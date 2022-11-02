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США сообщили о переговорах с Россией по поводу работы посольств
Пресс-секретарь Госдепа Прайс сообщил о контактах США и России по поводу снятия части ограничений с посольств
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США и Россия поддерживают контакты по поводу снятия части ограничений, затрудняющих работу их посольств, сообщил пресс-секретарь Госдепа Нед Прайс.
Прайс отметил первостепенное значение «дееспособности» американского посольства в Москве. По его словам, в период конфликта необходимо иметь возможности для переговоров. Однако Прайс подчеркнул, что посольство в Москве не обсуждает ситуацию на Украине. «Мы ясно дали понять, что ничто об Украине без Украины», – приводит его слова РИА «Новости».
Отвечая на вопрос о том, будут ли обсуждать на полях саммита G20 проблему работы посольства, Прайс ответил, что не ждет подобных переговоров. Он заявил: «Я не ожидаю, что будут обсуждения между США и Россией в контексте G20».
Напомним, официальный представитель МИД Мария Захарова отмечала, что американские дипломаты в Москве занимаются «медиа-безумием» вместо своих прямых обязанностей. Как заявила Захарова, сотрудники посольства США «в промышленных масштабах клепают видеоролики про российское руководство и политиков, публикуют «веселые картинки», а в перерывах изучают московские улицы после ударного «отдыха».
Взрывы произошли в нескольких городах Украины
СМИ и местные власти сообщают о взрывах в Полтаве, Николаеве, Никополе и Харькове
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В Полтаве, Николаеве, Никополе и Харькове произошли взрывы, в ряде регионов Украины объявлена воздушная тревога, сообщают украинские СМИ и местные власти.
Глава военной администрации Полтавской области Дмитрий Лунин сообщил в Telegram, что «в Полтаве были слышны взрывы». Украинские СМИ также сообщают о взрывах в Николаеве (Николаевская область) и Никополе (Днепропетровская область). Вечером 31 октября сообщалось о взрыве в Харькове, передает РИА «Новости».
Сообщалось о воздушной тревоге в Винницкой, Кировоградской, Николаевской, Черкасской, Днепропетровской, Полтавской, Харьковской и Сумской областях. Позднее во всех этих регионах тревога была отменена. Однако еще через некоторое время воздушная тревога вновь была объявлена ночью в Днепропетровской, Полтавской, Харьковской и Сумской областях, передает ТАСС.
Напомним, в понедельник практически во всех украинских регионах объявили воздушную тревогу в связи с российскими ракетными ударами. Власти Украины признали повреждение 18 объектов в десяти регионах страны, в основном – объектов энергетики, сотни населенных пунктов в семи областях лишились электричества. Минобороны сообщило о поражении всех целей нового ракетного удара по системе энергетики Украины.
Эксперт Юшков: Запад скрыл от России улики на месте взрыва «Северных потоков»
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Газпром наконец смог оценить масштабы и характер повреждений «Северных потоков». Однако затяжка с допуском наших специалистов на место событий указывает на попытку западных спецслужб скрыть улики, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков, комментируя сообщения президента Владимира Путина о степени повреждения «Северных потоков».
«По прошествии большого количества времени Газпром, наконец, допустили к месту взрывов газопроводов. По всей видимости, речь идет о шведской акватории, где произошел подрыв «Северного потока – 1». Именно на него, скорее всего, и был нацелен теракт», – сказал Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности.
«Нам также стало известно, что «Северный поток –2» поврежден в двух местах, но не критично, поскольку мы не видели разгерметизации труб. Причем повредился он осколками «Северного потока – 1». Возможно, повреждена бетонная обшивка, но не сам металл», – рассуждает собеседник.
«Становится ясно, что ремонтные работы будут очень долгими и дорогостоящими. И если решение о восстановлении будет принято, нам придется обследовать газопровод в шведской, датской и немецкой акваториях», – продолжил Юшков.
«Кроме того, очевидно, что европейцы совершенно не настроены на сотрудничество. Да, они допустили Газпром к обследованию, но сделано это спустя долгое время. Видимо, никаких улик мы там уже не найдем. Все придется оценивать по косвенным признакам. Нельзя исключать, что западные спецслужбы все доказательства уже собрали и скрыли. Ведь если бы им нечего было опасаться, то России бы разрешили сразу приступить к осмотру», – предполагает собеседник.
