Белый дом не смог объяснить семьям Грайнер и Уилана требования России

В США выразили разочарование неэффективностью санкций против России

Высокопоставленные американские чиновники разочарованы тем, что введенные США санкции против России до сих пор не оказали значительного влияния на российскую экономику. По их прогнозу, серьезные последствия проявятся не раньше начала следующего года, говорится в статье на сайте американского телеканала CNN.

Как напоминает телеканал, в Вашингтоне рассчитывали, что санкции быстро остановят продвижение российских войск на Украине, перекрыв финансирование вооруженных сил страны, а возможно, даже настроят россиян против спецоперации, сделав их повседневную жизнь некомфортной.

Однако, признает CNN, во многом благодаря рекордным доходам, которые Россия получила весной и летом из-за резкого роста цен на энергоносители, российская экономика оказалась значительно более устойчивой, чем ожидали многие высокопоставленные чиновники администрации президента США Джо Байдена, передает ИноТВ.

По подсчетам американского телеканала, только за первые 100 дней спецоперации Россия получила рекордные 93 млрд евро доходов от экспорта нефти, газа и угля. Несмотря на то что в период с апреля по июнь российская экономика сократилась примерно на 4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, это далеко от 15-процентного падения, которое предсказывали в начале года.

«Мы ожидали, что такие вещи, как SWIFT и все блокирующие санкции против российских банков, полностью разрушат российскую экономику и что, по сути, к сентябрю мы будем иметь дело с экономически намного более ослабленной Россией, чем та, с которой мы имеем дело», – заявил в беседе с CNN высокопоставленный американский чиновник, пожелавший остаться анонимным, подразумевая отключение некоторых российских банков от международной системы передачи финансовых сообщений между банками SWIFT.

Другой высокопоставленный представитель Белого дома подтвердил, что в Вашингтоне разочарованы тем, насколько эффективной оказалась санкционная политика в отношении России, учитывая ее беспрецедентный характер. Тем не менее еще один политик, пообщавшийся с CNN на условиях анонимности, заявил, что в процессе подготовки ограничительных мер в Белом доме допускали, что их эффект будет наиболее ощутим в долгосрочной перспективе.

«Я думаю, что мы с самого начала придерживались мнения, что, когда Россия ввела войска на Украину и мы ввели санкции, они, по всей вероятности, будут среднесрочными и долгосрочными», – приводит телеканал его слова.

CNN полагает, что подобные различия между ожиданиями и реальностью прежде всего связаны с тем, что многие западные политики недооценили стремительно растущие доходы России от цен на нефть, а также готовность таких стран, как Китай и Индия, продолжать покупать российское сырье. Даже Саудовская Аравия, которая является одним из крупнейших производителей нефти в мире, начала покупать российскую нефть – хотя и со скидкой, – чтобы использовать ее на своих электростанциях, а собственную нефть продавать другим странам.

«Соединенные Штаты недооценили это, и мы медлили с тем, чтобы начать думать о введении санкций против интересов России в энергетической сфере. Санкции, конечно, сократили российскую экономику, но не до такой степени, как ожидалось. И уж точно не до такой степени, чтобы посадить русских за стол переговоров», – заявил бывший сотрудник Госдепартамента Джейсон Блазакис.

Ранее президент Владимир Путин заявлял, что Россия столкнулась с беспрецедентным санкционным давлением, которое еще больше усилилось после начала специальной военной операции по поддержке народных республик Донбасса. При этом глава государства отметил, что отечественный бизнес в условиях «санкционной агрессии» проявляет себя очень достойно. Президент добавил, что у Запада не получается расколоть российское общество и разрушить страну изнутри.