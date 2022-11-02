Киевские власти предупредили об угрозе отключения электричества на две недели

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2 ноября, среда  |  Последнее обновление — 00:56  |  vz.ru
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США признали провал экономической блокады России

Экономика России не оправдала ожидания Запада Владимир Сергеев/РИА Новости
В США вынуждены констатировать, что России в этом году удалось избежать изоляции. Запад старался своими санкциями лишить нашу страну доходов, а Москва не оправдала их ожидания. Об этом свидетельствуют торговые данные ряда стран с Россией. Даже с некоторыми европейскими странами торговля выросла. Не говоря уже о главных бенефициарах геополитического противостояния Запада с РФ. Подробности...
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Симпатии Москвы и Вашингтона совпали в Бразилии

Ранее считалось, что карьера Лулы закончена: суд присудил ему 12 лет тюрьмы REUTERS/Amanda Perobelli
Победу на выборах президента Бразилии одержал 77-летний Лула да Силва, он уже занимал этот пост в 2003–2011 годах и считался пророссийским политиком. Однако отрыв Лулы от действующего лидера Болсонару минимален. Тот поражения не признал, но Москва и Вашингтон уже поздравили Лулу с победой. У них разные причины болеть именно за него. Подробности...
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«Благодаря Андрею живы люди». Мать — о погибшем в СВО сыне

«Андрей мудрый был ребенок», говорит Мария Костюк t.me/kostuyk
«Могу только сказать: держитесь. И верьте в величие своих сыновей. Нет у меня других слов для коллег, у которых дети погибли... Если сведет судьба, увидимся где-то – наверное, поревем вместе, прежде всего. И разойдемся к людям, помогать им». Замглавы правительства Еврейской автономной области рассказывает о гибели своего сына-офицера в СВО и о том, что дает ей силы пережить это горе. Подробности...
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Враждебные действия Лондона требуют от Москвы новых подходов

Террористическая активность Лондона в отношении России растет Matt Dunham/AP/ТАСС
Появляется все больше данных о том, что Британия приняла активное участие в двух терактах, подорвав «Северные потоки» и организовав атаку на корабли Черноморского флота в акватории Севастополя. Причем в первом случае экс-премьер Британии Лиз Трасс, как сообщают СМИ, после взрывов написала госсекретарю США телефонное сообщение со словами «все сделано». Что враждебному поведению Лондона может противопоставить Россия? Подробности...
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Ейская авиакатастрофа повторилась в Иркутске

К счастью, никого из жильцов в момент падения самолета не было дома Дмитрий Емчук/ТАСС
Истребитель Су-30 во время приемо-сдаточного полета упал на жилой дом в Иркутске, оба члена экипажа погибли, и лишь по случайности обошлось без жертв среди гражданского населения. Менее недели назад похожая авиакатастрофа произошла в Краснодарском крае, где бомбардировщик Су-34 упал в Ейске. Чем можно объяснить серию падений военных самолетов на жилые дома? Подробности...
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Украина открыла российскому флоту фарватер на Одессу

Владислав Исаев
Владислав Исаев, политолог
Теперь перед киевскими властями стоит вопрос, что выбрать – продолжать вывозить зерно, принадлежащее американским компаниям, или, рискуя вызвать их недовольство, снова минировать фарватер. Подробности...
Обсуждение: 12 комментариев

Нужно ли сейчас договариваться с Байденом

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Владимир Путин и Джозеф Байден могут встретиться на саммите Большой двадцатки. Но какой будет результат от этих встреч? Подробности...

