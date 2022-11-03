Пушилин заявил об обмене пленными с Украиной по формуле 107 на 107

Медведев сообщил о появлении в России «жовто-блакитных» диверсантов

Зампред Совбеза Медведев предупредил украинских диверсантов о возможности исключений в моратории на смертную казнь

Действующий на российской территории мораторий на смертную казнь может быть преодолен, заявил заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев, говоря о диверсиях, совершаемых проукраински настроенными террористами.

«На территории России начали действовать разнообразные жовто-блакитные диверсанты. Молодые иностранные студенты, совсем недавно достигшие совершеннолетия, вывели из строя несколько железнодорожных объектов в Уфе. Мол, из-за того, что не согласны с политикой нашей страны», – написал Медведев в своем Telegram-канале.

Он пояснил, что Россия приняла этих людей и дала возможность получать образование, но в ответ началась подготовка терактов и диверсий. Зампред Совбеза отметил, что есть и случаи поджогов военкоматов и разрушений других государственных объектов, и даже случаи убийства россиян украинцами.

«Насквозь отбитые мозги сейчас дело, увы, привычное. И вопрос даже не в конкретных отморозках, иностранных и «своих». Просто надо вспомнить, что во время Великой Отечественной войны с саботажниками, которые по приказу фашистских убийц вели подрывные работы в тылу, никто не цацкался. Приговор таким негодяям был один – расстрел без суда и следствия. Прямо на месте преступления», – добавил Медведев.

По словам политика, совершившие подобные деяния в военное время не имеют «ни возраста, ни национальности, ни даже права на защиту своей жизни», но сейчас в России действует мораторий на смертную казнь.

«Весьма гуманно. В отличие, кстати, от всех крупнейших стран с ядерным оружием (США, КНР, Индии). Хотя, еще раз подчеркну, и в рамках нынешней Конституции мораторий на смертную казнь может быть преодолен в случае необходимости при изменении правовых позиций Конституционного суда России. Это вопрос выбора средств защиты интересов наших людей, государства и общества», – заключил Медведев.

Напомним, в Уфе суд арестовал четверых подозреваемых в теракте. Как пишет «Регнум», по версии следствия, с 18 по 25 октября обвиняемые совершали теракты, поджигали объекты ОАО «Российские железные дороги» в Уфимском районе и Калининградском районе Уфы.

27 октября двое подозреваемых были задержаны при попытке поджечь пост секционирования «Правая Белая» на улице Ущелье в Уфе. Трем подозреваемым по 18 лет, одному – 17.

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