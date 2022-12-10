СБУ обвинила диакона канонической УПЦ в поддержке референдума в Запорожской области

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10 декабря, суббота | Последнее обновление — 15:44 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Москва потребовала наказать сжегших российских флаг в Финляндии
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Канцлер Германии Олаф Шольц хочет под сурдинку украинского кризиса сделать Германию военно-политическим лидером Европы. Свои претензии он уже предъявил письменно.
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Решение о релокации производств из Старого Света в Новый не будет временным: получателей льгот в Штатах обложат такими обязательствами, которые еще долго (а вероятней – никогда) не позволят вернуться домой.
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Так называемые звезды типа Пугачёвой и Галкина с тем же упоением, с которым они потребляли замки и ночные клубы на Рублёвке, начинают потреблять ощущение своей политической невинности в Тбилиси, Тель-Авиве или в Майами. Для нас же, оставшихся со своей страной, отказ от демонстративного потребления становится последним императивом.
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В пятницу утром в здании ТЦ «Мега Химки» к северу от Москвы начался масштабный пожар. Позже в горящем здании произошло обрушение конструкций. Среди возможных причин пожара названы поджог и короткое замыкание. Известно как минимум об одном погибшем
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Владимир Путин посетил Крымский мост, где идут восстановительные работы после теракта, произошедшего в октябре. Глава государства выслушал доклад вице-премьера Марата Хуснуллина и выразил надежду, что поврежденный железнодорожный путь на мосту окончательно восстановят к середине летнего сезона
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Мэр Москвы Сергей Собянин побывал на линии обороны в зоне специальной военной операции (СВО). Градоначальник лично проверил, как бойцам помогают обустроить рубежи: противотанковые рвы, траншеи, доты и блиндажи. По его словам, у мобилизованных из Москвы военных «настроение боевое»
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Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость
Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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20:39
собственная новость
Мероприятия в честь 350-летия со дня рождения Петра I в 2022 году вошли в перечень культурного развития Верхневолжья, сообщили в правительстве Тверской области, где рассмотрели реализацию национального проекта «Культура».
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СБУ обвинила диакона канонической УПЦ в поддержке референдума в Запорожской области
Диакона канонической УПЦ в Запорожской области обвинили в оправдании действий России на Украине
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Служба безопасности Украины (СБУ) обвинила диакону Запорожской епархии Украинской православной церкви (УПЦ) в поддержке референдума в Запорожской области о вхождении в состав РФ, а также в разжигании национальной и религиозной вражды.
Согласно сообщению СБУ, диакон виновен по двум статьям: в оправдании или отрицании действий РФ в отношении Украины, а также в разжигании национальной и религиозной вражды, сейчас решается вопрос об его аресте, передает ТАСС.
Следствие считает, что диакон разместил в запрещенной на Украине соцсети «ВКонтакте» призывы голосовать на референдуме о вхождении в состав России Запорожской области. Также следователи заявили, что священник отрицает существование украинцев, их языка и культуры, доказательствами преступления батюшки считаются данные, обнаруженные в его компьютере.
Ранее Служба безопасности Украины обвинила священников Киево-Печерской лавры в прославлении России, «восхвалении русского мира» и поддержке спецоперации России.
Газета ВЗГЛЯД писала, почему Киев решил запретить каноническую Украинскую православную церковь Московского патриархата.
Небензя предупредил о последствиях участия США в наведении оружия ВСУ
Постпред РФ при ООН Небензя предупредил о последствиях участия Соединенных Штатов в наведении украинского оружия
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Участие Соединенных Штатов и других стран в наведении украинского оружия будет иметь правовые последствия, предупредил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности всемирной организации.
Дипломат подчеркнул, что Москва точно знает, что специалисты из США участвуют в использовании установок HIMARS на Украине, а наведение РСЗО на цель осуществляется с помощью американских военных спутников, передает РИА «Новости».
