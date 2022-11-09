|
|
США озвучили свое отношение к «окончательному статусу» Крыма
Замглавы Пентагона Кол заявил, что окончательный статус Крыма может обсуждаться между Украиной и Россией
|
|
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
Киев сам должен решить, будет ли пытаться захватить Крым, заявил замглавы Пентагона по политическим делам Колин Кол, добавив, что окончательный статус региона может обсуждаться между Украиной и Россией.
Кола попросили ответить на вопрос, собираются ли США поддерживать Украину, если та захочет захватить Крым. Кол ответил, что украинская сторона сама решит, ставит ли «военными целями простое возвращение к границам по состоянию на 23 февраля или на 2014 год». Он не стал уточнять, готов ли Вашингтон поддержать такие потенциальные цели Киева, но заявил, что США собираются поддерживать запасы вооружений Украины, передает ТАСС.
Кроме того, он заверил, что США не пытаются «втолкнуть украинцев в переговоры» с Россией «еще до того, как они готовы». Вашингтон хочет обеспечить Киеву «возможность действовать с позиции силы, если и когда» украинская сторона «будет готова». Кол считает, что зимние условия создадут трудности для «крупномасштабных наступательных операций», а Москве и Киеву «предстоит решать, какие благоприятные возможности это предоставляет для дипломатии».
Он также признал, что оказание военной помощи Украине «оказывает давление на собственные запасы» и ВПК США, а также их союзников. При этом Кол выразил уверенность, что военная помощь Украине «не поставила Соединенные Штаты в опасное положение в отношении другой серьезной чрезвычайной ситуации где-либо в мире». «Но она показала, что нам есть над чем работать, чтобы сделать наш ВПК более гибким, более оперативным, более надежным», – сказал замминистра.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что переговоры с Москвой невозможны до возврата под контроль Киева вернувшихся в состав России территорий. При этом СМИ утверждают, что США подталкивают Зеленского к переговорам с Россией.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Макрон предостерег Киев от выдвижения радикальных условий Москве
Президент Франции Макрон предостерег Киев от выдвижения «поспешных радикальных условий» Москве по переговорам
|
|
Президент Франции Эммануэль Макрон прокомментировал отказ президента Украины Владимира Зеленского от переговоров с президентом России Владимиром Путиным и предостерег от выдвижения «поспешных радикальных условий» для проведения переговоров между Москвой и Киевом.
В своем выступлении по итогам второго дня 27-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP-27) в Шарм-эш-Шейхе Макрон выразил мнение, что со стороны Киева было бы поспешным выдвигать абсолютно радикальные предварительные условия для проведения переговоров с Москвой, передает ТАСС.
Макрон выразил поддержку Украине, однако отметил, что Франция не ведет эту войну и выступает за возвращение к миру ради восстановления международного права. Он также заявил, что в определенный момент нужно будет вернуться за стол переговоров. При этом Макрон выразил мнение, что это может произойти только в тех условиях и в тот момент, который выберет Украина. Он также отметил, что сложившиеся обстоятельства не позволяют делать какие-то оперативные прогнозы на этот счет.
Ранее Зеленский неоднократно заявлял, что не готов вести переговоры с Россией. В начале октября он подписал указ об отказе от переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным. Кроме того, 4 ноября Зеленский подписал указ о непризнании актов, согласно которым Россия признала независимость Крыма, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.
Депутат Луговой раскрыл подробности о предполагаемом организаторе теракта на Крымском мосту
|
|
Российским властям необходимо как можно скорее причислить британского офицера Кристофера Найджела Доннелли к числу террористов. В противном случае сохраняется опасность новых диверсионных актов против России. Такое мнение газете ВЗГЛЯД высказал депутат Госдумы Андрей Луговой. Ранее он направил в генпрокурору России запрос о проверке действий Доннелли.
«Кристофер Найджел Доннелли неоднократно попадал в поле зрения правоохранительных органов как активный участник и исполнитель антироссийских программ. Это офицер британских спецслужб, специалист по обороне, безопасности и иностранным делам, глава русского отдела НАТО. Полковник Ми-6 в отставке, а ныне советник министра иностранных дел Литвы», – рассказал депутат Андрей Луговой, первый зампредседателя комитета Госдумы по безопасности, зампред думской комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России.