«При этом европейцы просто ничего не говорят об инциденте, заняли позицию страуса, «спрятав голову в песок». Так что рассчитывать на объективное расследование или на то, что страны захотят принять участие в восстановлении труб, пока не стоит», – заключил Юшков.
Ранее президент России Владимир Путин рассказал, что Газпром допустили к обследованию места подрыва «Северных потоков». По словам главы государства, глава Газпрома Алексей Миллер «доложил с утра, что обследовали». На месте взрыва обнаружены две воронки три и пять метров глубиной. Как рассказал президент, «вырвало трубу длиной 40 метров, всего трубы разошлись на 259 метров».
«Вот этот кусок трубы, который был вырван. Его изогнуло на 90 градусов и отбросило на 40 метров в сторону «Северного потока – 2», который тоже оказался поврежденным. Видимо, и этим взрывом, и этими осколками, остатками этой трубы», – сказал Путин.
Президент подчеркнул, что «это очевидный теракт». России ситуацию «трудно контролировать», поскольку речь идет об особой экономической зоне Дании, Швеции, Германии. По словам Путина, в Европе «рот закрыли, молчат, как будто так оно и надо, несмотря на то, что это реально подрывает в корне их интересы».
26 сентября на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2» произошли теракты. Пресс-секретарь главы России Дмитрий Песков заявлял, что расследование ведут без взаимодействия с российской стороной, чтобы продвигать удобную для Запада версию.
Ранее газета ВЗГЛЯД писала, кто мог стоять за взрывами на «Северных потоках». Позднее, когда появились фото и видео разрушенных участков, газета ВЗГЛЯД объясняла, почему Россия заявляет, что проще построить новый газопровод в Черном море, чем ремонтировать подорванные трубы «Северных потоков» в Балтийском море.
Позже в западных интернет-СМИ появилась информация от основателя файлообменников Megaupload и Mega Кима Доткома о том, что бывший премьер-министр Великобритании Лиз Трасс могла отправить сообщение госсекретарю США Энтони Блинкену после теракта на «Северных потоках» с текстом: «Все сделано».
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Минобороны: В результате массированного удара существенно нарушено управление и тыловое обеспечение группировок ВСУ
В ходе нанесения накануне массированного удара высокоточным оружием большой дальности по объектам систем управления, энергетики и связи Украины было нарушено управление группировками ВСУ и их тыловым обеспечением, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Также существенно затруднены перевозки в районы боевых действий железнодорожным транспортом и нарушено производство на предприятиях ВПК Украины, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
Ранее министр обороны Сергей Шойгу заявил, что Российская армия эффективно снижает военный потенциал Украины, поражая объекты критической инфраструктуры.
Запад в СБ ООН не смог опровергнуть причастность к нападению на Севастополь
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На заседании СБ ООН страны Запада не смогли прямо опровергнуть заявления Москвы о том, что атаку на Севастополь украинцы совершили при помощи западных кураторов, сообщил первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский.
Полянский заявил в Telegram, что в понедельник в СБ ООН состоялось «сразу два любопытных заседания». Первое «созвали западники» по поводу выводов Международной организации гражданской авиации (ИКАО) в связи с экстренной посадкой самолета Ryanair в Минске в 2021 году.
ИКАО сначала подтвердила версию официального Минска об угрозе взрыва на лайнере, но «западники» вынудили организацию пересмотреть ее же выводы и скорректировать доклад. Заседание СБ страны Запада использовали для политических нападок на Минск и Москву, сообщил Полянский.
Второе заседание созвала Россия после нападения Украины на Севастополь. Россия объяснила свое решение приостановить участие в «зерновой сделке» и раскрыла «статистику по выполнению самой сделки». В ответ российская сторона не услышала прямых опровержений того, что атаки совершили украинцы при помощи своих западных кураторов. Страны Запада попытались возложить на Россию вину «за ситуацию вообще». Как сообщил Полянский, развивающиеся страны высказывались осторожно.
