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Минобороны рассказало о ранениях участников СВО
Начальник военно-медицинского управления Минобороны Тришкин назвал самый распространенный тип ранений участников СВО
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Среди ранений, которые получают российские военные, участвующие в специальной военной операции на Украине, чаще всего встречаются минно-взрывные, сообщил начальник Главного военно-медицинского управления Минобороны России Дмитрий Тришкин.
Тришкин заявил, что распределение такое же, «как и было раньше», в начале СВО: 70% приходится на минно-взрывные ранения, 10% – на пулевые; на заболевания и травмы также приходится по 10%. Он пояснил, что «это очень важно», поскольку «нужно понимать, каких специалистов больше привлекать, на каком направлении».
Начальник Главного военно-медицинского управления указал, что в медицинских отрядах специального назначения оказывается специализированная помощь, так как «иногда нет абсолютно времени, чтобы эвакуировать пациента даже в приграничный госпиталь», передает ТАСС со ссылкой на канал «Россия-24».
Напомним, в декабре глава российского государства Владимир Путин заявил, что помощь раненым солдатам и офицерам в ходе специальной военной операции должна оставаться в зоне особого внимания властей всех уровней. Он поддержал идею создания центров реабилитации для раненых бойцов СВО в Донбассе.
В Конгресс США внесен проект резолюции об исключении России из СБ ООН
Коэн и Уилсон внесли в Конгресс США проект резолюции с призывом исключить Россию из СБ ООН
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Американские конгрессмены Стив Коэн и Джон Уилсон внесли на рассмотрение Конгресса США проект резолюции, которая содержит призыв к главе американского государства Джо Байдену добиваться исключения России из СБ ООН, сообщают СМИ.
Коэн и Уилсон, которые входят в комиссию по безопасности и сотрудничеству в Европе, заявили, что российская спецоперация на Украине якобы противоречит «целям и принципам ООН» и нарушает Устав ООН. В связи с этим Белый дом, по их мнению, должен добиваться «ограничения привилегий» России в ООН. Конгрессмены «ставят под сомнение ее право занимать место в Совбезе», передает РИА «Новости» со ссылкой на Foreign Policy.
Издание указывает, что проект резолюции носит, скорее, символический характер. Как пишет Foreign Policy, такие документы демонстрируют настроения, которые царят в Конгрессе США. Подчеркивается, что даже в случае принятия резолюции Конгрессом Белому дому не обязательно ее исполнять.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский призвал лишить Россию права голосовать в Совете Безопасности ООН и ветировать решения СБ всемирной организации. Москва указывала, что исключение России из Совета Безопасности ООН возможно только при том условии, что организация будет распущена и создана заново.
Донецк подвергся самому мощному обстрелу за всю историю конфликта в Донбассе
Замглавы представительства ДНР в СЦКК Шуткина сообщила о самом мощном с 2014 года украинском обстреле Донецка
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Донецк подвергся самому мощному обстрелу с начала конфликта в Донбассе (в 2014 году), украинские военные выпустили по городу 40 ракет из РСЗО «Град», сообщила замглавы представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, Наталья Шуткина.
«Сейчас работаем над уточнением повреждений, их уже на эту минуту немало, поскольку густая застройка», – приводит слова Шуткиной ТАСС.
Украинские военные обстреляли Ворошиловский и Киевский районы Донецка, под ударом оказались улицы Университетская, Щорса, проспект Богдана Хмельницкого, рынок. В местной администрации сообщили, что снаряды попали в два многоквартирных дома, в одном из них начался пожар. Кроме того, сообщалось о попадании снарядов в район гостиницы «Виктория».
Напомним, что при обстрелах города со стороны украинских войск российские войска вычисляют и уничтожают РСЗО Украины, а также склады с боеприпасами. Уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова обратилась в ООН из-за гуманитарной катастрофы, нарастающей в Донбассе в связи с украинскими обстрелами.
