Коммерческого директора Собчак подозревают в вымогательстве у главы Ростеха

ТАСС: Потерпевшим по делу директора Собчак о вымогательстве является глава Ростеха Чемезов

Глава Ростеха Сергей Чемезов является потерпевшим по делу о вымогательстве в отношении коммерческого директора Ксении Собчак Кирилла Суханова и бывшего главного редактора журнала Tatler Ариана Романовского.

В материале дела уточняется, что обвиняемые в целях незаконного обогащения вступили в предварительный сговор, направленный на совершение вымогательства у Чемезова, передает ТАСС. Отмечается, что Суханов и Романовский вымогали 11 млн рублей. Деньги у Чемезова вымогали за удаление постов в Telegram-канале «Тушите свет».

Также отмечается, что Суханов свою вину не признал.

«Суханов обвиняется в тяжком преступлении, регистрации в России не имеет, может скрыться от следствия, вину в преступлении не признал», – заявил следователь в обосновании своего ходатайства.

Ранее источник в правоохранительных органах сообщил о том, что телеведущая Ксения Собчак стала подозреваемой по делу о вымогательстве у госкорпорации «Ростех».

Напомним, в загородном доме Собчак в подмосковном коттеджном поселке Горки-8 провели обыски по делу коммерческого директора журналистки Кирилла Суханова. Самого Суханова задержали во вторник.

Согласно данным источников в правоохранительных органах, Суханов является фигурантом дела о вымогательстве у чиновников и бизнесменов через Telegram-каналы.

Известно, что речь идет о Telegram-каналах «Закулисный шептун», «Сибирский говорун», «Как-то вот так», «Политбюро 3.0» и «Волга brief», передает РИА «Новости».

Уточняется также, что среди заявителей по делу и один из топ-менеджеров Ростеха.

Также по делу Суханова был задержан бывший главред журнала «Татлер» Ариан Романовский.

Сообщалось, что у самой Собчак нет никакого статуса по этому уголовному делу.