«На мой взгляд, ни одно из этих двух заседаний западники не могут записать себе в актив. Их «двойные стандарты» и конфронтационный настрой были видны «невооруженным взглядом». С фактами они работать совсем разучились, предпочитая оперировать домыслами, штампами и голословными обвинениями. Сказывалась и усталость – в конце октября мы их своими заседаниями по Украине явно измотали», – заявил дипломат.
Напомним, украинские беспилотники для атаки на российские корабли и инфраструктуру, задействованные в реализации «зерновой сделки», воспользовались коридором, по которому вывозится зерно. Россия приостановила участие в сделке.
Зеленский и Фиала подписали декларацию о членстве Украины в НАТО
Зеленский и премьер Чехии Фиала подписали совместную декларацию для ускорения вступления Украины в НАТО
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Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что подписал с главой правительства Чехии Петром Фиалой совместную декларацию о членстве Украины в НАТО, которая должна ускорить интеграцию в альянс.
Зеленский на брифинге, видеозапись которого опубликована в Telegram, сообщил, что с премьером Чехии подписан ряд важных документов. Он особенно отметил декларацию о членстве в НАТО. По словам украинского президента, для Киева «это первый такой документ», подписанный для «ускорения евроатлантической интеграции». Документ, по словам Зеленского, закрепляет курс на развитие сотрудничества, чтобы «обеспечить стандарты НАТО» на Украине. Украина планирует подписать подобные документы и с другими государствами, передает РИА «Новости».
Напомним, Зеленский сообщил о заявке Украины на ускоренное вступление в НАТО. После того как Киев не дождался встречных шагов со стороны альянса, в Киеве взялись за разработку альтернативы членству в НАТО.
Турция, Украина и ООН приостановили движение кораблей по зерновому коридору
Турция, Украина и ООН не запланировали движение кораблей по зерновому коридору на ближайшие сутки
Гуманитарный коридор в Черном море не будет работать 2 ноября, об этом говорится в сообщении представительства ООН в Совместном координационном центре (СКЦ) в Стамбуле.
«Секретариат ООН в СКЦ сообщает, что делегации Украины, Турции и ООН договорились не планировать движения судов в рамках Черноморской инициативы 2 ноября», – цитирует заявление центра ТАСС.
Там указали, что 1 ноября прошло 36 инспекций находящихся в турецких водах судов.
Во вторник президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган обсудили «зерновую сделку».
Пушилин заявил о продвижении союзных сил на Угледарском направлении
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Временно исполняющий обязанности Донецкой народной республики Денис Пушилин сообщил, что союзные силы продвигаются на Угледарском направлении.
Продвигаемся, сказал он ТАСС.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, что российские войска после артиллерийской и воздушной подготовки, в которой принимала участие в том числе и ТОС «Солнцепек», перешли в наступление на участке фронта от Угледара и вокруг Авдеевки. В наступлении принимают участие части и соединения 29-й общевойсковой армии, 68-го армейского корпуса ВС РФ и Народной милиции ДНР.
Между тем донецкий депутат Владислав Бердичевский в комментарии газете ВЗГЛЯД назвал основные сложности наступления на Угледар.
Пушилин также заявил, что Киев нарушает права военнопленных. Среди тех, кто содержался в плену на Украине, никто не сказал о человеческом отношении, подчеркнул он. По его словам, украинские власти не соблюдают никакие конвенции, никакие права человека.
Напомним, в субботу прошел обмен пленными по формуле «50 на 50». В Минобороны подтвердили, что 50 российских военных, которым грозила смертельная опасность, вернулись с подконтрольной Киеву территории в результате переговорного процесса.
Во вторник девять освобожденных из украинского плена военнослужащих ДНР и ЛНР встретились со своими семьями. Военные рассказали о пытках и издевательствах в украинском плену. С вернувшимися бойцами также пообщался Пушилин.
В районы боевых действий направлены 87 тыс. мобилизованных
Шойгу: В районы боевых действий направлены 87 тыс. мобилизованных
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Из 300 тыс. человек, призванных в рамках частичной мобилизации, 87 тыс. человек направлены в районы боевых действий, сообщил министр обороны Сергей Шойгу на селекторном совещании. Он уточнил, что они прошли дополнительную военную подготовку и боевое слаживание.
