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Сунак принял отставку британского министра после скандала
Угрожавший «полоснуть по горлу» сотруднику британский министр Уильямсон подал в отставку
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Британский министр без портфеля Гэвин Уильямсон, которого обвинили в угрозе «полоснуть по горлу» сотруднику, подал в отставку.
Уильямсон в письме главе британского правительства Риши Сунаку в Twitter (соцсеть заблокирована в России) отметил, что против него ведется внутрипарламетнское разбирательство «по поводу текстовых сообщений», которые министр «отправил коллеге». Он подчеркнул, что уже извинился за сообщения. Уильямсон заявил, что решил покинуть пост. Сунак в ответ сообщил, что «с большой грустью» принимает отставку, передает РИА «Новости» со ссылкой на Guardian.
Напомним, Уильямсон стал министром без портфеля (то есть не возглавляющим конкретным министерством или другой отраслью государственного управления) 25 октября. По данным СМИ, он грозил «полоснуть по горлу» подчиненному.
Правительственный кризис в Великобритании продолжается с лета. За отставкой занимавшего пост премьера Бориса Джонсона последовала отставка сменивший его Лиз Трасс, которая занимала пост главы правительства всего 44 дня. Очередным премьером стал Риши Сунак.
Королевский советник: Борьба с Россией погубила Brexit и поставила Британию на колени
Королевский советник Альпер Али Риза: Конфликт на Украине сорвал Brexit и поставил Британию на колени
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В наши дни за внешнюю политику Британии отвечают «неуклюжие дураки», которые не стремились «успокоить озабоченность» Москвы по поводу возможного вступления Украины в НАТО, считает британский королевский советник Альпер Али Риза. Противодействие России погубило возможные выгоды от Brexit и поставило Британию на колени, уверен он.
В статье для кипрского издания Cyprus Mail Альпер Али Риза пишет, что украинский конфликт стал одним из событий, «которое сорвало Brexit». По его словам, выход из Европейского союза, пандемия, военные действия на Украине, а также проблемы с бюджетом страны «поставили Британию на колени».
По его словам, пандемия COVID-19 была «просто невезением», но когда она начала спадать, начался вооруженный конфликт на Украине, что еще больше осложнило ситуацию с Brexit. Альпер Али Риза уверен, что «более мудрое и прагматичное британское правительство под сильным американским руководством могло бы удержать Россию от решительных шагов вместо того, чтобы неразумно настаивать на суверенном праве каждой страны вступить в НАТО, независимо от соображений по безопасности Москвы».
«Лорд Пальмерстон – вероятно, лучший министр иностранных дел Великобритании (Генри Джон Темпл Пальмерстон (1784-1865) руководил обороной, затем внешней политикой Великобритании, 35-й премьер-министр Великобритании – прим. ВЗГЛЯД), – видел бы британские интересы гораздо яснее, чем неуклюжие дураки, отвечающие за британскую внешнюю политику в наши дни. Мудрый министр иностранных дел прилетел бы в Россию, чтобы заверить Кремль в том, что Великобритания и ее союзники не будут поощрять или поддерживать членство Украины в НАТО и стремиться успокоить озабоченность России», – подчеркнул британский государственный советник.
Он посетовал на то, что «никто не удосужился подумать о последствиях войны на Украине, разразившейся вслед за глобальной пандемией». «Теперь людям приходится собирать осколки разрушенного мирового порядка и энергетического кризиса, вызванного полным отсутствием реальной политики», – написал автор.
«Прагматичные британцы утратили свой прагматизм», – констатировал он. «Они послали Лиз Трасс – из всех людей – поговорить с очень опытным министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, и неудивительно, что она вернулась с пустыми руками. Лавров подумал, что она совершенно не в себе, и продемонстрировал свое презрение к ее некомпетентности, назвав свою встречу с ней диалогом с глухим», – добавил он.
«Русские мыслят в терминах стратегической обороны огромного массива суши, и если вы не признаете их озабоченности, они не прислушаются ни к одному вашему слову. Доктор Генри Киссинджер, бывший госсекретарь США, понимал это очень хорошо, как и бывший лидер Германии Ангела Меркель совсем недавно», – отметил Альпер Али Риза.
Демонстрация желто-голубого украинского флага на общественных зданиях в Великобритании, украшенные ими лацканы пиджаков правительственных министров – эти жесты, по словам британского королевского советника, хороши лишь до тех пор, пока британцы не поймут, что они не оплачивают счета.
