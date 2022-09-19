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Белый дом не смог объяснить семьям Грайнер и Уилана требования России
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Супруга американской баскетболистки Бриттни Грайнер, признанной в России виновной в контрабанде наркотиков, Шерил заявила, что Белый дом не смог объяснить требования России по обмену заключенными.
В пятницу глава американского государства Джо Байден принял в Белом доме родственников Грайнер, а также Пола Уилана, осужденного в России за шпионаж. Комментируя эту встречу, жена американской баскетболистки сказала, что «администрация Байдена не смогла объяснить, чего хочет Россия», передает РИА «Новости» со ссылкой на CNN.
Напомним, Россия и США обсуждают возможность очередного обмена заключенных. Вашингтон в результате обмена хочет получить двух своих граждан – Бритни Грайнер, получившую девять лет колонии за провоз наркотиков через Россию, а также Пола Уилана, приговоренного еще в 2020 году к 16 годам за шпионаж.
В обмен Россия, если верить утечкам в западных СМИ, требует освободить Виктора Бута. В качестве второго россиянина, которого могут освободить, называют Вадима Красикова, приговоренного в Германии к пожизненному заключению за убийство чеченского террориста Зелимхана Хангошвили. По другой версии, американская сторона попытается использовать захваченного в Греции Александра Винника, которого Соединенные Штаты обвиняют в киберпреступлении.
Россия собралась требовать арбитража против США
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Россия будет настаивать на запуске генсеком ООН Антониу Гутерришем арбитража против США из-за регулярных проблем с выдачей виз дипломатам, заявил первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский.
«Нарушений накопилось много. Наши проблемы с визами и незаконно изъятой дипломатической собственностью остаются нерешенными уже шестой год. Ограничения на передвижение (пресловутая «25-мильная зона») имеют еще более давнюю историю», – рассказал Полянский в интервью РИА «Новости».
По его словам, все обозначенные ГА ООН «разумные и ограниченные сроки» для устранения этих проблем давно прошли, «однако, генсекретарь, к сожалению, пока так и не начал арбитражную процедуру».
«Мандат на это от Генассамблеи у него есть. Продолжим настаивать на его выполнении», – подчеркнул Полянский.
Он заявил также, что Соединенные Штаты используют выдачу виз как «фильтр» для дипломатов стран, проводящих независимую политику.
Неделя высокого уровня сессии ГА ООН пройдет 20-26 сентября в Нью-Йорке. Только 13 сентября глава МИД России Сергей Лавров и ряд сопровождающих лиц получили американские визы для участия в Генассамблее ООН. При этом препятствия для участия Лаврова в ГА ООН все еще сохраняются. Большая же часть делегации России американские визы пока не получила.
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Американский генерал-лейтенант раскрыл ложь Белого дома о Киеве
США уже являются стороной конфликта на Украине, поскольку предоставляют Киеву большую часть военной помощи, заявил в интервью Fox News генерал-лейтенант в отставке и бывший советник Дональда Трампа по национальной безопасности Джозеф Кит Келлог.
«Когда мы стали отправлять им (Украине – прим. ВЗГЛЯД) вооружение по типу HIMARS и MLRS, то подчеркнули, что не хотим становиться стороной конфликта. Я постоянно думаю: это сумасшествие! Мы уже предоставляем 75 процентов гуманитарной, экономической и военной помощи! Мы – уже сторона этого конфликта», – приводит его слова РИА «Новости».
Ранее американские СМИ сообщили, что Вашингтон на данный момент не намерен отправлять Киеву управляемые оперативно-тактические баллистические ракеты ATACMS.
До этого The Wall Street Journal сообщил о планах Украины запросить у Конгресса США поставки 29 видов вооружений для «наступательной кампании в 2023 году». Среди «пожеланий» Украины фигурируют ракетные системы ATACMS, чья дальнобойность достигает 300 километров.
В МИД России предупредили, что возможные поставки США на Украину ракет большой дальности сделают Вашингтон непосредственной стороной конфликта.
8 сентября в Пентагоне сообщили, что в новый пакет военной помощи Киеву войдут боеприпасы для HIMARS, гаубицы и высокоскоростные противорадиолокационные ракеты (HARM). Ранее президент США Джо Байден одобрил выделение Украине нового пакета «военной помощи» на сумму 675 млн долларов.