«Я неоднократно поднимал тему о деятельности этого специалиста НАТО по всем вопросам, касающимся стран Балтии и Восточной Европы. Одна из основных антироссийских программ британцев называется «Инициатива честности». И ее основал именно Доннелли», – продолжил парламентарий.
«Его идеолого-диверсионные подразделения работали в странах Ближнего Востока, ближнего и дальнего зарубежья, на территориях бывшего СССР. Он создал Specialist Group Military Intelligence и 77-ю бригаду информационно-психологических операций для работы в соцсетях. Это настоящие киберформирования Британской армии, и работают они «ненасильственно» против России», – замечает собеседник.
В раскрытии Доннелли особую роль сыграли хакеры. «Мы работали по рассекреченным документам британского правительства, которые вскрыла группа «Анонимус». Еще в 2018 году стало известно об антироссийском консорциуме под руководством Zink Network. Доннелли опять же участвовал практически во всех проектах Консорциума», – пояснил он.
Несмотря на «почтенный возраст», бывший полковник Ми-6 продолжает свою антироссийскую деятельность, утверждает депутат. «Доннелли сейчас в статусе советника министра иностранных дел Литвы. Вероятно, именно с его подачи Прибалтика стала одним из первых регионов ЕС, которая закрыла границы с РФ, активно поддерживает гонения на русских и регулярно предлагает Европарламенту ужесточить санкции против России», – предположил Луговой.
Он также настаивает на том, что Кристофера Доннелли надо признать террористом. «Это поможет предотвратить дальнейший ущерб государству со стороны этого русофоба. Понятно, что он не действует напрямую, за ним стоят правительства, спецслужбы, организации. В том числе на территории России продолжают реализовываться программы и проекты под марками просветительских, образовательных и культурных проектов», – заключил Луговой.
Ранее во вторник стало известно, что депутат от ЛДПР Луговой направил генпрокурору Игорю Краснову запрос с просьбой проверить офицера британских спецслужб Доннелли на причастность к подрыву Крымского моста в августе.
«Уверен, что прокурорская проверка докажет причастность Доннелли к планированию и организации террористического акта в Крыму, а также вскроет дополнительные детали, ведущие к раскрытию и других преступлений, подрывающих основы государственности России», – отметил парламентарий в своем Telegram-канале. В случае подтверждения информации британского офицера нужно признать террористом.
В начале октября портал Grayzone со ссылкой на документы, предоставленные анонимным источником, сообщил, что сотрудники британской разведки весной 2022 года составили план по уничтожению Крымского моста украинскими военными при помощи ракет или подрыва мин.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Политолог объяснил стратегию российских войск на Украине
Россия на Украине избрала своей стратегией изматывание противника и сохранение жизней российских солдат, заявил газете ВЗГЛЯД политолог, член Экспертного клуба «Дигория» Кирилл Яшин.
«ВС РФ по всей линии соприкосновения возводят оборонительные сооружения, укрепляют фронт благодаря работе тыловых служб, обновлению человеческих ресурсов из числа мобилизованных граждан и подтягиванию новейшей техники», – сказал он.
Яшин добавил, что ВСУ, несмотря на поставки западных систем ПВО, не могут отразить наши атаки высокоточными ракетами и барражирующими боеприпасами.
«Совмещение активной обороны и массированных ракетных ударов позволяет наносить ущерб военной инфраструктуре и командным центрам. К тому же из-за уничтожения энергетической инфраструктуры Киев не может в должной мере снабжать ВСУ продовольствием и вооружениями, есть проблемы с передислокацией войск», – сказал эксперт.
«Всё это – дополнительная нагрузка на «сочувствующих» из НАТО. Ситуацию осложняет и экономический кризис, который дополняется недовольством населения и выводит людей на улицы по всей Европе», – добавил политолог.
Ранее сенатор Алексей Пушков заявил, что траты США на помощь Украине в размере 2,5 млн долларов в час являются «деньгами на ветер».
В Совфеде ответили на условия Зеленского для переговоров с Россией
Сенатор Джабаров: Неадекватность Зеленского разочаровывает всех в Европе и США
|
|
«Украинский неофашистский режим должен до конца своих дней каяться за свои преступления, а не просить извинений от нас», – сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Владимир Джабаров, комментируя пять условий переговоров Киева с Москвой, которые перечислил украинский президент Владимир Зеленский.
