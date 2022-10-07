Focus: Настало время думать об устройстве нового европейского мира с учетом интересов России

Настало время думать об устройстве нового европейского мира, который просто обязан учитывать интересы России, для Германии РФ является выгодным экономическим партнером и близким соседом, географию нельзя игнорировать, заявил немецкий журналист Габор Штейнгарт в статье для издания Focus Online.

Как отмечается в публикации, опыт провальных западных интервенций и освободительных войн не говорит о том, что Украину ждет капитуляция, однако заставляет сомневаться в победоносных лозунгах западных политиков. Штейнгарт выразил уверенность, что настало время думать об устройстве нового европейского мира, который просто обязан учитывать российские интересы, передает РИА «Новости».

Автор статьи также напомнил, что для Германии Россия – это выгодный экономический партнер и близкий сосед. Именно эти фактор и отличают американские интересы от немецких. Географию нельзя игнорировать, подчеркнул журналист.

Ранее экс-канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что прочный мир в Европе может быть достигнут только при участии России, а до тех пор холодная война еще не закончилась. Ранее Меркель призвала серьезно отнестись к словам Путина о защите России.

Накануне посол России в США Анатолий Антонов предупредил, что Россия будет защищать Крым и новые территории как неотъемлемую часть РФ. Ранее Антонов заявлял, что Россия готова защищать государственный суверенитет, территориальную целостность и свой народ всеми средствами. Он подчеркивал, что американские политики заблуждаются, если считают, что готовность России защищать свою территорию не относится к Крыму или к территориям, которые могут войти в состав РФ на основе свободного народного волеизъявления.

В среду российский лидер Владимир Путин утвердил ратификацию договора о принятии Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, а также Запорожской и Херсонской областей в состав России. 30 сентября президент России Владимир Путин, глава ДНР Денис Пушилин, глава ЛНР Леонид Пасечник, глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий и глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо подписали соглашение о воссоединении этих регионов с Россией. Госдума единогласно ратифицировала договор о принятии четырех регионов в состав России. Совет Федерации единогласно одобрил законы о ратификации четырех международных договоров о принятии ДНР, ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей в состав России. Газета ВЗГЛЯД рассказывала о переходе России к освободительной борьбе против украинской оккупации.

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