые страны Евросоюза не признали независимость Косово
Включение самопровозглашенной республики Косово в ЕС окажется сложным и длительным, так как пять стран-членов союза не признали независимость республики, сообщил источник в Брюсселе.
Уточняется, что для вступления в ЕС должна состояться определенная процедура, где Косово не является исключением. Однако непризнание республики со стороны пяти стран-участниц ЕС усложняет процесс, передает РИА «Новости».
Так, заявление страны на вступление в союз будет рассмотрено в любом случае, однако все дальнейшие шаги интеграции могут быть осуществлены только при согласии всех стран-участниц.
При этом источник заверил, что подача заявки на членство в ЕС уже является очень позитивным первым шагом.
Напомним, из 27 стран-участниц ЕС не признали Косово Греция, Испания, Кипр, Румыния и Словакия.
Ранее премьер-министр непризнанного Косово Альбин Курти передал председательствующей в совете ЕС Чехии заявку на вступление в сообщество.
Нефть незначительно подешевела из-за повышения центробанками мира ключевых ставок
Мировые цены на нефть незначительно снизились из-за повышения центробанками мира ключевых ставок
Мировые цены на нефть в пятницу незначительно снизились после повышения центробанками мира ключевых ставок.
Цена февральских фьючерсов на марку Brent по состоянию на 8.15 снижается на 0,37%, достигая 80,91 доллара за баррель, а январских фьючерсов на нефть марки WTI – на 0,45%, до 75,77 доллара, передает РИА «Новости».
Напомним, в среду ФРС сообщила о повышении базовой процентной ставки на 50 пунктов, до 4,25-4,5% годовых. Глава регулятора Джером Пауэлл заявил, что федеральный резерв считает разумным сохранение ставки на таком уровне, пока снижение инфляции не станет стабильным.
А накануне были объявлены итоги заседаний ЕЦБ и Банка Англии. Они оба повысили ключевые ставки на 50 пунктов – до 2,5 и 3,5% соответственно.
ЕС допустил послабления для предпринимателей из России в сфере удобрений
В Евросоюзе допустили послабления для ряда предпринимателей из России в сфере удобрений
ЕС может предоставить послабления в рамках антироссийских санкций для связанных со сферой удобрений нескольких предпринимателей, сообщает в портал EUobserver.
По информации анонимных источников портала, такая мера будет предусмотрена для Андрея Мельниченко, его супругу, Андрея Гурьева, Вячеслава Моше Кантора, Дмитрия Мазепина и Вадима Мошковича, передает ТАСС со ссылкой на EUobserver.
Уточняется, что некоторые страны ЕС в связи с послаблениями смогут разморозить их счета в случае, если они будут нужны для финансирования поставок продовольствия и удобрений, в особенности касательно Африки. Этот шаг осталось согласовать с Еврокомиссией.
Как заявляет портал, обсуждение представителей ЕС частичных исключений продлилась 11 часов. В ходе дискуссии Литва и Польша хотели заблокировать принятие очередного пакета антироссийских санкций в случае, если средства предпринимателей будут разморожены во всех странах объединения. При этом Бельгия, Германия, Испании, Италия, Нидерланды, Португалия и Франция настояли на санкционных послаблениях из соображений продовольственной безопасности.
Ранее Венгрия настояла на исключении троих российских министров из девятого пакета санкций ЕС. Из черного списка убрали главу Минздрава Михаила Мурашко, министра спорта Олега Матыцина и министра энергетики Николая Шульгинова.
Накануне постоянные представители стран ЕС достигли договоренности по девятому пакету санкций в отношении России.