По словам Шойгу, к работе с мобилизованными привлечено порядка 3 тыс. инструкторов, получивших боевой опыт в ходе СВО, передает РИА «Новости».
Основные усилия подготовки сосредоточены на полевой выучке, умении применять средства связи, навигации и разведки, сообщил министр.
По его словам, в учебных центрах осуществляется подготовка экипажей боевых машин и танков, артиллеристов, снайперов, специалистов комплексов беспилотных летательных аппаратов, радиоэлектронной борьбы и других.
При этом министр обороны в очередной раз обратил внимание командующих войсками военных округов и Северным флотом на необходимость применения сформированных подразделений совместно с подразделениями, уже участвующими в СВО.
В соответствии с указом президента от 21 сентября в ходе частичной мобилизации призваны 300 тыс. человек, сообщил Шойгу. При этом он отметил, что «на начальном этапе имели место недостатки в деятельности военных комиссариатов». Минобороны, продолжил глава ведомства, приняло экстренные меры по улучшению организации их работы, что принесло свои результаты. Все регионы направили в воинские части установленное количество мобилизованных, добавил Шойгу.
Он напомнил, что Генеральным штабом 29 октября даны указания о завершении призыва граждан по мобилизации.
Шойгу поблагодарил депутатов Госдумы и сенаторов «за оперативное принятие законов, направленных на повышение социальной защищенности призванных граждан, за которыми сохраняются рабочие места, оказывается поддержка членам их семей».
Гражданам, призванным на военную службу по мобилизации, установлено денежное содержание в соответствии с занимаемой должностью, но не менее 195 тыс. рублей за календарный месяц, отметил министр обороны.
Президент Владимир Путин ранее сообщил, что призыв в рамках частичной мобилизации в России завершен.
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В Германии иорданец пытался зарезать беженку с Украины
Bild: В Германии иорданец напал с ножом на беженку с Украины
Беженец из Иордании в Германии напал с ножом на 21-летнюю гражданку Украины, едва не убив ее, сообщают немецкие СМИ. Уточняется, что инцидент произошел на прошлой неделе в общине Гармиш-Партенкирхен, где расположен горнолыжный курорт.
По информации таблоида Bild, 28-летний мужчина встретил девушку, работающую горничной в одном из отелей, перед ее квартирой, после чего нанес ей удар ножом. Оба проживали в одном общежитии для беженцев и знали друг друга. Мотив преступления остается неизвестным.
После нападения подозреваемый скрылся на велосипеде, полиция безуспешно разыскивала его в течение нескольких часов. Задержать иорданца удалось благодаря бдительности хозяина одного из местных ресторанов, который заметил подозрительного мужчину, несколько раз посетившего его заведение, заказав колбаски и картофель фри, передает РИА «Новости».
Прибывшие по вызову полицейские обнаружили подозреваемого в одном из хозяйственных помещений здания, он сдался без сопротивления. По информации местной полиции, пострадавшая госпитализирована, она остается в тяжелом состоянии.
Ранее уехавшая в Британию украинская гражданка заявила, что приютившая ее британка поработила ее, заставляя больше помогать по дому.
В Польше обвинили украинцев в попытках захватить Европу
Dziennik Polityczny: Европа сыта по горло украинскими беженцами
Европейские страны устали от неблагодарного поведения украинских беженцев, большинство из них желают получить прибыль за счет помощи и льгот, пишет польское издание Dziennik Polityczny.
По словам автора статьи Марека Галаша, возможностью «завоевать Европу» пользуются не те, кому срочно нужна помощь, а желающие получить прибыль, те, кто давно вынашивал план переезда на постоянное место жительства в Западную Европу, но либо не было денег на это дорогостоящее предприятие, либо он боялся, что украинский средневековый менталитет вряд ли будет терпим в любой стране цивилизованного Запада.
«Не стоило ожидать, что беженцы будут работать на экономику принимающих их стран, платить налоги и вести себя в соответствии с законом в обмен на прием и льготы. С первых же дней пребывания стало ясно, что украинцы не используют даже самых простых слов благодарности», – приводит РИА «Новости» слова Галаша.
