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ВС России предотвратили порядка пяти попыток ВСУ прорваться на Запорожском направлении
Председатель движения «Мы вместе с Россией» Рогов заявил о пяти попытках прорыва украинскими военными
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Российские военные за четыре дня предотвратили около пяти попыток прорыва со стороны украинских военнослужащих на Запорожском направлении, сообщает председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
По его словам, все попытки ВСУ пройти оборону российских военных были провалены. При этом ВСУ понесли потери – десятки погибших, уничтоженная бронетехника и танки, передает «Комсомольская правда».
Ранее Генштаб ВСУ признал наступление ВС России на нескольких направлениях.
До этого российские войска уничтожили склад боеприпасов реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS в Запорожской области, а также две установки РСЗО ВСУ «Град» в Харьковской области.
Киев жалуется на ремонт западной артиллерии
NYT: В каждый момент времени треть отправленных на Украину западных гаубиц находится в нерабочем состоянии
Артиллерия, которую страны Запада передают Украине, очень часто ломается или повреждается, треть гаубиц постоянно оказывается в нерабочем состоянии, сообщили чиновники в США и на Украине.
Поврежденные вооружения ремонтируют в Польше, это обслуживание техники стало приоритетом для европейского командования Пентагона. Киев жалуется на то, что ремонт следовало бы осуществлять ближе к зоне боевых действий, чтобы быстрее возвращать технику на фронт, передает РИА «Новости» со ссылкой на New York Times.
Издание пишет, что в каждый конкретный момент времени примерно треть западных гаубиц, отправленных на Украину, находится в неприемлемом для использования состоянии, в том числе из-за их интенсивного применения.
NYT: ВСУ понесли большие потери под Артемовском в ДНР
Врачи зафиксировали около 240 раненых украинских военнослужащих за сутки в боях под Артемовском в Донецкой народной республике, пишет The New York Times.
По информации издания, 25 ноября врачи насчитали около 50 раненых, при этом накануне число получивших ранения достигло 240, вследствие чего украинское командование направило мощное подкрепление в проблемный район, а именно силы спецназначения и теробороны, передает ТАСС со ссылкой на The New York Times.
Ранее Генштаб ВСУ признал наступление ВС России на нескольких направлениях.
До этого российские войска уничтожили склад боеприпасов реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS в Запорожской области, а также две установки РСЗО ВСУ «Град» в Харьковской области.
ВС России уничтожили склад боеприпасов РСЗО HIMARS в Запорожской области
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Российские войска уничтожили склад боеприпасов реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS в Запорожской области, а также две установки РСЗО ВСУ «Град» в Харьковской области, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
По данным Минобороны, опубликованным в Telegram-канале ведомства, ВС России в районе населенного пункта Кушугум Запорожской области уничтожили склад боеприпасов реактивной системы залпового огня HIMARS.
Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены две украинские установки РСЗО «Град» возле населенного пункта Липцы Харьковской области.
Кроме того, средствами ПВО за сутки сбито три беспилотника в районе населенного пункта Червоный Чабан Херсонской области. Кроме того, перехвачено четыре реактивных снаряда РСЗО «HIMARS» возле поселка Мирное Херсонской области, сообщил Конашенков.
Также авиация, ракетные войска и артиллерия за сутки поразили пять пунктов управления ВСУ в Чугуеве Харьковской области, Северске, Краматорске, Ямполь и Редкодубе ДНР, а также пункт временной дислокации националистического формирования в Еленоконстантиновке Запорожской области.
Кроме того, были нанесены удары по 56 артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живая сила и военная техника в 158-ми районах.
Ранее высокоточным ударом в Харьковской области уничтожено до 200 боевиков ВСУ из Польши.
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Путину рассказали о деятельности украинских спецслужб против родственников участников СВО
Мать погибшего офицера, заместитель председателя правительства Еврейской автономной области Мария Костюк рассказала на встрече с президентом Владимиром Путиным, как украинские спецслужбы в чатах и социальных сетях используют родственников российских военнослужащих, выманивая у них данные военнослужащих и места дислокации войск.