«Чтобы отучить себя от ископаемого топлива, миру нужно, чтобы Россия постепенно регулировала свою добычу и поставки нефти и газа, а для этого необходимо восстановить связь с Россией и заставить ее и Украину добиваться мира любой ценой», – пишет он, называя конфликт между Россией и Украиной «междоусобной войной, которой не видно конца».
Али Риза сетует, что при всей своей «культуре, цивилизованности и утонченности» европейцы, включая британцев, не нашли возможным начать разговор с Россией о мире на Украине.
Brexit мог бы сработать для Британии в другое время, считает королевский советник. По его мнению, жители королевства вряд ли бы поддержали решение о выходе из ЕС, если бы знали о грядущих событиях, «сговорившихся против его успеха».
«Последствиями стали энергетический кризис, беспрецедентный рост стоимости жизни, повышение процентных ставок, стагфляция и рецессия, которые берут свое. И худшее еще впереди, как только они достигнут кумулятивного эффекта (суммируются со временем – прим. ВЗГЛЯД). Каждое из них достаточно тяжело, но когда они наступают друг другу на пятки, то тянут все жилы британского государства и потрясают страну до глубины души. И все же [в Великобритании не звучит] ни слова против войны на Украине – первопричины нынешнего кризиса. Невероятно!» – возмутился британский королевский советник.
Brexit, считает Альпер Али Риза, стал вредом, который Британия сама себе причинила. Британцы, пишет он, хотели выхода из Евросоюза, «такие рискованные люди, как Найджел Фарадж и Борис Джонсон, убедили их, что если действовать в одиночку, Британия сможет взаимодействовать с миром с большой выгодой». «И что тогда происходит? Как по сигналу – единственный раз за столетие – вспыхнула пандемия, и мировая торговля замирает на два года», – рассуждает автор статьи.
После 2019 года события разворачивались так, как будто существовал заговор, направленный на то, чтобы показать глупость Brexit, считает Альпер Али Риза.
История могла бы сложиться иначе, если бы не пандемия и не конфликт на Украине, но они произошли, и теперь Великобритании приходится переживать их ужасные последствия, продолжает автор публикации.
Королевский адвокат также призвал Европу найти мирный способ решения конфликта. Он напомнил, что дважды в прошлом веке Европа «ввергала человечество в мировые войны», в которых погибли миллионы людей. Она обязана остановить этот бесполезный конфликт ради Украины, остального мира и собственного народа, подчеркивает автор статьи.
Президент Владимир Путин ранее заявлял, что мир ожидает самое важное и опасное со времен Второй мировой войны десятилетие.
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Британские СМИ призвали граждан перестать мыться и терпеть неприятный запах
The Sun: Не нужно принимать душ каждый день, поскольку вызывающие неприятный запах микробы нам не вредны
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Британские СМИ продолжают убеждать подданных Соединенного Королевства мыться как можно реже. В британской газете The Sun вышла статья, в которой эксперты настаивают на том, что принимать душ или ванну ежедневно – это «слишком много».
Большинство жителей Великобритании (55%) признались, что хотели бы принимать душ или ванну хотя бы раз в день, однако, по мнению некоторых экспертов, это «слишком много», а меньшее количество водных процедур «может быть лучше для нашего здоровья», пишет The Sun.
Так, профессор Салли Блумфилд из Лондонской школы гигиены и тропической медицины, мнение которой приводит издание, настаивает на том, что ежедневное мытье «на самом деле не важно». Люди, считает она, принимают душ каждый день только по одной причине – чтобы быть «социально приемлемыми», ведь регулярное купание устраняет неприятный запах тела.
Однако, предупреждает она британцев, слишком частое мытье может лишить организм саморегулирующегося микробиома – микроорганизмов, которые живут в нашем организме и помогают контролировать уровень жира на коже, сохраняя ее здоровой.
Выступая в прямом эфире BBC Radio 5, Блумфилд заявила, что «нам не нужно принимать ванну и душ каждый день». «На самом деле, нам вообще не нужно мыться и принимать душ. В нашем теле есть микробы, которые издают неприятные запахи, но они не вредны для нас. Причина, по которой мы принимаем ванну и душ, заключается в том, что мы хотим избавиться от этих запахов и хотим чувствовать себя комфортно», – сказала профессор.