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Зеленский предложил США показать пример Берлину и передать Киеву танки
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Для поставки Берлином танков на Украину США могли бы повлиять на Германию своим примером, заявил украинский президент Владимир Зеленский, добавив, что ждет от Вашингтона ответа по передаче соответствующей боевой техники.
Зеленский сказал, что на решение Германии «влияет и открытие поставок танков США и других государств». По его мнению, «они бы серьезно могли бы повлиять на решение немцев». Как считает украинский президент, поставки танков с американской стороны подтолкнут Германию к такому же решению, передает РЕН ТВ со ссылкой на УНИАН.
Напомним, лидер социал-демократов Германии Ларс Клингбейл в ходе выступления в Ольденбурге сообщил, что Германия совместно с союзниками приняла решение не поставлять Украине основные боевые танки западного образца.
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал загадкой отсутствие в поставках Киеву со стороны Берлина танков. Зеленский считает, что немецкая сторона не желает поставлять украинской вооружения из-за внутренних барьеров, связанных с нацистским прошлым страны.
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В США енотов обвинили в измене родине
Один из законодателей округа Олбани американского штата Нью-Йорк Сэм Фейн обвинил енотов в «непатриотизме».
Чиновник заметил, что пока его нет дома, в жилье пробираются еноты. Животные, в основном, наносят вред мебели, воруют еду, ползают в вещах, а также оставляют после себя неприятный беспорядок, передает «Рен-ТВ» со ссылкой на портал UPI.
Однако больше всего американца возмутило не это, а то, что еноты много раз испражнялись на флаг Соединенных Штатов. По его словам, животные залезли в шкаф со американским знаменем и нагадили на него.
После этого Сэм Фейн назвал данных енотов «непатриотичными».
Летом прошлого года в Краснодаре спасатели вызволили енота, пробравшегося в магазин алкогольной продукции, из ящика с вином.
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Байден: Мир не находится в состоянии новой холодной войны
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Встреча президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина не является предпосылкой к «новой более сложной холодной войне», заявил президент США Джо Байден в интервью телеканалу CBS.
«Нет, я не считаю, что это новая более сложная холодная война», – заявил Байден, комментируя прошедшую встречу Путина и Цзиньпина на саммите ШОС, а также отвечая на вопрос «является ли это новой более сложной холодной войной», передает ТАСС.
Президент США напомнил, что предыдущая встреча лидеров России и КНР состоялась в феврале, когда Путин прилетал в Пекин на церемонию открытия XXIV зимних Олимпийских игр.
По словам Байдена, после этой встречи он звонил Си Цзиньпину и предупредил его, что ошибочно считать, что американцы и их союзники продолжат инвестировать в Китай с учетом нарушения Пекином санкций, введенных против Москвы.
Он также добавил, что в настоящий момент нет никаких свидетельств, что КНР поставляет России оружие или что-то еще.
Лидеры России и Китая Владимир Путин и Си Цзиньпин встретились на этой неделе на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), прошедшего в Самарканде. Они провели двусторонние переговоры, пообщались в трехстороннем формате вместе с президентом Монголии, приняли участие в заседании Совета глав государств ШОС.
Путин в ходе переговоров с китайским лидером заявил, что внешнеполитический тандем России и Китая играет ключевую роль в обеспечении глобальной и региональной стабильности, отношения двух стран можно считать образцом. Он отметил, что Россия твердо придерживается принципа «одного Китая» и осуждает провокации США в Тайване. Помимо этого, Путин сказал, что торговля между российской и китайской стороной по итогам 2022 года окажется на рекордных значениях.
Си Цзиньпин со своей стороны отметил, что лидеры Китая и России поддерживают эффективные стратегические контакты даже в условиях пандемии. Он также заявил о готовности Китая вместе с Россией «вывести столь быстро меняющийся мир на траекторию устойчивого и позитивного развития».
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Трамп предупредил немцев о «потере страны» без российского газа
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Из-за сокращения поставок российского газа жители Германии могут «остаться без страны», заявил экс-президент США Дональд Трамп, добавив, что предупреждал о такой угрозе Ангелу Меркель, когда та была канцлером.