«Они убеждают их, играя на их тревожности, бьют их в самую болевую, в жизненную точку, в том, что они должны разговаривать со своими сыновьями, чтобы те сдавались в плен, оставляли место службы, уходили с военных действий. Они их убеждают таким образом, чтобы они приезжали туда, обещая отдать сына из плена или обещая отдать тело. Они пишут мамочкам в чатах, общаясь с ними, как мамочки», – приводятся слова Костюк на сайте Кремля.
По ее словам, поддавшись влиянию украинских провокаторов, мамы российских военнослужащих пишут действующий телефон сына, когда он там находится, после чего в это место прилетает украинская ракета.
«Они, переписываясь в этих чатах, пишут, где конкретно дислоцируется та часть или рота, в которой находится их сын. А потом туда прилет. Гибнет ее сын и еще сыновья, чьи-то мужья, братья, отцы. Это страшно, я понимаю, что с мамочками надо работать. Мы готовы помогать в этой ситуации. Но здесь, мне кажется, без такого очень важного ведомства, как министерство обороны, не обойтись», – заявила мать погибшего офицера.
Костюк призвала пресекать на корню подобные ситуации, проводить большую разъяснительную работу с родственниками, «спасать мам», помогать им, поддерживать их в том, что на самом деле все не так, совершенно все по-другому.
Напомним, президент в пятницу встретился с матерями, чьи сыновья мобилизованы для участия в спецоперации, ушли туда добровольцами или служат как контрактники или кадровые военные.
Мария Костюк с апреля 2021 года занимает должность заместителя председателя правительства Еврейской автономной области. Ее сын Андрей служил в ВС России в звании старшего лейтенанта, погиб в зоне проведения СВО. 1 ноября газета ВЗГЛЯД опубликовала интервью с Марией Костюк, в котором она рассказала о гибели своего сына-офицера в СВО и о том, что дает ей силы пережить это горе.
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Высокоточным ударом в Харьковской области уничтожено до 200 боевиков ВСУ из Польши
ВКС России уничтожили 200 боевиков по трем пунктам временной дислокации польских наемников в Харьковской области, сообщил официальный представитель Минобороны России, генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
По данным, размещенным в Telegram-канале Минобороны, высокоточным ударом ВКС России уничтожены 200 польских наемников ВСУ в районе населенного пункта Великие Хутора Харьковской области.
Ранее Минобороны сообщило, что российские войска за сутки уничтожили более 260 украинских военных на четырех направлениях.
Путин велел увеличить производство нужной армии России продукции
Путин поставил задачу нарастить производство и поставки по всей номенклатуре необходимой российской армии продукции
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Требуется увеличить производство и поставки по всей номенклатуре востребованной российской армией продукции, заявил президент России Владимир Путин на торжественном мероприятии к 15-летию Ростеха.
Путин призвал четко и качественно выполнять целевые задания государства в указанные сроки. Он назвал задачей номер один снабжение российской армии, в первую очередь – участников спецоперации на Украине, всем необходимым, передает РИА «Новости».
Путин подчеркнул, что опыт противодействия западной военной технике необходимо использовать для повышения качества, надежности и боевых характеристик российской военной продукции. Путин указал на необходимость поощрять российскую конкуренцию между предприятиями, а также «пускать в серию лучшие образцы военной техники на основе тех, которые уже действуют, работают, воюют и подтверждают свои характеристики».
Глава российского государства рекомендовал главам предприятий усилить социальную поддержку сотрудников, включая премирование лучших специалистов и рабочих. Путин поблагодарил трудовые коллективы за самоотдачу и патриотизм.
Он сообщил, что заводы десятков регионов России работают с максимальной загрузкой, «в несколько смен». Их работа даст уникальный толчок для развития высокотехнологичных сфер, в том числе гражданских, заявил Путин. Он заверил, что «все решения по поддержке предприятий будут принимать максимально быстро».
