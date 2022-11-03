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Минобороны РФ сообщило о возвращении 107 военных из украинского плена
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В результате переговоров с подконтрольной Киеву территории в Москву вернули 107 российских военных, сообщили в пресс-службе Минобороны России.
«3 ноября в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 107 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность», – передает ТАСС со ссылкой на сообщение ведомства в Telegram-канале.
В Минобороны уточнили, что освобожденные в Москве пройдут лечение и реабилитацию в медицинских учреждениях военного ведомства. Также они получат психологическую помощь.
Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщал, что в четверг проводится новый обмен пленными с Украиной по формуле 107 на 107.
Ранее также сообщалось, что Украина отказалась признать своими более сотни военнопленных, которые сейчас содержатся в исправительных учреждениях ЛНР.
Вассерман объяснил возвращение Собчак в Россию
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Обвиняемые по делу у вымогательстве у главы Ростеха могли взять всю вину на себя в надежде, что Ксения Собчак им поможет потом, предположил в комментарии газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы, публицист Анатолий Вассерман, комментируя заявление матери Собчак сенатора Людмилы Нарусовой о том, что у дочери нет никакого статуса в деле о вымогательстве и она скоро вернется в Россию.
Сенатор Людмила Нарусова сообщила, что у ее дочери телеведущей Ксении Собчак нет никакого статуса в деле о хищении. Кроме того, по ее словам, адвокаты «обжалуют сам факт обыска», который прошел в загородном доме журналистки в подмосковном коттеджном поселке Горки-8. Также сенатор отметила, что ее дочь в скором времени вернется в страну.
«Думаю, что Нарусова права. Полагаю, что обвиняемые по делу решили взять всю вину на себя в надежде, что Собчак потом им, когда они отсидят свое и выйдут, чем-то поможет. Я, правда, подозреваю, что эта надежда не оправдается. В рамках той тусовки, к которой принадлежат Нарусова и Собчак, уже оказанная услуга не стоит ни гроша. Но, возможно, они надеются, что они смогут шантажировать Ксению Анатольевну угрозой разглашения ее роли в этой системе вымогательств», – высказал мнение Вассерман.
Собеседник полагает, что Собчак должна была знать, если кто-то из ее ближнего окружения начал бы размещать компромат на принадлежащих ей ресурсах.
«Я не исключаю, что она все-таки рискнет вернуться в надежде на то, что эти деятели взяли вину на себя. Но также я очень надеюсь, что хотя бы из числа свидетелей по делу ее не исключат. Скорее всего, она вернется, так как теми методами, которыми зарабатывает она, можно зарабатывать только в Российской Федерации, а не в других местах», – говорит депутат.
Ранее источник в правоохранительных органах заявил, что Собчак стала подозреваемой по делу о вымогательстве у госкорпорации «Ростех», возбужденному в отношении коммерческого директора тележурналистки Кирилла Суханова и бывшего главреда журнала Tatler Ариана Романовского.
После этого телеведущая уехала из России через Белоруссию в Литву, использовав при въезде в республику израильский паспорт.
28 октября стало известно, что следователь МВД отменил постановление о привлечении Ксении Собчак как подозреваемой по делу о вымогательстве 11 млн рублей у главы Ростеха Сергея Чемезова.
Военный аналитик Онуфриенко: Российские войска вынудили ВСУ отойти из-под Херсона
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Россия создала эшелонированную оборону и подтягивает дополнительные силы, поэтому ВСУ теряют численное преимущество. Вероятно, сейчас они немного отошли вглубь подконтрольной территории и пытаются пополнить резервы. Такое мнение в разговоре с газетой ВЗГЛЯД высказал военный аналитик Михаил Онуфриенко, комментируя военную обстановку на Николаево-Криворожском направлении.
«Судя по тому, что происходит в последнюю неделю, прощупывание противником линии фронта, в том числе на Херсонском направлении, значительно ослабло, но не исчезло. Только за минувшие сутки наиболее активные вылазки замечены под Бериславом, в районе сел Ищенка, Брускинское, Суханово и Пятихатка», – рассказал военный аналитик Михаил Онуфриенко.
«Вероятно, снижение активности ВСУ связано с тем, что мы подтянули дополнительную живую силу. В первую очередь это делалось именно на Херсонском направлении, как наиболее опасном», – рассуждает собеседник.
