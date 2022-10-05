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В России стартовала акция «Учитель – учителю»
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В стране запустили акцию «Учитель – учителю», о ее старте объявило российское общество «Знание», в рамках мероприятия пройдет свыше 500 выступлений профессионалов в сфере образования.
Генеральный директор «Знания» Максим Древаль в ходе торжественной церемонии запуска акции поприветствовал присутствующих и отметил, что главной ее целью является сплочение педагогического сообщества и защита исторической правды, передает РАПСИ.
«Вы занимаетесь очень важным делом. Вы являетесь ориентиром и опорой для подрастающего поколения. Вы помогаете молодым людям сформировать фундамент, на котором будет строиться их будущее и будущее нашей страны. Вы открываете для них новые горизонты и возможности. Наша акция объединит сотни тысяч учителей, и я надеюсь, что для многих это будет новый опыт и интересные практики. Заявленные темы выступлений особенно важны сейчас, когда против России разворачивается информационная война, осуществляются попытки переписать историю, вычеркнуть из нее выдающихся людей. Поэтому нам всем очень важно объединиться в защите этой исторической правды», – сказал Древаль.
Первый замминистра просвещения Александр Бугаев на церемонии открытия акции поблагодарил педагогов за самоотверженный труд.
«Уважаемые коллеги, огромное спасибо вам за вашу сложную и ответственную работу. Последние события заставили нас по-другому посмотреть на труд учителей, еще сильнее начать ценить их самоотверженность. Сейчас в наши дружные ряды вливаются педагоги из четырех новых субъектов: Донецкой, Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей. Хочется сказать коллегам большое человеческое спасибо от всех нас за тот внутренний подвиг, который они совершают, приходя в школы и обучая наших детей», - сказал он.
В завершении торжественной части Древаль и Бугаев вручили первым спикерам акции ее символ – статуэтку в виде ключа, которая олицетворяет передачу знаний и опыта от учителя к учителю.
Первыми участниками акции стали два учителя истории и обществознания из Москвы и ЛНР. Призер «Лиги лекторов», участник совета учителей-блогеров Министерства просвещения Александр Оджо и преподаватель луганской общеобразовательной специализированной школы №54 имени Алексея Еременко Екатерина Булыма прочитали лекцию об авторе первого толкового словаря русского языка Владимире Дале, который жил в Луганске и сделал очень многое для России.
Пугачева ответила ненавидящим ее «рабам» и «холопам»
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Народная артистка СССР Алла Пугачева, уехавшая из России вместе с детьми, впервые за долгое время высказалась в ответ на негативные сообщения в свой адрес.
По словам певицы, она «счастлива», что ее ненавидят те люди, которых она всегда терпеть не могла. Из чего Пугачева сделала вывод, что если бы она им нравилась, это значило бы, что она пела и жила зря.
«Причина ясна. Пусть скрежещут зубами. Были холопами, стали рабами», – пишет Примадонна в своем Instagram* (признанная экстремистской и запрещенная в РФ соцсеть), передает РИА «Новости».
Ранее в СМИ появилась информация, что народная артистка СССР Алла Пугачева выставила на продажу свой элитный дом в Подмосковье за 1 млрд рублей. Директор Аллы Пугачевой Елена Чупракова отказалась комментировать информацию о том, что певица якобы выставила на продажу недвижимость в деревне Грязь.
По данным СМИ, Пугачева покинула территорию России без обратного билета. Сообщалось, что она отправилась из Москвы в Тель-Авив.
До этого Алла Пугачева попросила Минюст России вслед за мужем Максимом Галкиным признать ее иноагентом. Она заявила, что солидарна со своим супругом.
Депутат Госдумы Петр Толстой, комментируя обращение Пугачевой, заявил, что певица утратила связь с реальностью и ее место в историческом музее времен СССР. Депутат добавил, что и иноагентом она не станет, и поддержки среди порядочных русских людей уже не найдет.
