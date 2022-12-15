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В Совфеде оценили желание Конгресса США исключить Россию из СБ ООН
Сенатор Джабаров: Исключить Россию из Совбеза ООН без упразднения самой организации и ее устава – невозможно
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ООН – один из последних инструментов, регулирующих международные отношения. Исключение России из СБ ООН приведет к краху организации. Об этом газете ВЗГЛЯД сообщил сенатор Владимир Джабаров. Ранее в Конгресс США на рассмотрение был внесен проект резолюции об исключении России из СБ ООН.
«Создание ООН – это итог окончания Второй мировой войны. Еще тогда, в 1945 году, в Совет Безопасности вошли страны-члены антигитлеровской коалиции. Россия получила это почетное место не по блату, а в результате колоссальных испытаний, тягот, потерь и побед, которых добилась наша страна во Второй мировой. Место России в СБ ООН – это признание нашей роли победителей», – указывает Владимир Джабаров, первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам.
«Ни одна страна в мире не вправе ставить вопрос об исключении России из состава постоянных членов Совета Безопасности ООН. В противном случае СБ ООН потеряет легитимность, а сама организация развалится», – акцентирует сенатор.
«Между тем, ООН – один из последних инструментов, регулирующих международные отношения на данном историческом этапе. Американцам стоит уяснить, что исключить Россию из СБ ООН без упразднения самой организации и ее устава – невозможно. Подобные заявления со стороны Вашингтона могут привести к повторению опыта Лиги Наций, которая распалась еще до начала Второй мировой войны», – подчеркивает собеседник.
«К тому же подобные заявления просто не имеют под собой юридических оснований. С таким же успехом мы можем Госдумой и Советом Федерации принять резолюцию об исключении США из СБ ООН», – отмечает сенатор.
«Что касается регулярных заявлений Владимира Зеленского на эту тему и его лоббистских усилий, то он вообще не вправе рассуждать на эту тему. Зеленский – исполнитель чужой воли и говорит то, что его попросили. Он разрушает Украину, он борется с православными. Чем раньше он покинет свой пост – тем лучше для всех украинцев», – резюмировал Джабаров.
Ранее американские конгрессмены Стив Коэн и Джон Уилсон внесли на рассмотрение Конгресса США проект резолюции, который содержит призыв к главе американского государства Джо Байдену добиваться исключения России из СБ ООН.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский призвал лишить Россию права голосовать в Совете Безопасности ООН и ветировать решения СБ всемирной организации. Москва указывала, что исключение России из Совета Безопасности ООН возможно только при том условии, что организация будет распущена и создана заново.
Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, как Америка своими действиями сделала СВО неизбежной.
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Названы условия передачи Украине ЗРК Patriot
Согласие на передачу Украине зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot президент США Джо Байден может дать, если Пентагон предоставит исчерпывающую информацию об этой поставке, сообщает Washington Post, ссылаясь на администрацию президента.
По данным издания, Байден ждет ответы на вопросы о подготовке украинских войск к использованию этого оружия, его обслуживания, правовом основании для передачи и последствиях для боеготовности самих США.
Отмечается, что оружие будет выделено из собственных запасов американской армии, а не из оперативных подразделений. В качестве наиболее вероятной площадки для обучения будет использована Германия.
«В обычных обстоятельствах обучение может занимать более шести месяцев», – передает РИА «Новости» со ссылкой на публикацию.
Ранее сообщалось, что США могут в ближайшее время заявить о передаче Киеву зенитно-ракетных комплексов Patriot. Ее должен одобрить Конгресс и президент США.
Американский генерал предупредил ВСУ о проблеме с ЗРК Patriot
Американский генерал Хертлинг: Вооруженным силам Украины потребуется нескольких месяцев на освоение работы ЗРК Patriot
В случае поставок Киеву американских ЗРК Patriot Вооруженные силы Украины (ВСУ) не смогут сразу же использовать комплексы на поле боя, потребуется нескольких месяцев для обучения, заявил генерал армии США в отставке Марк Хертлинг.
Хертлинг отметил, что если в течение нескольких месяцев не проводилось секретное обучение украинских военных, то возможное «одобрение» поставок американских ЗРК Patriot Киеву не означает, что комплексы моментально появятся на поле боя. Он также отметил, что для освоения эксплуатации и обслуживания комплексов потребуются месяцы, передает РИА «Новости».