«Заявления Владимира Зеленского об условиях Украины для переговоров с Россией выглядят смешными и даже абсурдными. Он, по сути, требует возврат границ 1991 года, но ни одна нормальная страна не пойдет на такие условия», – рассказал первый зампредседателя сенатского комитета по международным делам Владимир Джабаров.
«Пять бывших регионов Украины сделали свой выбор в пользу России, это закреплено в нашей Конституции, мы что, должны ради кого-то менять свой основной закон и предавать тех людей, которые поверили России?» – недоумевает собеседник.
«Кроме того, я глубоко убежден, что именно неофашистская украинская власть должна до конца своих дней каяться за преступления против людей, а не просить об извинениях нас», – подчеркнул парламентарий.
«Я думаю, все это Зеленский наговорил потому, что не получил соответствующей команды из Вашингтона и Лондона, и так как сам не готов к переговорам, решил озвучить заранее нереальные, несбыточные условия. Откровенно говоря, такие заявления глубоко разочаровывают всех не только в России, но и в Европе, и за океаном. Ведь очевидно же, что это слова абсолютно неадекватного политика», – полагает сенатор.
«Вообще, каждым делом должен заниматься профессионал. Политика – это очень тяжелая, сложная профессия, и для того чтобы быть президентом страны, нужно иметь соответствующие навыки и опыт. А когда президентом становится комик, юморист – все это выглядит смешно. Он же абсолютно недоговороспособный, о чем с ним можно договариваться, если он сначала говорит одно, потом другое?» – задается вопросом Джабаров.
Владимир Зеленский перечислил пять условий Киева для начала диалога с Москвой. Это: «восстановление территориальной целостности», «уважение к Уставу ООН», возмещение всех убытков, причиненных боевыми действиями, а также «наказание каждого военного преступника и гарантии, что это не повторится», цитирует РИА Новости украинского президента.
Ранее Зеленский неоднократно, в том числе в недавнем интервью чешскому телеканалу CT24, заявлял, что разговор о переговорах и компромиссах с Россией станет возможным лишь когда она уйдет за границы 1991 года, то есть «вернет» Украине не только Донбасс, Запорожскую и Херсонскую области, но и Крым. Отмечается, что в нынешнем своем заявлении Зеленский не стал артикулировать требование вернуться к границам 1991 года, хотя и упомянул «восстановление территориальной целостности» Украины.
В начале октября Зеленский подписал указ, который ввел в действие решение СНБО Украины о невозможности проведения переговоров с Владимиром Путиным. По словам украинского руководителя, Киев не будет вступать в контакты с Москвой, пока Путин является президентом.
Как отмечала газета ВЗГЛЯД, ранее глава киевского режима подтвердил позицию, по которой переговоры с властями России невозможны до возврата под контроль Киева потерянных им территорий. В то же время, согласно многочисленным источникам мировых СМИ, Вашингтон сейчас подталкивает Зеленского к таким переговорам. На это может указывать визит в минувшую пятницу в Киев советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В ДНР рассказали о продвижении российских сил в Артемовске
Депутат ДНР Бердичевский: Продвижение в Артемовске выделяется на фоне общей стагнации на фронте
|
|
По состоянию на вторник идут бои в городской черте Артемовска (Бахмута), с переменным успехом. Сопротивляться противник будет до последнего, сказал газете ВЗГЛЯД депутат Народного совета ДНР Владислав Бердичевский, оценивая ситуацию на донецких фронтах.
«Ситуация в Артемовске (Бахмуте), на мой взгляд, составляет исключение на фоне общего положения на фронте в ДНР, которое находится в режиме стагнации. В Артемовске с переменным успехом идут бои в городской черте. По Угледару и району Красного Лимана общее положение остается прежним, и как я указывал ранее, для качественного изменения ситуации потребуется перерезать пути снабжения, по которому идут поставки вооружений и боеприпасов», – отметил депутат Народного совета ДНР Владислав Бердичевский.
«Сопротивляться противник будет до последнего, – подчеркнул собеседник. – Идет сумасшедшее финансирование. Украина уже фактически получила годовой свой бюджет только на вооружение. Идет поддержка валящейся в пропасть украинской экономики. Воевать будут, пока «будет чем» воевать».
В понедельник Telegram-канал издания Украина.ру разместил видео, снятое, как сообщается, украинским военнослужащим из 93-й омбр (отдельной механизированной бригады) ВСУ, из числа тех, кто вышел из Артемовска по ротации. Видео подтверждает, что ВС России находятся в городской черте и ведут ближние стрелковые бои с противником, отмечает Telegram-канал.