Взрывы прогремели в Харькове
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харькове и отключении света в Харьковской области
После взрывов, которые прогремели в Харькове, в Харьковской области Украины прекращена подача электричества, сообщают украинские СМИ.
В регионе была объявлена воздушная тревога. В городе прозвучало несколько взрывов, передает ТАСС.
Накануне сообщалось о серии взрывов в Шевченковском районе Киева.
Воздушную тревогу объявили в шести областях Украины
Сирены воздушной тревоги прозвучали в Днепропетровском, Полтавском, Черкасском, Кировоградском, Сумском и Харьковском регионах, следует из данных официального ресурса для оповещения.
Согласно данным сервиса, тревогу в Харьковской, Полтавской и Днепропетровской областях Украины объявили примерно одновременно – в 7.09 (8.09 по Москве), в Кировоградской – в 7.10 (8.10), в Харьковской – в 7.11 (8.11) и в Сумской – в 7.11 (8.11), передает ТАСС.
Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что военное поражение Киева становится реальнее благодаря российским ударам по энергообъектам.
Эксперт оценил возможность модернизации украинских авиабомб в управляемые боеприпасы
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«Вообще, JDAM – это комплект, устанавливаемый на неуправляемые бомбы и превращающий их в корректируемые. Если мы говорим о стандартных западных бомбах, то процесс апгрейда происходит крайне просто: поверх заряда просто надевается JDAM», – заявил газете ВЗГЛЯД эксперт Центра анализа стратегий и технологий Василий Кашин, комментируя сообщение о готовности США передать Украине средства для модернизации советских авиабомб.
«Большая часть боезарядов Украины состоит из советских ракет. Вопрос заключается в том, как успешно пройдет совмещение технологии JDAM (Joint Direct Attack Munition – присоединяемое снаряжение прямого поражения ) с советскими образцами. Такие работы ранее не проводились. Скорее всего, они будут проводиться на Западе, а оттуда бомбы будут поставляться на Украину уже собранными комплектами», – считает Кашин.
По его словам, Запад еще не занимался поставкой Киеву никаких корректируемых бомб. «Если технологию JDAM удастся интегрировать с боеприпасами украинской авиации, то Киев сможет получить большое количество «умных» бомб. Производство JDAM очень дешево», – отмечает эксперт.
Ранее издание The Washington Post сообщило, что администрация Байдена планирует отправить Украине электронное оборудование, которое способно модернизировать неуправляемые авиационные боеприпасы в «умные бомбы». Комплекты включают в себя устройства геопозиционирования для повышения точности и могут быть прикреплены к различным видам оружия. Американские военные использовали эту технологию для бомб весом до 2 тыс. фунтов (около 900 кг), обычно применяя ее на бомбардировщиках и истребителях.
Как сообщает издание The Atlas News, JDAM намного дешевле, чем другие высокоточные боеприпасы в арсенале США, как, например, ракеты Tomahawk. В 2022 году средняя цена одного JDAM, прикрепленного к бомбе серии Mk80, составляла 27 тыс. долларов США, тогда как стоимость Tomahawk составляет около 730 тыс. долларов США (перевод газеты ВЗГЛЯД).
Однако у боеприпаса, оснащенного JDAM, есть один существенный недостаток по сравнению с другими высокоточными ракетами – дальность полета. Заявленная дальность стрельбы JDAM – около 15 морских миль (примерно 28 км).
Напомним, согласно заявлению американских чиновников высокого ранга, администрация США хочет передать Украине продвинутое оборудование, которое позволит переделывать неуправляемые авиационные боеприпасы в «умные бомбы».
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Посольство России в США объяснило влияние поставки ЗРК Patriot на Зеленского
Посольство России предсказало укрепление «чувства безнаказанности» у Зеленского в случае получения Киевом ЗРК Patriot
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Если США передадут Украине ЗРК Patriot, это укрепит «чувство безнаказанности режима Зеленского», заявило российское посольство в Вашингтоне.