Накануне американские СМИ сообщили, что Соединенные Штаты на этой неделе могут объявить о передаче Украине систем противоракетной обороны (ПРО) Patriot.
Власти США собрались отправить пятерых россиян в тюрьму на 30 лет
Министерство юстиции США пригрозило пяти россиянам тюремным заключением на срок до 30 лет за обход американских санкций
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В случае признания пяти россиян и двух американцев виновными в масштабных закупках в США продукции военного и двойного назначения в интересах РФ в обход американских санкций подозреваемым грозит до 30 лет тюрьмы, заявило министерство юстиции США.
Из семи подозреваемых в организации подпольной закупочной сети Serniya задержаны трое, в том числе гражданин России Вадим Конощенок, который ждет экстрадиции из Эстонии, еще четверо россиян остаются на свободе. В Минюсте США сообщили, что в случае осуждения подозреваемым грозит максимальное наказание в виде 30 лет лишения свободы, передает РИА «Новости».
Власти США бездоказательно утверждают, что сеть Serniya якобы функционировала под эгидой российских спецслужб и через подставные фирмы снабжала сложной западной электроникой «Ростех», «Росатом», министерство обороны, Службу внешней разведки и Федеральную службу безопасности России.
Министр юстиции США Меррик Гарланд выступил с утверждением, что власти США сорвали работу закупочной сети, которая якобы использовалась подозреваемыми и российскими разведывательными службами для контрабанды снайперских боеприпасов и чувствительных электронных компонентов в Россию.
Американские власти подозревают, что Конощенок, который якобы получал санкционную продукцию из США и занимался ее переправкой из Эстонии в Россию, является действующим сотрудником ФСБ. В США арестованы Алексей Брайман, у которого есть постоянный вид на жительство в Штатах, и американский гражданин Вадим Ермоленко. Власти США предполагают, что остальные четверо фигурантов дела – Евгений Гринин, Алексей Ипполитов, Борис Лившиц и Светлана Скворцова – находятся в России.
По версии американского следствия, Ипполитов собирал запросы от заказчиков в России и передавал их Гринину и Скворцовой, которые обеспечивали финансирование и прорабатывали логистику поставок. Также утверждается, что Лившиц закупал продукцию через подставные компании и связанные с ними банковское счета. Брайман и Ермоленко также подозреваются в управлении подставными фирмами и рассылке товаров по всему миру, в том числе в Эстонию, откуда Конощенок якобы переправлял их в Россию.
Накануне власти США предъявили обвинения четырем россиянам в закупках продукции военного и двойного назначения на миллионы долларов в обход американских санкций, и переправке их в Россию через подставные фирмы и банковские счета.
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В Конгресс США внесен проект резолюции об исключении России из СБ ООН
Коэн и Уилсон внесли в Конгресс США проект резолюции с призывом исключить Россию из СБ ООН
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Американские конгрессмены Стив Коэн и Джон Уилсон внесли на рассмотрение Конгресса США проект резолюции, которая содержит призыв к главе американского государства Джо Байдену добиваться исключения России из СБ ООН, сообщают СМИ.
Коэн и Уилсон, которые входят в комиссию по безопасности и сотрудничеству в Европе, заявили, что российская спецоперация на Украине якобы противоречит «целям и принципам ООН» и нарушает Устав ООН. В связи с этим Белый дом, по их мнению, должен добиваться «ограничения привилегий» России в ООН. Конгрессмены «ставят под сомнение ее право занимать место в Совбезе», передает РИА «Новости» со ссылкой на Foreign Policy.
Издание указывает, что проект резолюции носит, скорее, символический характер. Как пишет Foreign Policy, такие документы демонстрируют настроения, которые царят в Конгрессе США. Подчеркивается, что даже в случае принятия резолюции Конгрессом Белому дому не обязательно ее исполнять.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский призвал лишить Россию права голосовать в Совете Безопасности ООН и ветировать решения СБ всемирной организации. Москва указывала, что исключение России из Совета Безопасности ООН возможно только при том условии, что организация будет распущена и создана заново.
В США обвинили четырех россиян в закупках электроники в обход санкций
Россиянам предъявили обвинения в США в покупке продукции двойного назначения в обход санкций
Власти США предъявили обвинения четырем россиянам в закупках продукции военного и двойного назначения на миллионы долларов в обход американских санкций, и переправке их в Россию через подставные фирмы и банковские счета.