Как обойтись без успокоительных

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
По сравнению с нашими предками большинство из нас и сейчас живет в условиях неслыханной в прошлом сытости и личной безопасности. Но люди быстро привыкают к хорошему, и когда новости полны «войн и военных слухов», это оказывается тяжелой травмой. Подробности...
Обсуждение: 7 комментариев
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В США хотят уничтожить Россию за православие

Взлом Трасс и теракт на «Северных потоках»

Товарищ Си получил абсолютную власть

Обсуждение: 5 комментариев
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В Сочи выбрали «Красу России – 2022»

В Сочи прошел финал конкурса «Краса России – 2022». На корону победительницы претендовала 51 участница из разных регионов страны. Главная награда досталась 19-летней Дарье Луконькиной из Нижнего Новгорода. Девушка получит возможность представить Россию на международном конкурсе «Мисс Земля – 2023»
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Как россияне следили за солнечным затмением

Во вторник днем жители России, а также Азии, Африки, Ближнего Востока наблюдали частное солнечное затмение – поверхность Солнца закрывалась не полностью, а примерно на 80%. На фото: затмение и кресты Благовещенского собора Казанского кремля
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Россиянам предложили выбрать облик отечественного скоростного поезда

На фото – один из вариантов внешнего облика перспективного российского скоростного поезда. Компания РЖД предложила всем желающим проголосовать за то, какой из этих вариантов выглядит лучше всего
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Обсуждение: 8 комментариев
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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20:39
собственная новость

В Тверской области запланировали торжества в честь 350-летия Петра I

Мероприятия в честь 350-летия со дня рождения Петра I в 2022 году вошли в перечень культурного развития Верхневолжья, сообщили в правительстве Тверской области, где рассмотрели реализацию национального проекта «Культура».
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19:30
собственная новость

Названы сроки создания модельных библиотек в Ставрополье

Модельные библиотеки откроют в Благодарненском, Георгиевском и Левокумском округах Ставрополья в 2022 году по нацпроекту «Культура», сообщила министр культуры края Татьяна Лихачева.
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Какое сейчас самое тревожное направление на фронтах СВО?
  • Донбасское

  • Запорожское

  • Харьковское

  • Херсонское
Британский премьер Лиз Трасс ушла в отставку через 44 дня после начала работы на этом посту. Каким был ваш самый короткий срок работы на одном месте?
  • Меньше недели

  • Меньше месяца

  • Меньше полугода

  • Меньше года

  • У меня были только длительные сроки работы на одном месте
До какой степени Россия должна уничтожать энергетическую инфраструктуру Украины?
  • Полностью

  • Выборочно, с минимальным ущербом для мирного населения

  • Отказаться от подобных ударов
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    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
    НОВОСТЬ ЧАСА: В Донецке зафиксировано прямое попадание снаряда ВСУ в детский сад
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    ракетные атаки


    Эксперт предсказал управленческий хаос в ВСУ после российских ударов

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    Россияне назвали Олега Газманова лучшим певцом года

    Видео

    торговые данные


    США признали провал экономической блокады России

    силы пережить горе


    «Благодаря Андрею живы люди». Мать — о погибшем в СВО сыне

    возвращение нетаньяху


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    важное наступление


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    настоящая история


    Как Россия сберегла свой ядерный щит

    недостатки против нас


    Дмитрий Грунюшкин: Отечественный либерализм напоминает отверточную сборку

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    Игорь Мальцев: Фон дер Ляйен сильно нервничает

    планы Варшавы


    Олег Хавич: Зачем Польше самая большая армия в Европе

    на ваш взгляд


    Какое сейчас самое тревожное направление на фронтах СВО?

    Киевские власти предупредили об угрозе отключения электричества на две недели

    Глава Киевской областной администрации Алексей Кулеба сообщил жителям региона об угрозе остаться без света на две недели
    		    2 ноября 2022, 00:20
    Фото: Anatolii Siryk/Keystone Press Agency/Global Look Press
    Текст: Антон Антонов

    Киев и Киевская область могут на две недели остаться без электричества, сообщил глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба.