Комментируя информационную кампанию вокруг возможной поставки ЗРК Patriot, посольство заявило в Telegram, что такой шаг станет очередной провокацией, которая может привести к непредсказуемым последствиям. Поставка, по мнению российской стороны, лишь побудит «режим Зеленского» продолжать преступления против мирных жителей Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
Посольство отметило, что США уже втянуты в «конфликт в постсоветской республике»: передают Украине все больше вооружений, разведданные, готовят украинских военных, американские наемники воюют на Украине, обсуждается отправка в зону боевых действий американских военных специалистов. Все это не только вредит отношениям России и США, но и и создает дополнительные риски для глобальной безопасности. «Именно Соединенные Штаты несут ответственность за затягивание и эскалацию украинского конфликта», – заявило посольство.
Напомним, СМИ не исключали, что США могут сделать объявление о поставке Киеву ЗРК Patriot. Белый дом не подтвердил эту информацию. По данным СМИ, глава американского государства Джо Байден может одобрить передачу ЗРК, если Пентагон даст исчерпывающую информацию о поставке.
Лукьянов: Гарантии безопасности были последним шансом для Запада предотвратить СВО
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Москва пыталась избежать необходимости проводить СВО на Украине. Но гарантии безопасности, которые США и НАТО отвергли, показали, что многое уже предрешено. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал политолог Федор Лукьянов, комментируя годовщину начала переговорного процесса между Москвой, Брюсселем и Вашингтоном по гарантиям безопасности, который провалился из-за позиции США и НАТО.
«Россия до последнего пыталась избежать военного развития событий. Вероятно, президент Путин рассуждал примерно так: после стольких лет игнорирования наших пожеланий и убеждений дадим им последний шанс. Выдвинем максимальный набор ранее озвученных требований, но в комплексе, и посмотрим. И если Запад осознает серьезность нашей позиции, то мы будем открыты к переговорам», – сказал Федор Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике», научный директор клуба «Валдай».
«Реакция Запада Москву не удовлетворила, поэтому и началась спецоперация на Украине. Теоретически ее можно было избежать, однако на практике все было почти что предрешено. Более того, логика необходимости операции была изложена летом 2021 года в большой статье Владимира Путина «Об историческом единстве русских и украинцев», – считает эксперт.
«Была ли острая необходимость выдвигать требования и начинать СВО именно в тот момент? Исходя из того, что мы знаем сейчас, пространство для маневра оставалось. Была возможность лучше подготовиться. Но стратегически избежать столкновения из-за Украины, вероятно, было невозможно. Лишь конкретные обстоятельства и график могли быть иными», – допускает собеседник.
Практически сразу стало понятно, что Запад не пойдет на подписание гарантий безопасности, добавляет Лукьянов. «Вместе с тем консультации, которые проводились в январе 2022 года, показали, что Вашингтон готов на небольшие уступки в сфере военной безопасности. Причем более серьезные, нежели до выдвижения требований Москвы. Однако на фоне общего массива предложений они были недостаточными», – обратил внимание эксперт.
«Основная проблема в том, что НАТО и США тогда не стали обсуждать отказ от расширения альянса. Для них это неприемлемо, поскольку расширение НАТО – основа всей философии международной безопасности, как ее понимают на Западе после конца холодной войны», – сказал политолог.
«Но вопрос о новой системе безопасности рано или поздно вновь будет поднят. Кроме того, «реалии на земле» изменились не только в вопросе границ Украины. Позиционирование США и НАТО в Европе сегодня и год назад сложно сравнивать. Поэтому не исключаю, что из-за этого исходные предложения Москвы остались в прошлом», – заключил Лукьянов.
Напомним, ровно год назад Москва направила проекты договоров о взаимных гарантиях безопасности в Вашингтон и Брюссель. В документах, которые спустя два дня были официально опубликованы, содержались следующие предложения: Запад обязуется исключить дальнейшее расширение альянса в восточном направлении, а также исключить присоединение Украины к НАТО; США обязуются не создавать военные базы на территории государств, ранее входивших в состав СССР, и не использовать их военную инфраструктуру.