«Я отправил ей (белый) флаг. «Но, Дональд, Дональд, почему ты послал мне этот флаг?». Я сказал, что... если вы получаете 72% своих энергоносителей из России, то вот вам белый флаг, потому что вам придется очень быстро сдаться. Кто, черт возьми, думал, что это произойдет так быстро», – приводит слова Трампа РИА «Новости».
Он заявил, что немцы смеялись в ответ, но «больше они не смеются». «Германия сейчас возвращается к старомодным вещам, включая уголь. Но у них нет выбора. У них не будет страны, у них не останется страны», – сказал он.
Трамп считает, что Демократическая партия США является распространителями дезинформации, в том числе в вопросах, касающихся России. Трамп добавил, что за время нахождения администрации демократов у власти США превратились из энергетически независимого государства в «попрошайку», который просит энергию, передает ТАСС со ссылкой на Newsmax.
Высвобождение стратегического нефтяного запаса США президентом страны Джо Байденом направлено лишь на усиление позиций демократов перед промежуточными выборами в ноябре, после этого срока цены на бензин вырастут как минимум вдвое, сказал Трамп. Он подчеркнул, что стратегические нефтяные запасы предназначены для использования «на случай войны, а не для снижения цен перед выборами».
Напомним, поставка газа по «Северному потоку» была полностью прекращена на период с 31 августа по 2 сентября в связи с ремонтом. Однако 2 сентября Газпром сообщил, что на газоперекачивающем агрегате «Северного потока» обнаружена утечка масла с примесью герметизирующего состава. «Северный поток» остановлен на неопределенный срок.
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США предрекли национальную катастрофу из-за президентства Байдена
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Соединенные Штаты стремительно приближаются к национальной катастрофе из-за политики президента Джо Байдена, пишет Шерил Чамли в статье для американского издания The Washington Times.
«Байден обещал объединить страну во время предвыборной кампании… однако его обещания до сих пор не выполнены. Он потерпел неудачу», – передает РИА «Новости» текст статьи.
Автор указывает, что политика Демократической партии подняла инфляцию до десятилетнего максимума и привела к резкому подорожанию топлива. Кроме того, Чамли отмечает, что демократы уже не скрывают своего презрения к США и патриотически настроенным американцам.
«Презрение стало только уродливее при нынешнем руководстве Белого дома. То, о чем раньше лишь перешептывались, теперь стали говорить в открытую», – резюмировалось в материале.
Согласно новому пресс-релизу бюро экономического анализа американского Министерства торговли, ВВП страны во втором квартале этого года, по предварительной оценке, неожиданно опустился на 0,9% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами). Таким образом, экономика США снижается второй квартал подряд – после падения на 1,6% в пересчете на год в первом квартале.
Ранее британская газета The Guardian написала, что внутри американского общества крепнет недоверие к демократическим институтам. Более того, многие граждане скупают оружие и признаются, что готовы применить его в отношении своих политических противников. По мнению экспертов, все это свидетельствует о том, что страна находится на грани нового внутреннего конфликта.
Согласно опросу Morning Consult, гражданскую войну между республиканцами и демократами считают вероятной 40% опрошенных американцев.
В США выразили разочарование неэффективностью санкций против России
Высокопоставленные американские чиновники разочарованы тем, что введенные США санкции против России до сих пор не оказали значительного влияния на российскую экономику. По их прогнозу, серьезные последствия проявятся не раньше начала следующего года, говорится в статье на сайте американского телеканала CNN.
Как напоминает телеканал, в Вашингтоне рассчитывали, что санкции быстро остановят продвижение российских войск на Украине, перекрыв финансирование вооруженных сил страны, а возможно, даже настроят россиян против спецоперации, сделав их повседневную жизнь некомфортной.
Однако, признает CNN, во многом благодаря рекордным доходам, которые Россия получила весной и летом из-за резкого роста цен на энергоносители, российская экономика оказалась значительно более устойчивой, чем ожидали многие высокопоставленные чиновники администрации президента США Джо Байдена, передает ИноТВ.
По подсчетам американского телеканала, только за первые 100 дней спецоперации Россия получила рекордные 93 млрд евро доходов от экспорта нефти, газа и угля. Несмотря на то что в период с апреля по июнь российская экономика сократилась примерно на 4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, это далеко от 15-процентного падения, которое предсказывали в начале года.