    По словам Кулебы, есть «реальная угроза», власти готовятся к этому. Как заявил глава администрации, если «будут повреждения», которые удастся восстановить за две недели, «это будет свидетельствовать о том, что две недели нужно продержаться». Однако, по его словам, ремонт может занять как больше, так и меньше времени. Он сообщил, что в области 400 тыс. абонентов остаются без света, передает ТАСС.

    На днях Кулеба уже сообщал, что из-за массированных обстрелов повреждена энергетическая инфраструктура, в связи с чем региону грозит длительное отключение электричества. 31 октября сообщалось, что часть Киева осталась без света, а 80% жителей – еще и без воды.


    Взрывы произошли в нескольких городах Украины
    СМИ и местные власти сообщают о взрывах в Полтаве, Николаеве, Никополе и Харькове
    		    1 ноября 2022, 03:31
    Фото: t.me/DMYTROLUNIN
    Текст: Антон Антонов

    В Полтаве, Николаеве, Никополе и Харькове произошли взрывы, в ряде регионов Украины объявлена воздушная тревога, сообщают украинские СМИ и местные власти.

    Глава военной администрации Полтавской области Дмитрий Лунин сообщил в Telegram, что «в Полтаве были слышны взрывы». Украинские СМИ также сообщают о взрывах в Николаеве (Николаевская область) и Никополе (Днепропетровская область). Вечером 31 октября сообщалось о взрыве в Харькове, передает РИА «Новости».

    Сообщалось о воздушной тревоге в Винницкой, Кировоградской, Николаевской, Черкасской, Днепропетровской, Полтавской, Харьковской и Сумской областях. Позднее во всех этих регионах тревога была отменена. Однако еще через некоторое время воздушная тревога вновь была объявлена ночью в Днепропетровской, Полтавской, Харьковской и Сумской областях, передает ТАСС.

    Напомним, в понедельник практически во всех украинских регионах объявили воздушную тревогу в связи с российскими ракетными ударами. Власти Украины признали повреждение 18 объектов в десяти регионах страны, в основном – объектов энергетики, сотни населенных пунктов в семи областях лишились электричества. Минобороны сообщило о поражении всех целей нового ракетного удара по системе энергетики Украины.

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    Эксперт предсказал управленческий хаос в ВСУ после российских ударов
    Как полагает эксперт, удары по инфраструктуре Украины нарушили работу системы интернета Starlink
    		    1 ноября 2022, 19:33
    Фото: Министерство обороны РФ/РИА Новости
    Текст: Андрей Резчиков

    Если Россия продолжит наносить в таком же темпе удары высокоточным оружием, то уже в ближайшее время управление частями ВСУ заметно нарушится, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Александр Перенджиев. Как заявили ранее в Минобороны РФ, удалось нарушить управление частями ВСУ и их тыловым обеспечением.

    «Если удары высокоточным оружием продолжатся с той же интенсивностью, то украинские части продержатся на старых запасах, в том числе на боеприпасах, сутки-двое. Потом возникнут сложности», – считает доцент кафедры политологии и социологии РЭУ имени Плеханова, член экспертного совета «Офицеров России» Александр Перенджиев.

    Нынешние массированные удары уже приводят к сбоям в передаче информации между частями ВСУ, в получении данных через систему американского спутникового интернета Starlink. «Нарушается работа электронных средств наблюдения, ведения разведки, в том числе разведки с помощью беспилотников. Их ведь нужно как-то заряжать, а теперь вся электроника ВСУ работает через пень-колоду. Для штабов ВСУ сложнее стали сбор и обработка информации, а отсюда – трудности с принятием решений. Все это уже чувствуется на линии огня», – убежден эксперт. 

    Во вторник в Минобороны сообщили, что в ходе массированного удара высокоточным оружием большой дальности было нарушено управление группировками ВСУ и их тыловым обеспечением, а также существенно затруднены перевозки в районы боев по железной дороге.

    Накануне утром на всей Украине была объявлена воздушная тревога. Поступали сообщения о взрывах в Киеве, Харькове, Запорожье и других городах. Так, без света осталась часть украинской столицы. Местные СМИ писали также о ракетных ударах по Днепровской, Днестровской и Кременчугской ГЭС.