«Помимо этого, противник мог осознать, что у нас идет постоянное насыщение линии фронта не только личным составом, но и дополнительным вооружением. И в связи с этим украинское командование приняло решение об отводе ВСУ вглубь тыла для наращивания группировки», – продолжил эксперт.
«Так как укрепление линии обороны с нашей стороны ведется по всем ключевым направлениям, ВСУ для мощной атаки потребуется сконцентрировать максимум сил на том или ином участке. Но в случае нашего наступления на другом участке фронта перебросить силы они уже не успеют», – отмечает военный аналитик.
Он также уверен, что при постоянных попытках прощупать и прорвать нашу линию обороны противник рискует растерять большую часть своих резервов. «Я также не исключаю, что командование ВСУ поставило крест на идее битвы за Херсон. Ведь после того, как ВСУ заняли часть степей с редкими населенными пунктами, никаких других серьезных успехов они не достигли», – заключил Онуфриенко.
Ранее замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов в эфире телеканала «Соловьев Live» рассказал, что все попытки ВСУ пробить линию обороны отбиваются, ситуация некритична, массового скопления украинских войск на линии фронта нет. По его словам, линия обороны настолько мощная, что ВСУ не знают, что им делать и с какой стороны к ней подойти.
Как сообщили в Минобороны, накануне на Николаево-Криворожском направлении российскими войсками предотвращены попытки прорыва ВСУ в направлениях населенных пунктов Ищенка, Брускинское, Суханово и Пятихатки Херсонской области. В результате огневого поражения и решительных действий российских подразделений противник отброшен на исходные позиции. Уничтожено 105 украинских военнослужащих, два танка, девять боевых бронированных машин и семь единиц автомобильной техники.
Стремоусов также сообщил, что вооруженные силы Украины предприняли попытку наступления на Бериславском направлении в Херсонской области, которая была отбита союзными силами.
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Эрдоган заявил об изменении отношения Шольца к России
Канцлер Германии Олаф Шольц изменил свое отношение к России и выступает за необходимость поиска точек соприкосновения, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
По словам турецкого лидера, которого процитировало издание Daily Sabah в соцсети Twitter (заблокирована в России), канцлер Германии Шольц, занимавший месяц назад совершенно иную позицию в отношении президента РФ Владимира Путина, изменил свое отношение к России, подчеркнув необходимость найти общий язык, передает РИА «Новости».
Эрдоган также отметил решающее значение «дипломатии лидеров» в устранении проблем на международной арене.
Напомним, в среду президент РФ Владимир Путин проинформировал президента Индонезии Джоко Видодо о возобновлении участия России в «зерновой сделке». Российский лидер подчеркнул, что РФ выйдет из соглашения в случае нарушения Украиной своих обязательств.
Грета Тунберг призвала к «свержению всей капиталистической системы»
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Шведская эко-активистка Грета Тунберг призвала к «свержению всей капиталистической системы», а также обвинила капитализм в «колониализме, империализме, угнетении, геноциде» и «расистском, репрессивном экстракционизме».
В лондонском Royal Festival Hall, где состоялся «детский крестовый поход» в честь выхода «Климатической книги», манифеста Греты Тунберг, эко-активистка произнесла еще более радикальную речь о необходимости оказывать давление на политических лидеров больше, чем было прежде, пишет The Telegraph.
«Нет никакого «возврата к нормальной жизни». Нормальной была система, которая дала нам климатический кризис, система «колониализма, империализма, угнетения, геноцида», «расистского, репрессивного экстракционизма». Климатическая справедливость – это часть общей справедливости; вы не можете иметь одну без других. Мы не можем доверять элитам, порожденным этой системой, противостоять ее недостаткам», – сказала Тунберг.
В своей книге Тунберг опиралась на работы Джейсона Хикеля, Кейт Раворт, Наоми Кляйн, для которых климатический кризис не является рукотворным, а порожден капитализмом, как и другие формы социальной несправедливости, от которых страдает общество.
В этих работах отмечается, что рост ВВП сопровождается увеличением выбросов углекислого газа. Выходом из этого положения может стать отказ богатых стран от экономической экспансии как социальной цели, пишет издание.
Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что Тунберг заявила протест против вступления своей родины в НАТО. Это весьма нетипично как для Тунберг, прежде избегавшей чисто политических вопросов, так и для европейских «зеленых», которые расширение альянса обычно поддерживают.
