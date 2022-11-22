Собчак опровергла сообщение об увольнении Суханова из компании

Сообщение об увольнении с поста гендиректора компании «Осторожно Media» Кирилла Суханова не соответствует действительности, заявила Ксения Собчак.

Собчак в своем Telegram-канале заявила, что не комментирует «бесконечный поток фейков» на эту тему, и заявила, что новости об уходе Суханова из компании – «очередная ложь».

Суханов остается на месте, он важный сотрудник, и вернется на свою работу. На данный момент его обязанности перераспределили между другими сотрудниками, и все изменения носят «технический характер», это нужно, чтобы они могли продолжать работу.

Она уточнила, что находящийся в СИЗО сотрудник не может подписывать юридические документы как генеральный директор, и все должны понимать это.

Собчак подчеркнула, что продолжает делать все возможное для освобождения сотрудников. О ситуации в курсе и сам Суханов, заключила она.

Ранее источник сообщал, что Суханов якобы уволен с должности коммерческого директора компании «Осторожно Media».