Также НАТО должно отказаться от любой военной деятельности на территории Украины и других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии; НАТО и Россия не размещают свои вооруженные силы и вооружения на территории всех других государств Европы в дополнение к силам, размещенным на этой территории по состоянию на 27 мая 1997 года.
Кроме того, Москва предложила Вашингтону закрепить принципы невозможности развязывания ядерной войны и сократить ядерную инфраструктуру вне своих национальных территорий. При этом Россия на взаимной основе соглашалась не размещать свои войска и вооружения на территории союзников в районах, где такое развертывание воспринималось бы другой стороной как угроза своей национальной безопасности.
Это же касалось полетов тяжелых бомбардировщиков и нахождения надводных боевых кораблей всех классов в соответствующих районах. Также подразумевалось согласование предельной дистанции сближения боевых кораблей и самолетов. Отдельное внимание было уделено отказу от развертывания ракет средней и меньшей дальности наземного базирования в тех районах, из которых такие вооружения способны поражать цели на территории другой договаривающейся стороны.
В ответ на это в НАТО заявили, что решение Украины о присоединении к альянсу не является предметом для компромисса или обсуждения. США в свою очередь решили представить свой «перечень озабоченностей» российскими действиями, однако Вашингтон отказывался «просто взять и подписать» переданные российской стороной проекты документов по гарантиям безопасности.
По итогам серии переговоров в январе 2022 года стало понятно, что Запад не намерен всерьез договариваться с Россией. Также не было продвижений в вопросе реализации Минских соглашений, что осложняло положение жителей Донбасса.
В результате 24 февраля Россия начала специальную военную операцию на Украине. Как заявил глава государства, спецоперация предотвратила реальную опасность, которая нависла над Россией.
Позже экс-канцлер Германии Ангела Меркель признала, что Минские соглашения использовались странами НАТО для подготовки Украины к вооруженному конфликту с Россией. В ответ на это Владимир Путин подчеркнул, что заявление Меркель разочаровывает и лишь подтверждает правильность начала спецоперации.
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Российские военные освободили Марьинку на 80%
Врио главы ДНР Пушилин заявил об освобождении города Марьинки на 80%
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Город Марьинка в Донецкой народной республике (ДНР) российские военные освободили уже на 80%, сообщил врио главы республики Денис Пушилин на Первом канале.
По его словам, в данный момент в городе идут бои в многоэтажной застройке, так как ВСУ пытаются удержаться за счет выстроенных задолго до боя укреплений, передает РИА «Новости».
Пушилин добавил, что бои проходят и на окраинах Артемовска, где украинское командование «не считает своих потерь». Так, в данный момент бойцы ЧВК «Вагнер» «зажимают клещи»: зафиксированы бои с обеих сторон города.
«Противник упирается... там реальная мясорубка», – отметил врио главы ДНР.
По мнению Пушилина, после освобождения населенных пунктов близ Артемовска ВСУ не смогут получать снабжение для группировки.
Ранее СМИ сообщали о жалобах ВСУ на сильные обстрелы в районе Артемовска и продвижение российских сил.
До этого офицер Народной милиции Луганской народной республики (НМ ЛНР) Андрей Марочко заявил, что оборона ВСУ в городе Артемовске могла быть уже прорвана, если бы ее не поддерживали постоянным пополнением личного состава.
Донецкие власти назвали массированный обстрел города со стороны ВСУ терактом
Донецкий депутат Бердичевский: ВСУ расценивают мирное население Донбасса как военную цель
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Украинские военные неоднократно наносили серьезные удары по Донбассу. На этот раз противник перешел все границы разумного, ударив по домам, школе и детскому саду, рассказал газете ВЗГЛЯД донецкий депутат Владислав Бердичевский, комментируя сообщения о самом мощном с 2014 года ударе по городу.