Кроме того, по мнению доктора Роберта Х. Шмерлинга из Гарвардской медицинской школы (США), регулярное мытье может сделать нас более уязвимыми для вредных бактерий. Принятие душа может привести к сухости и потрескиванию кожи, из-за чего кожа может стать уязвимой для бактерий, могут возникнуть инфекции и аллергические реакции, предупреждает он.
«Наша иммунная система нуждается в определенной стимуляции нормальными микроорганизмами, грязью и другими воздействиями окружающей среды, чтобы создать защитные антитела и «иммунную память», – сказал Шмерлинг, отметив, что ежедневные ванны, по мнению педиатров и дерматологов, не рекомендованы детям.
Некоторые виды мыла обладают антибактериальными свойствами, они могут «убивать» полезные бактерии, добавил эксперт.
Жителей европейских стран на фоне энергетического кризиса стали убеждать во вреде частого мытья и зимнего отопления.
Президент Владимир Путин называл сумасшествием призывы европейских стран к своим жителям экономить воду и электричество, чтобы тем самым «рассердить» российского лидера. «Совсем с ума посходили», – возмутился глава государства, комментируя распространяющееся в Сети фото с призывом к европейцам мыть только четыре части тела, чтобы «во вред России» экономить электричество и воду.
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Луговой призвал проверить британского офицера по делу о подрыве Крымского моста
Депутат Госдумы Луговой попросил Генпрокуратуру проверить британского офицера по делу о подрыве Крымского моста
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Депутат Госдумы Андрей Луговой (ЛДПР) направил генпрокурору Игорю Краснову запрос с просьбой проверить офицера британских спецслужб Кристофера Найджела Доннелли на причастность к подрыву Крымского моста.
В своем Telegram-канале Луговой утверждает, что британец является активным участником и исполнителем антироссийских программ, а также специалистом по обороне, безопасности и иностранным делам.
«Уверен, что прокурорская проверка докажет причастность Доннелли к планированию и организации террористического акта в Крыму, а также вскроет дополнительные детали, ведущие к раскрытию и других преступлений, подрывающих основы государственности России», – отметил Луговой.
По мнению депутата, в случае подтверждения информации, британского офицера нужно признать террористом. Луговой уверяет, что в 2014 году Доннелли предлагал «заминировать Севастопольскую бухту». Он добавил, что в СМИ ранее попала переписка Доннелли с другим британским офицером – Хью Уордом «о планах по уничтожению моста».
Накануне Луговой заметил, что Доннели является советником главы МИД Литвы.
Ранее портал Grayzone со ссылкой на документы, предоставленные анонимным источником, сообщил, что сотрудники британской разведки весной 2022 года составили план по уничтожению Крымского моста украинскими военными при помощи ракет или подрыва мин.
Британская АПЛ прервала секретную миссию из-за пожара на борту
Sun: Британская АПЛ Victorious прервала секретную миссию из-за пожара на борту
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Атомная подлодка Victorious военно-морских сил Великобритании была вынуждена прервать секретную миссию из-за пожара на борту, сообщили СМИ.
Как сообщает газета Sun со ссылкой на источники, на подлодке Victorious, вооруженной МБР Trident II произошел пожар, возгорание было быстро локализовано, но лодке пришлось всплыть на поверхность в северной части Атлантики, чтобы избавиться от дыма, передает РИА «Новости». По данным газеты, капитан приказал возвращаться на базу Клайн в Шотландии.
По информации издания, эта субмарина, как правило, осуществляет патрулирование с целью ядерного сдерживания, но на момент инцидента выполняла другую задачу, которую представитель ВМС пояснить отказался.
Ранее британцы назвали позором поломку нового авианосца.
Напомним, новый британский авианосец HMS Prince of Wales сломался вскоре после того, как отошел от берегов Соединенного Королевства для участия в учениях с США. Корабль стоимостью в 3 млрд фунтов стерлингов стоит на якоре вблизи острова Уайт.
Беженцам с Украины предложили стать водителями автобусов в Британии
Украинские беженцы смогут стать водителями автобусов в Великобритании, это предложили автобусные компании Go-Ahead в Сассексе Brighton & Hove и Metrobus.
По данным The Independent, Британии не хватает водителей автобусов после окончания локдаунов в связи с коронавирусом. Сейчас в стране свободно около 9% вакансий водителей автобусов, передает Lenta.ru.
Ранее иностранным водителями автобусом необходимо было год ждать, прежде чем подавать заявку на работу. Однако теперь автобусные компании предложили украинским мигрантам обменять свою лицензию на британскую версию в кратчайший срок.