Сам Галкин после включения в список иностранных агентов заявил, что таковым себя не считает. Он заявил, что не вовлечен в политическую деятельность, а уже 28 лет занимается юмористическим жанром и будет продолжать это делать.
При этом юморист в последнее время неоднократно публично высказывал свою политическую позицию, критикуя политику России из-за рубежа.
Стремоусов: ВСУ оказались в огневом мешке в Херсонской области
Замглавы администрации региона рассказал о боестолкновениях в районе Дудчан
В Херсонской области сохраняется линия разграничения сторон в районе поселка Дудчаны, заявил заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов.
Продвинувшиеся украинские военные остаются в огневом мешке, заявил Стремоусов в эфире «России 24», передает РИА «Новости».
«Дудчаны, о которых все говорят, как раз находятся на линии разграничения», – добавил он.
Стремоусов пояснил, что сейчас находится в городе Бериславе на севере региона, от Берислава до Дудчан около 50 километров.
«Да, какая-то часть сел – продвинулись нацисты на 12 километров, там остановились, и на сегодняшний момент, в принципе, все стоит... Думаю, что это огневой мешок, в котором сейчас нацистов расстреливают», – указал замглавы администрации.
Ранее Стремоусов сообщал, что ВСУ остановлены у поселка Дудчаны на севере Херсонской области, они оказались в «огневом мешке».
Россия вызвала посла Казахстана из-за заявлений украинского дипломата
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Российская сторона рассчитывает, что Казахстан в скорейшие сроки окончательно вышлет украинского посла из страны, говорится в распространенном комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой. По этому поводу посол Казахстана был вызван на Смоленскую площадь.
На сайте МИД России говорится, что 21 августа посол Украины Петр Врублевский отличился бесчеловечными публичными призывами убивать как можно больше русских, преступив тем самым все рамки цивилизованного поведения, не говоря уже о дипломатической этике и грубейшем нарушении законов страны пребывания, предусматривающих ответственность за подрыв межнационального согласия.
В комментарии отмечается, что Россия рассчитывает на то, что казахстанская сторона, следуя не только духу союзнических отношений с Россией, но и букве собственного законодательства (статья 147 Уголовного кодекса Республики Казахстан предусматривает до 7 лет лишения свободы за разжигание национальной розни), не станет идти на поводу у неонацистского режима в Киеве и примет меры к скорейшей окончательной высылке этого одиозного националиста.
Также отмечается, что посол Казахстана в России Ермек Кошербаев во вторник был вызван в МИД России, ему заявлено о неприемлемости ситуации с украинским послом в республике.
«К глубочайшему сожалению, заверения о том, что этот бандеровский эмиссар «никогда не вернется» в Астану, не выполнены. Данный персонаж вновь объявился в столице Казахстана, причем явно не для того, чтобы «просто собрать вещи и забрать семью». Не таясь, он посещает дипломатические приемы в качестве главы дипмиссии. Ввиду вышеуказанных обстоятельств 4 октября в МИД России был вызван посол Республики Казахстан Ермек Кошербаев, которому было заявлено о категорической неприемлемости подобной ситуации», – говорится в заявлении Захаровой.
Ранее Врублевский заявил, что чем больше погибнет русских сейчас, «тем меньше придется убивать нашим детям». Следственный комитет России решил дать правовую оценку высказываниям Врублевского. Позже дипломат извинился за свои высказывания.
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Кононенко: К Пугачевой не должно возникать вопросов идеологического плана
Блогер Кононенко прокомментировал скандальные высказывания певицы про «рабов» и «холопов»
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«Мне немного жаль, что она все-таки не выдержала свое молчание, в которое погрузилась с 24 февраля. Женщина есть женщина, что поделаешь», – сказал газете ВЗГЛЯД журналист и блогер Максим Кононенко, комментируя пост в соцсетях певицы Аллы Пугачевой, адресованный ненавидящим ее «рабам» и «холопам».