    Массированные удары оружием большой дальности по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины российские Вооруженные силы наносят с 10 октября. По словам президента Владимира Путина, это стало ответом на устроенный Киевом теракт на Крымском мосту и другие атаки на гражданские объекты в России.

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    Минобороны: В результате массированного удара существенно нарушено управление и тыловое обеспечение группировок ВСУ
    		    1 ноября 2022, 14:45
    Фото: t.me/mod_russia

    В ходе нанесения накануне массированного удара высокоточным оружием большой дальности по объектам систем управления, энергетики и связи Украины было нарушено управление группировками ВСУ и их тыловым обеспечением, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Также существенно затруднены перевозки в районы боевых действий железнодорожным транспортом и нарушено производство на предприятиях ВПК Украины, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Ранее министр обороны Сергей Шойгу заявил, что Российская армия эффективно снижает военный потенциал Украины, поражая объекты критической инфраструктуры.

    Коментарии (50)
    Запад в СБ ООН не смог опровергнуть причастность к нападению на Севастополь
    		    1 ноября 2022, 07:46
    Фото: МИД России/«ВКонтакте»
    Текст: Антон Антонов

    На заседании СБ ООН страны Запада не смогли прямо опровергнуть заявления Москвы о том, что атаку на Севастополь украинцы совершили при помощи западных кураторов, сообщил первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский.

    Полянский заявил в Telegram, что в понедельник в СБ ООН состоялось «сразу два любопытных заседания». Первое «созвали западники» по поводу выводов Международной организации гражданской авиации (ИКАО) в связи с экстренной посадкой самолета Ryanair в Минске в 2021 году.

    ИКАО сначала подтвердила версию официального Минска об угрозе взрыва на лайнере, но «западники» вынудили организацию пересмотреть ее же выводы и скорректировать доклад. Заседание СБ страны Запада использовали для политических нападок на Минск и Москву, сообщил Полянский.

    Второе заседание созвала Россия после нападения Украины на Севастополь. Россия объяснила свое решение приостановить участие в «зерновой сделке» и раскрыла «статистику по выполнению самой сделки». В ответ российская сторона не услышала прямых опровержений того, что атаки совершили украинцы при помощи своих западных кураторов. Страны Запада попытались возложить на Россию вину «за ситуацию вообще». Как сообщил Полянский, развивающиеся страны высказывались осторожно.

    «На мой взгляд, ни одно из этих двух заседаний западники не могут записать себе в актив. Их «двойные стандарты» и конфронтационный настрой были видны «невооруженным взглядом». С фактами они работать совсем разучились, предпочитая оперировать домыслами, штампами и голословными обвинениями. Сказывалась и усталость – в конце октября мы их своими заседаниями по Украине явно измотали», – заявил дипломат.

    Напомним, украинские беспилотники для атаки на российские корабли и инфраструктуру, задействованные в реализации «зерновой сделки», воспользовались коридором, по которому вывозится зерно. Россия приостановила участие в сделке.

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    Зеленский и Фиала подписали декларацию о членстве Украины в НАТО
    Зеленский и премьер Чехии Фиала подписали совместную декларацию для ускорения вступления Украины в НАТО
    		    1 ноября 2022, 05:55
    Фото: w80/Zuma/Global Look Press
    Текст: Антон Антонов

    Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что подписал с главой правительства Чехии Петром Фиалой совместную декларацию о членстве Украины в НАТО, которая должна ускорить интеграцию в альянс.

    Зеленский на брифинге, видеозапись которого опубликована в Telegram, сообщил, что с премьером Чехии подписан ряд важных документов. Он особенно отметил декларацию о членстве в НАТО. По словам украинского президента, для Киева «это первый такой документ», подписанный для «ускорения евроатлантической интеграции». Документ, по словам Зеленского, закрепляет курс на развитие сотрудничества, чтобы «обеспечить стандарты НАТО» на Украине. Украина планирует подписать подобные документы и с другими государствами, передает РИА «Новости».