Постпред России информировал Совбез ООН, что военнослужащие США на земле осуществляют координацию спутниковой и развединформации, загрузку точных координат, программное обеспечение РСЗО и контроль эффективности применения установок.
Он сослался на сообщения, что российские аэродромы Дягилево и Энгельс, используемые стратегической авиацией, были атакованы с использованием данных американских спутников. Дипломат подчеркнул, что модернизированные советские беспилотники Ту-141 «Стриж» наводились на цель с помощью американской глобальной спутниковой системы GPS».
Небензя заверил, что Россия внимательно фиксирует все преступные действия США и их союзников, они будут иметь для всех причастных конкретные правовые последствия.
Ранее Минобороны подтвердило сообщения о налете беспилотников ВСУ советского производства на российские аэродромы Дягилево и Энгельс, в результате которого трое российских военнослужащих погибли и несколько человек получили легкие ранения.
Володин объяснил признание Меркель о «попытке дать Украине время»
Спикер Госдумы Володин обвинил Германию и Францию в лживой политике и геноциде в Донбассе
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Сложившаяся ситуация на Украине, Донбассе и во всем мире – результат лживой политики лидеров Германии и Франции, которые этого уже и не скрывают, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
В своем Telegram-канале он подчеркнул, что заранее спланированное неисполнение обязательств, прописанных в Минских соглашениях, несет за собой не просто потерю доверия, это – преступление, за которое «подписанты Меркель, Олланд и Порошенко» должны ответить.
Также политик отметил, что недавнее «признание Меркель» показывает жителям Европы, почему у них в данный момент отсутствиет тепло, электричество, в странах огромная инфляция и повсеместно закрываются предприятия.
Володин добавил, что после этого признания становится ясно, что Германия и Франция должны нести моральную и материальную ответственность за происходящее на Украине. Более того, им же придется выплатить компенсации жителям Донбасса за восемь лет геноцида.
Напомним, в МИД заявили, что слова Меркель о Минских соглашениях являются заявкой на разбирательства в рамках трибунала. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что Путин также говорил, что Киев тянет время.
Экс-канцлер Германии Ангела Меркель в интервью газете «Цайт» признала, что подписание Минских соглашений было попыткой «дать Украине время», чтобы сделать страну сильнее. Более того, экс-канцлер заявила, в те годы страны НАТО не смогли бы оказать Украине поддержку в таком объеме, в котором они оказывают сейчас.
ВС России уничтожили американскую РЛС в ДНР
Российские войска у населенного пункта Дружба в Донецкой народной республике уничтожили американскую радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы, сообщило Минобороны России.
У поселка Дружба уничтожена украинская РЛС американского производства AN/TPQ-50, сообщило министерство в своем Telegram-канале.
У поселка Шевченковское в Запорожской области в ходе контрбатарейной борьбы были раскрыты временные огневые позиции ВСУ и нанесено поражение шести американским пусковым установкам РСЗО MLRS и MARS II производства ФРГ.
У населенных пунктов Первомайск и Алчевск в ЛНР средства ПВО сбили за сутки три реактивных снаряда РСЗО HIMARS.
Также оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия за сутки нанесли поражение 86 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, поражена живая сила и военная техника в 183 районах.
Минобороны в пятницу сообщило, что ВС России успешно отбили атаку трех усиленных взводов на Южно-Донецком направлении.
Солдаты ВСУ рассказали о грубых домогательствах иностранных наемников
Украинские военнослужащие рассказали о домогательствах и угрозах со стороны иностранных наемников
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Украинский военнопленный рассказал, что солдаты ВСУ регулярно подвергаются домогательствам со стороны иностранных наемников и угрозам расправ в случае отказа.
Украинский военнопленный Александр Мерлен заявил, что некоторые из его сослуживцев жаловались на домогательства и угрозу физической расправы. Так, иностранные наемники предлагали вступить с ними в сексуальную связь, а при отказе переходили на шантаж и угрозы, передает «Царьград».
«Либо ты сегодня ночуешь со мной, либо утром можешь не проснуться», – пересказал военнопленный из Украины слова одного из наемников.