В районе боев на угледарском направлении ситуация тяжелая, сообщил RT замминистра информации ДНР Даниил Безсонов. «Мы закрепились в Павловке и на окраинах Новомихайловки, но продвижение временно остановлено по объективным причинам», – указал Безсонов, упомянув в качестве причин в том числе тяжелые погодные условия и сложный рельеф местности.
Одновременно стало известно, что силы Народной милиции ДНР (в том числе батальона «Спарта») и 238-й артиллерийской бригады ВС России. Полностью очистили от противника территорию Донецкого аэропорта. «Это стало возможным благодаря победе над ВСУ в боях за «муравейники» – хорошо укрепленные опорные пункты за взлетной полосой аэропорта», – передало во вторник РИА Новости сообщение НМ ДНР.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
ЕК решила выставить Украине требования для выдачи кредита
Bloomberg: Еврокомиссия намерена обусловить выделение Украине 18 млрд евро льготных кредитов рядом требований
|
|
Еврокомиссия (ЕК) намерена обусловить выделение Украине финансовой помощи в виде льготных кредитов на 18 млрд евро рядом требований, сообщили источники Bloomberg.
Как утверждается, план Еврокомиссии представит устойчивую основу для покрытия финансов Украины в 2023 году при сохранении гибкости к корректировке помощи в соответствии с меняющими нуждами Киева по финансированию, а также поможет подготовить почву для реконструкции, передает РИА «Новости».
Евросоюз, как утверждается, намерен сделать поддержку Киева более «предсказуемой» после критики со стороны США и Украины из-за задержек в предоставлении помощи.
По словам осведомленных источников, новый инструмент будет предоставлять в значительной степени льготные кредиты для покрытия насущных потребностей Украины, восстановления критической инфраструктуры и первичной поддержки послевоенной реконструкции.
При этом выделение кредитов Украине будет обусловлено выполнением Киевом ряда условий, в том числе в сфере верховенства права и борьбы с коррупцией. Эти же условия Киеву необходимо соблюдать для продолжения процесса по вступлению в Евросоюз.
В минувшее воскресенье глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пообещала представить план предоставления Украине финансовой помощи в размере 18 млрд евро. В прошлый четверг глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель сообщил, что ЕС в 2022 году передал Украине 22 млрд евро, причем в эту сумму не входит поставка оружия.
Зеленский перечислил условия переговоров с Россией
Зеленский после сообщений западных СМИ назвал условия переговоров с Россией
Владимир Зеленский после сообщений западных СМИ о том, что Киев подталкивают к диалогу с Россией, назвал условия Украины для начала диалога.
Зеленский заявил, что условиями переговоров с Россией являются «восстановление территориальной целостности, уважение к Уставу ООН, возмещение всех убытков, нанесенных войной, наказание каждого военного преступника и гарантии, что это не повторится», передает РИА «Новости».
Напомним, украинский президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о невозможности проведения переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Также Зеленский неоднократно заявлял о нежелании вести с Москвой переговоры.
Путин в свою очередь заявлял, что РФ всегда открыта к переговорам.
В Крыму ответили на планы Киева захватить полуостров к лету 2023 года
Депутат Госдумы Белик раскритиковал заявления Киева о планах захватить Крым к лету 2023 года
|
|
«Ни в коем случае нельзя терять бдительность. Нужно помнить, что неонацистам удобно совершать диверсии руками своих пособников на любых территориях», – сказал депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик, комментируя озвученные Киевом намерения «освободить Крым» к весне-лету 2023 года.
«Зеленский и его клика, заручившись поддержкой западных кураторов, озвучивают американским СМИ амбициозные планы по захвату Крыма. Однако все это своего рода попытка отвлечь внимание внутри Украины от сложного положения бойцов ВСУ на фронтах и продемонстрировать якобы эффективность своих действий», – рассказал депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик.
«От террористического украинского режима не приходится ожидать здравого смысла и адекватных действий. Люди, находящиеся там у власти, способны опуститься до самых низких провокаций и этому есть самые прямые подтверждения, в том числе теракт на Крымском мосту. На что еще они готовы пойти – страшно представить!» – отметил парламентарий.