«Люди трудятся ударно, равняясь на наших предков, на великие традиции многих поколений наших мастеров-оружейников, которые делом доказали, что русское оружие – это оружие победы», – приводит слова президента ТАСС.
Напомним, Путин сообщил, что российская промышленность активно работает над обеспечением беспилотниками всех подразделений на передовой. Он заверил, что Министерство обороны России старается наладить работу по снабжению армии так эффективно, как это возможно, и с учетом времени года.
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Международная федерация хоккея объявила выговор ФХР за поддержку спецоперации
Дисциплинарный совет Международной федерации хоккея (IIHF) объявил выговор Федерации хоккея России (ФХР) за нарушение кодекса этики организаций, сообщили в федерации.
Отмечается, что ФХР якобы в марте направила в клубы Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) инструкции по поддержке спецоперации России на Украине.
В заявлении говорится, что выговор заключается в том, что Федерация хоккея России должна была бдительно следить за поведением команд, но этого не сделала, передает РИА «Новости».
Комиссия выяснила, что ФХР не предоставила доказательств того, что клубы и лиги предприняли какие-либо действия для ограничения акций по поддержке спецоперации.
Организация была признана виновной за нарушение нескольких статей.
Путин оценил ситуацию со снабжением и питанием мобилизованных
Министерство обороны России старается наладить работу по снабжению армии так эффективно, как это возможно, и с учетом времени года, эту тему обсуждаем ежедневно, сообщил президент России Владимир Путин на встрече с матерями военных, участвующих в СВО.
Путин отметил, что ему было приятно услышать, что ситуация со снабжением и питанием наладилась, но вопросы остаются. По его словам, Министерство обороны старается наладить эту работу так эффективно, как это возможно, с учетом и времени года, передает ТАСС.
Президент сказал, что встречи с руководством министерства обороны происходят практически каждый день.
«Я практически каждый день об этом говорю им. <…> Посмотрим, что там будет происходить в ближайшие дни, но я пометил это для себя», – пообещал матерям военнослужащих президент.
Путин в пятницу встречается с матерями военнослужащих – участников специальной военной операции. Встреча проводится в преддверии Дня матери, который отмечается в России в последнее воскресенье ноября.
На встречу приглашены мамы, сыновья которых – мобилизованные, добровольцы, контрактники и кадровые военные – служат в рядах Российской армии и находятся либо непосредственно в зоне проведения СВО, либо проходят тактическую подготовку и боевое слаживание.
Одна из участниц встречи, замглавы правительства Еврейской автономной области Мария Костюк рассказала газете ВЗГЛЯД о гибели своего сына-офицера в СВО, а также о том, как она переживает потерю.
Минобороны сообщило о возвращении девяти российских военных с подконтрольной Украине территории
С подконтрольной Киеву территории в результате переговорного процесса возвращены девять российских военных, сообщили в Минобороны России.
По сообщению российского военного ведомства, 26 ноября с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены девять военнослужащих ВС России, им в плену грозила смертельная опасность, передает ТАСС.
Всех доставят в Москву самолетами военно-транспортной авиации ВКС России для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях.
Ранее сообщалось, что в результате переговоров с контролируемой киевскими властями территории вернулись 50 российских военнопленных.
В Энергодаре опровергли сообщения о планах ВС России «уйти из города»
Власти Энергодара опровергли фейки украинских СМИ о «планах России» уйти из города
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Территория Запорожской АЭС по-прежнему остается под контролем российских военных, которые обеспечивают станции полную безопасность, заверили в администрации Энергодара.
В Telegram-канале администрации города отмечается, что подконтрольные Киеву СМИ активно распространяют фейки, чья информация не соответствует действительности. «Эксплуатационная безопасность атомной станции обеспечивается в полном объеме. Во многом благодаря ее персоналу, понимающему, что это территория России всерьез и надолго», – заявлено в сообщении.
Напомним, украинские войска продолжают обстрелы Запорожской АЭС. Россия предупредила международное сообщество о том, что на ЗАЭС есть риск атомной аварии. При этом МАГАТЭ заявило о «некритичных для ядерной безопасности повреждениях на ЗАЭС».