«Мы ожидали, что такие вещи, как SWIFT и все блокирующие санкции против российских банков, полностью разрушат российскую экономику и что, по сути, к сентябрю мы будем иметь дело с экономически намного более ослабленной Россией, чем та, с которой мы имеем дело», – заявил в беседе с CNN высокопоставленный американский чиновник, пожелавший остаться анонимным, подразумевая отключение некоторых российских банков от международной системы передачи финансовых сообщений между банками SWIFT.
Другой высокопоставленный представитель Белого дома подтвердил, что в Вашингтоне разочарованы тем, насколько эффективной оказалась санкционная политика в отношении России, учитывая ее беспрецедентный характер. Тем не менее еще один политик, пообщавшийся с CNN на условиях анонимности, заявил, что в процессе подготовки ограничительных мер в Белом доме допускали, что их эффект будет наиболее ощутим в долгосрочной перспективе.
«Я думаю, что мы с самого начала придерживались мнения, что, когда Россия ввела войска на Украину и мы ввели санкции, они, по всей вероятности, будут среднесрочными и долгосрочными», – приводит телеканал его слова.
CNN полагает, что подобные различия между ожиданиями и реальностью прежде всего связаны с тем, что многие западные политики недооценили стремительно растущие доходы России от цен на нефть, а также готовность таких стран, как Китай и Индия, продолжать покупать российское сырье. Даже Саудовская Аравия, которая является одним из крупнейших производителей нефти в мире, начала покупать российскую нефть – хотя и со скидкой, – чтобы использовать ее на своих электростанциях, а собственную нефть продавать другим странам.
«Соединенные Штаты недооценили это, и мы медлили с тем, чтобы начать думать о введении санкций против интересов России в энергетической сфере. Санкции, конечно, сократили российскую экономику, но не до такой степени, как ожидалось. И уж точно не до такой степени, чтобы посадить русских за стол переговоров», – заявил бывший сотрудник Госдепартамента Джейсон Блазакис.
Ранее президент Владимир Путин заявлял, что Россия столкнулась с беспрецедентным санкционным давлением, которое еще больше усилилось после начала специальной военной операции по поддержке народных республик Донбасса. При этом глава государства отметил, что отечественный бизнес в условиях «санкционной агрессии» проявляет себя очень достойно. Президент добавил, что у Запада не получается расколоть российское общество и разрушить страну изнутри.
В России рассказали о колоссальном давлении Запада на генсека ООН
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш испытывает мощнейшее давление со стороны западных стран, заявил первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский.
«Специальная военная операция на Украине отчетливо продемонстрировала застарелую проблему Секретариата ООН и организаций ее системы», – сказал Полянский, отвечая на вопрос РИА «Новости» о том, как он оценивает линию генсека ООН и структур организации в целом применительно к украинскому кризису.
По словам дипломата, речь идет о доминировании представителей западных государств «в руководящем звене международных чиновников». Как указал Полянский, Россия и большинство развивающихся государств давно борются с этой проблемой, но прогресс медленный, а географическое распределение должностей связано с размерами взносов, «и быстрых решений тут не найти».
«В этой связи генсекретарь ООН испытывает колоссальное давление со стороны западных стран, которые, кроме продвижения своей несбалансированной повестки через кадры, не стесняются и прибегать к давлению на Секретариат, в том числе через генсекретаря, своими добровольными взносами, объемы которых сопоставимы с обязательными», – подчеркнул Полянский.
Он заявил также, что ООН вела себя пассивно, когда было нужно стимулировать исполнение Киевом Минских соглашений.
По его словам, Россия сравнивала публичную риторику ооновского руководства до начала специальной военной операции 24 февраля и после этой даты, и «это сравнение не в пользу ООН».
Как указал дипломат, ООН в комментариях о плачевной ситуации в Сирии и Афганистане максимум ограничиваются призывами наращивать гуманитарное содействие этим странам и искать взаимоприемлемые решения. «В то время как о том, что стало причиной кризисов, генеральный секретарь попросту не говорит. Игнорируется, например, факт продолжающейся оккупации американцами части территории Сирии», – сказал Полянский.