    Напомним, Зеленский сообщил о заявке Украины на ускоренное вступление в НАТО. После того как Киев не дождался встречных шагов со стороны альянса, в Киеве взялись за разработку альтернативы членству в НАТО. 

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    В Генштабе назвали число добровольцев с начала спецоперации на Украине
    Генштаб: Через добровольческие отряды прошли более 15 тыс. человек

    1 ноября 2022, 10:34

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Свыше 15 тыс. человек стали добровольцами с начала специальной военной операции на Украине, рассказал начальник второго управления Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС России Александр Туляганов.

    Как рассказал Туляганов на заседании комитета Совфеда по бюджету и финансовым рынкам, с начала спецоперации через в отряды добровольцев записались более 15 тыс. человек, передает ТАСС.

    Туляганов представлял сенаторам закон о статусе добровольческих формирований и добровольцев, содействующих ВС России. Он уточнил, что действие закона не распространяется на ЧВК.

    В законодательство вводится норма, согласно которой для выполнения отдельных задач в области обороны привлекаются добровольческие формирования, содействующие ВС России, в период действия военного положения, мобилизации, при возникновении вооруженных конфликтов, в военное время, при проведении контртеррористических операций, а также при использовании вооруженных сил за пределами территории России.

    Ранее на портале «Объясняем.рф» сообщалось, что граждане, проходящие срочную службу в армии, не могут отказаться от нее, чтобы отправиться добровольцем в зону СВО, но ее можно заменить на службу по контракту.

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    Турция, Украина и ООН приостановили движение кораблей по зерновому коридору
    Турция, Украина и ООН не запланировали движение кораблей по зерновому коридору на ближайшие сутки
    		    1 ноября 2022, 19:12
    Фото: Xinhua/Global Look Press
    Текст: Алексей Дегтярев

    Гуманитарный коридор в Черном море не будет работать 2 ноября, об этом говорится в сообщении представительства ООН в Совместном координационном центре (СКЦ) в Стамбуле.

    «Секретариат ООН в СКЦ сообщает, что делегации Украины, Турции и ООН договорились не планировать движения судов в рамках Черноморской инициативы 2 ноября», – цитирует заявление центра ТАСС.

    Там указали, что 1 ноября прошло 36 инспекций находящихся в турецких водах судов.

    Во вторник президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган обсудили «зерновую сделку».

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    Пушилин заявил о продвижении союзных сил на Угледарском направлении
    		    1 ноября 2022, 09:05
    Фото: Николай Тришин/ТАСС
    Текст: Антон Никитин

    Временно исполняющий обязанности Донецкой народной республики Денис Пушилин сообщил, что союзные силы продвигаются на Угледарском направлении.

    Продвигаемся, сказал он ТАСС.

    Газета ВЗГЛЯД писала о том, что российские войска после артиллерийской и воздушной подготовки, в которой принимала участие в том числе и ТОС «Солнцепек», перешли в наступление на участке фронта от Угледара и вокруг Авдеевки. В наступлении принимают участие части и соединения 29-й общевойсковой армии, 68-го армейского корпуса ВС РФ и Народной милиции ДНР.

    Между тем донецкий депутат Владислав Бердичевский в комментарии газете ВЗГЛЯД назвал основные сложности наступления на Угледар.

    Пушилин также заявил, что Киев нарушает права военнопленных. Среди тех, кто содержался в плену на Украине, никто не сказал о человеческом отношении, подчеркнул он. По его словам, украинские власти не соблюдают никакие конвенции, никакие права человека.

    Напомним, в субботу прошел обмен пленными по формуле «50 на 50». В Минобороны подтвердили, что 50 российских военных, которым грозила смертельная опасность, вернулись с подконтрольной Киеву территории в результате переговорного процесса.

