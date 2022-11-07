В Москве задержан вымогавший 17 млн рублей у миллиардера Цикалюка публицист

Полиция задержала публициста Сергея Бориснева по подозрению в вымогательстве 17 млн рублей у миллиардера Сергея Цикалюка

Сотрудники полиции задержали публициста Сергея Бориснева по подозрению в вымогательстве 17 млн рублей у миллиардера Сергея Цикалюка за непубликацию компрометирующей информации о нем, сообщили в правоохранительных органах.

По словам источника, публицист Сергей Бориснев задержан по подозрению в вымогательстве 17 млн рублей у Сергея Цикалюка, который предположительно угрожал опубликовать в своей книге информацию, порочащую честь и достоинство предпринимателя, передает ТАСС. В правоохранительных органах сообщили, что Бориснева задержали при получении аванса в 900 тыс. рублей.

Возбуждено уголовное дело по п. «г» ч. 2 ст. 163 УК РФ («Вымогательство»), злоумышленнику может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет. Задержанному избрали мерк пресечения в виде подписки о невыезде.

Сергей Цикалюк – предприниматель, основатель и руководитель «Военно-страховой компании». Неоднократно входил в рейтинг «ТОП-1000 российских менеджеров» газеты «Коммерсант».

Ранее в понедельник источник в правоохранительных органах сообщил, что журналист Тамерлан Бигаев подозревается в вымогательстве у главы Ростеха Сергея Чемезова.

Напомним, Чемезов является потерпевшим по делу о вымогательстве. Подозреваемыми по делу стали коммерческий директор Ксении Собчак Кирилл Суханов и экс-главред журнала Tatler Ариан Романовский.