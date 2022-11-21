«Новые люди» назвали направления деятельности партии в ДНР

Официальное открытие регионального отделения «Новых людей» в ДНР планируется на начало декабря

В минувшие выходные в Донецке прошел учредительный съезд партии «Новые люди» для подготовки всех документов, необходимых для официального открытия регионального отделения на территории ДНР. В его проведении принял участие депутат Государственной думы от партии Антон Ткачев.

По итогам съезда выбран председатель регионального совета и секретарь, а также избраны члены контрольно-ревизионной комиссии. Следующий этап – подготовка необходимой инфраструктуры и рабочих мест. Официальное открытие регионального отделения партии «Новые люди» в ДНР запланировано на начало декабря, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

«Сейчас главная задача – определиться с направлениями работы и понять, что первостепенно для жителей. В этот раз посетил детские дома и школу в Донецке. Обсуждали там как насущные бытовые проблемы и потребности образовательных учреждений, так и вопросы интеграции с российским законодательством, – рассказывает Ткачев.

«Пока же, до официального старта работы реготделения, продолжаем помогать с доставкой гуманитарных грузов. В эти выходные при посещении детских домов Шахтерска и Харцызска передали туда стиральные машины, гладильные доски, пылесосы, сладости, а также проекторы с мультимедийными досками для комфортного дистанционного обучения детей», – добавил он.

Основные задачи и планы регионального отделения «Новых людей» озвучат на официальном открытии, однако, уже сейчас можно назвать несколько направлений деятельности.

«Во-первых, это помощь гражданам по обмену документов – паспортов, регистрации недвижимости, водительских прав и многих других. Второе – продолжение гуманитарной помощи на освобожденных территориях и реализация систематических проектов по восстановлению инфраструктуры, в том числе поддержка сельского хозяйства региона. Четверное направление работы – формирование бизнес-миссии на территории ДНР с участием российских предпринимателей», – добавил депутат.

«И, наконец, совместные образовательные проекты с университетами и школами нового региона. В частности – реализация на территории ДНР всероссийской программы молодежного предпринимательства «Я в деле», инициатором которой выступила в начале этого года партия «Новые люди», – пояснил Ткачев.

На сегодняшний день «Новые люди» – единственная политическая партия, которая регистрирует региональное отделение именно таким образом: на территории, где и будет проходить работа, что является, по мнению Ткачева, не формальностью, а юридически значимым действием.