Народная артистка СССР Алла Пугачева, которая ранее уехала из России вместе со своими детьми, в ответ на негативные сообщения в свой адрес написала пост в своих социальных сетях, где упоминает о том, что «счастлива» от того, что ее ненавидят те люди, которых она всегда терпеть не могла. «Причина ясна. Пусть скрежещут зубами. Были холопами, стали рабами», – пишет певица в своем Instagram* (признанная экстремистской и запрещенная в РФ соцсеть).
«Алла Пугачева может позволить себе все что угодно, поскольку заслуги ее перед культурой нашей столь грандиозны, что надо прислушиваться к тому, что она говорит, а ни в коем случае не осуждать это. Хотя мне немного жаль, что она все-таки не выдержала свое молчание, в которое погрузилась с 24 февраля. Она очень долго молчала, ничего не говорила, а тут вдруг начала реагировать. Женщина есть женщина, что поделаешь», – говорит Кононенко.
Он подчеркивает, что если бы артистка продолжила молчать, то это было бы «эстетически завершенно». Более того, собеседник обращает внимание на то, что к фигурам такого рода не должно возникать никаких вопросов «идеологического плана».
«Я готов лишь говорить ей бесконечно спасибо за то, что она сделала, потому что ее даже сравнить не с кем в песенной культуре. Да и вообще, артистический труд неблагодарен и обвинять артиста вообще в чем-либо – это как котенка обижать. Если артист не нарушает действующего законодательства, то он в своем праве. Артисты ничем не хуже нас», – заключил журналист.
Ранее Пугачева в своих соцсетях обратилась к Минюсту России с просьбой добавить ее в список иноагентов вслед за супругом Максимом Галкиным (признан иноагентом).
Позже СМИ сообщили, что Пугачева выехала из России и направилась в Тель-Авив вместе со своими детьми. При этом у артистки не было обратного билета. Позже появилась информация о том, что Примадонна выставила на продажу свой элитный дом в Подмосковье за 1 млрд рублей, однако ее директор Елена Чупракова отказалась это комментировать.
Ракетным ударом по заводу «Мотор Сич» в Запорожье уничтожено 15 тонн боеприпасов и два украинских Ми-24
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Российские военные поразили производственные цеха ремонта авиационной техники на заводе «Мотор Сич», сообщили в Министерстве обороны России.
Ракетными ударами в районе города Запорожья уничтожены производственные цеха «Мотор Сич», уничтожено свыше 15 тонн боеприпасов, включая снаряды к американской РСЗО HIMARS, сообщается в Telegram-канале ведомства.
Также уничтожен склад боеприпасов 65-й механизированной бригады ВСУ и два украинских боевых вертолета Ми-24.
Кроме того, на юго-западной окраине Днепропетровска ВКС России уничтожили штаб Воздушного командования «Восток» ВСУ. В районах Харькова, Краматорска и Никополя поражены пять пунктов управления ВСУ, 43 артиллерийских подразделения, живая сила и военная техника.
На Купянском направлении в районах населенных пунктов Двуречная, Петропавловка и Купянск Харьковской области ракетными ударами по районам сосредоточения подразделений 14-й и 92-й механизированных бригад ВСУ уничтожено до 100 военнослужащих, в том числе иностранных наемников, и 16 единиц военной техники.
«На Криворожском и Андреевском направлениях в результате ударов ВКС России по подразделениям 24-й механизированной, 17-й танковой и 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Белая Криница, Архангельское, Любимовка и Золотая Балка уничтожено девять танков, 12 боевых машин пехоты, 20 автомобилей и до 250 военнослужащих», – указывается в сообщении.
У населенных пунктов Торское, Малиновка, Желанное в ДНР, Димитрово в Запорожской области и Шевченко в Николаевской области уничтожены пять складов боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения. У поселка Часов Яр в ДНР уничтожен зенитный-ракетный комплекс «Бук-М1». Возле населенного пункта Александровка Днепропетровской области уничтожен радиолокатор зенитно-ракетного комплекса С-300.
