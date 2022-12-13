МВД ЛНР: Российские войска ведут бои в центре Марьинки

Помощник главы МВД ЛНР Киселев заявил, что Марьинка в ДНР оказалась в плотном кольце ВС России

Марьинка в Донецкой народной республике оказалась в плотном окружении российских военных, в центре города идут бои, сообщил помощник главы МВД Луганской народной республики Виталий Киселев.

В своем Telegram-канале он отметил, что в бою противник все еще оказывает сопротивление, однако город в плотном кольце ВС России.

Киселев также сообщил, что российские военные взяли под контроль трассу в направлении Красногоровки, по которой шло снабжение ВСУ.

Ранее экс-посол ЛНР Родион Мирошник заявил, что ВСУ либо готовятся оставить Купянск, либо пытаются выпросить у Запада очередной финансовый и военный транш под рассказы о рисках для Купянска.