«Поэтому ни в коем случае нельзя терять бдительность. Нужно помнить, что неонацистам удобно совершать диверсии руками своих пособников на любых территориях, и быть крайне осторожными», – предостерегает собеседник.
«Вместе с тем Крым навсегда в составе России, и я убежден, что любые попытки атаковать полуостров получат соответствующий по силе ответ с нашей стороны», – подчеркнул Белик.
Американское издание The Daily Beast опубликовало комментарий «представителя президента Украины по Крыму» Тамилы Ташевой. Ссылаясь на начальника Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины генерала Кирилла Буданова, чиновница сообщила, что Киев планирует захват Крыма к концу весны или лету 2023 года. Но Ташева полагает, что «это может произойти раньше», отмечает The Daily Beast.
Издание связывает оптимизм администрации Зеленского с планами украинского наступления на Херсонском направлении, которое должно принудить Россию отступить из стратегически важного региона. «С учетом того, что украинские военные вынуждают Россию отступать из многочисленных анклавов Украины, перспектива ближе, чем когда-либо прежде», – утверждает Ташева. Далее Daily Beast приводит слова главы ГУР Буданова, который заявляет, что план Киева подразумевает «полное отсечение» Крыма от России, под которым руководитель военной разведки понимает разрушение Крымского («Керченского») моста.
Добавим, что во вторник депутат Госдумы Андрей Луговой (ЛДПР) направил генпрокурору Игорю Краснову запрос с просьбой проверить офицера британских спецслужб Кристофера Найджела Доннелли на причастность к августовскому теракту на Крымском мосту.
В конце октября в Севастопольской бухте был отражен многочасовой массированный террористическому налет украинских беспилотников, чьей целью были корабли Черноморского флота. Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что ЧФ может противопоставить озвученной Киевом программе создания морских беспилотных аппаратов.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Луговой призвал проверить британского офицера по делу о подрыве Крымского моста
Депутат Госдумы Луговой попросил Генпрокуратуру проверить британского офицера по делу о подрыве Крымского моста
|
|
Депутат Госдумы Андрей Луговой (ЛДПР) направил генпрокурору Игорю Краснову запрос с просьбой проверить офицера британских спецслужб Кристофера Найджела Доннелли на причастность к подрыву Крымского моста.
В своем Telegram-канале Луговой утверждает, что британец является активным участником и исполнителем антироссийских программ, а также специалистом по обороне, безопасности и иностранным делам.
«Уверен, что прокурорская проверка докажет причастность Доннелли к планированию и организации террористического акта в Крыму, а также вскроет дополнительные детали, ведущие к раскрытию и других преступлений, подрывающих основы государственности России», – отметил Луговой.
По мнению депутата, в случае подтверждения информации, британского офицера нужно признать террористом. Луговой уверяет, что в 2014 году Доннелли предлагал «заминировать Севастопольскую бухту». Он добавил, что в СМИ ранее попала переписка Доннелли с другим британским офицером – Хью Уордом «о планах по уничтожению моста».
Накануне Луговой заметил, что Доннели является советником главы МИД Литвы.
Ранее портал Grayzone со ссылкой на документы, предоставленные анонимным источником, сообщил, что сотрудники британской разведки весной 2022 года составили план по уничтожению Крымского моста украинскими военными при помощи ракет или подрыва мин.
Российские войска уничтожили за сутки на четырех направлениях более 400 украинских военных
|
|
В результате активных действий российских войск на Купянском направлении у населенного пункта Куземовка Луганской народной республики (ЛНР) отражена атака мотопехотного батальона ВСУ, усиленного танками, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Ударами армейской авиации поражены две выдвигавшиеся для перехода в атаку возле населенных пунктов Берестовое Харьковской области и Новоселовское ЛНР ротные тактические группы ВСУ, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
За сутки потери ВСУ на Купянском направлении составили более 160 военнослужащих убитыми и ранеными, два танка, три машины пехоты.
В результате нанесения упреждающего огневого поражения на Краснолиманском направлении сорвана попытка наступления двух батальонных тактических групп ВСУ у населенных пунктов Червонопоповка и Площанка ЛНР. Ударами российской авиации уничтожены более 100 украинских военнослужащих, три танка, пять бронемашин, сообщил Конашенков.