При этом Мерлен добавил, что в иностранном легионе на стороне украинской армии в зоне спецоперации воюют разные нации, однако чаще всего был слышен польский и английский языки. Кроме того, встречались и афроамериканцы, которые разговаривали с солдатами ВСУ недоброжелательно и плохо с ними общались.
В России тем временем следственный комитет взял показания у недавно возвращенных из плена российских военных, которые рассказали о многочисленных фактах издевательств и пыток со стороны украинских националистов.
Жители Николаева сообщили о переброске через город бронетехники ВСУ
Координатор Николаевского подполья Лебедев сообщил о переброске через город колонны БТР и состава с «Гвоздиками»
На железнодорожных путях вблизи вокзала Николаева замечен состав с самоходными артиллерийскими установками (САУ) «Гвоздика» украинских войск, а на улицах города прошла транзитом колонна БТР, свидетельствуют фотографии координатора Николаевского подполья в Донецке Сергей Лебедев.
Лебедев рассказал РИА «Новости», что агентура из города Николаева часто присылает данные о прохождении тяжелой военной техники прямо через центр города. Он также сообщил, что через железнодорожный вокзал Николаева проходят составы с военной техникой.
На фотографии, снятой активистами николаевского подполья в центре города, отчетливо видна БМП-2, а также дым, исходящий – по данным авторов фото – от колонны других впереди идущих бронемашин. На другом снимке – состав железнодорожных платформ, на которых стоят 122-миллиметровые САУ «Гвоздика», можно насчитать как минимум 11 таких платформ. Самоходки сняты крупно, на них отчетливо видны желтые прямоугольники – отличительный знак украинских войск.
По словам координатора Николаевского подполья, бронетехника замечена в большом количестве. Он выразил мнение, что она, скорее всего, идет с Одессы в Донбасс. Лебедев также напомнил, что в Николаеве работает несколько ремонтных предприятий, в связи с чем не исключил, что перебрасывается техника с этих заводов, куда она поступила после повреждений, полученных во время попыток наступления ВСУ на Херсон летом и осенью.
Газета ВЗГЛЯД рассказывала о ситуации в Николаеве и Херсоне под контролем ВСУ.
В США признали, что им не выгодна победа Украины
Аналитик издания 19FortyFive объяснил, почему США не выгодна победа Украины
Вашингтону не нужна победа Киева в украинском конфликте, так как она может привести к ядерной войне с Россией, заявил аналитик Брайан Кларк в статье для 19FortyFive.
По его словам, США хотят с Москвой только стабильных отношений, но победа Украины сделает это невозможным, передает РИА «Новости».
Цель президента Украины Владимира Зеленского – вернуть все территории страны, но они больше не совпадают с целями Вашингтона. Это может привести к ядерной войне.
Аналитик указал на необходимость пересмотреть нынешнюю стратегию поддержки Киева, чтобы конфликт не перерос в ядерный.
Ранее постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что участие Соединенных Штатов и других стран в наведении украинского оружия будет иметь правовые последствия.
Американские СМИ сравнили ситуацию на Украине с приготовлением мяса на гриле
The Hill: Поток американского оружия с Украины остановить невозможно
Поток американского оружия с Украины не остановить, отмечают в издании The Hill политический аналитик Джордан Коэн и научный сотрудник Джонатан Эллис Аллен.
Авторы статьи отметили, что переданное американцами киевскому режиму оружие распространяется по другим странам, невзирая на то, что Вашингтон якобы обнародовал планы приложить усилия к тому, чтобы предотвратить утечки оружия за пределы украинской границы, передает РИА «Новости».
Публицисты пояснили, что отследить и собрать доказательства того, что Украина не сможет использовать какой-нибудь самолет или ракетную систему, довольно сложно. А потому эксперты сравнивают утечку вооружения с приготовлением мяса на гриле, когда основная часть куска мяса остается на месте, а часть жира стекает вниз.
