Граждан Молдавии осудили за поджог украинского ресторана в Таллине

Tекст: Дмитрий Зубарев

Двое граждан Молдавии были признаны виновными в поджоге ресторана украинской кухни в столице Эстонии, передает РИА «Новости».

Как сообщает эстонская телерадиокомпания ERR, преступление произошло в январе этого года, когда неизвестные совершили поджог заведения, название которого повторяет лозунг экстремистских организаций, запрещенных в России.

Согласно решению Харьюского уездного суда, один из осужденных был признан виновным не только в поджоге, но и в шпионаже и диверсиях, за что получил шесть с половиной лет лишения свободы. Второй фигурант, обвиненный только в порче имущества, осужден на шесть месяцев тюрьмы.

В феврале был совершен поджог склада другого украинского ресторана Faina Ukraina. После двух инцидентов полиция Эстонии усилила наблюдение за ресторанами украинской кухни по всей стране.

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