Он подчеркнул, что с прибытием украинцев в одной только Польше увеличилось число насильственных преступлений. Автор перечислил перечень правонарушений благодарных беженцев в Польше: вынос вещей и мебели из квартир хозяев, грабежи на автострадах и автостоянках, избиения с целью ограбления, демонстративное пренебрежение национальными традициями и обычаями, разрушение архитектурных памятников, убийства.
Галаш заявил, что, помимо этого, многие украинские беженцы пытаются обвинить принявшие их государства в недостаточном гостеприимстве, стараясь получить от них еще больше послаблений и возможности уезжать на Украину и затем повторно возвращаться в Европу, не теряя льгот.
«Но сейчас наступило время расплаты. Согласно закону, украинцам, прибывшим после февраля этого года, разрешено покидать Польшу не более чем на месяц, но некоторые из них сразу потеряли свой номер PESEL после нескольких дней пребывания за границей, сообщает Gazeta Wyborcza со слов «несчастной жертвы польского режима», – напомнил автор.
Галаш в своей статье потребовал от таможенных служб Польши проводить тщательную проверку на границе, чтобы пропускать в страну только тех украинцев, которые действительно нуждаются в переезде, а не желающих «сдать свои квартиры по баснословным ценам и улететь искать лучшей жизни и дополнительной прибыли в Европе».
Напомним, Польша планирует ужесточить закон о пребывании украинских беженцев в стране, заставив их самих покрывать часть расходов.
Ранее мэр приграничного города Пшемысль Войчех Бакун заявил, что жители Украины массово приезжают в Польшу, чтобы получить социальное пособие, а затем возвращаются домой.
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Киев отказался признать более ста пленных в ЛНР
Украинская сторона не стала признавать более 100 военнопленных
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Украина отказалась признать своими более сотни военнопленных, которые сейчас содержатся в исправительных учреждениях Луганской народной республики, сообщила представитель уполномоченного по правам человека в ЛНР Алина Нечаева.
«Это не семь, не десять – это больше сотни», – передает РИА «Новости» слова Нечаевой.
Она отметила, что бросать своих уже стало правилом для украинской стороны. Двум военнопленным во вторник дали возможность позвонить родственникам по видеосвязи. Один из солдат пообщался с матерью, проживающей в Днепропетровской области, и сообщил, что он находится в плену, но его отказываются включать в список военнопленных украинские чиновники.
«Мам, надо, чтобы вы обратились к властям и подтвердили мою личность, так как меня не могут обменять. Украина не подтверждает мою личность», – сообщил матери по видеосвязи Владислав Кашенец.
Пленный добавил, что ранее он общался с родственниками в конце мая, и они знают, что он находится в плену.
Другой военнопленный Владимир Иванец из-за контузии не смог вспомнить телефоны родственников, поэтому попросил журналистов передать своим родным, что с ним всё хорошо.
Ранее сообщалось, что с подконтрольной украинским властям территории возвращены 50 российских военнопленных.
Шойгу заявил о снижении военного потенциала Украины
Шойгу: Российские войска снижают военный потенциал Украины
Российская армия эффективно снижает военный потенциал Украины, поражая объекты критической инфраструктуры, заявил министр обороны России Сергей Шойгу.
Он отметил, что удары наносятся высокоточным оружием. Поражаются объекты военной инфраструктуры, а также объекты, влияющие на снижение военного потенциала Украины, передает РИА «Новости».
По словам Шойгу, «киевский режим продолжает осуществлять террористические акции по уничтожению мирного населения и разрушению социальных объектов».
Шойгу уточнил, что ВСУ обстреливают ЗАЭС, а также точки эвакуации и мест раздачи гуманитарной помощи. Также Шойгу уточнил, что за последние десять дней перехвачено более 200 реактивных снарядов HIMARS.
Кроме того, за минувшие две недели были уничтожены почти 200 иностранных наемников, две установки залпового огня HIMARS, 235 других бронированных машин, 74 танка и 268 автомобилей с крупнокалиберными пулеметами.
ВС России продолжили наносить удары высокоточным оружием воздушного и морского базирования по системам военного управления и энергетики Украины, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Напомним, официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что ВС РФ наносят удары высокоточным оружием воздушного и морского базирования по системам военного управления и энергетики Украины.