Как следует из материалов суда Нью-Йорка, по делу проходят Евгений Гринин, Алексей Ипполитов, Борис Лившиц и Светлана Скворцова. В документе указано, что с мая 2017 года они незаконно заказывали, приобретали и переправляли технологии военного и двойного назначения на миллионы долларов у производителей и продавцов в США... для российских конечных потребителей, передает РИА «Новости».
При этом, по версии властей США, продукция, которую они закупали включала «передовую электронику и сложное тестировочное оборудование, используемое в разработке квантовых компьютеров, гиперзвукового и ядерного вооружений».
Главным подозреваемым по делу проходит Гринин, находящийся под санкциями США. Уточняется, что обвинение россиянам предъявили в сентябре, однако документ обнародовали только во вторник. Также не уточняется, где находятся в данный момент обвиняемые.
Ранее стало известно, что проживающий в Онтарио россиянин Михаил Васильев задержан в Канаде по требованию Соединенных Штатов, где он обвиняется в причастности к киберпреступлениям, совершенным с использованием программы-вымогателя LockBit.
Между тем, посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что спецслужбы Соединенных Штатов продолжают охоту на россиян.
Посольство России в США объяснило влияние поставки ЗРК Patriot на Зеленского
Посольство России предсказало укрепление «чувства безнаказанности» у Зеленского в случае получения Киевом ЗРК Patriot
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Если США передадут Украине ЗРК Patriot, это укрепит «чувство безнаказанности режима Зеленского», заявило российское посольство в Вашингтоне.
Комментируя информационную кампанию вокруг возможной поставки ЗРК Patriot, посольство заявило в Telegram, что такой шаг станет очередной провокацией, которая может привести к непредсказуемым последствиям. Поставка, по мнению российской стороны, лишь побудит «режим Зеленского» продолжать преступления против мирных жителей Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
Посольство отметило, что США уже втянуты в «конфликт в постсоветской республике»: передают Украине все больше вооружений, разведданные, готовят украинских военных, американские наемники воюют на Украине, обсуждается отправка в зону боевых действий американских военных специалистов. Все это не только вредит отношениям России и США, но и и создает дополнительные риски для глобальной безопасности. «Именно Соединенные Штаты несут ответственность за затягивание и эскалацию украинского конфликта», – заявило посольство.
Напомним, СМИ не исключали, что США могут сделать объявление о поставке Киеву ЗРК Patriot. Белый дом не подтвердил эту информацию. По данным СМИ, глава американского государства Джо Байден может одобрить передачу ЗРК, если Пентагон даст исчерпывающую информацию о поставке.
В МИД пообещали ответить на решение США выслать в 2023 году ряд дипломатов
Замглавы МИД Рябков пообещал ответ Москвы на решение США выслать в 2023-м году несколько дипломатов
Группа российских дипломатов должна будет покинуть США в начале 2023-го года, Россия ответит на эти действия необязательно симметрично, заявил во вторник журналистам замглавы МИД России Сергей Рябков.
По его словам, в Вашингтоне ввели абсолютно немотивированный и ничем не объяснимый трехлетний лимит пребывания некоторых российских дипломатов.
«Мы отвечаем, всегда отвечаем по принципу «око за око», необязательно симметрично», – передает ТАСС слова Рябкова.
Он добавил, что вина за продолжающуюся череду взаимных высылок дипсотрудников лежит на США. Рябков указал, что США превратили работу дипмиссий в инструмент давления на Россию, хотя Москва предлагает стабилизировать этот вопрос.
При этом Рябков не уточнил, сколько американских дипломатов покинет Москву в начале следующего года.
Лукьянов: Гарантии безопасности были последним шансом для Запада предотвратить СВО
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Москва пыталась избежать необходимости проводить СВО на Украине. Но гарантии безопасности, которые США и НАТО отвергли, показали, что многое уже предрешено. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал политолог Федор Лукьянов, комментируя годовщину начала переговорного процесса между Москвой, Брюсселем и Вашингтоном по гарантиям безопасности, который провалился из-за позиции США и НАТО.
«Россия до последнего пыталась избежать военного развития событий. Вероятно, президент Путин рассуждал примерно так: после стольких лет игнорирования наших пожеланий и убеждений дадим им последний шанс. Выдвинем максимальный набор ранее озвученных требований, но в комплексе, и посмотрим. И если Запад осознает серьезность нашей позиции, то мы будем открыты к переговорам», – сказал Федор Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике», научный директор клуба «Валдай».