    Во вторник девять освобожденных из украинского плена военнослужащих ДНР и ЛНР встретились со своими семьями. Военные рассказали о пытках и издевательствах в украинском плену. С вернувшимися бойцами также пообщался Пушилин.

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    В районы боевых действий направлены 87 тыс. мобилизованных
    Шойгу: В районы боевых действий направлены 87 тыс. мобилизованных
    		    1 ноября 2022, 13:39
    Фото: Алексей Никольский/РИА Новости
    Текст: Антон Никитин

    Из 300 тыс. человек, призванных в рамках частичной мобилизации, 87 тыс. человек направлены в районы боевых действий, сообщил министр обороны Сергей Шойгу на селекторном совещании. Он уточнил, что они прошли дополнительную военную подготовку и боевое слаживание.

    По словам Шойгу, к работе с мобилизованными привлечено порядка 3 тыс. инструкторов, получивших боевой опыт в ходе СВО, передает РИА «Новости».

    Основные усилия подготовки сосредоточены на полевой выучке, умении применять средства связи, навигации и разведки, сообщил министр.

    По его словам, в учебных центрах осуществляется подготовка экипажей боевых машин и танков, артиллеристов, снайперов, специалистов комплексов беспилотных летательных аппаратов, радиоэлектронной борьбы и других.

    При этом министр обороны в очередной раз обратил внимание командующих войсками военных округов и Северным флотом на необходимость применения сформированных подразделений совместно с подразделениями, уже участвующими в СВО.

    В соответствии с указом президента от 21 сентября в ходе частичной мобилизации призваны 300 тыс. человек, сообщил Шойгу. При этом он отметил, что «на начальном этапе имели место недостатки в деятельности военных комиссариатов». Минобороны, продолжил глава ведомства, приняло экстренные меры по улучшению организации их работы, что принесло свои результаты. Все регионы направили в воинские части установленное количество мобилизованных, добавил Шойгу.

    Он напомнил, что Генеральным штабом 29 октября даны указания о завершении призыва граждан по мобилизации.

    Шойгу поблагодарил депутатов Госдумы и сенаторов «за оперативное принятие законов, направленных на повышение социальной защищенности призванных граждан, за которыми сохраняются рабочие места, оказывается поддержка членам их семей».

    Гражданам, призванным на военную службу по мобилизации, установлено денежное содержание в соответствии с занимаемой должностью, но не менее 195 тыс. рублей за календарный месяц, отметил министр обороны.

    Президент Владимир Путин ранее сообщил, что призыв в рамках частичной мобилизации в России завершен

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    Коментарии (17)
    В Германии иорданец пытался зарезать беженку с Украины
    Bild: В Германии иорданец напал с ножом на беженку с Украины

    1 ноября 2022, 09:30

    Текст: Антон Никитин

    Беженец из Иордании в Германии напал с ножом на 21-летнюю гражданку Украины, едва не убив ее, сообщают немецкие СМИ. Уточняется, что инцидент произошел на прошлой неделе в общине Гармиш-Партенкирхен, где расположен горнолыжный курорт.

    По информации таблоида Bild, 28-летний мужчина встретил девушку, работающую горничной в одном из отелей, перед ее квартирой, после чего нанес ей удар ножом. Оба проживали в одном общежитии для беженцев и знали друг друга. Мотив преступления остается неизвестным.

    После нападения подозреваемый скрылся на велосипеде, полиция безуспешно разыскивала его в течение нескольких часов. Задержать иорданца удалось благодаря бдительности хозяина одного из местных ресторанов, который заметил подозрительного мужчину, несколько раз посетившего его заведение, заказав колбаски и картофель фри, передает РИА «Новости».

    Прибывшие по вызову полицейские обнаружили подозреваемого в одном из хозяйственных помещений здания, он сдался без сопротивления. По информации местной полиции, пострадавшая госпитализирована, она остается в тяжелом состоянии.

