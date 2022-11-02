Эксперт: Запад предлагает Украине ненужную ей электроэнергию

Европейские политики говорят, что ЕС готов направлять на Украину электроэнергию. Но Украина может и сама вырабатывать электричество, у нее после российских ракетных ударов возможности распределять ее сильно ограничены, заявил газете ВЗГЛЯД политолог, член Экспертного клуба «Дигория» Гарник Туманян.

Высокоточные удары Вооруженных сил России по энергетической инфраструктуре Украины направлены в первую очередь на изматывание противника, говорит Туманян. При этом, по его словам, Россия практически не наносит удары по объектам, генерирующим электроэнергию, целями является инфраструктура, обеспечивающая трансформацию и распределение электроэнергии.

«Такой подход преследует несколько целей. Во-первых, мы осложняем снабжение ВСУ по железной дороге. Составы, как правило, работают на электрической тяге, а в условиях отсутствия электроэнергии дизельные тепловозы не могут стать полноценной заменой в силу своих конструктивных особенностей. К тому же европейцы не могут поставлять на Украину свои электропоезда из-за разницы в ширине колеи», – сказал он.

Во-вторых, создаются проблемы для тылового обеспечения ВСУ, которые без электричества лишаются производственно-ремонтной базы, добавил эксперт.

«На фоне этих проблем у Киева европейские политики решили сыграть в привычный популизм, даже не вникая в суть проблемы: еврокомиссар по энергетике заявила, что ЕС готов направлять на Украину электроэнергию. Но дело в том, что Украина может и сама вырабатывать электричество, только возможности распределять его уже сильно ограничены, в том числе и в случае поставок электроэнергии из Евросоюза», – заключил он.

Напомним, в понедельник ВС России продолжили воздействие на объекты энергетической инфраструктуры Украины. В результате новой волны ударов ракетами и дронами повреждены 18 объектов в десяти регионах страны. Систематические удары по энергетической инфраструктуре Украины наносятся с начала октября. Наиболее мощные атаки фиксировались 10 октября, 17 и 18 октября, а также 31 октября.