«Подобные прилеты ранее фиксировались в Горловке, в 2014 году били по Донецку по улице Стратонавтов возле аэропорта. Но вот такого мощного нападения на мирное население Донецка еще не было», – сказал депутат Народного совета ДНР Владислав Бердичевский.
«В общей сложности противник выпустил порядка 40 ракет. И это можно расценивать исключительно как террористический акт, поскольку практически все прилеты пришлись по жилым домам. Пострадали также спортивная и детские площадки, детские сады и школа», – перечислил собеседник.
«Там нет абсолютно никаких военных объектов. Враг вновь перешел все границы разумного. Складывается ощущение, что боевики Зеленского расценивают население Донбасса как военную цель», – замечает депутат.
«В целом на Донецком направлении складывается довольно сложная обстановка. На сегодняшнее утро известно, что наша группировка зашла в Артемовск, четыре квартала уже наши», – рассказывает собеседник.
«Есть данные, что сейчас на Угледарском участке фронта мы медленно продвигаемся вперед. Также все непросто в Авдеевке и Марьинке, где ВСУ настроили серьезные укрепрайоны. Мы бережем живую силу, поэтому если и идем на штурм, то небольшими диверсионно-разведывательными группами, которые проводят зачистку после артиллеристских ударов», – подчеркнул Бердичевский.
«В результате самого массового обстрела Донецка с 2014 года погибли пять горожан, в том числе один ребенок. Один из снарядов попал в купол Свято-Преображенского собора, поврежден иконостас», – написал в своем Telegram-канале военкор «Комсомольской правды» Дмитрий Стешин.
«По ряду признаков, в том числе по радиоперехватам, по Донецку била чешская РСЗО РМ-70, по-натовски «Вампир». Чехи обещали передать ее ВСУ в апреле, но чего-то выжидали. И вот «Вампиры» пришли под город», – предполагает эксперт.
Он также отмечает, что «подарок чехов – 20 таких РСЗО». «Ход боевых действий они не переломят, но могут «нагадить». «Вампиры» мало чем отличаются от БМП-21 «Град». Это восемь осей на платформе «Татры», которые позволили втиснуть между кабиной и пусковой установкой аппарат перезаряжания на гидравлике», – продолжает военкор.
«То есть до перекатывания «Вампир» может быстро сделать два залпа с одной позиции. Сами боеприпасы не модернизировались. В 2000-х годах «Вампиры» совместили со стандартами НАТО. Калибр увеличился, но пакет уменьшился до 28 штук (калибр 128 мм) или шести штук (калибр 270 мм). Судя по количеству прилетов, по Донецку били из старых машин», – заключил Стешин.
Ранее Донецк подвергся самому мощному обстрелу с начала конфликта в Донбассе в 2014 году. Об этом сообщила Наталья Щуткина, замглавы представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦЦК). В Telegram-канале СЦЦК также указано, что ВСУ использовали три натовских снаряда калибра 155 мм.
В общей сложности по городу было выпущено 40 ракет из РСЗО. Прилеты пришлись по Ворошиловскому и Киевскому районам Донецка. Под ударом оказались улицы Университетская, Щорса, проспект Богдана Хмельницкого, рынок.
В местной администрации сообщили, что снаряды попали в два многоквартирных дома, в одном из них начался пожар. Кроме того, сообщалось о попадании снарядов в район гостиницы «Виктория».
Кроме того, мэр города Алексей Кулемзин рассказал, что снаряды ВСУ попали в купол Преображенского собора и корпусы Донецкого национального технического университета (ДонНТУ).
Ранее уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова обратилась в ООН из-за гуманитарной катастрофы, нарастающей в Донбассе в связи с украинскими обстрелами.
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Главком ВСУ заявил о недосягаемости ВС России для HIMARS
Главком ВСУ Залужный заявил, что с помощью HIMARS не может достать ВС России
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Россия отвела свои силы на расстояние, до которого HIMARS достать не могут, других ракет у Украины нет, заявил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в интервью журналу Economist.