    Ранее уехавшая в Британию украинская гражданка заявила, что приютившая ее британка поработила ее, заставляя больше помогать по дому.

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    В Польше обвинили украинцев в попытках захватить Европу
    Dziennik Polityczny: Европа сыта по горло украинскими беженцами

    1 ноября 2022, 14:56

    Текст: Вера Басилая

    Европейские страны устали от неблагодарного поведения украинских беженцев, большинство из них желают получить прибыль за счет помощи и льгот, пишет польское издание Dziennik Polityczny.

    По словам автора статьи Марека Галаша, возможностью «завоевать Европу» пользуются не те, кому срочно нужна помощь, а желающие получить прибыль, те, кто давно вынашивал план переезда на постоянное место жительства в Западную Европу, но либо не было денег на это дорогостоящее предприятие, либо он боялся, что украинский средневековый менталитет вряд ли будет терпим в любой стране цивилизованного Запада.

    «Не стоило ожидать, что беженцы будут работать на экономику принимающих их стран, платить налоги и вести себя в соответствии с законом в обмен на прием и льготы. С первых же дней пребывания стало ясно, что украинцы не используют даже самых простых слов благодарности», – приводит РИА «Новости» слова Галаша.

    Он подчеркнул, что с прибытием украинцев в одной только Польше увеличилось число насильственных преступлений. Автор перечислил перечень правонарушений благодарных беженцев в Польше: вынос вещей и мебели из квартир хозяев, грабежи на автострадах и автостоянках, избиения с целью ограбления, демонстративное пренебрежение национальными традициями и обычаями, разрушение архитектурных памятников, убийства.

    Галаш заявил, что, помимо этого, многие украинские беженцы пытаются обвинить принявшие их государства в недостаточном гостеприимстве, стараясь получить от них еще больше послаблений и возможности уезжать на Украину и затем повторно возвращаться в Европу, не теряя льгот.

    «Но сейчас наступило время расплаты. Согласно закону, украинцам, прибывшим после февраля этого года, разрешено покидать Польшу не более чем на месяц, но некоторые из них сразу потеряли свой номер PESEL после нескольких дней пребывания за границей, сообщает Gazeta Wyborcza со слов «несчастной жертвы польского режима», – напомнил автор.

    Галаш в своей статье потребовал от таможенных служб Польши проводить тщательную проверку на границе, чтобы пропускать в страну только тех украинцев, которые действительно нуждаются в переезде, а не желающих «сдать свои квартиры по баснословным ценам и улететь искать лучшей жизни и дополнительной прибыли в Европе».

    Напомним, Польша планирует ужесточить закон о пребывании украинских беженцев в стране, заставив их самих покрывать часть расходов.

    Ранее мэр приграничного города Пшемысль Войчех Бакун заявил, что жители Украины массово приезжают в Польшу, чтобы получить социальное пособие, а затем возвращаются домой.

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    Киев отказался признать более ста пленных в ЛНР
    Украинская сторона не стала признавать более 100 военнопленных
    		   1 ноября 2022, 20:08
    Фото: Keystone Press Agency/Global Look Press
    Текст: Кристина Цыцура

    Украина отказалась признать своими более сотни военнопленных, которые сейчас содержатся в исправительных учреждениях Луганской народной республики, сообщила представитель уполномоченного по правам человека в ЛНР Алина Нечаева.

    «Это не семь, не десять – это больше сотни», – передает РИА «Новости» слова Нечаевой.

    Она отметила, что бросать своих уже стало правилом для украинской стороны. Двум военнопленным во вторник дали возможность позвонить родственникам по видеосвязи. Один из солдат пообщался с матерью, проживающей в Днепропетровской области, и сообщил, что он находится в плену, но его отказываются включать в список военнопленных украинские чиновники.