«На фоне обостренной реакции Антониу Гутерриша на начало специальной военной операции на Украине мы никогда не слышали от него обвинений в адрес руководства США и стран НАТО, нанесших непоправимый урон ближневосточному региону, включая ковровые бомбардировки городов и гибель гражданского населения, и продолжающих «добивать» Сирию санкционной дубинкой», – заявил Полянский.
По его словам, не звучало от Гутерриша осуждений в адрес Вашингтона и «когда американские военные позорно бежали из Афганистана и попросту украли у страны финансовые резервы». «Генеральный секретарь ООН развил весьма активную деятельность после начала СВО. Жаль, что такого рвения не наблюдалось при оценке невыполнения Киевом минских договоренностей», – отметил дипломат.
Между тем он добавил, что Россия поддержала конструктивное посредничество Гутерриша при эвакуации гражданских лиц с завода «Азовсталь», при заключении стамбульских пакетных договоренностей, предусматривающих обеспечение поставок на мировой рынок украинского зерна и российских продовольствия и удобрений.
Полянский заявил также, что Соединенные Штаты используют выдачу виз как «фильтр» для дипломатов стран, проводящих независимую политику.
Неделя высокого уровня сессии ГА ООН пройдет 20-26 сентября в Нью-Йорке. Только 13 сентября глава МИД России Сергей Лавров и ряд сопровождающих лиц получили американские визы для участия в Генассамблее ООН. При этом препятствия для участия Лаврова в ГА ООН все еще сохраняются. Большая же часть делегации России американские визы пока не получила.
Пелоси заявила о намерении США поддержать демократию в Армении
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Вашингтон будет поддерживать демократию в Армении и способствовать мирному урегулированию конфликта, заявила спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси в ходе визита в Ереван.
«Мы находимся здесь, чтобы сказать, США будут поддерживать демократию в Армении. В трудные минуты мы стоим рядом с Арменией. Когда ведется борьба между демократией и автократией, Армения – то место, где мы можем явственно видеть эти противоречия», – сказала Пелоси, выступая в Центре искусств Гафесчян, передает РИА «Новости».
Она добавила, что Армения находится в центре полемики между демократией и автократией, является «частью глобального обсуждения между этими полюсами».
Пелоси добавила, что, находясь в Ереване, конгрессмены могут «лично строго осудить неприемлемые действия Азербайджана, угрожающие мирному процессу», заявив, что Вашингтон как сопредседатель МГ ОБСЕ будет способствовать мирному урегулированию проблемы, военного решения которого нет. «США следят за проблемой, для президента Байдена и Конгресса это приоритетное направление», – отметила спикер.
Ранее Пелоси, которая 17-19 сентября находится с визитом в Ереване, заявила, что осуждает «смертельные атаки» Азербайджана против Армении.
Минобороны Армении в ночь на вторник заявило об артобстрелах населенных пунктов страны со стороны ВС Азербайджана. В Баку заявили, что это ответ на провокации со стороны Еревана. Позднее Азербайджан сообщал о достижении договоренностей о прекращении огня, однако Армения заявляет о продолжении обстрелов. Совбез Армении провел экстренное заседание, на котором было принято решение обратиться за помощью к России с целью задействовать положения Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи, а также в ОДКБ и Совет Безопасности ООН. В ОДКБ заявили, что «пока не достают шашку из ножен» и стараются урегулировать обострение напряженности на границах.
Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и встретился лично с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Российский лидер отметил, что рад предотвращению эскалации конфликта на границе Армении и Азербайджана.
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Байден обещал поддерживать Украину «сколько потребуется»
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Американская поддержка Украины будет продолжаться столько, «сколько потребуется», у России не получится изменить американскую политику в этом отношении, заявил президент США Джо Байден.
Как заявил Байден, «цена, которую платит украинский народ за эту войну, чрезвычайно высока», США «будут с ним», пока Киеву «нужна помощь», передает РИА «Новости» со ссылкой на CBS.
На предположение о том, что Россия хочет использовать цены на энергоресурсы и «сломить решимость» США, Байден ответил: «Конечно. Но, знаете, мы, США, находимся в гораздо более хорошей форме, чем кто-либо другой, особенно если сравнивать с Россией». По его словам, глава российского государства Владимир Путин «пытался сделать это в течение какого-то времени». «У него не получится», – приводит слова Байдена ТАСС.