Главком украинских войск Валерий Залужный пожаловался, что Киев не может достать российские силы с помощью HIMARS, потому что они отошли на безопасное для этих ракет расстояние. По словам генерала, у Украины нет ничего с большей дальностью полета, передает РИА «Новости».
Напомним, Запад не предоставлял Украине оружие большой дальности полета, чтобы не провоцировать эскалацию.
Реактивная система залпового огня HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) разработана в США, производится с 2003 года. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов боеприпасов до 80 километров.
Ранее министр обороны Великобритании Бен Уоллес не исключил поставки Украине крылатых ракет Storm Shadow.
До этого председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что российские военные рекордными темпами уничтожают украинские ракетные системы залпового огня в Запорожской области.
Арестович раскритиковал МИД Украины
Арестович подверг МИД Украины критике за поддержку Киевом пропалестинских резолюций
Поддержка Украиной пропалестинских резолюций в ООН является ошибкой, заявил советник главы офиса украинского президента Алексей Арестович.
Арестович принял участие в украино-израильском инновационном саммите, который состоялся в Варшаве. По его словам, Украине необходимо исправить ошибку, вызванную инертностью украинского МИДа, передает ТАСС со ссылкой на Times of Israel.
В свою очередь посол Украины Евгений Корнейчук подчеркнул, что руководство МИДа не имеет отношения к словам Арестовича. Корнейчук также заявил, что о позиции Киева по другим резолюциям, касающимся Израиля, говорить рано.
Напомним, комитет ГА ООН по специальным политическим вопросам и вопросам деколонизации проголосовал за палестинский проект резолюции «Действия Израиля, затрагивающие права человека палестинского народа на оккупированной палестинской территории, включая Восточный Иерусалим». В числе 98 стран, поддержавших документ, была и Украина. Еще 17 стран выступили против, 52 воздержались.
Украина добивается от Израиля расширения помощи. Однако в середине ноября посол Израиля на Украине Михаэль Бродский подверг критике решение Киева поддержать в ООН резолюцию, направленную против Израиля. Также украинские дипломаты в ООН проголосовали за резолюцию «Риск распространения ядерного оружия на Ближнем Востоке», которая также негативно сказывается на интересах Израиля.
Путин обозначил задачу по восстановлению Донбасса, Запорожской и Херсонской областей
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Перед российским руководством стоит задача по обеспечению безопасности и восстановлению мирной жизни в Донецкой, Луганской республиках, в Запорожской и Херсонской областях, заявил президент Владимир Путин.
«Хочу отметить еще одну задачу, которая сейчас имеет первостепенное значение. Имею в виду обеспечение безопасности, восстановление мирной жизни в Луганской и Донецкой республиках, в Запорожской и Херсонской областях», – заявил Путин. Эта цель обязательно будет достигнута, и в дальнейшем по всем ключевым вопросам в экономике и социальной сфере эти регионы станут единым целым с Россией, приводит слова президента сайт Кремля.
«В том числе в новых регионах будут введены общероссийские стандарты социального обеспечения. Здесь появится программа материнского капитала, нуждающиеся семьи получат выплаты от государства, вырастут пенсии и так далее. Будем развивать первичное звено здравоохранения, строить детские сады, ясли и школы», – указал Путин.
В течение нескольких лет стандарты соцподдержки, работы здравоохранения, образования, культуры и транспорта повысят до уровня соседних регионов, отметил Путин.
«И, конечно, будем стимулировать экономическую активность на новых территориях, развивать их индустриальный, аграрный потенциал. Нужно обеспечить кратный рост инвестиций, появление новых предприятий, в том числе в сфере жилищного строительства, повысить качество автомобильных и железных дорог, коммунальной и энергетической инфраструктуры», – сказал президент.
Он попросил правительство подготовить до конца первого квартала 2023 года программу развития новых регионов. К 2030 году они должны дойти до общероссийского уровня по качеству инфраструктуры, социальным услугам и другим критериям качества жизни.