Напомним, количество украинских семей, обратившихся в британские органы в качестве бездомных, за октябрь увеличилось на 22%.
Раскрыта подоплека решения Джонсона выйти из гонки за пост премьера
Observer: Джонсон вышел из гонки за пост премьера Британии, чтобы сохранить миллионные доходы
Борис Джонсон в октябре решил не бороться за пост главы правящей в Великобритании Консервативной партии и премьер-министра, чтобы не лишиться доходов в размере 10 млн фунтов (11,3 млн долларов) в год от публичных выступлений и продажи мемуаров, пишут британские СМИ.
Источники The Observer в индустрии развлечений рассказали, что с момента отставки в июле этого года с поста главы британского правительства Джонсон вел переговоры с голливудским агентством по поиску талантов Endeavour и его дочерней компанией Harry Walker Agency (HWA, Агентство Гарри Уокера) по теме платных публичных выступлений.
Отмечается, что среди клиентов HWA числятся, например, экс-президенты США Билл Клинтон и Барак Обама, американская теннисистка Серена Уильямс.
Источники The Observer сообщили, что глава Endeavour, американский бизнесмен Ари Эмануэль предупредил Джонсона, что его возможный проигрыш в борьбе за пост премьер-министра Риши Сунаку отрицательно скажется на доходах от его будущих выступлений, они могут упасть вдвое.
В итоге, как говорится в статье, Джонсон и принял решение не пытаться вернуться на Даунинг-стрит, а главой правительства был объявлен 42-летний бывший министр финансов Сунак.
Представитель Джонсона в ответ на просьбу издания отверг подобные предположения, заметив, что финансовые причины не имели веса и были «совершенно не важны» при принятии решения.
Напомним, летом в Великобритании разразился правительственный кризис, одним из итогов которого стала отставка Джонсона. На посту премьер-министра страны и лидера консерваторов его сменила Лиз Трасс. Однако сама Трасс продержалась на должности всего 44 дня.
Газета ВЗГЛЯД подробно писала о позорной, беспрецедентной для Великобритании отставке Трасс, а также о том, почему 42-летний финансист Риши Сунак, ставший ее преемником, не самая удачная кандидатура для России.
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Лиз Трасс в четвертый раз поменяла номер телефона
Daily Mail: Лиз Трасс в четвертый раз поменяла номер телефона
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Бывший премьер-министр Великобритании Лиз Трасс изменила номер телефона уже четвертый раз за последнее время, обратило внимание британское издание Daily Mail.
В первый раз политику пришлось поменять номер в июле. Она заявляла, что тогда ее якобы взломали «российские агенты», пишет Daily Mail.
Издание отмечает, что первым номером телефона Трасс пользовалась на протяжении десяти лет, однако последующие три номера прослужили политику всего несколько месяцев.
Источники британской газеты рассказали, что экс-премьер «побледнела», когда ей доложили о первом взломе.
Также специалисты отметили, что такой взлом, который устроили с телефоном Трасс, очень легко провести. На это способны даже агенты из Эфиопии, Танзании и других небольших стран, передает «Рен-ТВ».
Ранее появилась информация об утечке информации после взлома телефона Лиз Трасс. В частности, по словам основателя файлообменников Megaupload и Mega Кима Доткома, Трасс через минуту после терактов на «Северных потоках» отправила госсекретарю США Энтони Блинкену сообщение с текстом: «Все сделано». Утверждалось, что сообщение было отправлено с ее личного iPhone.
Также таблоиды отмечали, что в руках взломщиков оказались и сообщения с критикой экс-премьера Бориса Джонсона. Сама Лиз Трасс никак не комментировала эти сообщения.
Политолог Тимофей Бордачев считает, что Лиз Трасс действительно могла написать такое сообщение, учитывая ее уровень профессионализма.
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Власти Британии задумались об отказе от приема беженцев с Украины
The Sun: Правительство Британии рассматривает возможность отказа от размещения беженцев с Украины
Британское правительство Риши Сунака рассматривает возможность отказа от схемы размещения беженцев с Украины, сообщает таблоид The Sun.
Премьер-министр Соединенного Королевства Риши Сунак и канцлер казначейства Британии Джереми Хант отчаянно пытаются залатать образовавшуюся в бюджете дыру в размере 50 млрд фунтов стерлингов. Один из способов сделать это – прекратить прием беженцев с Украины, сообщает The Sun.
