Бойцы ЛНР вернулись домой после освобождения из плена

Врио главы ЛНР Пасечник сообщил о возвращении из плена группы бойцов

Из украинского плена вернулись домой 35 военнослужащих Народной милиции ЛНР, сообщил врио главы республики Леонид Пасечник.

Пасечник написал в своем Тelegram-канале, что из украинского плена вернулись домой 35 военнослужащих Народной милиции ЛНР.

Врио главы республики уточнил, что все вернувшиеся из плена пройдут медобследование и реабилитацию.

«Излишне говорить об условиях содержания в украинском плену: избиения, издевательства... Герои Луганщины истощены, но не сломлены! Продолжаем работать над освобождением наших ребят из нацистских застенков», – написал Пасечник.

Омбудсмен ЛНР Виктория Сердюкова заявила, что состояние одного из вернувшихся в Луганск после освобождения из украинского плена бойцов оценивается врачами как очень тяжелое, его достаточно сложно привезли на территорию республики, передает РИА «Новости».

Сердюкова заявила, что состояние здоровья у вернувшихся из плена бойцов в целом неудовлетворительное, есть следы пыток, насилия.

«Ранения, полученные накануне попадания в плен, которые не были должным образом обработаны, они дали о себе знать и превратились в более серьезные заболевания», – отметила Сердюкова.

Ранее Минобороны РФ сообщило о возвращении 107 военных из украинского плена. Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что 65 из них – бойцы ДНР и ЛНР.