Патрушев счел неадекватными слова Зеленского о ядерном ударе по России
Патрушев: Слова о превентивном ядерном ударе по России говорят о неадекватности Киева
Слова Владимира Зеленского о необходимости превентивного ядерного удара по России подтверждают неадекватность киевского режима, заявил секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев.
Как сказал Патрушев на встрече секретарей Совбезов стран СНГ в Москве, заявление Зеленского подтверждает неадекватность нынешнего руководства Украины, передает РИА «Новости».
Он также сообщил о предотвращении российскими спецслужбами террористического акта на Запорожской АЭС, передает ТАСС.
«Украинские неонацистские войска продолжают обстрелы из западного оружия Запорожской АЭС, что может привести к глобальной катастрофе. К сожалению, визит делегации МАГАТЭ на станцию не привел к прекращению атак на ЗАЭС и осуждению киевского режима со стороны международного сообщества», – добавил он.
Ранее в четверг председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что на Запорожской АЭС удалось предотвратить теракт, заказчиком которого были власти Украины. По его словам, Украина готовила взрыв с весны – на территории атомной станции обнаружили схрон со взрывчаткой, оставленный ВСУ еще в феврале-марте.
Эксперт: Запад предлагает Украине ненужную ей электроэнергию
Европейские политики говорят, что ЕС готов направлять на Украину электроэнергию. Но Украина может и сама вырабатывать электричество, у нее после российских ракетных ударов возможности распределять ее сильно ограничены, заявил газете ВЗГЛЯД политолог, член Экспертного клуба «Дигория» Гарник Туманян.
Высокоточные удары Вооруженных сил России по энергетической инфраструктуре Украины направлены в первую очередь на изматывание противника, говорит Туманян. При этом, по его словам, Россия практически не наносит удары по объектам, генерирующим электроэнергию, целями является инфраструктура, обеспечивающая трансформацию и распределение электроэнергии.
«Такой подход преследует несколько целей. Во-первых, мы осложняем снабжение ВСУ по железной дороге. Составы, как правило, работают на электрической тяге, а в условиях отсутствия электроэнергии дизельные тепловозы не могут стать полноценной заменой в силу своих конструктивных особенностей. К тому же европейцы не могут поставлять на Украину свои электропоезда из-за разницы в ширине колеи», – сказал он.
Во-вторых, создаются проблемы для тылового обеспечения ВСУ, которые без электричества лишаются производственно-ремонтной базы, добавил эксперт.
«На фоне этих проблем у Киева европейские политики решили сыграть в привычный популизм, даже не вникая в суть проблемы: еврокомиссар по энергетике заявила, что ЕС готов направлять на Украину электроэнергию. Но дело в том, что Украина может и сама вырабатывать электричество, только возможности распределять его уже сильно ограничены, в том числе и в случае поставок электроэнергии из Евросоюза», – заключил он.
Напомним, в понедельник ВС России продолжили воздействие на объекты энергетической инфраструктуры Украины. В результате новой волны ударов ракетами и дронами повреждены 18 объектов в десяти регионах страны.
Систематические удары по энергетической инфраструктуре Украины наносятся с начала октября. Наиболее мощные атаки фиксировались 10 октября, 17 и 18 октября, а также 31 октября.
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Рогов: Сорвана попытка Украины организовать теракт на Запорожской АЭС
Председатель движения «Мы вместе с Россией» Рогов: Сорвана попытка Украины организовать теракт на Запорожской АЭС
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На Запорожской АЭС удалось предотвратить теракт, заказчиком которого были власти Украины, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
Рогов сообщил, что на Запорожской АЭС предотвращен теракт, заказчиком которого является режим Зеленского. Как сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией», по имеющимся у него сведениям, Украина готовила взрыв с весны – на территории атомной станции обнаружили схрон со взрывчаткой, оставленный ВСУ еще в феврале-марте. Предполагалось, что подрыв должен был осуществить один из сотрудников АЭС, которого завербует СБУ, уточнил представитель администрации Запорожской области. Как сообщил Рогов, целью диверсии являлось желание уничтожить тепломагистраль, связывающую атомную станцию с Энергодаром, тем самым оставив население города этой зимой без тепла, передает РИА «Новости».
Накануне в МИД заявили, что Минобороны России изучает вопрос создания зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС.