Накануне читатели The Daily Mail призвали британского премьера Риши Сунака перестать пускать деньги на ветер, помогая Украине, и заняться проблемами собственной страны. В начале ноября стало известно, что Сунак собирается повысить налоги, чтобы закрыть дыру в бюджете Соединенного Королевства в размере 50 млрд фунтов (57,5 млрд долларов).
Британцы взорвали голову и сожгли чучело Лиз Трасс
Британцы на праздновании ночи Гая Фокса сожгли чучело экс-премьера Лиз Трасс
Во время празднования традиционной ночи Гая Фокса жители Великобритании сожгли чучело бывшего премьер-министра страны Лиз Трасс, продержавшейся на этом посту чуть более 40 дней.
На костер отправили несколько фигур Лиз Трасс. В руках бывшего премьера изобразили коробку с инициативами, из-за которых она и лишилась кресла. Голову чучела сначала взорвали петардами, сообщает «Рен-ТВ».
Вместе с чучелом сожгли и салат, который «продержался дольше, чем Трасс».
Газета ВЗГЛЯД подробно писала о позорной, беспрецедентной для Великобритании отставке Трасс, а также о том, почему 42-летний финансист Риши Сунак, ставший ее преемником, – не самая удачная кандидатура для России.
Британец женился на украинке после общения через онлайн-переводчик
28-летний Люк Дикинсон из Бристоля женился на 37-летней Вере Климовой из Украины, пара познакомилась в социальных сетях, где их общению помогал переводчик Google, рассказало историю издание Daily Mail.
Климова вместе со своей 15-летней дочерью уехала из Одессы после начала СВО на Украине. Мать с дочерью прибыли в Молдавию, где вступили в группу Facebook* (экстремисткая соцсеть, запрещена в России), предоставляющую помощь беженцам, пишет Daily Mail.
Дикинсон в свою очередь хотел помочь украинцам и также вступил в группу. Ему понравилось фото Веры, и он написал женщине первым.
У пары завязалось общение, украинка, не зная английского языка, использовала переводчик Google. В апреле Вера и ее дочь прибыли в Британию, тогда Люк пригласил украинку на свидание впервые, а уже в конце сентября пара поженилась.
Ранее СМИ писали, что беженкам с Украины, которые пытаются найти жилье в Великобритании через специальные группы в соцсетях, поступают непристойные предложения об отношениях от одиноких мужчин в обмен на помощь.
Британцы призвали Сунака перестать помогать Украине
Читатели Daily Mail посоветовали премьер-министру Сунаку тратить деньги на британцев
Читатели The Daily Mail отреагировали на новость о том, что премьер-министр Великобритании Риши Сунак может значительно сократить помощь украинским беженцам из-за огромной дыры в бюджете.
Обозреватель Daily Mail Дэн Сэйлз сообщил, что Сунак и глава минфина Джереми Хант нашли в британской казне «черную дыру» в 50 млрд фунтов стерлингов, которую пытаются заполнить. Читатели таблоида прокомментировали публикацию.
Так пользователь Andrea roberts посоветовала «перестать пускать наши деньги на ветер», передает РИА «Новости».
«Между Великобританией и Украиной много безопасных стран», – намекнул L_Ami_du_peuple.
С ним согласился manyana, который заявил, что в Европе много места, куда беженцы могут сбежать, кроме Британии, которая переполнена.
«Байден должен их принять», – предложил Figs.
«На самом деле я никогда не понимал, почему Великобритания считает, что она должна поддерживать Украину. Я не вижу никаких связей, альянсов, исторических связей и так далее. Я что-то пропустил?» – спрашивает MarkRammond.
Пользователь Louise назвала поддержку Украины безумием, и заявила, что у Британии полно своих проблем.
«Сначала нам нужно разобраться с приоритетами собственной страны», – добавил Eeeek12.
Ранее сообщалось, что глава правительства Великобритании Риши Сунак собирается закрыть дыру в бюджете в 50 млрд фунтов (57,5 млрд долларов), повысив налоги.
Между тем, стало известно, что количество украинских семей, обратившихся в британские органы в качестве бездомных, за октябрь увеличилось на 22%,
Сунак увидел в СВО на Украине довод в пользу отказа от ископаемого топлива
Сунак счел российскую СВО на Украине доказательством необходимости отказа от ископаемого топлива
Специальная военная операция России на Украине и ее последствия доказывают, что необходимо отказаться от ископаемых видов топлива, говорится в речи премьер-министра Великобритании Риши Сунака, с которой он выступит на COP27 в Египте.