«Истребительной авиацией ВКС России за сутки сбиты: украинский Су-25 в районе населенного пункта Торецк ДНР и Су-24 воздушных сил Украины в районе населенного пункта Белая Криница Херсонской области. Средствами ПВО за сутки уничтожены восемь беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Николаевка Харьковской области, Урожайное, Степное, Запорожское ДНР, Пятихатки, Александровка, Каховка и Кошара Херсонской области», – добавили в министерстве.
В воздухе над населенными пунктами Новая Каховка и Чернобаевка Херсонской области уничтожены девять ракет РСЗО HIMARS. У деревни Ровеньки в ЛНР сбиты две баллистические ракеты «Точка-У».
«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 312 самолетов, 157 вертолетов, 2145 беспилотных летательных аппаратов, 379 зенитных ракетных комплексов, 5336 танков и других боевых бронированных машин, 860 боевых машин реактивной системы залпового огня, 3445 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 6226 единиц специальной военной автомобильной техники», – заключили в Минобороны.
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Байден запретил США обменивать доллары на средства МВФ от России
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Глава американского государства Джо Байден запретил минфину США осуществлять транзакции по обмену специальных средств МВФ, которые есть у России и Белоруссии, на доллары, сообщила пресс-служба Белого дома.
Байден подписал закон, запрещающий такой обмен долларов на специальные права заимствования (SDR), которые являются расчетной единицей МВФ. Минфину США предписано добиваться от других стран отказа от конвертации SDR России и Белоруссии в твердую валюту, передает ТАСС.
Также минфин США должен дать указание американским представителям в МВФ, Всемирном банке и других подобных международных финансовых учреждениях препятствовать получению Москвой и Минском финансовой помощи, «кроме как для удовлетворения основных потребностей гражданского населения».
Действие инициативы истечет через пять лет после ее принятия либо через 30 дней после того, как президент США подтвердит Конгрессу, что правительства России и Белоруссии «прекратили дестабилизирующую деятельность в отношении суверенитета и территориальной целостности Украины». Также Байден может отменить действие закона, если подтвердит, что это будет соответствовать национальным интересам США.
В августе в силу вступило распределение специальных прав заимствования среди стран – участниц МВФ на общую сумму 650 млрд долларов, которое было одобрено в начале августа. Россия получила около 17,5 млрд долларов. Минфин России сообщил, что полученные SDR станут частью государственных международных резервов.
Чтобы обменять SDR на твердую валюту, нужно заключить добровольное двустороннее соглашение с одной из стран о предоставлении валюты в обмен на SDR. Желающих обычно немного. Если никто не готов на такую операцию, то можно обратиться в МВФ для обмена. Но на практике этим механизмом никто не пользуется с 1987 года. Также страна – владелец SDR может договориться с другим членом МВФ и погасить свой долг или что-то оплатить этим активом.
Чаще всего SDR просто отправляют в резервы, что и сделала Россия. Это увеличит объем резервов и тем самым позволит косвенно увеличить бюджетные расходы по другим направлениям. Учет SDR в резервах также улучшит кредитоспособность России. При желании Россия может использовать SDR для помощи другим, более бедным государствам.
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Саудовская Аравия и Россия собрались сократить добычу нефти
Financial Times сообщила о планах Саудовской Аравии и России объявить о серьезных сокращениях добычи нефти
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На встрече ОПЕК+ Саудовская Аравия, Россия и другие страны намерены объявить о серьезных сокращениях добычи нефти, чтобы поднять на нее цены, заявили источники. СМИ пишут, что это «разозлит США и поможет России».
Как пишет Financial Times, размер сокращения еще не согласовали, Эр-Рияд и Москва добиваются сокращения на 1–2 млн баррелей в день или более, рассматривается вариант поэтапного сокращения в течение нескольких месяцев. Эксперты ожидают ответных мер США, например, дополнительного выпуска нефти из стратегического резерва. Аналитики указывают, что США приходится иметь дело не со «старой Саудовской Аравией», сейчас королевство готово добиваться более высокой цены на нефть даже при угрозе ответной реакции со стороны США.