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Володин раскрыл потери Украины после госпереворота в 2014 году
Спикер Госдумы Володин заявил, что после госпереворота в 2014 году Украина потеряла суверенитет и половину населения
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Итогом госпереворота в 2014 году на Украине стала потеря суверенитета и 53,7% населения страны, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
В своем Telegram-канале он отметил, что в 2014 году Украина потеряла свой суверенитет и стала колонией США. По его словам, страна оказалась разворованной, был утрачен промышленный потенциал, на Украине воцарилась тотальная коррупция, интересы народа перестали учитываться.
Володин добавил, что с 2014 года по настоящее время из Украины бежало более 10,5 млн человек. Еще 11,2 млн жителей Крыма, Севастополя, Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей сделали свой выбор быть с Россией. В общей сложности с 2014 года Украина потеряла 53,7% населения.
«Ее граждане для Вашингтона и Брюсселя – расходный материал: война до последнего украинца ежедневно уносит сотни жизней людей. Киевский режим ведет Украину к полному ее исчезновению», – заключил он.
Депутат: Россия на своих условиях возобновила участие в «зерновой сделке»
Депутат Матвейчев рассказал о выгодах России от участия в «зерновой сделке»
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Участники «зерновой сделки» согласились на условия Москвы в обмен на возобновление этого соглашения, причем речь идет не только о материальных, но и геополитических выгодах для Москвы, сказал газете ВЗГЛЯД депутат Олег Матвейчев. О возобновлении участия России в «зерновой сделке» ранее объявил президент Путин.
«Россия получит серьезные выгоды от возобновления своего участия в «зерновой сделке». Что это за выгоды, публично пока не раскрывается, но, по всей видимости, они перекрывают ущерб от террористических атак Украины», – считает зампред думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи, профессор Финансового университета при правительстве Олег Матвейчев.
У некоторых наблюдателей сложилось ошибочное впечатление, что на «зерновой сделке» зарабатывают исключительно Украина, Турция, Западная Европа, а Россия только теряет, потому что были совершены теракты против Крыма, отметил депутат. «Однако не про все договоренности следует рассказывать публично. Есть вещи, которые, будучи обнародованы, могут принести ущерб интересам РФ», – подчеркнул Матвейчев.
«Мы заявили после теракта, что приостанавливаем участие в «зерновой сделке», если она не будет выполняться на наших условиях. Следовательно, другие участники этой сделки пошли на требования России, по всей видимости, речь может идти о миллиардах долларов», – пояснил депутат, добавив, что кроме материальных, Россия получает также геополитические выгоды.
О возобновлении участия России в «зерновой сделке» сообщило в среду Минобороны РФ. Это произошло после того, как Киев дал письменные гарантии о неиспользовании гуманитарного коридора и своих портов для ведения боевых действий против России – благодаря участию ООН и содействию Турции, пояснили в Минобороны.
Позднее возобновление участия России подтвердил в разговоре с президентом Индонезии Джоко Видодо и президент Владимир Путин. На сайте Кремля сообщается, что Путин «информировал о ситуации, сложившейся вследствие использования киевским режимом морского гуманитарного коридора для диверсии против инфраструктуры и кораблей Черноморского флота в Севастополе и о том, что, получив необходимые гарантии украинской стороны о неиспользовании гуманитарного маршрута в военных целях, Россия возобновляет реализацию зерновой сделки».
Была отмечена готовность Москвы предоставить значительные объемы зерновых беднейшим странам как гуманитарную помощь, Видодо поддержал такой подход.
Напомним, Россия объявила о приостановке своего участия в «зерновой сделке» в субботу после атаки украинских беспилотников в Севастополе на корабли Черноморского флота.
Экономист Иван Лизан отметил по этому поводу, что гарантом сделки теперь становится Турция, а «гарантии Киева не стоят даже бумаги, на которой они изложены». «Интерес Турции понятен – ее элиты зарабатывают политические очки, повышая свою роль в Черноморском бассейне, а также деньги, получая возможность покупать интересующие их объемы зерновых по приятным ценам», – пояснил эксперт.
Лизан считает, что Россия, прежде всего, заинтересована в выполнение Западом обязательств «по зерну и удобрениям». «На данном этапе – в силу особенностей собранного на Украине урожая – РФ и Украина напрямую на мировом рынке зерновых не конкурируют. Напротив, РФ достаточно быстро отбирает экспортные рынки у Украины, которая становится поставщиком кукурузы для Евросоюза», – добавил экономист.
