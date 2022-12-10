СБУ обвинила диакона канонической УПЦ в поддержке референдума в Запорожской области

Диакона канонической УПЦ в Запорожской области обвинили в оправдании действий России на Украине

Служба безопасности Украины (СБУ) обвинила диакону Запорожской епархии Украинской православной церкви (УПЦ) в поддержке референдума в Запорожской области о вхождении в состав РФ, а также в разжигании национальной и религиозной вражды.

Согласно сообщению СБУ, диакон виновен по двум статьям: в оправдании или отрицании действий РФ в отношении Украины, а также в разжигании национальной и религиозной вражды, сейчас решается вопрос об его аресте, передает ТАСС.

Следствие считает, что диакон разместил в запрещенной на Украине соцсети «ВКонтакте» призывы голосовать на референдуме о вхождении в состав России Запорожской области. Также следователи заявили, что священник отрицает существование украинцев, их языка и культуры, доказательствами преступления батюшки считаются данные, обнаруженные в его компьютере.

Ранее Служба безопасности Украины обвинила священников Киево-Печерской лавры в прославлении России, «восхвалении русского мира» и поддержке спецоперации России.

Газета ВЗГЛЯД писала, почему Киев решил запретить каноническую Украинскую православную церковь Московского патриархата.