«Реакция Запада Москву не удовлетворила, поэтому и началась спецоперация на Украине. Теоретически ее можно было избежать, однако на практике все было почти что предрешено. Более того, логика необходимости операции была изложена летом 2021 года в большой статье Владимира Путина «Об историческом единстве русских и украинцев», – считает эксперт.
«Была ли острая необходимость выдвигать требования и начинать СВО именно в тот момент? Исходя из того, что мы знаем сейчас, пространство для маневра оставалось. Была возможность лучше подготовиться. Но стратегически избежать столкновения из-за Украины, вероятно, было невозможно. Лишь конкретные обстоятельства и график могли быть иными», – допускает собеседник.
Практически сразу стало понятно, что Запад не пойдет на подписание гарантий безопасности, добавляет Лукьянов. «Вместе с тем консультации, которые проводились в январе 2022 года, показали, что Вашингтон готов на небольшие уступки в сфере военной безопасности. Причем более серьезные, нежели до выдвижения требований Москвы. Однако на фоне общего массива предложений они были недостаточными», – обратил внимание эксперт.
«Основная проблема в том, что НАТО и США тогда не стали обсуждать отказ от расширения альянса. Для них это неприемлемо, поскольку расширение НАТО – основа всей философии международной безопасности, как ее понимают на Западе после конца холодной войны», – сказал политолог.
«Но вопрос о новой системе безопасности рано или поздно вновь будет поднят. Кроме того, «реалии на земле» изменились не только в вопросе границ Украины. Позиционирование США и НАТО в Европе сегодня и год назад сложно сравнивать. Поэтому не исключаю, что из-за этого исходные предложения Москвы остались в прошлом», – заключил Лукьянов.
Напомним, ровно год назад Москва направила проекты договоров о взаимных гарантиях безопасности в Вашингтон и Брюссель. В документах, которые спустя два дня были официально опубликованы, содержались следующие предложения: Запад обязуется исключить дальнейшее расширение альянса в восточном направлении, а также исключить присоединение Украины к НАТО; США обязуются не создавать военные базы на территории государств, ранее входивших в состав СССР, и не использовать их военную инфраструктуру.
Также НАТО должно отказаться от любой военной деятельности на территории Украины и других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии; НАТО и Россия не размещают свои вооруженные силы и вооружения на территории всех других государств Европы в дополнение к силам, размещенным на этой территории по состоянию на 27 мая 1997 года.
Кроме того, Москва предложила Вашингтону закрепить принципы невозможности развязывания ядерной войны и сократить ядерную инфраструктуру вне своих национальных территорий. При этом Россия на взаимной основе соглашалась не размещать свои войска и вооружения на территории союзников в районах, где такое развертывание воспринималось бы другой стороной как угроза своей национальной безопасности.
Это же касалось полетов тяжелых бомбардировщиков и нахождения надводных боевых кораблей всех классов в соответствующих районах. Также подразумевалось согласование предельной дистанции сближения боевых кораблей и самолетов. Отдельное внимание было уделено отказу от развертывания ракет средней и меньшей дальности наземного базирования в тех районах, из которых такие вооружения способны поражать цели на территории другой договаривающейся стороны.
В ответ на это в НАТО заявили, что решение Украины о присоединении к альянсу не является предметом для компромисса или обсуждения. США в свою очередь решили представить свой «перечень озабоченностей» российскими действиями, однако Вашингтон отказывался «просто взять и подписать» переданные российской стороной проекты документов по гарантиям безопасности.
По итогам серии переговоров в январе 2022 года стало понятно, что Запад не намерен всерьез договариваться с Россией. Также не было продвижений в вопросе реализации Минских соглашений, что осложняло положение жителей Донбасса.
В результате 24 февраля Россия начала специальную военную операцию на Украине. Как заявил глава государства, спецоперация предотвратила реальную опасность, которая нависла над Россией.
Позже экс-канцлер Германии Ангела Меркель признала, что Минские соглашения использовались странами НАТО для подготовки Украины к вооруженному конфликту с Россией. В ответ на это Владимир Путин подчеркнул, что заявление Меркель разочаровывает и лишь подтверждает правильность начала спецоперации.
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Разведчица из США призвала Байдена прекратить конфликт на Украине
Экс-сотрудница американской разведки Коффлер призвала Белый дом не разжигать конфликт на Украине
Действующему президенту Джо Байдену необходимо прекратить разжигать ситуацию на Украине, выразила мнение бывшая сотрудница американской разведки Ребекка Коффлер.