«В этом случае США должны надеяться, что жир не вызовет гораздо большего пожара», – подчеркнули эксперты.
Ранее Россия предупредила СБ ООН о росте контрабанды оружия с Украины.
Все жители Одессы остались без света
Жители Одессы оказались отключенными от электроэнергии из-за разрушения объектов инфраструктуры
Все абоненты в Одессе оказались отключены от электроэнергии, электричество сохранилось только на объектах критической инфраструктуры, сообщили в региональном отделении украинского энергохолдинга ДТЭК.
По информации холдинга, ситуация с электроснабжением в области и городе остается сложной, от электроэнергии отключены все потребители, кроме критической инфраструктуры, передает ТАСС.
Отмечается, что в населенных пунктах области тоже проходят экстренные отключения света. При этом восстановление поврежденных объектов будет начало только после согласования с военными.
Кроме того, в данный момент в Днепропетровской, Харьковской, Полтавской и Сумской областях, а также в подконтрольной Киеву части Донецкой области звучит воздушная тревога.
Напомним, в Киеве происходят экстренные отключения электроэнергии на фоне российских ударов по критической инфраструктуре Украины.
ВСУ обстреляли Дом правительства в Донецке
Украинские военные при обстрелах Донецка попали по Дому правительства, заявил мэр города Алексей Кулемзин в пятницу.
«Сообщается также о прилетах в районе Дома правительства», – цитирует Кулемзина РИА «Новости».
Между тем в администрации Ворошиловского района города сообщили ТАСС, что при попадании украинского снаряда пострадало здание гостиницы «Дружба» в центре Донецка. Информации о жертвах не поступало.
Ранее Министерство угля и энергетики ДНР сообщало, что в результате обстрела ВСУ в Донецке без электроснабжения остались пять шахт. Под землей находятся 186 человек.
ВС России сорвали атаки ВСУ на южнодонецком и краснолиманском направлениях
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Вооруженные силы России продолжают наступления на краснолиманском направлении, в результате которых удалось взять под контроль выгодные рубежи.
В направлении Купянска ВС России уничтожили скопление живой силы противника в районах Синьковка и Кисловка Харьковской области, уничтожив более 30 военные ВСУ и три пикапа, сообщает Telegram-канал российского военного ведомства.
Также удалось сорвать две контратаки подразделений ВСУ в направлении населенных пунктов Червонопоповка и Червоная Диброва ЛНР. Удалось уничтожить до 60 солдат Украины, в числе которых были и наемники.
На Южно-Донецком направлении сорваны атаки подразделений ВСУ на позиции войск России в направлении Сладкое и Шевченко ДНР. Противник был отброшен на исходные позиции.
В районе поселка Владимировка удалось уничтожить до 40 украинских военнослужащих, два бронетранспортера и четыре пикапа. Из строя были выведены шесть пунктов управления противника. Возле города Северск в ДНР уничтожено две украинские боевые машины РСЗО «Град».
Кроме того, сбиты 10 реактивных снарядов систем залпового огня «HIMARS», «Ураган» и «Ольха» в Запорожской области.
Ранее сообщалось об уничтожении опорного пункта ВСУ на Запорожском направлении.
ВСУ обстреляли Новопсков из американской РСЗО HIMARS
Представительство ЛНР в СЦКК зафиксировало обстрел Новопскова Вооруженными силами Украины из американской РСЗО HIMARS
Украинские вооруженные силы обстреляли город Новопсков в Луганской Народной Республике (ЛНР) из американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, сообщило представительство ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
Как сообщило представительство ЛНР в СЦКК в своем Telegram-канале, в 23.05 зафиксирован обстрел населенного пункта Новопсков со стороны вооруженных формирований Украины с применением РСЗО HIMARS.
В пятницу российская ПВО сбила три реактивных снаряда американской РСЗО HIMARS у населенных пунктов Первомайск и Алчевск в ЛНР. В среду российские ВС высокоточным ударом уничтожили более 70 ракет американской РСЗО HIMARS в Кривом Роге.
