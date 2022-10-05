В Самарской области создали соцпаспорт для семей военнослужащих

Глава Самарской области Азаров распорядился сформировать соцпаспорт для семей военнослужащих

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров посетил войсковую часть, где находятся призванные на службу в рамках частичной мобилизации мужчины, и обсудил вопросы экипировки, создания социального паспорта для их семей и поблагодарил за мужество и отвагу.

Азаров поручил всем главам муниципальных образований совместно с социальными службами сформировать социальный паспорт семей военнослужащих. Так, на каждую семью должен выйти либо сотрудник администрации, либо соцработник, чтобы провести первичное интервьюирование о составе семьи и злободневных вопросах – устройстве детей в детский сад, школу, медицинском обслуживании, коммунально-бытовых вопросах, вплоть до того, чтобы помочь с ремонтом крыш или забора, «здесь мы плечо подставить обязаны», приводятся его слова на сайте региональный властей.

Губернатор добавил, что на оперативном совещании в Правительстве региона этот вопрос будет рассматриваться на постоянной основе, а главы городов и районов будут отчитываться о проделанной работе.

Отдельной темой для обсуждения стало доукомплектование мобилизованных экипировкой, которая закупается на средства, выделенные из резервного фонда правительства. Были собраны заявки от командиров частей, сформирован перечень из 11 наименований. Экипировка в ближайшие дни будет доставлена в части.

Также Азаров поблагодарил земляков за ответственность, мужество, патриотизм, передает Telegram-канал SOVAINFO.

Кроме того, во время посещения части глава региона проверил условия проживания и боевой подготовки призванных на службу земляков.

«Здесь бригада легендарная, собраны серьезные, профессиональные люди, которые умеют достигать поставленных задач, в том числе, в вопросах подготовки», – отметил Азаров.

Губернатор пообщался с мобилизованными по всем интересующимся их вопросам, оценил условия быта и питание, обсудил с военнослужащими, по каким направлениям необходима поддержка региональных властей.