Издание пишет, что встреча в среду членов ОПЕК+ была спешно созвана в Вене. Аналитики называют встречу самой важной за последние годы. Источник сказал, что сокращения будут производиться за счет существующего производства, а не уровней квот, которые некоторые страны-члены ОПЕК+ не смогли выполнить. Такое сокращение, вероятно, окажет большое влияние на цены.
Напомним, Wall Street Journal заявила, что Евросоюз, вероятно, утвердит предложенный странами G7 потолок цен на российскую нефть в два этапа. Сейчас идет подготовка законопроекта, необходимого для реализации этой меры, его отложат до полной готовности всех стран G7.
Французов возмутило заявление премьер-министра страны о России
Читатели французской газеты Le Figaro подвергли критике премьер-министра страны Элизабет Борн после ее предложения «сделать цену войны невыносимой для России».
«Одно можно сказать наверняка, цена решений наших властей будет для французов более непосильной, чем для русских», – передает РИА «Новости» слова одного из пользователей.
Еще одни читатель предложил поговорить об этом «с ясной головой после зимы».
«Санкции, инициированные против России Урсулой фон дер Ляйен и Макроном, сделали жизнь французов невыносимой. Вот удастся ли Франции сделать противостояние на Украине невыносимым для России? Не уверен...» – поделился мнением другой комментатор.
Еще один комментатор заявил о молчании премьера, «когда армия США убивала арабов в Ираке, Ливии, Сирии». Он предложил снять санкции с России и купить газ, чтобы французская промышленность не погибла.
Ранее премьер-министр Франции Элизабет Борн, выступая перед Национальным собранием, заявила, что Париж намерен «сделать цену войны на Украине невыносимой для России».
Борн сообщала, что власти Франции ожидают, что цены на газ в стране в 2023 году вырастут в пять раз по сравнению с 2021 годом, на электричество – в 10 раз.
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Киев перебросил в район Кременной подготовленных в Восточной Европе наемников
Украина перебросила в район города Кременной в Луганской народной республике (ЛНР) иностранных наемников, прошедших подготовку на тренировочных базах в Восточной Европе, сообщил посол ЛНР в России Родион Мирошник.
По словам Мирошника, концентрация вражеских сил в районе Кременной очень высокая. Возможность перебрасывать силы у Киева пока есть. По его словам, туда были стянуты наемники и силы, прошедшие подготовку на тренировочных базах в Восточной Европе. Происходило это все на протяжении последних недель, передает ТАСС.
Ранее Народная милиция ЛНР сообщила, что украинские боевики пытаются прорвать линию обороны Луганской народной республики под городом Кременной. По словам офицера Андрея Марочко, обстановка в населенном пункте Кременная более-менее спокойная, контролируемая.
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Россия заявила протест из-за «неадекватного решения Японии»
Посол России в Токио Михаил Галузин выразил японской стороне протест в связи с «неадекватным и произвольным решением» объявить персоной нон грата консула российского генконсульства в Саппоро (префектура Хоккайдо).
Как говорится в публикации в Telegram-канале дипмиссии, эта позиция была доведена во вторник на встрече посла с первым замглавы МИД Японии Такэо Мори.
Кроме того, Галузин указал на беспочвенность проведения японской стороной параллелей между данным шагом и недавней высылкой из России консула генерального консульства Японии во Владивостоке, поскольку японский дипломат был задержан с поличным при попытке получить конфиденциальную информацию за деньги. Российский же дипломат никаких входящих в противоречие с его статусом действий не совершал, подчеркивается в сообщении.
Ранее во вторник правительство Японии приняло решение о высылке одного сотрудника генерального консульства России в Саппоро в ответ на высылку своего дипломата из Владивостока.