«И обращаю внимание: указанный, сравнительно отдаленный срок ни в коем случае не означает, что можно откладывать эту задачу на потом – нужно уже сейчас обеспечивать опережающее развитие новых субъектов Федерации, ежегодно добиваться результатов по каждому направлению. Ответственность за это лично будут нести профильные министры и вице-премьеры», – заключил Путин.
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Сейм Польши назвал Россию «поддерживающим терроризм государством»
Сейм Польши принял резолюцию с объявлением России «поддерживающим терроризм государством»
В резолюции, которую принял Сейм Польши, утверждается, что Россия якобы является государством, поддерживающим терроризм и применяющим террористические средства. Резолюция носит рекомендательный характер.
Польша утверждает, что Москва якобы «систематически нарушает» права человека, международное право, Устав ООН и другие обязательства, а также «совершает аннексию территорий» других стран, «вооруженные нападения, военные преступления и геноциды».
Кроме того, по версии Варшавы, Россия «предпринимает враждебные экономические действия, в частности, в энергетической сфере».
На российскую сторону возлагается ответственность за уничтожение самолета MH17 в Донбассе в 2014 году и падение Ту-154 под Смоленском в 2010 году. Кроме того, утверждается, что Россия занимается «международным пиратством», блокируя украинские порты, передает РИА «Новости».
В резолюции содержится призыв к Совету министров Польши продолжать поддержку Украины и санкционное давление на Москву.
По мнению депутатов, необходимо создать международный механизм «выплаты военных репараций Украине и компенсаций государствам, организациям и физическим лицам, понесшим потери» из-за российской спецоперации.
Напомним, Европарламент поддержал юридически не обязывающую резолюцию о признании России «государством-спонсором терроризма» из-за военной операции на Украине.
Москва заявила о стремлении ЕП усилить конфронтацию с Россией.
Власти США заявили, что не собираются вносить Россию в свой список «стран-спонсоров терроризма», но могут разработать альтернативу такому шагу.
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Польша захватила Украину «в заложники» в «нездоровых отношениях» с ЕС
Politico сообщила об отказе Польши поддержать выделение ЕС средств для Киева на уровне 18 млрд евро
Польша из-за спора с Евросоюзом о корпоративном налоге отказалась поддержать финансирование Украины со стороны ЕС на 18 млрд евро, сообщили европейские дипломаты.
Один из дипломатов назвал ситуацию «захватом заложников». Он выразил разочарование в связи с тем, что Польша рискует помощью Украине, «блокируя минимальную ставку налога» в 15% на прибыль крупных корпораций, передает РИА «Новости» со ссылкой на Politico.
Лидерам входящих в ЕС государств предстоит утвердить «пакет» инициатив, в который входят как поддержка Украины, так и налоговая реформа. Кроме того, «пакет» включает план расходов Венгрии и «разморозку» средств для Будапешта. Вето на один из пунктов ведет к блокировке всего «пакета».
Дипломаты пожаловались на то, что ситуация напоминает «нездоровые отношения». «Они продолжают обещать, что в следующий раз будет по-другому, но в глубине души мы знаем, что нам будут причинять боль снова и снова», – сказал один из них.
Напомним, в Польше также недовольны тем, что ЕС заблокировал выделение средств для восстановления экономики после окончания пандемии коронавируса.
Украинская администрация: Херсон полностью обесточен
Глава администрации Херсона Янушевич заявил о полном отключении электроэнергии города
Херсон полностью остался без электроэнергии, сообщил назначенный Киевом начальник областной администрации региона Ярослав Янушевич.
В своем Telegram-канале он заверил, что при первой возможности энергетики начнут восстанавливать электросети.
Ранее жители Херсона пожаловались на ухудшение жизни после прихода ВСУ. Часть жителей решили уехать из города из-за ухудшения ситуации, в Херсоне есть перебои с подачей электроэнергии, водоснабжение отсутствует.
Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как украинские войска принесли в Херсон голод и репрессии.