Неделей ранее в результате обстрелов Запорожской АЭС на станции были повреждены резервуары для хранения конденсата, что привело к нерадиоактивной утечке.
Командир спецназа «Ахмат» рассказал о ситуации на линии соприкосновения в ЛНР
Подразделения 2-го армейского корпуса Народной милиции ЛНР и бойцы спецназа «Ахмат» ежедневно продвигаются вперед, российские дроны-камикадзе наносят большие потери ВСУ, сообщил командир подразделения спецназа «Ахмат», замкомандующего 2-го армейского корпуса Народной милиции ЛНР Апты Алаудинов.
По его словам, штурмовые группы ежедневно продвигаются вперед, не давая инициативы противнику, такую возможность дает организованная линия обороны.
«То есть в сутки 50 метров, 100 метров, не имеет значения, хоть сколько-то, но мы отбираем у противника. Это постановка задач перед командирами отрядов непосредственно на передовой и нашими бойцами. Если бы мы остановились и сели в глухую оборону, то противник бы каждый день пытался наступать и у нас что-то отбирать», – приводит ТАСС слова Алаудинова.
Также командир спецназа «Ахмат» подчеркнул, что российские дроны-камикадзе в ЛНР и ДНР, ежедневно наносят украинским войскам большие потери и в технике, и в живой силе.
«Вот эти РСЗО HIMARS, что они сюда направляли, они ежедневно выбиваются из строя как на луганском, так и на донецком направлении, то есть наши беспилотники, именно дроны-смертники, они каждый день выбивают дальнобойные пушки М777 и другие РСЗО, которые есть у них», – заявил Алаудинов.
Ранее в Министерстве обороны России сообщили, что во время спецоперации на Украине были остановлены попытки ВС Украины атаковать в направлении населенного пункта Новоселовское Луганской народной республики.
Экс-замглавы МЧС не исключил каскадного обрушения энергосистемы Украины
Экс-замглавы МЧС Фалеев указал на возможность каскадного обрушения энергосистемы Украины в результате ракетных ударов
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Российские ракетные удары по объектам украинской энергосистемы могут привести к ее каскадному обрушению, сообщил бывший замглавы МЧС России, лауреат премии правительства России в области науки и техники Михаил Фалеев.
Фалеев подчеркнул, что система «давно не совершенствовалась». В случае каскадного обрушения Украине грозит «полный паралич» в системе военного управления. Однако, как отметил Фалеев, украинская энергосистема, будучи советской по происхождению, отличается региональной закольцованностью, ремонтопригодностью, в ней используются универсальные агрегатные элементы – все это является положительными факторами с точки зрения ее устойчивости, передает РИА «Новости».
Напомним, в среду после российских ударов по энергетической инфраструктуре страны большая часть Украины осталась без света. Все АЭС Украины, а также большая часть ТЭС, ТЭЦ и ГЭС на время перестали работать.
Киев обратился к странам Запада с просьбой предоставить высоковольтное оборудование. Однако эксперты указывают, что на постсоветском пространстве используют трансформаторы на 750 кВ и 330 кВ, а в Европе – 400 кВ и 220 кВ.
Кадыров опубликовал фото со встречи с Путиным
Кадыров рассказал о встрече с Путиным и опубликовал фото с президентом
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Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал о встрече с президентом России Владимиром Путиным, обсуждались вопросы участия чеченских подразделений в специальной военной операции на Украине.
Кадыров в соцсети «ВКонтакте» сообщил, что доложил Путину об успешном укомплектовании в регионе новых подразделений Минобороны и Росгвардии бойцами, которые имеют опыт боевых действий. Кадыров указал, что на передовой они выполняют ряд стратегических задач командования спецоперацией. Кроме того, он проинформировал президента о снабжении, оснащенности техникой, тактических возможностях подразделений.