Как утверждает Байден, развитие ситуации на Украине показало, что Россия «не обладает такими компетенциями и возможностями, как думали многие», но ущерб, наносимый ситуацией вокруг Украины «навряд ли можно считать победой» Киева.
Напомним, Путин заявил, что специальная военная операция на Украине проводится с целью недопущения создания анклава против России. Цели СВО, отметил президент, остаются неизменными, основной из них остается освобождение Донбасса. Глава государства отмечал, что нужно посмотреть, чем завершится так называемое контрнаступление вооруженных сил Украины, и пояснял, что план СВО «корректировке не подлежит». Россия, сказал Путин, «не спешит» на Украине, основная задача остается неизменной и реализуется. Он добавил, что Россия на Украине воюет не полной армией, а лишь ее контрактной частью.
В России объяснили, как США используют выдачу виз для участников ГА ООН
Соединенные Штаты используют выдачу виз как «фильтр» для дипломатов стран, проводящих независимую политику, заявил первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский.
«Вашингтон неприкрыто использует выдачу виз как «фильтр» для недопуска на ооновскую площадку не только россиян, но представителей целой группы государств, чья «вина» заключается лишь в стремлении проводить суверенную и независимую политику», – сказал Полянский в интервью РИА «Новости».
Дипломат напомнил, что одной неделей высокого уровня (20-26 сентября) нынешняя 77-я сессия Генассамблеи не ограничивается. «По линии ООН весь предстоящий год будут проводиться и многие другие мероприятия. В рамках предыдущей, 76-й, сессии ГА ООН практически ни одна из подобных встреч не обходилась без искусственных сложностей, создаваемых американскими властями», – рассказал Полянский.
По его словам, многим делегатам либо отказывали в визах, либо давали их с таким опозданием, что участие в мероприятии утрачивало всяческий смысл.
«Были и вопиющие случаи, когда из-за неприемлемых действий США без виз оставалась делегация в полном составе. Последний пример такого рода – срыв участия делегации во главе с министром внутренних дел Российской Федерации Владимиром Колокольцевым в третьем саммите руководителей органов полиции государств-членов ООН», – указал Полянский.
Он также напомнил, что по Соглашению о центральных учреждениях ООН максимально оперативная выдача виз любым лицам, направляющимся на мероприятия по линии всемирной организации, – это прямая обязанность США как страны пребывания штаб-квартиры.
«В этом документе специально подчеркивается, что выполняться данное обязательство должно вне зависимости от состояния двусторонних отношений между Соединенными Штатами и государством, запрашивающим визу. Таким образом, действия американских властей в отношении российских делегатов – грубое и очевидное нарушение положений Соглашения, носящее при этом длящийся, системный и демонстративных характер», – подчеркнул Полянский.
Дипломат заявил, что от такой политики США страдают делегаты из Москвы, дипломаты постпредства в Нью-Йорке и даже сотрудники Секретариата ООН из числа российских граждан.
Он выразил надежду, что вся российская делегация, направляющаяся на сессию Генассамблеи ООН в Нью-Йорк, получит визы США. «Хотя сам факт выдачи виз буквально накануне визита – ситуация беспрецедентная, существенно осложняющая решение организационных и логистических вопросов», – добавил он.
Неделя высокого уровня сессии ГА ООН пройдет 20-26 сентября в Нью-Йорке. Только 13 сентября глава МИД России Сергей Лавров и ряд сопровождающих лиц получили американские визы для участия в Генассамблее ООН. При этом препятствия для участия Лаврова в ГА ООН все еще сохраняются. Большая же часть делегации России американские визы пока не получила.
Клинтон заявил о предложении Ельцину «перспектив членства» России в НАТО
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Билл Клинтон заявил, что на посту президента США предлагал российскому президенту Борису Ельцину «не только специальное партнерство, но и перспективы членства в НАТО в дальнейшем».
По словам Клинтона, он «исходил из того, что в будущем крупнейшими проблемами в области безопасности станут неправительственные организации, авторитарные государства, возможность попадания химического, биологического или ядерного оружия в руки террористических групп», передает ТАСС со ссылкой на CNN.
Клинтон считает, что расширение НАТО на территорию Восточной Европы позволило предотвратить более ранний кризис в регионе. «Думаю, что мы сделали правильное дело в подходящее время», – приводит его слова РИА «Новости».