Напомним, 26 сентября ФСБ сообщила, что задержала во Владивостоке японского консула Мотоки Тацунори за сбор секретных сведений. Дипломат был задержан с поличным при получении за денежное вознаграждение сведений ограниченного распространения об аспектах сотрудничества России с одной из стран Азиатско-Тихоокеанского региона, влиянии санкционной политики Запада на экономическую ситуацию в Приморском крае. Тацунори был объявлен в России персоной нон грата. Япония сочла неприемлемым задержание консула и потребовала от России извинений. Российская сторона также заявила Японии протест в связи с деятельностью ее дипломата во Владивостоке.
Газета ВЗГЛЯД писала, на чем ФСБ поймала неопытного японского консула.
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Венгрия похвасталась ограничением потолка цен на российскую нефть
Глава МИД Венгрии Сийярто заявил о ограничении потолка цен на российскую нефть по требованию Будапешта
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Будапешт добился от ЕС того, что потолок цен на российскую нефть не распространят на трубопроводные поставки и заменяющие их в чрезвычайной ситуации морские, сообщил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.
Как сообщил Сийярто, Венгрия добилась этого в результате упорного ведения переговоров на совете постпредов стран ЕС. Кроме того, по его словам, по инициативе Венгрии из санкций исключили атомную энергетику, то есть строительство АЭС «Пакш», передает РИА «Новости».
«Ни один институт, важный с точки зрения сотрудничества в области ядерных исследований и разработок, также не был внесен в санкционный список», – сказал он, добавив, что Венгрия собирается и в дальнейшем защищать свою энергобезопасность, выступая против вредящих стране санкций.
Напомним, Wall Street Journal заявила, что Евросоюз, вероятно, утвердит предложенный странами G7 потолок цен на российскую нефть в два этапа. Сейчас идет подготовка законопроекта, необходимого для реализации этой меры, его отложат до полной готовности всех стран G7. При этом Financial Times сообщила о планах Саудовской Аравии и России объявить о серьезных сокращениях добычи нефти.
Газпром допустил прекращение поставок газа Молдавии
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Газпром оставляет за собой право полностью прекратить поставки газа в Молдавию, если страна нарушит обязательства по оплате до 20 октября, сообщила российская компания.
Также компания оставляет за собой право на расторжение контракта в любой момент из-за грубого нарушения сроков заключения соглашения по урегулированию задолженности АО «Молдовагаз», говорится в сообщении в Telegram-канале Газпрома.
Также сообщается, что дальнейшие просьбы молдавской стороны, предполагающие изменения контрактных условий на поставки газа, будут оформляться только в виде дополнений к контракту.
Как также отметил Газпром, компания «Молдовагаз» на протяжении текущего года регулярно нарушала условия контракта в отношении срока оплаты за поставленный газ, а также неоднократно обращалась к Газпрому за смягчением контрактных обязательств.
Ранее газораспределительное предприятие «Молдовагаз» погасило текущую задолженность перед Газпромом.
До этого сообщалось, что «Молдовагаз» просит Газпром отсрочить до конца четвертого квартала срок оплаты авансовых платежей за август и сентябрь.
Напомним, национальное агентство Молдавии по регулированию в энергетике разрешило компании «Молдовагаз» поднять внутренние тарифы на голубое топливо. Однако глава «Молдовагаза» Вадим Чебан уже посетовал, что тариф, предложенный национальным агентством, все равно не покрывает расходов и приведет к дальнейшему росту долгов.
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Санду заявила о готовности отдать Украине на время земли Молдавии
Президент Молдавии Майя Санду в разговоре с российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус) заявила о готовности передать Украине в пользование часть территорий страны на несколько лет.
По ее словам, разговор о передаче земель был в Киеве, обсуждался вопрос с селом Джурджулешты (село в Кагульском районе Молдавии, граничит с Румынией и Украиной – прим. ВЗГЛЯД).