Как сообщил глава Чечни, Путин отметил вклад региона в проведение спецоперации и поблагодарил чеченских бойцов. Путин заявил, что Россия – «страна сплоченных патриотов, которая справляется с западными нападками как единая большая и дружная семья», заявил Кадыров. Кадыров выразил уверенность, что Россия одержит победу в этой «борьбе с неонацизмом и натовской агрессией».
Кадыров также опубликовал в соцсетях фото со встречи с Путиным.
Напомним, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что Путин провел рабочую встречу с Кадыровым. Он передал Кадырову содержание своей беседы с жительницей Чечни Жарадат Агуевой, у которой двое сыновей служат в зоне СВО.
Зеленский раскритиковал «пункты несокрушимости» в Киеве
Зеленский сообщил о большом количестве жалоб на работу «пунктов несокрушимости» в Киеве
Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал местные власти за плохую организацию «пунктов несокрушимости» – пунктов оказания базовых услуг на случай длительных отключений электроэнергии.
Зеленский в видеообращении, опубликованном в Telegram, признал, что «не везде местные власти поработали качественно». По его словам, больше всего жалоб поступило в Киеве – в городе всем необходимым обеспечены только пункты на железнодорожном вокзале и организованные на базе госслужбы чрезвычайных ситуаций, передает РИА «Новости».
Всего на Украине создали свыше 4 тыс. «пунктов несокрушимости». Украинские власти планируют, что круглосуточные «пункты несокрушимости» создадут при всех администрациях, а также школах и зданиях МЧС. Там должны быть вода, свет, мобильная связь, интернет, а также информация о ближайших работающих АЗС, банковских отделениях, аптеках, магазинах.
Напомним, гендиректор украинского энергохолдинга ДТЭК Александр Фоменко сообщил, что в Киеве есть возможность обеспечить жителям только 30% потребления электроэнергии, сет дают на три-четыре часа с перерывом в восемь часов.
Бывший американский сенатор обвинил ВСУ в военных преступлениях
Экс-сенатор от штата Вирджиния Блэк заявил, что расстрел в Макеевке российских пленных не первое преступление ВСУ
Недавний расстрел солдатами Вооруженных сил Украины (ВСУ) российских пленных стал не первым подобным проявлением жестокости украинских военных, все они остались безнаказанными, заявил бывший сенатор США от штата Вирджиния Ричард Блэк.
По его словам, видео с расстрелом российских солдат в Макеевке, вне всякого сомнения, не постановочное, и это не первый случай, где показаны военные преступления ВСУ, передает RT.
Он напомнил о приказе главы «Мобильного госпиталя» Геннадия Друзенко кастрировать раненых российских пленных, подчеркнув, что власти Киева оставили без внимания «это шокирующее, кошмарное военное преступление».
Блэк также рассказал о видео с лагерем военнопленных, который находился под контролем украинцев. Туда свозили российских военных с поля боя, пленных, а потом просто подходили к ним и простреливали ноги.
Ранее заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак заявил, что расстрел российских военнопленных в Макеевке является военным преступлением Вооруженных сил Украины (ВСУ), которое должно быть тщательно расследовано, как и любой другой случай нарушения прав человека.
Между тем, прокуратура Украины возбудила уголовное дело против расстрелянных в Макеевке российских военных, их обвинили в вероломстве и нарушении законов войны, по мнению ведомства, россияне имитировали сдачу в плен.
В Сети опубликовали несколько роликов с расправой над безоружными российскими военнопленными. Минобороны России сообщило, что ВСУ расстреляли свыше 10 российских военных выстрелами в голову. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту массового расстрела представителями ВС Украины пленных российских военнослужащих на основании распространенного в интернете видео.
Правозащитник доктор Рохини Хаар в New York Times подтвердила, что убийство бойцами Вооруженных сил Украины российских военных, которые сдались в плен, подпадает под Римский статут Международного уголовного суда.
Напомним, бывший украинский солдат рассказал, что российских военнопленных в Макеевке расстреляли бойцы 80-й бригады Вооруженных сил Украины, бригада тесно сотрудничает с НАТО и была «под опекой» американских морпехов.