В воскресенье в Шарм-эш-Шейхе откроется COP27 – 27-я Конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата. Сунак заявит, что борьба против изменения климата верна с моральной точки зрения и жизненно важна для будущего процветания и безопасности, передает ТАСС.
По его мнению, СВО и снижение поставок энергоносителей из России в Европу доказывает, что нужно быстрее переходить на возобновляемую энергетику. Сунак собирается пообещать, что его страна окажется «в авангарде этого мирового движения в качестве сверхдержавы в области чистой энергии».
Напомним, американские СМИ заявили, что решение Сунака о добыче нефти и газа методом фрекинга (гидравлического разрыва пласта) будет способствовать интересам России. Эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков отметил, что в Европе до сих пор не удалось осуществить сланцевую революцию, которая в мире фактически произошла только в США и Канаде. Вероятно, Сунак опасался разозлить огромное число экологически настроенных граждан.
В Британии передумали строить «национальный флагман» из-за экономии
В Британии отказались от планов строительства «национального флагмана» из-за экономии
Британия отказалась от планов по строительству нового «национального флагмана», заявил министр обороны страны Бен Уоллес.
«Мы отдаем приоритет тем возможностям, что защищают нашу национальную инфраструктуру», – передает РИА «Новости» слова Уоллеса.
По данным телеканала Sky News, новое судно должно было взять на себя представительские функции королевской яхты Britannia. На его строительство планировали выделить около 200 млн фунтов стерлингов.
В мае 2021 года бывший премьер-министр Борис Джонсон заявлял, что корабль должен отражать «растущий статус Великобритании как великой, независимой морской торговой державы». Судно собирались назвать в честь покойного принца Филипа и использовать для проведения ярмарок, саммитов и переговоров.
Строительство этого корабля активно критиковали в британском парламенте из-за стоимости проекта и мер по сокращению расходов.
В Британии рассказали, что может привести страну к войне с Россией
В Британии предположили, какой шаг Риши Сунака может подвести страну к войне с Россией
Сокращение военного бюджета Британии может привести к конфликту с Россией, заявил глава парламентского Комитета по разведке и безопасности Британии Джулиан Льюис.
По словам специалиста, правительство действующего премьер-министра Британии Риши Сунака не может позволить себе отказаться от планов по увеличению расходов на оборону до трех процентов от ВВП, поскольку в Москве это посчитают признаком слабости. Поэтому членам парламента предложено увеличить расходы на безопасность Соединенного Королевства, передает РИА «Новости» со ссылкой на Daily Mail.
Чиновник подчеркнул, что в случае, если «Британия, Боже упаси, вступит в вооруженный конфликт с Россией», то все ресурсы страны будут направлены на военные усилия.
«Сейчас гораздо лучше инвестировать в сдерживание. Сейчас самое неподходящее время для отказа от выполнения оборонных обязательств», – резюмировал Льюис.
В начале ноября стало известно, что Сунак собирается повысить налоги, чтобы закрыть дыру в бюджете Соединенного Королевства в размере 50 млрд фунтов (57,5 млрд долларов). После чего читатели The Daily Mail призвали британского премьера перестать пускать деньги на ветер, помогая Украине, и заняться проблемами собственной страны.
Затем стало известно, что британское правительство рассматривает возможность отказа от схемы размещения беженцев с Украины.
Позднее выяснилось, что в целях экономии бюджета в Британии передумали строить «национальный флагман».
Британия столкнулась с дефицитом яиц
Sun: Крупнейшие супермаркеты Британии могут ограничить продажу яиц из-за дефицита
Крупнейшие супермаркеты Великобритании рассматривают возможность импорта яиц из Польши или ограничения их продажи в связи с дефицитом, сообщили СМИ.
Как сообщает газета Sun со ссылкой на источники в руководстве супермаркетов, причиной дефицита стали очередная вспышка птичьего гриппа и последствия летней жары в Британии, во время которой умерли миллионы птиц, передает РИА «Новости».
Как пишет издание, фермеры уходят из отрасли из-за роста цен на корма для животных, что сделало производство нерентабельным. По словам источников газеты, сейчас руководства сетей магазинов ведут переговоры о возможностях преодоления дефицита яиц.
В качестве решений рассматриваются увеличение их импорта из-за границы и ограничение продажи яиц, что приведет к росту цен.
Ранее британский энергорегулятор Ofgem заявил, что Соединенному Королевству грозит дефицит газа.