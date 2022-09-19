Захарова рассказала об «ударном отдыхе» американских дипломатов в Москве

Москва готова к диалогу с Вашингтоном по осужденным в России американцам Бриттни Грайнер и Полу Уилану, однако американские дипломаты в Москве занимаются «медиа-безумием» вместо своих прямых обязанностей, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

Дипломат в своем Telegram-канале обратила внимание на сообщение телеканала CNN со ссылкой на Шерил Грайнер, супругу Бриттни, что родственники осужденных в России американцев не могли получить от президента США Джо Байдена внятного объяснения о требованиях России по обмену заключенными.

«Дело в том, что вместо выполнения своих прямых служебных обязанностей – поддержания контактов с дипломатами страны пребывания – посольство США в Москве занимается каким-то медиа-безумием. Они в промышленных масштабах клепают видеоролики про российское руководство и политиков, публикуют «веселые картинки», а в перерывах изучают московские улицы после ударного «отдыха», – подчеркнула она.

«Мы много раз заявляли, что готовы к переговорам по решению судьбы осужденных граждан США в России и России в США. Если у посольства США в Москве найдется минута свободного времени, они расскажут об этом президенту Байдену, а тот в свою очередь – родственникам Уилана и Грайнер», – отметила Захарова.

Напомним, Россия и США обсуждают возможность очередного обмена заключенных. Вашингтон в результате обмена хочет получить двух своих граждан – Бритни Грайнер, получившую девять лет колонии за провоз наркотиков через Россию, а также Пола Уилана, приговоренного еще в 2020 году к 16 годам за шпионаж.

В обмен Россия, если верить утечкам в западных СМИ, требует освободить Виктора Бута. В качестве второго россиянина, которого могут освободить, называют Вадима Красикова, приговоренного в Германии к пожизненному заключению за убийство чеченского террориста Зелимхана Хангошвили. По другой версии, американская сторона попытается использовать захваченного в Греции Александра Винника, которого Соединенные Штаты обвиняют в киберпреступлении.