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Мизулина: Запад с территории Украины готовит протестные акции в России 4 ноября
Мизулина сообщила о подготовке протестных акций в некоторых регионах в День народного единства
Лига безопасного интернета фиксирует появление большого количества экстремистских призывов к проведению протестных акций на территории России в День народного единства России, который отмечают 4 ноября, сообщила директор лиги, член Общественной палаты РФ Екатерина Мизулина.
Она отметила, что акции подогревают из-за рубежа, в первую очередь с территории Украины.
«Работаем над этой информацией, над этими экстремистскими призывами совместно с правоохранительными органами, МВД в оперативном режиме. Наша команда занимается таким мониторингом. Но надеемся, что все-таки такие попытки не пройдут и большого количества людей они на улицы вывести не смогут», – передает ТАСС со ссылкой на сообщение Мизулиной, которая выступила в рамках итогового форума Общественной палаты России «Сообщество», который проходит в Музее Победы в Москве.
По словам Мизулиной, наибольшее количество таких призывов фиксируется на территории Бурятии, Якутии, Тувы, ряда других регионов.
«Мы все с вами в преддверии большого государственного праздника, Дня народного единства. Несмотря на все попытки Запада расколоть наше общество, особенно вокруг темы специальной военной операции, мы все равно все вместе, мы едины, единая большая страна, которая все трудности преодолеет и выйдет из этой ситуации победителем», – заключила она.
Путин: Россия выйдет из зерновой сделки, если Украина нарушит свои гарантии
Путин заявил, что Россия выйдет из зерновой сделки, если Украина нарушит гарантии ее безопасности
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Украина дала гарантии и заверения, что гуманитарные коридоры для вывоза зерна не будут использоваться Киевом для военных целей. В случае нарушения Украиной своих обязательств Россия выйдет из зернового соглашения, заявил президент России Владимир Путин в ходе оперативного совещания с постоянными членами Совета Безопасности России.
«Всем известно, что, к сожалению, Украина использовала этот гуманитарный коридор для попыток нанесения ударов по Черноморскому флоту России, и в этой связи нами было принято решение приостановить наше участие в этих зерновых конвоях», – заявил Путин, сообщает сайт Кремля.
По словам президента, Россия потребовала от украинской стороны заверений и гарантий в том, что ничего подобного в будущем происходить не будет, что гуманитарные коридоры не будут использоваться для военных целей. Посредниками в прояснении этой ситуации выступили турецкие партнеры России, а по линии министерства обороны получена информация от турецкой стороны о том, что такие заверения Украиной даны – в неиспользовании этих гуманитарных коридоров для военных целей.
«В этой связи мной даны указания министерству обороны возобновить наше полноценное участие в этой работе. Вместе с тем Россия оставляет за собой право выйти из этих соглашений в том случае, если эти гарантии со стороны Украины будут нарушены», – сказал глава государства.
Но даже в случае выхода России из этой сделки Москва будет готова поставить весь объем зерна, который был поставлен с территории Украины в адрес беднейших стран. «А это всего четыре процента: вся сделка проводилась под предлогом обеспечения интересов продовольственной безопасности беднейших стран, но только четыре процента поступило с территории Украины в адрес беднейших стран. Именно беднейших по классификации ООН. А все остальное в основном – сорок с лишним процентов, 46 процентов – ушло в страны Европейского союза», – подчеркнул президент.
«Так вот, если мы в будущем в случае нарушения Украиной своих обязательств выйдем из этого соглашения, мы весь объем, который был до сих пор поставлен с территории Украины в адрес беднейших стран, поставим безвозмездно, бесплатно», – пояснил глава государства.
Он также отметил, что Россия не будет препятствовать в будущем поставкам зерновых с территории Украины в Турцию, имея в виду нейтралитет Анкары в конфликте в целом, возможности зерноперерабатывающей промышленности Турецкой Республики, а также усилия президента Эрдогана, направленные на обеспечение интересов беднейших стран. «Здесь у нас сомнений никаких нет, и мы будем продолжать в любом случае сотрудничать с Турецкой Республикой», – отметил Путин.
Ранее президент Турции Тайип Эрдоган сообщил о возобновлении с 12.00 мск вывоза зерна с Украины по морскому гуманитарному коридору.
Напомним, украинские беспилотники для атаки на российские корабли и инфраструктуру, задействованные в реализации зерновой сделки, воспользовались коридором, по которому вывозится зерно. Россия приостановила участие в сделке.
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Медведев напомнил об изгнании из Москвы «сброда из оборзевших поляков»
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В День народного единства (4 ноября) в 1612 году наши люди разных званий и кровей, забыв о противоречиях и объединившись для защиты Родины, выгнали из Москвы «сброд из оборзевших поляков», заявил заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев.
В своем Telegram-канале Медведев заметил, что наследники Речи Посполитой продолжают «по-мелкому гадить» в преддверии главного «польского» праздника в нашей стране – Дня народного единства. Так запред Совбеза РФ прокомментировал сведения, что польские власти изъяли у посольства России базу отдыха под Варшавой.
«А праздник примечательный. В этот день, как известно, в 1612 году наши люди разных званий и кровей, забыв о противоречиях и объединившись для защиты Отчизны, окончательно выперли из Москвы сброд из оборзевших поляков», – подчеркнул он.
Ранее стало известно, что Польша начала строительство временного заграждения из колючей проволоки на границе с Калининградской областью России.
Стремоусов рассказал о ситуации на линии фронта в Херсонской области
Стремоусов: Ситуация на линии фронта в Херсонской области некритична
Ситуация на линии фронта в Херсонской области на данный момент некритична, атаки украинских войск отбиваются, заявил замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов.
Как рассказал Стремоусов в эфире телеканала «Соловьев Live», все попытки ВСУ пробить линию обороны отбиваются, ситуация некритична, массового скопления украинских войск на линии фронта нет. По его словам, линия обороны настолько мощная, что ВСУ не знают, что им делать и с какой стороны к ней подойти, передает РИА «Новости».
Ранее Стремоусов рассказал, что ВСУ предприняли попытку наступления на Бериславском направлении в Херсонской области, которая была отбита союзными силами.
В Херсонской области объявили о прекращении движения транспорта через Днепр
В Херсонской области объявили о прекращении движения гражданского транспорта через Днепр
Движение для гражданских судов через Днепр прекратили после завершения вывоза жителей с правобережья Херсонской области, сообщили в руководстве региона.
«Администрация Херсонской области приняла решение временно прекратить движение гражданских транспортных средств через Днепр. Понтонная переправа также прекращает свою работу», – цитирует сообщение администрации РИА «Новости».
Такое решение принято, поскольку завершены действия по перемещению жителей с территории правого берега Днепра. Временный запрет касается и речных такси, барж и всех остальных водных судов.
«Запрет не распространяется на транспортные средства коммунальных служб и компаний, осуществляющих грузоперевозки продовольствия и медикаментов», – уточнили в руководстве региона.
Ранее врио губернатора региона Владимир Сальдо заявлял, что вывоз граждан с левобережья Днепра завершится в ближайшие три дня.
Британского посла у здания МИД России встретили словами «Британия – страна-террорист»
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Посол Великобритании Дебора Броннерт явилась в МИД России в связи с причастностью Лондона к атаке Киева на Севастополь.
Машина посла подъехала к зданию ведомства. При входе в здание группа студентов «приветствовала» ее словами «Британия – страна-террорист», передает РИА «Новости».
В общей сложности Броннерт пробыла в ведомстве более получаса, после чего покинула здание МИД. От комментариев прессе она отказалась.
Напомним, по словам основателя файлообменников Megaupload и Mega Кима Доткома, Трасс через минуту после терактов на «Северных потоках» отправила госсекретарю США Энтони Блинкену сообщение с текстом: «Все сделано».
Президент Владимир Путин подчеркивал, что ЧП на «Северных потоках» – это очевидный теракт, поскольку речь идет об особой экономической зоне Дании, Швеции, Германии. По словам Путина, в Европе «рот закрыли, молчат, как будто так оно и надо, несмотря на то, что это реально подрывает в корне их интересы».
Cекретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев заявил, что это наводит на мысли о причастности к терактам британских ВМС. По его словам, основным выгодополучателем этих терактов являются США, а участие в их планировании и реализации, по информации Минобороны России, принимали представители английских военно-морских сил.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова потребовала от властей Британии отреагировать на эти сообщения и раскрыть, отправляла ли Трасс такое сообщение госсекретарю США.
Политолог Тимофей Бордачев считает, что Лиз Трасс действительно могла написать такое сообщение, учитывая ее уровень профессионализма.
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