Все ракетные соединения ВС России перевооружили на «Искандер-М»

Минобороны: Все ракетные соединения Вооруженных сил России перевооружены на комплекс «Искандер-М»

Все ракетные соединения Вооруженных сил России перевооружены на современный и уникальный комплекс «Искандер-М», говорится в публикации на официальном сайте Минобороны в честь Дня ракетных войск и артиллерии.

Как заявили ведомстве, в настоящее время все ракетные соединения Вооруженных сил России перевооружены на современный, не имеющий аналогов в мире, ракетный комплекс «Искандер-М», передает РИА «Новости».

Там также сообщили, что на вооружение реактивных артиллерийских и артиллерийских формирований поступают современные образцы, успешно применяющиеся в специальной военной операции. В департаменте уточнили, что в реактивные формирования поступают реактивные системы залпового огня (РСЗО) как крупного, так и среднего калибра семейства «Торнадо» (300-мм РСЗО «Торнадо-С» и 122-мм РСЗО «Торнадо-Г»).

Кроме того, подчеркивается, что арсеналы артиллерийских подразделений продолжают пополняться модернизированными самоходными гаубицами 2С19М2 «Мста-С», обладающими повышенной скорострельностью. Эта боевая машина способна действовать в режиме «шквал огня», во время которого несколько снарядов, выпущенных из одного орудия под разными углами, одновременно достигают цели, тем самым повышая плотность огня и обеспечивая гарантированное поражение противника.

Ранее в США усомнились в оценках Киева об исчерпании запасов ракет у России.