По ее словам, уже пора приложить усилия для того, чтобы российско-украинский конфликт перешел в мирные переговоры, так как оружейный запас США практически опустел, а страны несут колоссальные бюджетные потери, передает РИА «Новости» со ссылкой на канал Fox News.
Коффлер добавила, что президент Украины Владимир Зеленский в своем стремлении к войне преследует какие-то нереалистичные цели, а его желание вести переговоры только с новым российским лидером вообще не претендует на серьезное отношение к ситуации.
Экс-разведчица заверила, что жители Штатов, в отличие от Байдена, всё больше склоняются к тому, чтобы конфликт был урегулирован мирным путем.
«Размышлять о смене режима в стране – обладательнице крупнейшего в мире ядерного арсенала, чей президент (Путин – прим. ВЗГЛЯД) пользуется поддержкой 75% граждан, – это самообман», – прокомментировала она поддержку Байденом Зеленского в стремлении подождать, пока в России появится новый лидер.
Коффлер также напомнила, что политики США не раз высказывались по поводу вывода военных России с Украины и передачи Киеву российских территорий, указав, что это воспринимается как провокация, которая непременно вызовет ответные действия со стороны Кремля.
Экс-сотрудница разведки предположила, что в Белом доме постепенно приходят к осознанию того, что однажды деньги налогоплательщиков и их собственный арсенал закончатся, что «пора прекратить разжигать конфликт, в котором невозможно победить».
Ранее пресс-секретарь Пентагона бригадный генерал ВВС США Патрик Райдер заверил, что Соединенные Штаты не заинтересованы в расширении масштабов боевых действий на Украине.
При этом в конце прошлой недели британская Times со ссылкой на источник в Пентагоне сообщила, что США больше не настаивают, чтобы Вооруженные силы Украины не наносили ударов по территории России, так как меньше опасаются эскалации ситуации со стороны Москвы.
После этого секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил о готовности атаковать территорию России, если будут наноситься новые удары по Украине.
Американский инвестор заявил о выгоде вложений в Россию
Известный вкладчик из США Джим Роджерс счел вложения в Россию выгодными «прямо сейчас»
Вложения в Россию и Украину могут оказаться выгодными и их могут рассмотреть инвесторы, которые не находятся под действием западных санкций, заявил известный американский инвестор Джим Роджерс.
По его словам, можно заработать большую сумму, если вложить деньги в страну, где проходят военные действия или гражданская война, особенно в случае с приближением окончания конфликта, передает РИА «Новости».
Роджерс добавил, что сам бы инвестировал деньги в Украину или Россию «прямо сейчас», если бы мог.
По мнению инвестора, многим западным инвесторам пришлось покинуть российскую нишу «из-за их собственных правительств», однако если набраться терпения и подождать, пока вложенные средства принесут прибыль, можно получить довольно много.
Роджерс – один из самых знаменитых инвесторов в мире, вместе с миллиардером Джорджем Соросом создал инвестфонда Quantum.
Ранее американский инвестор выразил мнение, что потолок цен на нефть из России, введенный Западом, не будет иметь никакого эффекта.
В США подтвердили освобождение американца в рамках обмена пленными России и Украины
В США подтвердили освобождение американца в рамках обмена пленными между Россией и Украиной
Гражданин США, который воевал на стороне Киева, был освобожден в рамках обмена пленными между Россией и Украиной, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби.
Он подтвердил сообщения об освобождении американца, а также добавил, что в Белом доме приветствуют эту новость. При этом Кирби из-за конфиденциальности не стал приводить подробности об освобожденном, сообщает ТАСС.
Как ранее сообщила уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова, накануне 104 военнослужащих ДНР были освобождены из украинского плена.
Ранее газета «Вашингтон пост» сообщила, что воевавший на стороне Киева американец Суэди Мурекези был освобожден в рамках обмена пленными. По данным издания, уроженец Руанды Мурекези проживал на территории Украины с 2018 года.
Сообщалось также, что похищенный СБУ по подозрению в шпионаже в пользу России настоятель православного храма Тихвинской иконы Божией матери Лисичанска отец Андрей освобожден в ходе недавнего обмена пленными.
Песков: Грайнер перед освобождением выполнила нужные для помилования процедуры
Американская баскетболистка Бриттни Грайнер перед своим освобождением и возвращением в США выполнила все необходимые процедуры, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Все необходимые процедуры были выполнены», – ответил он на вопрос, писала ли спортсменка прошение о помиловании, сообщает ТАСС.