Противник, стремясь замедлить наступление российских войск, предпринял на Южно-Донецком направлении две безуспешные попытки контратаковать у населенных пунктов Павловка и Новомихайловка Донецкой народной республики. Но в результате огневого поражения подразделения ВСУ были остановлены и рассеяны. Ликвидированы порядка 90 украинских военнослужащих, пять бронемашин, отчитались в Минобороны.
За последние сутки на Николаево-Криворожском направлении российскими подразделениями пресечены девять попыток проникновения диверсионно-разведывательных групп ВСУ в тыловые районы обороны. Уничтожены не менее 50 украинских военнослужащих, семь бронемашин, подытожили в оборонном ведомстве.
Завершена установка первого пролета автодорожной части Крымского моста
Вице-премьер России Хуснуллин: Завершена установка первого пролета автодорожной части Крымского моста
На Крымском мосту завершена установка первого готового пролета автодорожной части, монтаж следующего запланирован на 11 ноября, сообщил вице-премьер России Марат Хуснуллин.
«Завершили надвижку первого пролетного строения автодорожной части Крымского моста. Использовали поперечную надвижку, что позволило произвести установку пролета в кратчайшие сроки. Благодаря точной и слаженной работе специалистов операция по надвижке пролетного строения заняла 12 часов. Монтаж следующего пролета запланирован на 11 ноября», – написал Хуснуллин в своем Telegram-канале.
Накануне Хуснуллин сообщил, что первый готовый пролет автодорожной части Крымского моста направлен к месту монтажа.
Политолог объяснил отказ России от предварительных условий переговоров с Украиной
Политолог Бордачев: МИД России придерживается образцовых дипломатических подходов
|
|
Если какая-то из сторон заявляет о предварительных условиях, то она, скорее всего, просто не хочет мирного урегулирования. Россия же неоднократно говорила о готовности к предметному диалогу. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал политолог Тимофей Бордачев, комментируя заявление МИД России об отсутствии предварительных условий для переговоров с Украиной.
«Сложно сказать, какие условия для старта переговоров могла бы выдвигать Москва. Территории бывших украинских областей уже вошли в состав Российской Федерации. Это данность, закрепленная в Конституции», – сказал программный директор клуба «Валдай» Тимофей Бордачев.
«Мы не можем делать предметом обсуждения вопросы, связанные с нашей территориальной целостностью. Раньше не оспаривался только статус Крыма, теперь в этот перечень добавились новые регионы», – пояснил собеседник.
Эксперт также обратил внимание на разницу между предварительными условиями и итоговым соглашением. «Что касается невхождения оставшейся части Украины в состав западных альянсов, то это скорее должен быть результат переговоров, а не заранее озвученное требование. Ведь сам процесс дипломатии предполагает, что стороны должны прийти к некому итоговому компромиссу», – пояснил он.
«При этом само по себе выставление предварительных условий говорит о том, что сторона не готова обсуждать проблему в принципе. Если посмотреть на образцовую дипломатическую практику, то мы увидим, что для начала обсуждения сторонам надо лишь признать необходимость диалога по имеющейся проблеме», – акцентирует политолог. Именно поэтому Россия говорит об отсутствии предварительных условий, тем самым демонстрируя свою открытость к разговору, в отличие от Владимира Зеленского, заключил Бордачев.
Во вторник замглавы МИД Андрей Руденко заявил, что Москва не ставит никаких предварительных условий для мирных переговоров с Киевом, однако украинские власти должны проявить волю к этому процессу.
Руденко добавил, что Москва всегда указывала на свою готовность вести переговоры, однако Украина приняла закон, запрещающий соответствующие контакты с Москвой. «Это их выбор», – сказал он. При этом Россия и США не ведут диалог по украинской теме, отметил замминистра.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский перечислил условия переговоров с Россией: восстановление территориальной целостности, уважение к Уставу ООН, возмещение всех убытков, наказание каждого военного преступника и гарантии, что подобное не повторится.
Сенатор Владимир Джабаров в разговоре с газетой ВЗГЛЯД сказал, что заявление Зеленского «выглядит смешным». «Он, по сути, требует возврат границ 1991 года, но ни одна нормальная страна не пойдет на такие условия», – заметил парламентарий.
«Я думаю, все это Зеленский наговорил потому, что не получил соответствующей команды из Вашингтона и Лондона, а так как сам не готов к переговорам, решил озвучить заранее нереальные, несбыточные условия. Откровенно говоря, такие заявления глубоко разочаровывают всех не только в России, но и в Европе, и за океаном», – акцентировал Джабаров.
