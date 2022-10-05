В России стартовала акция «Учитель – учителю»

В стране запустили акцию «Учитель – учителю», о ее старте объявило российское общество «Знание», в рамках мероприятия пройдет свыше 500 выступлений профессионалов в сфере образования.

Генеральный директор «Знания» Максим Древаль в ходе торжественной церемонии запуска акции поприветствовал присутствующих и отметил, что главной ее целью является сплочение педагогического сообщества и защита исторической правды, передает РАПСИ.

«Вы занимаетесь очень важным делом. Вы являетесь ориентиром и опорой для подрастающего поколения. Вы помогаете молодым людям сформировать фундамент, на котором будет строиться их будущее и будущее нашей страны. Вы открываете для них новые горизонты и возможности. Наша акция объединит сотни тысяч учителей, и я надеюсь, что для многих это будет новый опыт и интересные практики. Заявленные темы выступлений особенно важны сейчас, когда против России разворачивается информационная война, осуществляются попытки переписать историю, вычеркнуть из нее выдающихся людей. Поэтому нам всем очень важно объединиться в защите этой исторической правды», – сказал Древаль.

Первый замминистра просвещения Александр Бугаев на церемонии открытия акции поблагодарил педагогов за самоотверженный труд.

«Уважаемые коллеги, огромное спасибо вам за вашу сложную и ответственную работу. Последние события заставили нас по-другому посмотреть на труд учителей, еще сильнее начать ценить их самоотверженность. Сейчас в наши дружные ряды вливаются педагоги из четырех новых субъектов: Донецкой, Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей. Хочется сказать коллегам большое человеческое спасибо от всех нас за тот внутренний подвиг, который они совершают, приходя в школы и обучая наших детей», - сказал он.

В завершении торжественной части Древаль и Бугаев вручили первым спикерам акции ее символ – статуэтку в виде ключа, которая олицетворяет передачу знаний и опыта от учителя к учителю.

Первыми участниками акции стали два учителя истории и обществознания из Москвы и ЛНР. Призер «Лиги лекторов», участник совета учителей-блогеров Министерства просвещения Александр Оджо и преподаватель луганской общеобразовательной специализированной школы №54 имени Алексея Еременко Екатерина Булыма прочитали лекцию об авторе первого толкового словаря русского языка Владимире Дале, который жил в Луганске и сделал очень многое для России.