Медведев процитировал Булгакова в связи со сносом памятников на Украине
Зампред Совбеза России Медведев прокомментировал снос на Украине памятников Пушкину и Суворову
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Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев прокомментировал снос памятников Александру Пушкину и Александру Суворову, процитировав слова Михаила Булгакова в «Белой гвардии».
В своем Telegram-канале он предположил, что другие памятники будут ставить «разнообразным гетманам».
«Я б вашего гетмана, – кричал старший Турбин, – за устройство этой миленькой Украины повесил бы первым! Хай живе вильна Украина вид Киева до Берлина! Полгода он издевался над русскими офицерами, издевался над всеми нами. Кто запретил формирование русской армии? Гетман. Кто терроризировал русское население этим гнусным языком, которого и на свете не существует? Гетман. Кто развел эту мразь с хвостами на головах? Гетман», – написал Медведев.
Тем временем в городе Тульчин Винницкой области снесли памятники Пушкину и Суворову, о чем сообщила депутат Верховной рады Лариса Белозир в своем Facebook* (запрещен в России), передает ТАСС.
Ранее в Полтаве вандалы изрисовали памятник Пушкину. Памятник поэту оскверняли и в Одессе. Монументы в честь поэта также демонтировали в городах Кременчуг и Черновцы.
Минобороны показало сложный маневр Су-25 на Украине
Экипаж Су-25 во время пролета над деревьями нанесли ракетный авиационные удары по бронированной технике Вооруженных сил Украины.
Видео опубликовало Министерство обороны России в Telegram-канале. Отмечается, что пилоты «Грачей» показали слаженную работу и профессионализм, так как удержать малую высоту на большой скорости – весьма сложно.
«Вести огонь в таких условиях – еще сложнее», – следует из описания к ролику.
Применяя авиационные средства поражения, экипажи выполнили маневр – были выпущены тепловые ловушки. После чего самолеты вернулись на аэродром вылета.
ВС России за сутки уничтожили более 30 солдат ВСУ на Донецком направлении
Российские войска за сутки уничтожили более 30 военнослужащих вооруженных сил Украины на Донецком направлении, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Также на этом направлении было уничтожено три боевые бронированные машины и два пикапа, сообщается в Telegram-канале ведомства.
По словам Конашенкова, ВС России нанесли удары по скоплениям живой силы и военной техники ВСУ и на Купянском направлении, уничтожив более 40 украинских военных, боевую машину пехоты и два автомобиля.
Ранее сообщалось, что российские позиции на Южно-Донецком направлении подверглись атаке со стороны трех усиленных взводов украинской армии, но все атаки были успешно отражены.
Россия в СБ ООН обвинила Украину в попытке сровнять Донецк с землей
Постпред РФ при ООН Небензя обвинил Украину в попытке сровнять Донецк с землей западным оружием
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Науськиваемые странами Запада украинские каратели при помощи западных вооружений пытаются буквально сровнять Донецк с землей, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности всемирной организации.
Постпред России при ООН в ходе выступления на заседании СБ всемирной организации заявил, что в последнюю неделю в Донецке происходит настоящая бойня с применением западного оружия, в ходе которой науськиваемые западными странами украинские каратели пытаются буквально сровнять город с землей. Он подчеркнул, что ежедневные веерные удары по жилым районам, где нет и не может быть военных целей, наносятся с какой-то остервенелой злобой, передает ТАСС.
Российский дипломат выразил сожаление, что у чиновников секретариата ООН не нашлось смелости осудить обстрелы Донецка, хотя по ударам по украинской территории они высказываются постоянно.
Накануне Москва направила в Совет Безопасности и Генассамблею ООН данные об обстрелах мирных жителей Донбасса украинскими вооруженными силами. Так, в пятницу ВСУ обстреляли в центре Донецка Дом правительства и гостиницу «Дружба». Вечером того же дня ВСУ обстреляли четыре района Донецка из РСЗО «Град» и артиллерии натовского калибра.
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