Как заявил Клинтон, на одной из встреч он спросил Ельцина, верит ли тот, что США могут нанести удар по России с территории военной базы в Польше. По словам Клинтона, Ельцин ответил, что сам не верит в это, но «многие в России полагают так из-за исторической памяти относительно Наполеона и Гитлера».
В феврале президент России Владимир Путин, оценивая возможное вступление Украины в НАТО, напомнил, что Россия столкнулась с пятью волнами расширения НАТО. По его словам, Москву альянс попросту обманул, «когда обещал недопустить продвижения НАТО на восток».
«Скажу то, о чем никогда не говорил публично. В 2000 году во время визита в Москву уходящего со своей должности президента США Билла Клинтона я спросил его: «А как Америка отнесется к тому, чтобы принять Россию в НАТО?». Не буду раскрывать все подробности этой беседы, но реакция на мой вопрос выглядела, скажем так, весьма сдержанно, а как американцы реально отнеслись к этой возможности, фактически видно на практических шагах в отношении нашей страны», – рассказал Путин.
Госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен заявил, что в 1990-х Россия сама отказалась от предложения Запада вступить в НАТО.
Байден объявил об окончании пандемии
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Коронавирусная пандемия окончена, хотя «проблема с COVID» сохраняется, заявил президент США Джо Байден.
«Мы все еще много работаем над этим», – сказал президент США. Однако, по его словам, «никто не носит масок, все, похоже, в хорошей форме», передает РИА «Новости» со ссылкой на CBS.
Байден пообещал американцам, что его администрация «возьмет инфляцию под контроль». Он заявил, что «то же самое касается и цен на энергоносители – они станут ниже». Президент США сказал, что «испытывает больший оптимизм, нежели когда-либо».
Экономика США не столкнется с такой ситуацией, при которой сначала ухудшится перед тем, как улучшиться, она совершает переход, во время которого не будут потеряны прежние успехи, сказал он. «Мы надеемся, что у нас будет, как говорят, мягкая посадка», – приводит его слова ТАСС.
Байден заявил, что он намерен участвовать в выборах главы государства в 2024 году, однако окончательное «твердое решение» на этот счет принимать пока рано.
Также Байден заверил, что США не поощряют Тайвань к обретению независимости от Китая, но выступят на защиту острова в случае начала военного конфликта Тайваня с китайской стороной.
На прошлой неделе генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что пандемия коронавируса закончится в обозримом будущем. По его словам, количество случаев смерти из-за COVID-19 в мире снизилось до минимального уровня с марта 2020 года.
США призвали своих военных в Европе поддерживать высокую степень готовности
Американские военные, которые находятся в Европе, обязаны поддерживать высокую степень готовности в связи с ситуацией на Украине, заявил глава комитета начальников штабов вооруженных сил США генерал Марк Милли.
Милли призвал не считать его слова свидетельством того, что есть повышенная угроза. Как пояснил председатель КНШ, «в ситуации с войной вы просто не знаете с высокой степенью вероятности, что произойдет дальше», передает ТАСС со ссылкой на Reuters.
По его мнению, Украине удалось перехватить стратегическую инициативу, но ситуация может измениться «через недели или месяцы». Он заявил, что нужно «очень внимательно следить за тем, какой будет реакция России на это».
Милли находится в Варшаве. Он посетил военную базу в Польше, на которой размещены американские войска. При этом Reuters попросили не указывать название объекта.
Напомним, президент России Владимир Путин заявил, что специальная военная операция на Украине проводится с целью недопущения создания анклава против России. Цели СВО, отметил президент, остаются неизменными, основной из них остается освобождение Донбасса. Глава государства отмечал, что нужно посмотреть, чем завершится так называемое контрнаступление вооруженных сил Украины, и пояснял, что план СВО «корректировке не подлежит». Россия, сказал Путин, «не спешит» на Украине, основная задача остается неизменной и реализуется. Он добавил, что Россия на Украине воюет не полной армией, а лишь ее контрактной частью.
Президент США Джо Байден заявил, что американская поддержка Украины будет продолжаться столько, «сколько потребуется», у России не получится изменить американскую политику в этом отношении.