Санду во время пранка, видео которого опубликовано в Telegram-канале блогеров Вована и Лексуса, отметила, что люди с Украины приезжали и смотрели территорию, которую Молдавия готова предоставить, пока решается юридический вопрос с портом в целом. Однако, по ее словам, она готова предоставить Украине землю в пользование на ближайшие несколько лет.
Тем не менее, продолжила она, после того как технические специалисты приехали и осмотрели территорию, дальнейшего ответа власти Молдавии не получили.
«Поэтому мне интересно, интересует ли вас еще данное предложение или вы уже нашли другие решения», – сказала Санду, обращаясь к «украинскому премьеру».
Ранее президент страны Майя Санду в разговоре с российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус) заявила, что Молдавия может провести мобилизацию, «если русские подойдут близко к Одессе».
Администрация президента Молдавии в понедельник заявила, что видеозапись разговора Майи Санду с российскими пранкерами является фальсификацией.
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Американский экономист обвинил США и Польшу в подрыве «Северных потоков»
Экономист Джеффри Сакс назвал США и Польшу причастными к диверсии на газопроводах Северный поток.
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Взрывы на нитках газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2», вероятно, совершили США и Польша, чтобы добить европейскую экономику, сообщил агентству Bloomberg американский экономист Джеффри Сакс.
Сакс заявил, что Европа переживает очень резкий экономический спад, снижение уровня жизни усугубляется ростом цен, от перебоев с энергией европейская экономика страдает больше других.
«А теперь, чтобы добить ее окончательно, они разрушили «Северные потоки», – цитирует РИА «Новости» американского экономиста.
По его словам, есть сведения о том, что над районом ЧП кружили американские военные вертолеты, базирующиеся в Гданьске. Сакс также напомнил, об угрозах США «так или иначе» покончить с «Северным потоком».
Экономист отметил, что подобные вещи нельзя говорить на Западе. При этом его собеседники по всему миру убеждены в ответственности США за произошедшее, добавил он.
«Даже репортеры наших газет, которые занимаются этой темой, признавались мне в частном порядке: «Да, разумеется, это так, просто наши СМИ об этом помалкивают», – резюмировал эксперт.
Ранее экс-сенатор США Ричард Блэк заявил, что обвинять Россию в подрыве газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2» глупо, а вот у США мотивов сделать это больше, чем у кого-либо еще.
Напомним, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал ЧП на «Северных потоках» актом государственного терроризма. Как заявил секретарь Совбеза России Николай Патрушев, у России «нет таких данных», что газопроводы «Северный поток – 1» и «Северный поток – 2» взорвали именно западные спецслужбы, но ранее западные спецслужбы уже подрывали трубопроводы.
Президент США Джо Байден заявил, что российская сторона якобы распространяет дезинформацию и ложь о случившемся. Он призвал не верить заявлениям руководства России.
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Дроны-камикадзе ударили по Белой Церкви под Киевом
Дроны-камикадзе иранского производства Shahed-136 нанесли удар по Белой Церкви под Киевом, сообщил глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба.
Как отмечает украинское издание Страна.ua, беспилотники впервые «смогли добраться так далеко от линии фронта и совершить атаку на цели, находящиеся в 100 километрах от Киева, несмотря на плотную систему ПВО, находящуюся возле столицы», также опубликованы фото пожаров после атаки.
Кулеба в своем Telegram-канале заметил, что всего зафиксировано шесть попаданий и взрывов. Сейчас продолжается ликвидация последствий обстрелов. На месте работают все необходимые службы, 57 спасателей и 15 единиц техники ГСЧС (госслужбы по чрезвычайным ситуациям).
При этом не уточняется, по каким объектам нанесен удар. Согласно предварительной информации, цель ударов – казармы 72-й отдельной механизированной бригады ВСУ, где велось формирование новых подразделений.
Ранее вице-премьер Украины, министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил, что за три месяца Киев приобрел почти тысячу беспилотников, потратив свыше 50 млн долларов.
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