Захарова уличила главу МИД ФРГ в незнании географии

Глава МИД Германии Анналена Бербок допустила ошибку, когда в своей речи предлагала задуматься о том, какими будут в ближайшие годы последствия для страны, «которая находится за сотни тысяч километров», заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Длина окружности Земли по меридиану или по экватору – примерно 40 тыс. километров. Так что, возможно, речь идет о Луне. До нее от Земли как раз почти 400 тыс. километров», – написала Захарова в своем Telegram-канале.

Она также добавила, что «это серьезная заявка на соперничество с Лиз Трасс. Неудивительно, Анна/Лена Бербок тоже училась в Англии – в 2005 году она получила степень магистра международного публичного права в Лондонской школе экономики и прошла стажировку в Британском институте международного и сравнительного права. Британское образование – это, конечно, нечто».

Ранее Бербок заявила, что «сегодня наступил момент, когда мы все должны честно спросить себя: какими будут в ближайшие годы последствия для моей страны? Но вместе с тем: какими будут последствия для страны со мной по соседству или для страны, которая находится за сотни тысяч километров?»

Напомним, в Сети раскритиковали заявление Бербок о том, что президент России Владимир Путин «упускает шанс» остановить конфликт на Украине.