    «Мам, надо, чтобы вы обратились к властям и подтвердили мою личность, так как меня не могут обменять. Украина не подтверждает мою личность», – сообщил матери по видеосвязи Владислав Кашенец.

    Пленный добавил, что ранее он общался с родственниками в конце мая, и они знают, что он находится в плену.

    Другой военнопленный Владимир Иванец из-за контузии не смог вспомнить телефоны родственников, поэтому попросил журналистов передать своим родным, что с ним всё хорошо. 

    Ранее сообщалось, что с подконтрольной украинским властям территории возвращены 50 российских военнопленных.

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    Шойгу заявил о снижении военного потенциала Украины
    Шойгу: Российские войска снижают военный потенциал Украины

    1 ноября 2022, 13:53

    Текст: Елизавета Шишкова

    Российская армия эффективно снижает военный потенциал Украины, поражая объекты критической инфраструктуры, заявил министр обороны России Сергей Шойгу.

    Он отметил, что удары наносятся высокоточным оружием. Поражаются объекты военной инфраструктуры, а также объекты, влияющие на снижение военного потенциала Украины, передает РИА «Новости».

    По словам Шойгу, «киевский режим продолжает осуществлять террористические акции по уничтожению мирного населения и разрушению социальных объектов».

    Шойгу уточнил, что ВСУ обстреливают ЗАЭС, а также точки эвакуации и мест раздачи гуманитарной помощи. Также Шойгу уточнил, что за последние десять дней перехвачено более 200 реактивных снарядов HIMARS.

    Кроме того, за минувшие две недели были уничтожены почти 200 иностранных наемников, две установки залпового огня HIMARS, 235 других бронированных машин, 74 танка и 268 автомобилей с крупнокалиберными пулеметами.

    ВС России продолжили наносить удары высокоточным оружием воздушного и морского базирования по системам военного управления и энергетики Украины, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Напомним, официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что ВС РФ наносят удары высокоточным оружием воздушного и морского базирования по системам военного управления и энергетики Украины.

    Ранее Шойгу на селекторном совещании заявил, что из 300 тысяч человек, призванных в рамках частичной мобилизации, 87 тысяч направлены в районы боевых действий

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    Беспилотник сбит над Севастополем
    Развожаев сообщил о сбитом российскими моряками беспилотнике над Севастополем

    1 ноября 2022, 04:22

    Текст: Антон Антонов

    Российские моряки сбили беспилотник над Севастополем, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

    Развожаев сообщил в Telegram, что БПЛА сбит в районе Любимовки. Он сопроводил это сообщение словами из гимна Севастополя («Легендарный Севастополь»): «Знает вся страна родная, / Что не дремлют корабли / И надежно охраняют / Берега родной земли».

    В конце прошлой недели Украина предприняла попытку нападения на Севастополь с использованием беспилотников. Атаке подверглись корабли и инфраструктура, задействованные в реализации «зерновой сделки». Украина напала, используя коридор, по которому вывозится зерно. Россия отразила атаку и приняла решение приостановить участие в сделке.

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    Украинцы пытались сфабриковать признания бойцов ДНР в военных преступлениях
    Боец ДНР: Украинцы пытались сфабриковать признания пленных для международного суда

    1 ноября 2022, 11:38

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Украинские силовики пытались сфабриковать признания пленных бойцов Народной милиции ДНР, рассказал один из освобожденных из украинского плена.

    По словам освобожденного бойца, украинцы хотели, чтобы пленные подписали бумаги и признали вину, передает РИА «Новости». Он рассказал, что на пленных вешали всевозможные преступления, чтобы в международном суде показать военные преступления, которых они не совершали.

    На родину он вернулся в рамках последнего обмена пленными между Россией и Украиной в формате «50 на 50».

    Напомним, в субботу в Минобороны России сообщили, что с подконтрольной украинским властям территории возвращены 50 российских военнопленных, им грозила в плену смертельная опасность.

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