Напомним, россиянин Виктор Бут был освобожден после почти 12 лет заключения в американской тюрьме в обмен на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер.
Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала реакции западной прессы на этот обмен.
Приговорившая Бута судья сказала, что поддержала бы обмен Винника на Уилана
Приговорившая Бута судья Шейндлин: Я бы поддержала обмен Винника на Уилана
Бывшая окружная судья США Шира Шейндлин, возглавлявшая процесс против Виктора Бута в 2010–2012 годах и приговорившая его к 25 годам заключения, заявила, что поддержала бы обмен россиянина Александра Винника на американца Пола Уилана.
Отвечая на вопрос, поддержала бы она обмен Уилана на Винника, Шейндлин сказала: «Поддержала бы, но я лишь частное лицо», передает РИА «Новости».
«Винник занимался деятельностью, затрагивающей проблемы кибербезопасности... мне кажется, мы можем обойтись без него...», – заметила Шейндлин.
Ранее газета Washington Post писала, что последние несколько месяцев представители Госдепартамента выступали за обмен россиянина Бута на Уилана и Бриттни Грайнер. Москва, по утверждениям источников, отказывалась от такого формата сделки, требуя включить в список на обмен «россиянина Вадима Красикова». Однако власти ФРГ, где, по данным газеты, отбывает свой срок Красиков, дали понять США, что его освобождение было бы «неудачным решением». Речь идет о гражданине России Вадиме Соколове. По версии немецкого следствия, его настоящее имя – Вадим Красиков.
Отвечая на просьбу прокомментировать публикации о переговорах на счет обмена Уилана на Красикова, Шейндлин сказала: «Ну нет, это невозможно. Германия – это не США. Они должны принять собственное решение».
Напомним, в США СМИ и политики критикуют администрацию Джо Байдена за обмен Грайнер на Бута в ситуации, когда бывший морпех США и разведчик Пол Уилан остается в России. Соколова («Красикова») в Германии обвинили в убийстве гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили, боевика, который принимал участие в чеченской войне. На Западе утверждают, что Соколов связан с российскими спецслужбами.
В Пентагоне заявили о незаинтересованности в эскалации на Украине
Пресс-секретарь Пентагона Райдер заявил о незаинтересованности США в эскалации боев на Украине
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Соединенные Штаты не заинтересованы в расширении масштабов боевых действий на Украине, заявил пресс-секретарь Пентагона бригадный генерал ВВС США Патрик Райдер.
Комментируя сообщения СМИ о том, что Вашингтон теперь якобы не возражает против нанесения Украиной ударов по территории России, пресс-секретарь Пентагона заверил, что США по-прежнему сконцентрированы только на том, чтобы помогать Украине «защищать себя и возвращать свою суверенную территорию». Он отметил, что в администрации США ранее уже говорили, что не заинтересованы в эскалации конфликта, передает ТАСС.
В конце прошлой недели британская Times со ссылкой на источник в Пентагоне сообщила, что США больше не настаивают, чтобы Вооруженные силы Украины не наносили ударов по территории России, так как меньше опасаются эскалации ситуации со стороны Москвы.
После этого секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил о готовности атаковать территорию России, если будут наноситься новые удары по Украине.
США собрались передать Киеву средства для превращения обычных бомб в «умные»
Washington Post сообщила о планах США передать Украине оборудование для превращения неуправляемых бомб в «умные»
Администрация США хочет передать Украине продвинутое оборудование, которое позволит переделывать неуправляемые авиационные боеприпасы в «умные бомбы», заявили американские чиновники высокого ранга.
По словам чиновников, такие бомбы будут способны «поражать российские военные позиции с высокой степенью точности». В частности, речь идет об устройствах глобального позиционирования, которые могут крепиться к разным видам оружия. Неясно, одобрил ли президент США Джо Байден это предложение, передает РИА «Новости» со ссылкой на Washington Post.
Издание пишет, что речь идет о разработанных в США комплектах JDAM, которые сами США применяли на бомбардировщиках и истребителях, оборудование может быть использовано для преобразования боеприпасов различного типа, в том числе запускаемых с земли, передает ТАСС.
Напомним, СМИ сообщали, что страны Запада обсуждают новую военную помощь Украине, которая, по их мнению, даст Киеву «решающее преимущество» на поле боя в конфликте с Россией. Кроме того, в СМИ не исключают поставок на Украину из США ЗРК Patriot.