Между тем ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, действительно ли Запад подталкивает президента Украины к переговорам с Россией и зачем это США.
Мэр Снигиревки в Херсонской области сообщил о бое в городе
Мэр Барбашов сообщил о плотном боестолкновении в Снигиревке в Херсонской области
|
|
В городской черте Снигиревки в Херсонской области произошло очень плотное боестолкновение, сообщил мэр города Юрий Барбашов.
Барбашов рассказал, что связь с жителями, которые остались в городе, нерегулярная из-за перебоев работы мобильных операторов. По его словам, во вторник днем они сообщили, что в Снигиревке «там очень плотное боестолкновение, неслабое, причем в городской черте». «Жители видели на улицах технику в центре города», – приводит его слова РИА «Новости».
Как пишет «Московский комсомолец» со ссылкой на Telegram-канал WarGonzo, украинские войска осуществили попытку прорыва под Снигиревкой, «идет тяжелый бой».
Напомним, прежде Снегиревка входила в состав Николаевской области, но после освобождения вошла в Херсонскую область, в составе котлорой приняла участие в референдуме о воссоединении с Россией. В понедельник в Херсоне завершилась добровольная эвакуация гражданского населения с правобережья Днепра.
МИД заявил об отсутствии предварительных условий для переговоров с Украиной
Замглавы МИД Руденко: У России нет предварительных условий для переговоров с Украиной
|
|
Москва не ставит никаких предварительных условий для мирных переговоров с Киевом, однако украинские власти должны проявить волю к этому процессу, заявил замглавы МИД Андрей Руденко.
Он подчеркнул, что главное условие России – чтобы Украина проявила добрую волю, передает ТАСС.
Руденко добавил, что Москва всегда указывала на свою готовность вести переговоры, однако Украина приняла закон, запрещающий ей вести переговоры с Россией. «Это их выбор», – сказал он.
При этом Россия и США не ведут контактов по украинской теме, отметил замминистра.
Говоря о реализации российской части зерновой сделки, Руденко подчеркнул, что Россия пока не наблюдает большого прогресса. Все факторы будут учитываться, когда будет окончательно решаться вопрос о ее продлении 18 ноября.
Также Руденко высказался о ситуации вокруг ЗАЭС. «Пока переговоры продолжаются. У нас есть предложения со стороны МАГАТЭ, они изучаются нашими компетентными органами», – сказал он.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский перечислил условия переговоров с Россией: восстановление территориальной целостности, уважение к Уставу ООН, возмещение всех убытков, наказание каждого военного преступника и гарантии, что подобное не повторится.
ЕС не смог выделить Украине обещанные деньги
|
|
Евросоюз не сможет выделить в текущем году 3 млрд евро макрофинансовой помощи Украине из обещанных девяти миллиардов в мае, заявил исполнительный вице-президент Еврокомиссии (ЕК) Валдис Домбровскис.
По его словам, оставшиеся 3 млрд евро из объявленных в мае девяти миллиардов Украина не получит в этом году, поскольку «невозможно найти решение и не удалось прийти к согласованию».
Домбровскис заявил, что значительное перечисление средств будет в начале следующего года, «уже в январе с учетом срочности финансовых потребностей Украины», передает РИА «Новости».
Еврокомиссия в мае предложила исключительный пакет макрофинансовой помощи от Евросоюза Украине на сумму до 9 млрд евро. Из этой суммы было официально согласовано к настоящему моменту предоставление в целом 6 млрд евро. Один миллиард евро был выплачен в августе, еще два миллиарда – в октябре.
Позднее чешское председательство в совете стран ЕС заявило, что Евросоюз включит пока не согласованные 3 млрд евро в новый пакет поддержки на общую сумму 18 млрд евро, предназначенный на 2023 год.
Накануне представитель ЕК сообщил, что планируется перечислить Украине до конца текущего года еще 3 млрд евро из майского пакета макрофинансовой помощи. Не согласованным, таким образом, остается перечисление еще трех миллиардов из этого пакета.
Ранее ЕК решила выставить Украине требования для выдачи кредита.
В минувшее воскресенье глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пообещала представить план предоставления Украине финансовой помощи в размере 18 млрд евро.
В прошлый четверг глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель сообщил, что ЕС в 2022 году передал Украине 22 млрд евро, причем в эту сумму не входит поставка оружия.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД