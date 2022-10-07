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Немецкий эксперт оценил вероятность выхода Европы из-под влияния США
Немецкий политолог Рар: Концепция «Европа от Ванкувера до Донецка» еще не победила на Западе
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На Западе существует две концепции Европы, которые соперничают друг с другом со времен распада СССР: это «Европа от Лиссабона до Владивостока» и «Европа от Ванкувера до Донецка». Но ни одна из них пока не может победить окончательно, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рар. Ранее экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что прочный мир в Европе возможен только при участии России.
«В немецких СМИ все чаще попадаются статьи, призывающие к переговорному процессу с Россией и недопущению ядерной войны. И это факт, который обсуждается в обществе. Кроме того, экс-канцлер Меркель заявила, что систему европейской безопасности нельзя выстроить без России. И в этом есть логика – Россия самая большая страна Европы», – сказал германский политолог Александр Рар.
Однако на Западе существуют две совершенно разные концепции Европы, напоминает собеседник. «Так, в «старой» Европе будущее континента видят в границах от Лиссабона до Владивостока», – пояснил он
«Но в Вашингтоне, Лондоне и Варшаве популярная другая концепция: трансатлантическая Европа от Ванкувера до Донецка. То есть Россия в этом варианте Европы просто исключена. И эти две концепции соперничают друг с другом фактически со дня развала СССР», – подчеркнул эксперт.
При этом политолог не ожидает «выхода Европы из-под влияния США». «Идет совершенно другой процесс. Континент не становится более самостоятельным. Напротив, он стремится под трансатлантическое крыло Соединенных Штатов», – добавил Рар.
«Правда, ситуация может измениться в случае, если к власти в Штатах снова придет Дональд Трамп или некто похожий на него. Такой лидер США, вероятно, опять поставит вопрос о смысле существования НАТО и начнет экономическую конкуренцию с Евросоюзом», – допускает собеседник.
Рар также обратил внимание на прошедший в Праге саммит Европейского политического сообщества (ЕПС) под эгидой Франции и при участии 44 стран, но без России. «Это объединение пока никаких решений принимать не будет, но оно уже попытается сформировать организацию, которая в первую очередь будет работать против России», – заключил Рар.
Бывший канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что прочного мира в Европе можно будет добиться только при участии России. А до тех пор холодная война фактически не заканчивается, сообщает Süddeutsche Zeitung.
Меркель отметила, что события на Украине стали «глубоким поворотным моментом», указав, что к заявлениям президента РФ Владимира Путина следует относиться очень серьезно. Отметим, что он и ранее выступала с аналогичными призывами.
Помимо этого, немецкий журналист Габор Штейнгарт в статье для издания Focus Online также написал, что настало время думать об устройстве нового европейского мира, который просто обязан учитывать российские интересы.
Автор статьи также напомнил, что для Германии Россия – это выгодный экономический партнер и близкий сосед. Именно эти фактор и отличают американские интересы от немецких. Географию нельзя игнорировать, подчеркнул журналист.
Накануне посол России в США Анатолий Антонов предупредил, что Россия будет защищать Крым и новые территории как неотъемлемую часть РФ. Ранее Антонов заявлял, что Россия готова защищать государственный суверенитет, территориальную целостность и свой народ всеми средствами. Он подчеркивал, что американские политики заблуждаются, если считают, что готовность России защищать свою территорию не относится к Крыму или к территориям, которые могут войти в состав РФ на основе свободного народного волеизъявления.
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Зеленский призвал НАТО нанести «превентивный» ядерный удар по России
СМИ: Президент Украины Зеленский призвал НАТО произвести «превентивный» ядерный удар по России
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что странам НАТО необходимо нанести «превентивный» ядерный удар по России, сообщают украинские СМИ.
Североатлантический альянс и международное сообщество должны предусмотреть возможность превентивного удара в случае попытки применения Россией ядерного оружия, заявил Зеленский в ходе онлайн-конференции в австралийском Институте Лоуи, пишет korrespondent.net.
«Что должно делать НАТО? Исключить возможность применения Россией ядерного оружия. Но что важно, я еще раз обращаюсь к международному сообществу, как это было до 24 февраля: превентивные удары, чтобы они (россияне – прим. ВЗГЛЯД) знали, что с ними будет, если применят. А не наоборот – ждать ядерных ударов России, чтобы потом сказать: «Ах ты так, ну вот держи от нас», – заявил Зеленский.
Ранее посол России в США Анатолий Антонов заявлял, что Москва готова защищать государственный суверенитет, территориальную целостность и свой народ всеми имеющимися в распоряжении средствами. Глава российской делегации на переговорах в Вене по военной безопасности и контролю над вооружениями Константин Гаврилов предостерег США и Британию от шагов, которые способны приблизить обстановку вокруг Украины к опасной черте. В тот же день официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обвинила США в манипуляциях с целью втягивания России в ядерную повестку.
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Зеленский пригрозил ЕC прекращением поставок электроэнергии с Украины
Президент Украины Зеленский заявил о возможном прекращении поставки электроэнергии в Европу
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Президент Украины Владимир Зеленский предупредил, что страна в ближайшее время может прекратить поставки электроэнергии в Европу.
«Мы говорим постоянно про риск таких отключений. Это могут быть дни, недели», – передает ТАСС сообщение украинского лидера.
По словам Зеленского, Украина поставляет Европе дешевую электроэнергию, однако «в какой-то момент» прекратит это, чтобы пройти зимний период из-за недостаточного объема энергии для отопления домов в стране.
Зеленский 16 марта сообщил о завершении объединения украинской и европейской энергосистем, а 29 апреля заявил, что хочет получать из Европы недостающие объемы газа, предоставляя взамен электроэнергию.
Ранее глава правления НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко заявил, что в следующем отопительном сезоне планируется полный отказ от газа в пользу биомассы и мусора, которые будут использовать для централизованного отопления.
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Минобороны Белоруссии заявило о развертывании ударных группировок НАТО у границ страны
Министр обороны Белоруссии Хренин заявил об опасных для России силах НАТО в сопредельных с республикой странах
Силы и средства НАТО, развернутые в соседних с Белоруссией странах, станут основой для формирования ударных группировок против республики и России, заявил министр обороны Белоруссии Виктор Хренин.
«Сегодня мы однозначно оцениваем, что развернутые в сопредельных странах натовские формирования могут стать основой для создания ударных группировок против Российской Федерации и Республики Беларусь как ее ближайшего союзника», – передает ТАСС слова главы белорусского ведомства.
Напомним, после подачи Киевом заявки на вступление в НАТО глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что заявку Украины о вступлении в НАТО якобы публично поддержали 11 стран.
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Рогов: Война Запада с Россией переходит на новый уровень
Председатель движения «Мы вместе с Россией» Рогов: Война Запада с Россией переходит на новый уровень противостояния
Своим требованием к НАТО нанести «превентивные» ядерные удары по России Владимир Зеленский официально подтвердил то, о чем давно уже говорили эксперты: война между РФ и Западом переходит на новый уровень противостояния, выразил мнение председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
«Окончательно слетевший с катушек наркоман призывает к ядерной войне, требуя от НАТО как можно быстрее нанести «превентивные» ядерные удары по России», – написал председатель движения «Мы вместе с Россией» в своем Telegram-канале.
Как считает Рогов, по сути Зеленский официально подтвердил то, о чем давно уже говорили эксперты: война между Россией и Западом переходит на новый уровень противостояния.
Напомним, Зеленский в ходе выступления в Институте Лоуи в Австралии по видеосвязи призвал НАТО нанести «превентивные» ядерные удары по России. В Кремле призвали все страны мира обратить внимание на слова Зеленского о «превентивном» ударе против России как на призыв к мировой войне. В МИД России подчеркнули, что Запад разжигает ядерную войну, накаченный оружием марионеточный и неуравновешенный персонаж Зеленский превратился в монстра, руками которого могут уничтожить планету. В Госдуме обвинили Зеленского к подталкивании мира к апокалипсису.
В конце сентября посол России в США Анатолий Антонов заявлял, что Москва готова защищать государственный суверенитет, территориальную целостность и свой народ всеми имеющимися в распоряжении средствами. Глава российской делегации на переговорах в Вене по военной безопасности и контролю над вооружениями Константин Гаврилов предостерег США и Британию от шагов, которые способны приблизить обстановку вокруг Украины к опасной черте. В тот же день официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обвинила США в манипуляциях с целью втягивания России в ядерную повестку.
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В ЕС решили ввести «коридор цен» на газ
Страны ЕС подготовили предложение к ЕК о создании «динамического коридора цен» на газ
Ряд стран Европы подготовили предложение к Еврокомиссии о создании «динамического коридора цен» на газ, чтобы бороться с инфляцией, следует из сообщения СМИ.
Коридор планируют применять во всех оптовых транзакциях «без привязки к конкретным юрисдикциям и определенным способам использования природного газа», сообщает Reuters со ссылкой на проект документа, передает РБК.
Подчеркивается необходимость сделать его гибким, а верхнюю границу – высокой, чтобы не вызвать дефицит поставок. Также авторы проекта просят разрешить закупать газ по цене выше установленной, если это необходимо для привлечения поставок.
Предложение обсудят на встрече в Праге в пятницу, 7 октября.
Ранее в Еврокомиссии сообщили, что Евросоюз утвердил восьмой пакет санкций против России, он включает в себя потолок цен на нефть.
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Bloomberg: У Парижа и Берлина возникли принципиальные разногласия
Французские и немецкие власти имеют принципиальные разногласия по энергетическому кризису и в оборонной сфере
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Французские и немецкие власти имеют принципиальные разногласия по энергетическому кризису и в оборонной сфере, это прослеживается и в поведении лидеров стран – президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Олафа Шольца, пишут СМИ со ссылкой на источники.
Разногласия между странами ЕС наблюдаются по поводу того, как члены Евросоюза могут защитить свои страны в разгар экономического кризиса, сообщает Bloomberg.
Спор начался после введения европейских санкций в отношении России, указали собеседники агентства. При этом разногласия есть и по поводу военной тематики: Макрон является сторонником европейского оборонного проекта, но ФРГ скептически относится к вооруженным силам и видит в предложениях французского лидера попытку укрепить французские компании и влияние.
Один из собеседников рассказал, что одна из встреч французского премьера Элизабет Борн с Шольцем была отменена под предлогом якобы заражения коронавирусом. Встреча планировалась 29 сентября. Однако в тот же день тот якобы присоединился к пресс-конференции по видеосвязи, чтобы объявить о плане по займу на 200 млрд евро для смягчения энергетического кризиса.
Также агентство обратило внимание на медленный прогресс в проекте европейского истребителя шестого поколения Future Combat Air System (FCAS), в котором задействованы и Франция, и Германия, а также Испания.
Источники указали, что несмотря на заявления глав оборонных ведомств Франции и Германии о продвижении проекта, обе стороны рассматривают возможность работать в одиночку.
Они отметили, что в случае отмены проекта французская Dassault Aviation SA намерена создать свой собственный истребитель, а Германия рассчитывает на импорт из США.
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Премьер Венгрии: Европа медленно «истекает кровью» из-за санкций
Премьер Венгрии Орбан призвал страны ЕС пересмотреть санкционную политику, поскольку Европа «медленно истекает кровью»
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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал входящие в Евросоюз страны пересмотреть ошибочную санкционную политику, поскольку Европа «медленно истекает кровью».
Премьер-министр Венгрии подчеркнул, что санкции не оправдали возложенных на них надежд. Он пояснил, что Европа «медленно истекает кровью», а Россия тем временем неплохо зарабатывает. Орбан призвал менять ошибочную санкционную политику Брюсселя, передает РИА «Новости».
В видеообращении, сделанном в ходе состоявшегося в четверг в Праге неформального саммита ЕС с участием глав входящих в Евросоюз государств и не входящих в союз европейских стран, Орбан отметил, что на встрече обсуждаются тяжелые вопросы: будет ли в ближайшие месяцы у европейских стран газ и электричество.
Он также сообщил, что Венгрия ранее отвоевала себе освобождение от нефтяного эмбарго и санкций, Будапешту также удалось добиться, чтобы новые санкции не распространялись ни на ядерную энергию Венгрии, ни на поставки газа в Венгрию, однако рестрикции «до небес» подняли цены на энергоносители, которые теперь почти невозможно оплатить.
Накануне Евросоюз официально ввел восьмой пакет санкций против России, который включает потолок цен на нефть и запрет на техобслуживание и страховку судов третьих стран, перевозящих российскую нефть с ценой, выше установленной. Кроме того, стало известно, что страны Европы предложили ЕК создать «динамический коридор цен» на газ.
Вице-премьер России Александр Новак предупредил, что введение потолка стоимости нефти может привести к временному снижению ее добычи в России. Он также подчеркнул, что Москва не намерена поставлять нефть в страны, вводящие ограничения на стоимость нефти.
В свою очередь зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что санкции Запада стремительно разрушили архитектуру мировой торговли, при этом «порвать в клочья» экономику России у Запада в очередной раз не получилось, экономика РФ демонстрирует весьма приличную жизнеспособность, у России есть все возможности для развития.
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Меркель: Прочный мир в Европе возможен только при участии России
Экс-канцлер Германии Меркель: Прочный мир в Европе возможен только при участии России
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Бывший канцлер Германии Ангела Меркель в ходе выступления на церемонии по поводу 77-летия издания Suddeutsche Zeitung заявила, что прочный мир в Европе может быть достигнут только при участии России, а до тех пор холодная война на самом деле еще не закончилась.
Меркель подчеркнула, что прочного мира в Европе можно добиться только при участии России, а до тех пор холодная война на самом деле еще не закончилась, приводит ТАСС со ссылкой на dpa.
Она отметила, что события на Украине стали «глубоким поворотным моментом», указав, что к заявлениям президента РФ Владимира Путина следует относиться очень серьезно. «Нам всем настоятельно рекомендуется серьезно относиться к словам и относиться к ним серьезно, а не классифицировать их как блеф с самого начала», – констатировала Меркель.
Ранее Меркель призвала серьезно отнестись к словам Путина о защите России.
Накануне посол России в США Анатолий Антонов предупредил, что Россия будет защищать Крым и новые территории как неотъемлемую часть РФ. Ранее Антонов заявлял, что Россия готова защищать государственный суверенитет, территориальную целостность и свой народ всеми средствами. Он подчеркивал, что американские политики заблуждаются, если считают, что готовность России защищать свою территорию не относится к Крыму или к территориям, которые могут войти в состав РФ на основе свободного народного волеизъявления.
В среду российский лидер Владимир Путин утвердил ратификацию договора о принятии Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, а также Запорожской и Херсонской областей в состав России. Как отметил глава государства, Россия исходит из того, что ситуация на освобожденных территориях будет стабилизирована. Газета ВЗГЛЯД рассказывала о переходе России к освободительной борьбе против украинской оккупации.
30 сентября президент России Владимир Путин, глава ДНР Денис Пушилин, глава ЛНР Леонид Пасечник, глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий и глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо подписали соглашение о воссоединении этих регионов с Россией. Госдума единогласно ратифицировала договор о принятии ДНР, ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей в состав России. Совет Федерации единогласно одобрил законы о ратификации четырех международных договоров о принятии ДНР, ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей в состав России.
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Нобелевский комитет объявил лауреата премии по литературе
Лауреатом Нобелевской премии по литературе стала французская писательница Эрно
Нобелевскую премию по литературе 2022 года присудили французской писательнице Анни Эрно, объявил Нобелевский комитет Шведской академии.
Эрно присудили премию за «смелость и хирургическую точность, с которой она обнажает истоки, отчуждение и коллективные рамки личной памяти», цитирует мотивировочную часть решения ТАСС.
Эрно, по мнению комитета, исследует жизнь, «отмеченную гендерными, языковыми и классовыми различиями».
«Это не может быть неожиданностью, она хорошо известна во всем литературном мире и [ее литература] переведена на множество языков», – сказал глава Нобелевского комитета Андерс Ульссон.
Писательница в интервью телеканалу SVT подтвердила, что намерена приехать в Стокгольм за наградой. «Я была очень удивлена. Это большая честь и большая ответственность», – заключила она.
Ранее Нобелевская премия в области химии 2022 года была присуждена американцам Каролин Бертоцци и Барри Шарплессу, а также датчанину Мортену Мелдалу за инструменты для создания молекул.
ЕС официально опубликовал новый пакет санкций против России
В персональные санкции ЕС попали музыканты Юлия Чичерина, Николай Расторгуев и Олег Газманов
Европейский союз официально опубликовал новый пакет санкций против России, они вступают в силу 7 октября, следует из документа, опубликованного в официальном журнале ЕС.
«Настоящий регламент вступает в силу на следующий день после его публикации в официальном журнале Европейского союза», – передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение.
Всего в нем 30 физических и семь юридических лиц. Среди них – философ Александр Дугин, глава ЦИК Элла Памфилова, артисты Юлия Чичерина, Николай Расторгуев, Олег Газманов, «Гознак», корпорация «Иркут», Московский машиностроительный завод «Авангард», завод им. Дегтярёва, МКБ «Факел».
Ранее сообщалось, что восьмой пакет санкций против России включает в себя потолок цен на нефть. В заявление указывается, что ЕС принял новый пакет санкций против России из-за «незаконной аннексии Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей Украины».
Новак: Россия ответит на введение потолка цен на нефть
Вице-премьер Александр Новак заявил, что Россия ответит на введение потолка цен на нефть
Россия выработает действия по ситуации с введением Евросоюзом потолка цен на нефть после того, как увидит официальный документ, сообщил вице-премьер России Александр Новак.
По его словам, бумагу необходимо юридически оценить, прежде чем начать вырабатывать конкретные действия, передает ТАСС.
Напомним, Евросоюз утвердил восьмой пакет санкций против России, он включает в себя потолок цен на нефть.
Новые санкции включают экономические меры и персональные ограничения против лиц, причастных к референдумам и оборонной промышленности. Они предполагают запрет на импорт ЕС на сумму 7 млрд евро.
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Лукашенко: Польша давно договорилась с США о размещении ядерного оружия
Президент Белоруссии Лукашенко считает, что размещение американского ядерного оружия в Польше – уже решенный вопрос
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Польша давно договорилась с США о размещении арсеналов ядерного оружия.
По словам белорусского лидера, заявление главы Польши Анджея Дуды о размещении ядерного оружия на своей территории говорит о том, что появилась реальная угроза атаки тактическим ядерным оружием, поэтому надо принимать меры, передает РИА «Новости».
«Вчера уже Дуда заявил... Они уже давно с американцами договорились, что арсеналы будут в Польше. О чем это говорит? Что мы стоим реально перед атакой тактическим ядерным оружием. Нам надо предпринимать меры, у нас его нет», – сказал Лукашенко.
Дуда сказал изданию Gazeta Polska, что отсутствие в его стране ядерного оружия является проблемой, вопрос размещения в Польше американского ядерного оружия открыт. Он заявил, что Польша могла бы принять участие в программе Nuclear Sharing.
Ранее глава правящей партии Польши «Право и справедливость» (PiS) Ярослав Качиньский заявил, что хотел бы, чтобы в его стране НАТО разместило американское ядерное оружие.
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Лавров ответил на призыв Зеленского к НАТО о «превентивном ядерном ударе» по России
Заявление президента Украины Владимира Зеленского о превентивном ядерном ударе по России подтверждает исходящие от Киева угрозы и необходимость спецоперации, заявил глава российского МИД Сергей Лавров на заседании комиссии «Единой России» в рамках международного межпартийного форума «Экологическая политика и устойчивое развитие». Лавров предостерег США от безоглядной поддержки Киева.
Зеленский призвал западных хозяев нанести упреждающий ядерный удар по России, тем самым предъявив всему миру доказательства тех угроз, которые исходят от киевского режима и для нейтрализации которых и была начата спецоперация, передает ТАСС слова Лаврова.
Москва предостерегает Вашингтон от безоглядной поддержки Киева, подчеркнул глава МИД России.
Напомним, Зеленский во время своего выступления в Институте Лоуи в Австралии призвал НАТО нанести «превентивные» ядерные удары по России. В Кремле на произошедшее призвали все страны мира обратить внимание как на призыв к мировой войне.
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В США предупредили о катастрофе при вступлении Украины в НАТО
Federalist: Вступление Украины в НАТО приведет к катастрофическим результатам
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Вступление Украины в НАТО приведет к катастрофическим результатам для США, заявил вице-президент группы по внешней политике фонда Stand Together и ветеран войны в Ираке Дэн Колдуэлл в статье для американского издания The Federalist.
Как отметил Колдуэлл в своей публикации, глупо тратить десятки диллиардов на расширение НАТО за счет Украины или других европейских стран во времена рекордной инфляции, государственного долга (США) в 30 трлн долларов и растущей угрозы со стороны Китая в Азии, передает РИА «Новости».
Американцам, пишет Колдуэлл, членство Украины в НАТО обошлось бы очень дорого. Первоначальные затраты составили бы до 27 млрд долларов, а ежегодные расходы американских налогоплательщиков – до 11 млрд долларов. Также Соединенным Штатам пришлось бы постоянно размещать в Европе многотысячные контингенты, а ведь их вооруженные силы и без того перегружены и недостаточно укомплектованы. Однако «слепая преданность альянсу часто берет верх над здравым смыслом», резюмирует эксперт.
Накануне официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что подача Киевом заявки на ускоренное вступление в НАТО поставила США и Запад в неудобное положение, которым неловко отказать Украине. При этом она подчеркнула, что все понимают и то, что согласие автоматически сделало бы НАТО стороной конфликта на Украине.
В четверг посол России в США Анатолий Антонов предупредил, что Россия будет защищать Крым и новые территории как неотъемлемую часть РФ. Ранее Антонов заявлял, что Россия готова защищать государственный суверенитет, территориальную целостность и свой народ всеми средствами. Он подчеркивал, что американские политики заблуждаются, если считают, что готовность России защищать свою территорию не относится к Крыму или к территориям, которые могут войти в состав РФ на основе свободного народного волеизъявления.
Ранее Владимир Зеленский объявил о подаче заявки Украины на ускоренное вступление в НАТО. Глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что заявку Украины о вступлении в НАТО якобы публично поддержали 11 стран. При этом генсек НАТО заявил, что решение о расширении альянса принимается странами-участниками единогласно. Как отмечало американское издание The New York Times, североатлантический альянс не позволит Украине вступить в НАТО до завершения российской спецоперации.
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В Германии призвали подумать о новом мире с учетом интересов России
Focus: Настало время думать об устройстве нового европейского мира с учетом интересов России
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Настало время думать об устройстве нового европейского мира, который просто обязан учитывать интересы России, для Германии РФ является выгодным экономическим партнером и близким соседом, географию нельзя игнорировать, заявил немецкий журналист Габор Штейнгарт в статье для издания Focus Online.
Как отмечается в публикации, опыт провальных западных интервенций и освободительных войн не говорит о том, что Украину ждет капитуляция, однако заставляет сомневаться в победоносных лозунгах западных политиков. Штейнгарт выразил уверенность, что настало время думать об устройстве нового европейского мира, который просто обязан учитывать российские интересы, передает РИА «Новости».
Автор статьи также напомнил, что для Германии Россия – это выгодный экономический партнер и близкий сосед. Именно эти фактор и отличают американские интересы от немецких. Географию нельзя игнорировать, подчеркнул журналист.
Ранее экс-канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что прочный мир в Европе может быть достигнут только при участии России, а до тех пор холодная война еще не закончилась. Ранее Меркель призвала серьезно отнестись к словам Путина о защите России.
Накануне посол России в США Анатолий Антонов предупредил, что Россия будет защищать Крым и новые территории как неотъемлемую часть РФ. Ранее Антонов заявлял, что Россия готова защищать государственный суверенитет, территориальную целостность и свой народ всеми средствами. Он подчеркивал, что американские политики заблуждаются, если считают, что готовность России защищать свою территорию не относится к Крыму или к территориям, которые могут войти в состав РФ на основе свободного народного волеизъявления.
В среду российский лидер Владимир Путин утвердил ратификацию договора о принятии Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, а также Запорожской и Херсонской областей в состав России. 30 сентября президент России Владимир Путин, глава ДНР Денис Пушилин, глава ЛНР Леонид Пасечник, глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий и глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо подписали соглашение о воссоединении этих регионов с Россией. Госдума единогласно ратифицировала договор о принятии четырех регионов в состав России. Совет Федерации единогласно одобрил законы о ратификации четырех международных договоров о принятии ДНР, ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей в состав России. Газета ВЗГЛЯД рассказывала о переходе России к освободительной борьбе против украинской оккупации.
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