Ранее Шойгу на селекторном совещании заявил, что из 300 тысяч человек, призванных в рамках частичной мобилизации, 87 тысяч направлены в районы боевых действий.
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Беспилотник сбит над Севастополем
Развожаев сообщил о сбитом российскими моряками беспилотнике над Севастополем
Российские моряки сбили беспилотник над Севастополем, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
Развожаев сообщил в Telegram, что БПЛА сбит в районе Любимовки. Он сопроводил это сообщение словами из гимна Севастополя («Легендарный Севастополь»): «Знает вся страна родная, / Что не дремлют корабли / И надежно охраняют / Берега родной земли».
В конце прошлой недели Украина предприняла попытку нападения на Севастополь с использованием беспилотников. Атаке подверглись корабли и инфраструктура, задействованные в реализации «зерновой сделки». Украина напала, используя коридор, по которому вывозится зерно. Россия отразила атаку и приняла решение приостановить участие в сделке.
Эксперты оценили угрозы Байдена нефтяным компаниям США
Американисты: Угрозы Байдена в адрес нефтяников не помогут ему на выборах
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Американские нефтяники на выборах традиционно «болеют» за республиканцев, однако попытка Джо Байдена мобилизовать свой электорат с помощью угроз в адрес нефтяных компаний выглядит сомнительной. К такому выводу в разговоре с газетой ВЗГЛЯД пришли политологи-американисты Дмитрий Дробницкий и Малек Дудаков.
«Байден и так собирался ввести высокие налоги для нефтяных компаний. Это один из его давнейших планов, который укладывается в общую риторику демократов: они в очередной раз начинают разгонять тему сверхприбыли нефтяников. Тема не нова – все начиналось с Берни Сандерса, который еще весной говорил об алчности нефтяных компаний, ведущей к росту цен на бензин», – считает политолог Дмитрий Дробницкий.
«Рассматривались даже заморозки акцизов. В частности, заметно снизился федеральный акциз на бензин. Другое дело, что американские акцизы с российскими или европейскими не сравнятся. У нас, например, налоги около 80%, а у них – значительно меньше. Сейчас же среди демократов возобладала точка зрения о том, что в сложившейся ситуации виноваты не только Россия, но и нефтяники», – акцентирует эксперт.
«Американские нефтяники традиционно «болеют» за республиканцев. Конечно, никто не отменял систему «крупный бизнес дает деньги всем на всякий пожарный», но энергетические компании в большей степени симпатизируют именно республиканцам. Исключение, пожалуй, могут составить только те, кто занимаются ветрякам и солнечной энергетикой», – подчеркивает собеседник.
«Если говорить о выборах, то здесь у большинства избирателей мнение достаточно «закалено»: собирающиеся голосовать за республиканцев прекрасно понимают, в чем различие позиций по экономике между двумя партиями. Они, между прочим, текущую инфляцию с Россией уже не увязывают. Все сбрасывают на плохую политику Байдена», – считает Дмитрий.
«Ключевой вопрос состоит в неприсоединившихся избирателях. Однако для них политические тонкости не очень важны. На первом месте стоят общие психологические ощущения. И здесь, конечно, Демократическая партия достаточно сильно проигрывает республиканцам», – делится эксперт.
«Сегодня Демпартия – это организация, которая находилась у власти два года. На ее долю пришлись крупнейшие провалы в экономике. Причем для обывателя нет разницы в том, кто виноват: Россия или кто-то другой. Ключевой момент в том, что именно демократы позволили ситуации дойти до сегодняшнего состояния. С точки зрения простых эмоций, присоединиться к демократам неопределившемуся человеку сегодня крайне трудно», – подчеркивает политолог.
В свою очередь политолог Малек Дудаков считает, что желание Байдена повысить налоги для нефтяных компаний – это попытка мобилизовать электорат перед выборами в Конгресс.
«Эта новость больших проблем демократам не принесет. Байден пытается лишний раз мобилизовать свой электорат, который и так негативно относится к традиционной энергетике. В целом сторонники демократов привыкли думать, что нефтяные компании наживаются на проблемах простого народа», – считает эксперт.
«Однако не совсем понятно, насколько тема налогов для нефтяников подходит для мобилизации электората. Все-таки до выборов в Конгресс осталось не так много времени, а демократам грозит поражение. Вероятна победа республиканцев, которые никаких налогов, конечно же, вводить не собираются. Именно поэтому энергетические компании традиционно симпатизируют им», – акцентирует собеседник.
«Нефтяникам с республиканцами будет проще договориться. Возможно, что компаниям удастся добиться увеличения числа лицензий, выдаваемых на добычу нефти в пределах федеральных земель. Вероятна и разморозка некоторых проектов, которые были приостановлены администрацией Байдена», – подчеркивает эксперт.
Ранее стало известно о том, что Байден «пригрозил» нефтяным компаниям США высокими налогами на сверхприбыль за отказ снижать цены на топливо. Президент заявил, что компании должны действовать в интересах своей страны и потребителей, а не тратить сверхдоходы на обратный выкуп акций.
«Если они этого не сделают, они будут платить более высокий налог на сверхприбыль и столкнутся с другими ограничениями», – заявил Байден, добавив, что его администрация намерена начать проводить консультации с Конгрессом США по сложившейся ситуации. Байден призывает нефтяные компании «выполнять свои обязанности», передает ТАСС.
Байден заявил о своем недовольстве тем фактом, что сверхприбыль нефтяных компаний тратится на выплаты акционерам, а не на инвестиции в США или на улучшение ситуации для потребителей. Президент также назвал «возмутительным» размер прибыли шести крупнейших нефтяных компаний, который оценивается в 100 млрд долларов.
Байден подчеркнул, что «справедливая прибыль» – это нормальная ситуация для любого крупного бизнеса, однако в текущих реалиях нефтяники зарабатывают «на войне». «Их прибыль – это прибыль не от того, что они сделали что-то инновационное. Их прибыль – это прибыль от войны», – считает президент.
Напомним, что еще при прошлой администрации Дональда Трампа бензин стоил 2,38 доллара за галлон (около 3,8 литра). Однако уже при Байдене цена достигла рекордных 5 долларов, однако снизилась до 3,78. Для снижения стоимости администрации Байдена понадобилось потратить половину стратегического резерва нефти США. Тем не менее цены на бензин падают с достаточно низкой скоростью.
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Медведев назвал победу России на Украине гарантией от начала Третьей мировой войны
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Утверждение Запада о том, что «России нельзя дать победить в войне» косвенно говорит о желании западных стран спровоцировать мировую войну с применением ядерного оружия, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.
«Известный тезис западных стран: «России нельзя дать победить в войне». Что он означает на самом деле? Проследите простую формальную логику. Если побеждает не Россия, то, видимо, Украина. Цель Украины в войне названа киевским режимом – возврат всех ранее принадлежавших ей территорий. То есть отторжение их от России», – написал Медведев в своем Telegram-канале.
«Это угроза существованию нашего государства и распад нынешней России. И значит, прямой повод для применения п.19 Основ государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания. И кто тогда планирует ядерный конфликт, позвольте узнать? Что это, как не прямая провокация мировой войны с применением ядерного оружия? Давайте называть вещи своими именами. Западные страны толкают мир к глобальной войне. И только полная и окончательная победа России является гарантией от мирового конфликта», – заключил он.
Ранее на переговорах с президентом Зимбабве Эммерсоном Мнангагвой Медведев заявил, что решение о включении новых регионов в состав России принято навсегда.
Медведев в ходе переговоров выразил благодарность Зимбабве за взвешенный подход к урегулированию кризиса на Украине и референдумам, состоявшимся в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, передает ТАСС.
«Решение включить эти регионы в состав России на основании волеизъявления их жителей – навсегда. Мы никому и никогда не позволим отторгнуть упомянутые территории и будем использовать все имеющиеся возможности для защиты живущих там людей» – указал российский политик.
В ответ Мнангагва «подтвердил неизменность подобного подхода Хараре (столица Зимбаве) к обсуждению украинского сюжета на международных площадках, несмотря на беспрецедентное давление извне», говорится в сообщении.
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